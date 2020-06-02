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Семейная пара наркокурьеров, перевозившая прекурсоров на 3 млн грн, задержана на Волыни, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали наркокурьеров из Ривненской области при попытке контрабанды прекурсоров из Евросоюза. Изъята партия псевдоэфедрина более чем 3 миллиона гривен. По версии следствия, наркотрафик организовала супружеская пара, которая занимается ввозом и продажей в Украине бывших в употреблении автомобилей из Европы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ,

В сообщении отмечается: "По заказу представителей местного криминалитета супруги переправляли в нашу страну оптовые партии псевдоэфедриносодержащих таблеток "Cirrus", которые используются для синтеза метамфетамина.

"Товар" злоумышленники получали у иностранных поставщиков и, скрывая в технологических полостях авто, перевозили через государственную границу.

Задержали супругов-контрабандистов соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни во время очередной попытки ввоза прекурсоров. В топливном баке импортируемого ими автомобиля правоохранители обнаружили более 170 000 наркосодержащих таблеток общим весом 21 килограмм.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, следователи УСБУ в Ривненской области сообщили задержанным о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области.

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Семейная пара наркокурьеров, перевозившая прекурсоров на 3 млн грн, задержана на Волыни, - СБУ 01
Семейная пара наркокурьеров, перевозившая прекурсоров на 3 млн грн, задержана на Волыни, - СБУ 02
Семейная пара наркокурьеров, перевозившая прекурсоров на 3 млн грн, задержана на Волыни, - СБУ 03
Семейная пара наркокурьеров, перевозившая прекурсоров на 3 млн грн, задержана на Волыни, - СБУ 04
Семейная пара наркокурьеров, перевозившая прекурсоров на 3 млн грн, задержана на Волыни, - СБУ 05

Автор: 

контрабанда (2409) наркотики (2144) СБУ (19893)


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такое впечатление, что дурью не занимается только ленивый
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02.06.2020 18:56 Ответить
Сімейну пару наркокур'єрів, що перевозила прекурсорів на 3 млн грн, затримано на Волині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2781
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02.06.2020 19:06 Ответить
Ватка тримає на руках дівчинку, а та, в свою чергу, тримає ватку.
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02.06.2020 19:26 Ответить
між них двох мала може загадувать бажання?
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02.06.2020 19:56 Ответить
Семейный подряд ))))) типа менты сделали доброе дело.дошло бы всё до бубочки.... еще б налог на воздух был и на табуретки
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02.06.2020 18:58 Ответить
пейс@да семейной паре,хоть не стрельба...и с сирийцами тоже,день удался...слава авакову...
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02.06.2020 19:00 Ответить
перевозившая прокуроров на 3млн...
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02.06.2020 19:19 Ответить
 
 