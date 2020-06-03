На Львовщине обнаружили 10 беспилотников, которые использовались для контрабанды, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Львовщине обнаружили 10 беспилотных летательных аппаратов, которые, вероятно, использовались для незаконного перемещения через границу контрафактных табачных изделий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Беспилотные летательные аппараты самолетного и мультикоптерного типов нашли во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства о незаконных сделках с акцизными марками (ч.1 т. 199 УК Украины).
В частности были проведены санкционированные обыски в местах возможного хранения контрафактных подакцизных товаров и средств их незаконного перемещения через границу.
Следственно-оперативные мероприятия проводили пограничники Западного регионального управления и Львовского отряда с участием сотрудников Нацполиции под процессуальным руководством Владимир-Волынской местной прокуратуры.
Следственные действия продолжаются.
В ведомстве отметили, что пограничники все чаще выявляют попытки незаконного перемещения товаров, обычно сигарет, с помощью беспилотников. С начала года на границе задержали 12 таких беспилотников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Окупанти повернулись на свої позиції після т.зв. розведення;
- У Київській та Житомирській областях знов 90-і зі стрільбою та бєспрєделом;
- Поліціянти гвалтують затриманих прямо у відділку;
- У Миколаєвському магазині вільно продають футболки з гербом країни-агресора;
- Разумков анонсував зміни до мовного закону;
- ДБР у цей час повним складом ганяється за Порошенком та штурмує музеї;
- Зе оголосив відкриту війну Байдену тільки тому, що йому знесло дах на почві ненавісті до свого попередника...
- З Києво-Печерської Лаври почали вивозити ікони та старовинні книги;
- Головна загроза владі - Звіробой, Федина та Поярков;
- На державних посадах майже одні "кварталівці";
- Падіння промисловості у квітні 16,7%...
ОФІС ПРОСТИХ РІШЕНЬ!
ЯКИХ РЕФОРМ ВАМ НЕ ВИСТАЧАЄ?
ІНВЕСТОРИ, WELCOME TO UKRAINE!
То ли при Пете - всего лишь каких-то ПЯТЬ артскладов рвануло на жалких несколько лярдов зелени боеприпасов сгорело.
але нехай спочатку зараплати зрівняють - а вже пізніше - ціни на цигарки!
А не навпаки