Полицейские в разных городах США выражают солидарность с протестующими. ФОТОрепортаж

В некоторых городах Соединенных Штатов Америки полицейские и военнослужащие Национальной гвардии высказывают солидарность с протестующими.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время", в Фергюсоне (штат Миссури) полицейские опустились перед активистами на колено и простояли так девять минут (именно столько полицейский Дерек Чавен удерживал свое колено на шее Флойда). Жесты солидарности также демонстрировали сотрудники полиции в Майами, Вашингтоне, Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии.



Акция солидарности полицейских в Атланте (штат Джорджия). 31 мая 2020



Заместитель начальника полиции Филадельфии Мелвин Синглетон преклонил колено и призвал других полицейских присоединиться к нему. Филадельфия, 1 июня 2020



После призыва Мелвина Синглетона полицейские и военнослужащие Национальной гвардии встали на колено. Филадельфия, 1 июня 2020



Протестующие и полиция впервые приветствуют друг друга. Филадельфия, 1 июня 2020

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Возле Белого дома полицейские опустились на колено перед сотнями протестующих. Вашингтон, 31 мая 2020



Начальник полиции Нью-Йорка Теренс Монахан преклонил колено перед протестующими. Нью-Йорк, 1 июня 2020



Глава полиции Окли Эрик Кристенсен общается с протестующими, преклонив колено. Калифорния, 31 мая 2020



Сотрудник полиции в Оклахоме. 31 мая 2020

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Акция солидарности в Портланде (штат Орегон). 31 мая 2020

Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов.