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Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 июня, российские оккупанты целенаправленно осуществили вооруженные провокации и обстреляли позиции Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил Петровское, - пресс-центр ОС 01

В частности, агрессор вел огонь из северной части села Новоласпа, откуда выпустил 13 мин 82-го калибра. В то же время, разместив рядом с домами мирных жителей Староласпы 152 мм артиллерийские системы, враг произвел три выстрела в сторону защитников Старогнатовки.

Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил Петровское, - пресс-центр ОС 02
Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил Петровское, - пресс-центр ОС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ под Павлополем, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил Петровское, - пресс-центр ОС 04

Таким образом, вооруженные формирования РФ, спрятавшись за спинами детей и женщин, в очередной раз продемонстрировали свое истинное оккупационное лицо. Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", - говорится в сообщении.

Кроме этого, российские наемники разместили минометы калибра 82 мм на границе участка разведения №3 "Петровское" и обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Богдановки.

Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил Петровское, - пресс-центр ОС 05
Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил Петровское, - пресс-центр ОС 06

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Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил Петровское, - пресс-центр ОС 07

"Оккупанты, очевидно, имели целью заставить наших защитников открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в нарушении существующих договоренностей. Совершенно очевидно, что такие коварные действия вооруженные формирования РФ сознательно осуществляют накануне рабочей встречи Трехсторонней контактной группы с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в пресс-центре ОС.

Объединенные силы на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из минометов обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское, - пресс-центр ОС

Автор: 

обстрел (27129) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766) разведение сил (144)


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Топ комментарии
+8
В сотый раз спрашиваю "Что дало разведение войс им. Зеленского"? Вразумительных и невразумительных ответов нет. А ОБСЕ сообщает
Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2370
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02.06.2020 21:57
+7
Оце тобі й ;розведення; від Вовіка....
Таки розвів.
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02.06.2020 22:17
+4
Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1713
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02.06.2020 22:22
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Правила форума Совет форумчан
зря не отвечали
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02.06.2020 21:54 Ответить
куда по жиолй застройке и напмню что теперь приказ идёт из Киева от Хомы
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02.06.2020 21:56 Ответить
Пару раз накрыли бы жилые кварталы, так местные драными тряпками в следующий раз гнали бы защитничков. А так и будут продолжать в том же духе...
Хотя, конечно, нарушение законов и обычаев войны.... Но без реального сопротивления эти козлы так и будут продолжать прятаться за мирным населением...
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02.06.2020 22:47 Ответить
******** нема спокою.
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02.06.2020 21:56 Ответить
В сотый раз спрашиваю "Что дало разведение войс им. Зеленского"? Вразумительных и невразумительных ответов нет. А ОБСЕ сообщает
Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2370
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02.06.2020 21:57 Ответить
Как учил товарищ Сталин в 1941 году, самое главное- не поддаваться на провокации, и тогда все будет ОК, мир,дружба,жвачка .
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02.06.2020 22:01 Ответить
https://twitter.com/GirkinGirkin
https://twitter.com/GirkinGirkin

IgorGirkin

@GirkinGirkin

·https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1267871857455349767 1 ч

10 Гірсько- Штурмова Бригада злой(-ая). 1 мин. · Проросійські найманці всупереч домовленостям та здоровому глузду відкрили вогонь по захисниках Павлополя із забороненого озброєння. Станом на зараз вже 17 мін калібру 82 мм, АГС-и. Відмічено пуски 6 некерованих авіаційних ракет
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02.06.2020 22:06 Ответить
https://twitter.com/GirkinGirkin
https://twitter.com/GirkinGirkin

IgorGirkin

@GirkinGirkin

·https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1267879704926793728 1 ч

10 Гірсько- Штурмова Бригада На фото-залишок, ймовірно, НАР С-8, які були застосовані сьогодні по захисниках Павлополя

Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1426
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02.06.2020 22:08 Ответить
Оце тобі й ;розведення; від Вовіка....
Таки розвів.
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02.06.2020 22:17 Ответить
Значит надо отвести ещё дальше назад войска из-под обстрела, ну минимум до админграниц Донецкой и Луганской областей, а уже позже сойтись примерно посредине (Днепра).
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02.06.2020 22:17 Ответить
Неоднократно предлагал нашим военным, чтобы любым способом: радио, телевидение, дронами разбрасывать лисовки, оповещать, что если террористы будут вести обстрелы от жилых кварталов, то моментально будут получать ответку, раз жильцы позволяют уголовникам использовать свои жилые дома, то они считаются соучастниками террористов, со всеми вытекающими последствиями.
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02.06.2020 22:20 Ответить
Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1713
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02.06.2020 22:22 Ответить
Значит надо возвращать позиции и никаких больше разведений. Че за хрень вообще?
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02.06.2020 22:44 Ответить
Хотя изначально отводить не нужно было, что и так все понимали. Вообще не понимаю о чем переговоры могут быть...
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02.06.2020 22:45 Ответить
02.06.20 14:19 https://censor.net/news/3199499/ukraina_gotova_k_kompromissam_po_donbassu_no_ne_budet_peresekat_krasnye_linii_kuleba.

Хтось знає, які у пліснявих "червоні лінії"
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02.06.2020 22:52 Ответить
Найманці РФ вели артилерійський і мінометний обстріл із житлових кварталів і межі ділянки розведення сил "Петрівське", - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5364
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02.06.2020 23:10 Ответить
Объединенные силы на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.Круто!
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02.06.2020 23:17 Ответить
был отвод, а не развод, зелошара в тонусе
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03.06.2020 00:27 Ответить
 
 