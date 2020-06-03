Командование ДШВ раскрыло нестыковки в сообщениях пропагандистов о бойце Добринском: фуражка вместо панамы, нереальные время задержания и имена командиров. СКРИНШОТЫ

Пока ФСБ РФ сообщает о якобы опьянении десантника Евгения Добринского, интернет-ресурсы ОРДЛО вбрасывают информацию, что боец - отличный парень, никогда не употреблял спиртного.

На это обратили внимание в пресс-службе Командования десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Интернет-ресурсы ОРДЛО вбрасывают информацию о том, что сам Евгений Добринский - отличный парень, никогда не употреблял спиртного, однако испытывал насилие со стороны своих командиров", - отмечается в сообщении.

Якобы именно поэтому боец перешел к противнику.

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"Обращаем ваше внимание, что при постановке видео (опубликовано через несколько дней), режиссерами ФСБ не учтены важные детали, которые свидетельствуют о его недостоверности. Головным убором формы одежды в данном разделе определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему. Также не учтены время суток и погодные условия, во время которых "исчез" военный, а это около половины пятого утра.

В сообщениях пропагандистов фейковых республик, информация полностью не соответствует посылам ФСБшных "пограничников" и действительности. Участия в боевых действиях Евгений еще не принимал. Указанные имена и фамилии его командиров совсем нереальные. Настоящая фамилия его командира роты начинается на "С", а командира взвода на "Т" и многое другое.

К сожалению, в данной ситуации старший солдат Евгений Добринский стал марионеткой в ​​информационной войне, которая ведется российским агрессором", - подытожили в пресс-службе.

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Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.