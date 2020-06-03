Командование ДШВ раскрыло нестыковки в сообщениях пропагандистов о бойце Добринском: фуражка вместо панамы, нереальные время задержания и имена командиров. СКРИНШОТЫ
Пока ФСБ РФ сообщает о якобы опьянении десантника Евгения Добринского, интернет-ресурсы ОРДЛО вбрасывают информацию, что боец - отличный парень, никогда не употреблял спиртного.
На это обратили внимание в пресс-службе Командования десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Интернет-ресурсы ОРДЛО вбрасывают информацию о том, что сам Евгений Добринский - отличный парень, никогда не употреблял спиртного, однако испытывал насилие со стороны своих командиров", - отмечается в сообщении.
Якобы именно поэтому боец перешел к противнику.
"Обращаем ваше внимание, что при постановке видео (опубликовано через несколько дней), режиссерами ФСБ не учтены важные детали, которые свидетельствуют о его недостоверности. Головным убором формы одежды в данном разделе определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему. Также не учтены время суток и погодные условия, во время которых "исчез" военный, а это около половины пятого утра.
В сообщениях пропагандистов фейковых республик, информация полностью не соответствует посылам ФСБшных "пограничников" и действительности. Участия в боевых действиях Евгений еще не принимал. Указанные имена и фамилии его командиров совсем нереальные. Настоящая фамилия его командира роты начинается на "С", а командира взвода на "Т" и многое другое.
К сожалению, в данной ситуации старший солдат Евгений Добринский стал марионеткой в информационной войне, которая ведется российским агрессором", - подытожили в пресс-службе.
Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Молчит как рыба об лёд.
Вот жеш чмыря выбрали.
Ранен... Может - ФСБ ему что то еще и прострелило... !
Видео с украинских камер легко развенчало бы этот фейк, но их почему-то нет...
Опубликовать такое видео - и все, все раша-пропагандоны сели на дупу. Но его почему-то нет.
Было бы хорошо и видео с нашей стороны, но нет - так нет.
То, что раша, как всегда, сделала фейк - доказали, и этого достаточно.
Собственно, то, что раша = фейк и так в доказательствах не нуждается, но лищний уй им в опу не помеха.
Солдата же не по воздуху тащили? Должно быть видео как он пересекал мост - или сам, или его тащили русские. Пока видео нет, никакого "доказали что фейк" тоже нет.
1) Доказали же.
Головним убором форми одягу в цьому підрозділі визначена панама літня, а не кашкет польовий, який вдягнули військовослужбовцю. Також не враховані час доби та погодні умови
2) У всех раановостей для меня - презумпция фейковости. У Вас нет? Верите путину?
Если нет записи с нашей стороны - фейк от этого не перестает быть фейком. А учитывая презумпцию лжи РФ - тут вообще нет темы для разговора.
И все станет ясно
Если в самом деле он просто убежал от издевательств командиров - почему такой роскошный факт не обыгрывает Расия?
Фигня это!
А там спецура кацапська, а не лохи.
У вас солдат был не один, но похитили одного. Вооружен, но оружие на месте!!!!!
Я вижу только одну причину - вышел посрать! Тогда и один и без оружия!
Хотя на передовой во время войны даже посрать не одному ходить надо.
кто то хочет стекломоя вместо самогона ?
Мета - очорнення ВСУ.
Тут, серед коментуючих, є багато "любителів фактів", які
наполегливо хочуть бачити "опровержение со стороны Украины".
Це слуги РФ, які здійснюють інформаційну частину операції,
намагаються посіяти сумнів в очевидному.
Нагадують тих, хто у 2014 кричав "где ваши доказательства".
но похоже его по договору отправили в плен,
как может оружие и амуниция быть в наличии ?
Хочете ж ви насправді "руского мира".
Амінь.
Он носит, носит брюки галифе.
А фуражку он носит на панаму,
Ботиночки он носит «нариман».
Для меня оправдывать командование в данном случае не является патриотизмом, а явл. работа на врага. Т.к. это уже системность. И если закрывать глаза на такое и не наказывать, подобное будет продолжаться. В краткосрочной перспективе-да-"вывсёврёте", но в долгосрочной? Поддерживать брехню от командования, это не патриотизм, а полезный идиотизм.