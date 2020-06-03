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Командование ДШВ раскрыло нестыковки в сообщениях пропагандистов о бойце Добринском: фуражка вместо панамы, нереальные время задержания и имена командиров. СКРИНШОТЫ

Пока ФСБ РФ сообщает о якобы опьянении десантника Евгения Добринского, интернет-ресурсы ОРДЛО вбрасывают информацию, что боец - отличный парень, никогда не употреблял спиртного.

На это обратили внимание в пресс-службе Командования десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Интернет-ресурсы ОРДЛО вбрасывают информацию о том, что сам Евгений Добринский - отличный парень, никогда не употреблял спиртного, однако испытывал насилие со стороны своих командиров", - отмечается в сообщении.

Якобы именно поэтому боец перешел к противнику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ три дня психологически обрабатывала задержанного десантника Добринского, а теперь врет об опьянении, - командование ДШВ

"Обращаем ваше внимание, что при постановке видео (опубликовано через несколько дней), режиссерами ФСБ не учтены важные детали, которые свидетельствуют о его недостоверности. Головным убором формы одежды в данном разделе определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему. Также не учтены время суток и погодные условия, во время которых "исчез" военный, а это около половины пятого утра.

В сообщениях пропагандистов фейковых республик, информация полностью не соответствует посылам ФСБшных "пограничников" и действительности. Участия в боевых действиях Евгений еще не принимал. Указанные имена и фамилии его командиров совсем нереальные. Настоящая фамилия его командира роты начинается на "С", а командира взвода на "Т" и многое другое.

К сожалению, в данной ситуации старший солдат Евгений Добринский стал марионеткой в ​​информационной войне, которая ведется российским агрессором", - подытожили в пресс-службе.

Также читайте: Пропавший на админгранице с оккупированным Крымом военнослужащий Добринский не имел причин покидать место службы, - глава ОГА Гусев

Командование ДШВ раскрыло нестыковки в сообщениях пропагандистов о бойце Добринском: фуражка вместо панамы, нереальные время задержания и имена командиров 01
Командование ДШВ раскрыло нестыковки в сообщениях пропагандистов о бойце Добринском: фуражка вместо панамы, нереальные время задержания и имена командиров 02
Командование ДШВ раскрыло нестыковки в сообщениях пропагандистов о бойце Добринском: фуражка вместо панамы, нереальные время задержания и имена командиров 03
Командование ДШВ раскрыло нестыковки в сообщениях пропагандистов о бойце Добринском: фуражка вместо панамы, нереальные время задержания и имена командиров 04

Также читайте: У бойца 95-й ДШБр Добринского было при себе оружие, на посту он был не один, - представитель ДШВ ВСУ Шевченко

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

Автор: 

дезинформация (343) информационная война (679) ФСБ (1936) фейк (679) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Десантно-штурмовые войска (218) Добринский Евгений (14)


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Топ комментарии
+43
Тупая русня даже фейк состряпать не может, шоб из-под него рога и хвост не выглядывали.
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03.06.2020 02:32
+42
У кацапни и лугандонцев насчёт "Слава Украине!Героям Слава!" огромнейшая попаболь. Их надо пытать этими речёвками.
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03.06.2020 02:36
+31
Саме відео є постановкою. Якість зображення спеціально знижена, щоб не бачити деталі. Також є спеціальна зйомка і монтаж. Тобто ми маємо фсбешне низькоякісне фуфло.
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03.06.2020 02:57
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А клоун что, воды в рот набрал?
Молчит как рыба об лёд.
Вот жеш чмыря выбрали.
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03.06.2020 08:56 Ответить
Як важко батькам ...
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03.06.2020 08:57 Ответить
Накуя зараз написали що хлопець сказав не вірні призвища командирів???!!! Довб@**** ви ж його підставили.... с-ка що за **@нати там седять!!!
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03.06.2020 09:34 Ответить
Да то разгоняют фейки те кто совсем не в теме, ольгинские))) Это просто работают разные конторы)))
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03.06.2020 12:03 Ответить
А що там роблять ДШВ? Хіба це їх призначення???
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03.06.2020 09:35 Ответить
Об "избиении взводным" упомянули, что скрыть побои на оккупированной территории ФСБшниками !
Ранен... Может - ФСБ ему что то еще и прострелило... !
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03.06.2020 10:19 Ответить
Там все утыкано камерами с обеих сторон.
Видео с украинских камер легко развенчало бы этот фейк, но их почему-то нет...
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03.06.2020 10:20 Ответить
Кац, ты чего здесь забыл?))) Почему нет видео с рашкинских камер?) Ну которых натыкано?
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03.06.2020 12:05 Ответить
С рашкинской видео как раз есть. Где опровергающее с украинской?
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03.06.2020 12:11 Ответить
Где? Я про КАМЕРЫ, а не про операторов))) Все снято прям на позициях рашиков...
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03.06.2020 12:20 Ответить
ну так опровергните. Выложите видео с украинских камер и раша обосрется.
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03.06.2020 12:35 Ответить
Так раша тоже видео с камер не вылаживала))) А с какого перепугу наши должны вылаживать? Не можете определить где они находятся и что они видят?))) Какой глупый кац)))
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03.06.2020 12:44 Ответить
Что опровергать?))) Там расстояние между берегами 1600 метров))) А вся сьемка на рашкинских позициях)
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03.06.2020 12:46 Ответить
слив засчитан. Опровергнуть нечем, но "вывсеврети".
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03.06.2020 12:49 Ответить
Вы до сих пор считаете информацию, приходящую с рашки и-или с дыры, заслуживающей доверия? Там априори, всегда, неправда.
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03.06.2020 13:02 Ответить
Раша-фейки можно опровергнуть только видео с камер - если солдата похитили, то украинские камеры должны запечатлеть как его тащат через мост. Не по воздуху он же телепортировался к кацапам.
Опубликовать такое видео - и все, все раша-пропагандоны сели на дупу. Но его почему-то нет.
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03.06.2020 13:38 Ответить
Могут быть разные причины, почему нет.

Было бы хорошо и видео с нашей стороны, но нет - так нет.
То, что раша, как всегда, сделала фейк - доказали, и этого достаточно.
Собственно, то, что раша = фейк и так в доказательствах не нуждается, но лищний уй им в опу не помеха.
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03.06.2020 15:20 Ответить
в данном случае "доказательства" что фейк больше похожи на самооправдания начальства.
Солдата же не по воздуху тащили? Должно быть видео как он пересекал мост - или сам, или его тащили русские. Пока видео нет, никакого "доказали что фейк" тоже нет.
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03.06.2020 19:30 Ответить
Возможно, и так - что шел сам. Что не отменяет фсбшного фейка, снятого позже, о котором мы и говорим.
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04.06.2020 13:12 Ответить
Пока видео нет, никакого "доказали что фейк" тоже нет.
1) Доказали же.

Головним убором форми одягу в цьому підрозділі визначена панама літня, а не кашкет польовий, який вдягнули військовослужбовцю. Також не враховані час доби та погодні умови
2) У всех раановостей для меня - презумпция фейковости. У Вас нет? Верите путину?
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04.06.2020 13:15 Ответить
я раша-видео не смотел и не собираюсь, как и читать жалкие оправдания что это "фейк". Все просто - если фейк - покажите записи с камер. Нет записей с камер - значит не фейк.
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04.06.2020 13:58 Ответить
Его действительно смотреть не надо, особенно после того,как специалисты посмотрели, и опровергли его достоверность.
Если нет записи с нашей стороны - фейк от этого не перестает быть фейком. А учитывая презумпцию лжи РФ - тут вообще нет темы для разговора.
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04.06.2020 16:07 Ответить
Вот ты дурак))) Я там живу))) И каждый кустик там знаю))) Что опровергать?))) Опровергают факты, а фактов НЕТ))) Все снято на рашкинских позициях...
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03.06.2020 13:15 Ответить
Если там живешь, неужели сложно найти тех, с кем он типа пил и курил ночью
И все станет ясно
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03.06.2020 23:22 Ответить
Сложно найти черную кошку в темной комнате, когда ее там нет)))
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04.06.2020 01:20 Ответить
Еще раз убеждаюсь, что никогда никому нельзя верить - никто никогда не признает собственных проколов, одна вшивая пропаганда.
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03.06.2020 10:50 Ответить
Что там произошло на самом деле, один Бог знает..хочется надеяться, что больше наше руководство не будет позволять себе халатного отношения, в результате которого рашистские ублюдки имели почву для создания таких унизительных ситуаций..крайний пост на админгранице с Крымом должен быть укомплектован хорошо вооруженными, проверенными людьми..стойкими физически, морально..и соответственно хорошо за это вознаграждены
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03.06.2020 11:12 Ответить
У матросов есть вопросы!
Если в самом деле он просто убежал от издевательств командиров - почему такой роскошный факт не обыгрывает Расия?
Фигня это!
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03.06.2020 11:24 Ответить
торгуются видимо с Зелей за что-то.
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03.06.2020 12:12 Ответить
Ну це звіздец, Гебельс би не додумався "плохо отвечал ГЕРОЯМ СЛАВА". А цього друга уіобка "что призивался с Ровенской области" і його друзей з 13 бата Баканов вирахував чи чекає команду від ЗЕбога і результатів журналістських розслідувань ?
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03.06.2020 11:51 Ответить
Вы как малый ребенок))) Этот друг,, тот же самый, что и меня сделал "свидетелем издевательств правосеков над мэром Геническа"))) От фонаря выдуманная история))) Не более)))
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03.06.2020 12:08 Ответить
Наши тоже клоуны))) У вас что некому фейки развенчивать?))) Правильно развенчивать?)))
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03.06.2020 12:11 Ответить
"Плохо овєчал героям Слава", погано вбивав снгірів, недостатьно сильно піну задував старушкам, і погано прибивав хлопчаків у трусиках до хрестів
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03.06.2020 12:32 Ответить
А наш вояк ще гарно тримався - кололи його три дні
А там спецура кацапська, а не лохи.
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03.06.2020 12:33 Ответить
Вы свои несостыковки отмазывайте......
У вас солдат был не один, но похитили одного. Вооружен, но оружие на месте!!!!!

Я вижу только одну причину - вышел посрать! Тогда и один и без оружия!
Хотя на передовой во время войны даже посрать не одному ходить надо.
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03.06.2020 12:48 Ответить
Боец собрался с духом, накатил для храбрости и пошел совершать диверсию - накласть патриотичную кучу перед раша-постом. Но был коварно схвачен кацапами.
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03.06.2020 13:35 Ответить
Это ситуация - чрезвычайное событие и в случае подтверждения факта похищения нашего солдата с боевого поста - является поводом разорвать все дипломатические отношения с кацапами, выслать посла и сделать целый ряд жестких заявлений со стороны Президента плоть до объявления войны.
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03.06.2020 13:22 Ответить
или слетать в оман за счёт султана, к Патрушеву на собеседование
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03.06.2020 16:44 Ответить
Не знаю добровольно он перешел или нет!Но достоверно одно-в армии бардак и пьянство!!
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03.06.2020 14:08 Ответить
какой идиот перейдёт к кацапам добровольно ?
кто то хочет стекломоя вместо самогона ?
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03.06.2020 16:54 Ответить
Викрадення нашого солдата це справа рук ФСБ.
Мета - очорнення ВСУ.
Тут, серед коментуючих, є багато "любителів фактів", які
наполегливо хочуть бачити "опровержение со стороны Украины".
Це слуги РФ, які здійснюють інформаційну частину операції,
намагаються посіяти сумнів в очевидному.
Нагадують тих, хто у 2014 кричав "где ваши доказательства".
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03.06.2020 14:26 Ответить
нет, я бы хотел увидеть доказательства, что десантник был с оружием ,
но похоже его по договору отправили в плен,
как может оружие и амуниция быть в наличии ?
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03.06.2020 17:29 Ответить
І багато ж вас таких, що "хотят", і правдоньку тільки одну вам подавай.
Хочете ж ви насправді "руского мира".
Амінь.
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03.06.2020 18:53 Ответить
Я милого узнаю по походке.
Он носит, носит брюки галифе.
А фуражку он носит на панаму,
Ботиночки он носит «нариман».
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03.06.2020 14:35 Ответить
Могу поспорить с любым, что видео от ВСУ на котором будет зафиксировано "похищение" и "следы борьбы" не опубликуется. А как бы щелкнули по носу,а?)) Нет, они будут такие тупые отмазки и "свидетельства". Вообщем, бла-бла-бла... Ну во-первых, про "фуражку вместо панамы" рассказывать, вы серьёзно??? Про- "Также не учтены время суток и погодные условия, во время которых "исчез" военный, а это около половины пятого утра"- так он сначала бухать пошел в село, а только потом уже обдолбанным к ним поперся. В третьих, видео вкинули через три дня, чтобы дать всем время и возможность высказаться, дабы потом щёлкнуть поносу и уличить во лжи командование ВСУ. Что и удалось.Очевидно же!
Для меня оправдывать командование в данном случае не является патриотизмом, а явл. работа на врага. Т.к. это уже системность. И если закрывать глаза на такое и не наказывать, подобное будет продолжаться. В краткосрочной перспективе-да-"вывсёврёте", но в долгосрочной? Поддерживать брехню от командования, это не патриотизм, а полезный идиотизм.
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03.06.2020 14:45 Ответить
значит, уже не отрицают, что он сам ушел.
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03.06.2020 15:04 Ответить
Ребят, я не в теме. а когда это мы на панамки перешли? Вроде ж всегда кепки были сколько помню, разве нет?
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03.06.2020 17:26 Ответить
нет, ошибаешься жестоко
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03.06.2020 21:31 Ответить
Комвзвода Петров, комроты Боширов? Знаем, служили!
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03.06.2020 19:04 Ответить
Командування ДШВ розкрило нестиковки в повідомленнях пропагандистів про бійця Добринського: кашкет замість панами, нереальні час затримання та імена командирів - Цензор.НЕТ 5473
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03.06.2020 22:53 Ответить
Да це і так ясно, що гебня зробила фейк для бидла.. Тут питання - як вони взяли в полон нашого бійця?
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03.06.2020 23:25 Ответить
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