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На Львовщине обнаружили 10 беспилотников, которые использовались для контрабанды, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Львовщине обнаружили 10 беспилотных летательных аппаратов, которые, вероятно, использовались для незаконного перемещения через границу контрафактных табачных изделий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Беспилотные летательные аппараты самолетного и мультикоптерного типов нашли во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства о незаконных сделках с акцизными марками (ч.1 т. 199 УК Украины).

В частности были проведены санкционированные обыски в местах возможного хранения контрафактных подакцизных товаров и средств их незаконного перемещения через границу.

На Львовщине обнаружили 10 беспилотников, которые использовались для контрабанды, - Госпогранслужба 01

Следственно-оперативные мероприятия проводили пограничники Западного регионального управления и Львовского отряда с участием сотрудников Нацполиции под процессуальным руководством Владимир-Волынской местной прокуратуры.

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Следственные действия продолжаются.

На Львовщине обнаружили 10 беспилотников, которые использовались для контрабанды, - Госпогранслужба 02

В ведомстве отметили, что пограничники все чаще выявляют попытки незаконного перемещения товаров, обычно сигарет, с помощью беспилотников. С начала года на границе задержали 12 таких беспилотников.

На Львовщине обнаружили 10 беспилотников, которые использовались для контрабанды, - Госпогранслужба 03
На Львовщине обнаружили 10 беспилотников, которые использовались для контрабанды, - Госпогранслужба 04
На Львовщине обнаружили 10 беспилотников, которые использовались для контрабанды, - Госпогранслужба 05
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

беспилотник (3589) Госпогранслужба (6425) контрабанда (2409) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+17
А ТИМ ЧАСОМ...
- Окупанти повернулись на свої позиції після т.зв. розведення;
- У Київській та Житомирській областях знов 90-і зі стрільбою та бєспрєделом;
- Поліціянти гвалтують затриманих прямо у відділку;
- У Миколаєвському магазині вільно продають футболки з гербом країни-агресора;
- Разумков анонсував зміни до мовного закону;
- ДБР у цей час повним складом ганяється за Порошенком та штурмує музеї;
- Зе оголосив відкриту війну Байдену тільки тому, що йому знесло дах на почві ненавісті до свого попередника...
- З Києво-Печерської Лаври почали вивозити ікони та старовинні книги;
- Головна загроза владі - Звіробой, Федина та Поярков;
- На державних посадах майже одні "кварталівці";
- Падіння промисловості у квітні 16,7%...
ОФІС ПРОСТИХ РІШЕНЬ!
ЯКИХ РЕФОРМ ВАМ НЕ ВИСТАЧАЄ?
ІНВЕСТОРИ, WELCOME TO UKRAINE!
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03.06.2020 07:36
+16
Люди занимаются авиамоделизмом! Какие к ним претензии? Если найдут лопату, то обвинят в подкопе границы???
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03.06.2020 07:35
+7
Да уж ЖЕСТЬ.
То ли при Пете - всего лишь каких-то ПЯТЬ артскладов рвануло на жалких несколько лярдов зелени боеприпасов сгорело.
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03.06.2020 07:39
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Правила форума Совет форумчан
Ого! Каждая модель под 100 килогривен потянет.
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03.06.2020 07:34 Ответить
За одну ходку отбивали работать не хотят только шару давай
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03.06.2020 08:03 Ответить
Люди занимаются авиамоделизмом! Какие к ним претензии? Если найдут лопату, то обвинят в подкопе границы???
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03.06.2020 07:35 Ответить
А ТИМ ЧАСОМ...
- Окупанти повернулись на свої позиції після т.зв. розведення;
- У Київській та Житомирській областях знов 90-і зі стрільбою та бєспрєделом;
- Поліціянти гвалтують затриманих прямо у відділку;
- У Миколаєвському магазині вільно продають футболки з гербом країни-агресора;
- Разумков анонсував зміни до мовного закону;
- ДБР у цей час повним складом ганяється за Порошенком та штурмує музеї;
- Зе оголосив відкриту війну Байдену тільки тому, що йому знесло дах на почві ненавісті до свого попередника...
- З Києво-Печерської Лаври почали вивозити ікони та старовинні книги;
- Головна загроза владі - Звіробой, Федина та Поярков;
- На державних посадах майже одні "кварталівці";
- Падіння промисловості у квітні 16,7%...
ОФІС ПРОСТИХ РІШЕНЬ!
ЯКИХ РЕФОРМ ВАМ НЕ ВИСТАЧАЄ?
ІНВЕСТОРИ, WELCOME TO UKRAINE!
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03.06.2020 07:36 Ответить
Да уж ЖЕСТЬ.
То ли при Пете - всего лишь каких-то ПЯТЬ артскладов рвануло на жалких несколько лярдов зелени боеприпасов сгорело.
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03.06.2020 07:39 Ответить
Херня вопрос
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03.06.2020 07:52 Ответить
"вероятно, использовались" - аргумент конечно) Может то кружок юный техник)
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03.06.2020 07:46 Ответить
Ілон Маск втрачає такі кадри
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03.06.2020 07:46 Ответить
На Львівщині виявили 10 безпілотників, які використовувалися для контрабанди, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9088На Львівщині виявили 10 безпілотників, які використовувалися для контрабанди, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7280
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03.06.2020 07:49 Ответить
* Пане ? А що вибудете палити як не стане цигарок ? ......*
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03.06.2020 07:50 Ответить
А у нас Южмаш и Антонов не могут сделать беспилотники для армии. Мне ето напоминает как Петя 5 лет строил для солдат казармы так и не построив, в то время когда за окном у меня застройщики в год по 5 10-ти етажных домов строили и квартиры продавали.
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03.06.2020 07:51 Ответить
Петя строил? Вот так сам брал и строил? Он должен был со своего кармана строить? или ВР должна была в бюджет это строительство заложить? и за хозяйство армии министр обороны отвечает или верховный главнокомандующий?
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03.06.2020 08:07 Ответить
https://censor.net/user/174138 при его 1,4 миллиарда долларов не похудал бы твой Пэтя если б построил дом для военных. Или в гроб с собой унесет диабетик ?
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03.06.2020 08:39 Ответить
Про 1,4 млрд у Порошенко неправда. Восемьсот с лишним млн.
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03.06.2020 09:09 Ответить
https://censor.net/user/468861 Та не лижи так глибоко, а то розбалуєш Хрячину
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03.06.2020 09:52 Ответить
Тебя хрен перевреш.
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03.06.2020 12:02 Ответить
https://censor.net/user/468861 Порохобот- це діагноз. він вам тарифи, а ви йому - зализ очковий - "патріотичні лизодупи"
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03.06.2020 12:58 Ответить
Не надо пидеть, казармы строились и были построены. Город под Киевом.
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03.06.2020 09:05 Ответить
Мне кажется что все руководство армии нужно нах. выгнать в шею, а на их место взять контрабандистов. Они знают как и под водой пройти мимо врага и по воздуху скинут бомбы. Возьмут Даунецк за пару месяцев. По крайней мере враг будет визжать как свинья от потерь, безсилия и и злобы.
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03.06.2020 07:54 Ответить
Правильно говоришь!
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03.06.2020 11:27 Ответить
Таких спецов надо к оборонке привлекать
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03.06.2020 08:11 Ответить
Это авиамодели! Они больше 1 пачки сигарет не поднимут! Идиотизм крепчает.
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03.06.2020 08:36 Ответить
Надеюсь "Байрактары" не конфисковали - те под надежной охраной...
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03.06.2020 08:38 Ответить
Усе просто, вирівняйте вартість цигарок із європейською і контрабанда на західному кордоні зникне.
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03.06.2020 09:38 Ответить
to https://censor.net/user/83156
але нехай спочатку зараплати зрівняють - а вже пізніше - ціни на цигарки!
А не навпаки
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03.06.2020 10:17 Ответить
З якого дива? Їдь до ЄС, паши як віл і заробляй собі на курево. Це не предмет першої необхідності.
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03.06.2020 12:33 Ответить
нельзя, биомасса сразу завоет про низкие пенсии!
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03.06.2020 10:25 Ответить
появится контрабас из Белоруссии, россии и ордло
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03.06.2020 10:51 Ответить
Так, але це вже буде проблема східного-північного кордону
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03.06.2020 12:32 Ответить
Серьёзная помощь фронту!
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03.06.2020 10:47 Ответить
Ну що за бред. Скільки кг цією іграшкою можна транспортувати? Через кордон фури ходять.
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03.06.2020 12:39 Ответить
 
 