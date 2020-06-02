Три женщины на Крещатике пытались ограбить бизнес-эксперта Эрика Наймана, а беременная женщина не смогла отбиться: "Кого еще должны ограбить, чтобы их посадили?" - активист Бондар. ФОТО

Три женщины пытались ограбить на столичном Крещатике бизнес-эксперта Эрика Наймана.

Об этом рассказал в Facebook активист Сергей Бондар, передает Цензор.НЕТ.

"Ну а теперь серьезно. На этом фото ц*г*не грабят бизнес-эксперта Эрика Наймана. Крещатик. Самый центр города. Среди дня. Эрик подтвердил. Но говорит, что только успели залезть в сумку и он заметил. После Эрика эти же грабительницы ограбили беременную женщину. Она не смогла отбиться, как это сделал Эрик. Что дальше? Кого должны ограбить еще на Крещатике, чтобы ХОТЬ ОДНУ тварь посадили?", - написал он.

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