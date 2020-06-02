Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
Сегодня, 2 июня, российские оккупанты целенаправленно осуществили вооруженные провокации и обстреляли позиции Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, агрессор вел огонь из северной части села Новоласпа, откуда выпустил 13 мин 82-го калибра. В то же время, разместив рядом с домами мирных жителей Староласпы 152 мм артиллерийские системы, враг произвел три выстрела в сторону защитников Старогнатовки.
Таким образом, вооруженные формирования РФ, спрятавшись за спинами детей и женщин, в очередной раз продемонстрировали свое истинное оккупационное лицо. Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", - говорится в сообщении.
Кроме этого, российские наемники разместили минометы калибра 82 мм на границе участка разведения №3 "Петровское" и обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Богдановки.
"Оккупанты, очевидно, имели целью заставить наших защитников открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в нарушении существующих договоренностей. Совершенно очевидно, что такие коварные действия вооруженные формирования РФ сознательно осуществляют накануне рабочей встречи Трехсторонней контактной группы с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в пресс-центре ОС.
Объединенные силы на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.
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Хотя, конечно, нарушение законов и обычаев войны.... Но без реального сопротивления эти козлы так и будут продолжать прятаться за мирным населением...
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IgorGirkin
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10 Гірсько- Штурмова Бригада злой(-ая). 1 мин. · Проросійські найманці всупереч домовленостям та здоровому глузду відкрили вогонь по захисниках Павлополя із забороненого озброєння. Станом на зараз вже 17 мін калібру 82 мм, АГС-и. Відмічено пуски 6 некерованих авіаційних ракет
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IgorGirkin
@GirkinGirkin
·https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1267879704926793728 1 ч
10 Гірсько- Штурмова Бригада На фото-залишок, ймовірно, НАР С-8, які були застосовані сьогодні по захисниках Павлополя
Таки розвів.
Хтось знає, які у пліснявих "червоні лінії"