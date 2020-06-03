Полицейские в разных городах США выражают солидарность с протестующими. ФОТОрепортаж
В некоторых городах Соединенных Штатов Америки полицейские и военнослужащие Национальной гвардии высказывают солидарность с протестующими.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время", в Фергюсоне (штат Миссури) полицейские опустились перед активистами на колено и простояли так девять минут (именно столько полицейский Дерек Чавен удерживал свое колено на шее Флойда). Жесты солидарности также демонстрировали сотрудники полиции в Майами, Вашингтоне, Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии.
Акция солидарности полицейских в Атланте (штат Джорджия). 31 мая 2020
Заместитель начальника полиции Филадельфии Мелвин Синглетон преклонил колено и призвал других полицейских присоединиться к нему. Филадельфия, 1 июня 2020
После призыва Мелвина Синглетона полицейские и военнослужащие Национальной гвардии встали на колено. Филадельфия, 1 июня 2020
Протестующие и полиция впервые приветствуют друг друга. Филадельфия, 1 июня 2020
Возле Белого дома полицейские опустились на колено перед сотнями протестующих. Вашингтон, 31 мая 2020
Начальник полиции Нью-Йорка Теренс Монахан преклонил колено перед протестующими. Нью-Йорк, 1 июня 2020
Глава полиции Окли Эрик Кристенсен общается с протестующими, преклонив колено. Калифорния, 31 мая 2020
Сотрудник полиции в Оклахоме. 31 мая 2020
Акция солидарности в Портланде (штат Орегон). 31 мая 2020
Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов.
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це не "уніженіє"а спроба якось вплинути на "зменшення градусу протистояння"
В Америці.
задавнена проблема відірваності звичайних людей від "Федеральної влади"котра поки що виливається у погроми...
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_India_Company
Но компания почила на лаврах, так что ищите наследников, и им задайте все интересующие Вас вопросы.
Даже по нормам "расистов" он относится к белым.
Так что жилах Пушкина негроидной расы было от силы 6%.
В головному, ФБР підозрює що, за бунтом в основному стоїть Китай, який діє через Кубу та Венесуелу, вплив ерефії не значний але й вона там проскакує на підтанцьовці у Китаю.
Я к тому, что в Киеве погромов та территории Майдана не было.
В той же час, прості громадяни мали захищати своє майно та здоровья власними силами. На даху магазину одни з пневматикою і два з AR.
Трамп - умный мужичара, всё делает надёжно и резко
сейчас он лавирует в предвыборной борьбе: оппоненты ( фашисты Обамы) пытаются раскрутить его на расстрелы митингов
но Трамп (повторюсь) не дурак, и знает, что делает
НЕТ СЛОВ!