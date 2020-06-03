На Львовщине обнаружили 10 беспилотников, которые использовались для контрабанды, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Львовщине обнаружили 10 беспилотных летательных аппаратов, которые, вероятно, использовались для незаконного перемещения через границу контрафактных табачных изделий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Беспилотные летательные аппараты самолетного и мультикоптерного типов нашли во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства о незаконных сделках с акцизными марками (ч.1 т. 199 УК Украины).

В частности были проведены санкционированные обыски в местах возможного хранения контрафактных подакцизных товаров и средств их незаконного перемещения через границу.

Следственно-оперативные мероприятия проводили пограничники Западного регионального управления и Львовского отряда с участием сотрудников Нацполиции под процессуальным руководством Владимир-Волынской местной прокуратуры.

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Следственные действия продолжаются.

В ведомстве отметили, что пограничники все чаще выявляют попытки незаконного перемещения товаров, обычно сигарет, с помощью беспилотников. С начала года на границе задержали 12 таких беспилотников.







Фото: пресс-служба Госпогранслужбы