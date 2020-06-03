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За сутки в Черновицкой области выявили 32 новых случая COVID-19, всего - 3442, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Черновицкой области за минувшие сутки, 2 июня, подтвердили 32 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГа Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"32 новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Буковине 2 июня. Лабораторный центр исследовал 484 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3442 человека. 36 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19. Они дважды получили отрицательный результат теста. Радует, что у нас есть первая тысяча тех, кто выздоровел, - 1017 буковинцев преодолели болезнь. Больше всего на коронавирус болеют жители области в возрасте от 40 до 64 лет. В этой группе зафиксированы 1665 случаев инфицирования", - рассказал Осачук.

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За сутки в Черновицкой области выявили 32 новых случая COVID-19, всего - 3442, - ОГА 01
За сутки в Черновицкой области выявили 32 новых случая COVID-19, всего - 3442, - ОГА 02

Автор: 

Буковина (894) карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
то якби зараз в США передовою є зовсім інша тема, там якби не до короновірусу
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03.06.2020 09:46
+2
ні, просто марадерства і погроми перекривають будь-які віруси, навіть під час епідемій чуми відбувалися війни
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03.06.2020 09:52
+2
ну-ну)) смійся мої знайомі також так сміялися і потім пішли на озеро відпочити у компанії, бо важко ж було на карантині, а потім 2 неділі пролежали в інфекційному у важкому стані, з яких кілька днів у реанімації. Дурінь я з Чернівецької області, тут у кожного є знайомі, що перехворіли або померли
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03.06.2020 10:30
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Зе победа волны коронавируса "шагает по стране"
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03.06.2020 08:45 Ответить
то якби зараз в США передовою є зовсім інша тема, там якби не до короновірусу
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03.06.2020 09:46 Ответить
ні, просто марадерства і погроми перекривають будь-які віруси, навіть під час епідемій чуми відбувалися війни
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03.06.2020 09:52 Ответить
ясно))) змова, гейтс, трамп))))) Дурню, в мене кілька є знайомих, які важко пережили цю заразу та були в реанімації, знаю людей які від неї померли
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03.06.2020 09:58 Ответить
ну-ну)) смійся мої знайомі також так сміялися і потім пішли на озеро відпочити у компанії, бо важко ж було на карантині, а потім 2 неділі пролежали в інфекційному у важкому стані, з яких кілька днів у реанімації. Дурінь я з Чернівецької області, тут у кожного є знайомі, що перехворіли або померли
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03.06.2020 10:30 Ответить
може блогер слабоумний, як ви, бо для ковіду є спеціальні відділення, куди НІКОГО не пускають, там навіть поліція чергує, у моєму місті, наприклад, розвернули у школі додаткові місця бо у лікарні не вистачало місць, але це напевно також є вигадка ЗМІ, і людей які працюють у лікарнях, а ат дебіли -блогери все знають)))
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03.06.2020 11:33 Ответить
Підскажи тому "блогеру" ці координати - вінн напевне такий самий дЄбіл як і більшість...
https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NKoozEk3TrfQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsQZcbL-w9WLDhb0Xp13YBGS1Xey5sOvCBoUL-y5svLD7woaLjRf2gri7LuwGqgCqAqoHC4C4QIVgrf0KFzZc2AJkbr3YCACslE2RggAAAA&ludocid=5785213656724451596&sa=X&ved=2ahUKEwinuaWVsuXpAhUtiYsKHXZTCH8Q6BMwEHoECBcQAg Адрес : Головна вулиця, 137, Чернівці, Чернівецька область, 58000

https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&ludocid=5785213656724451596&sa=X&ved=2ahUKEwinuaWVsuXpAhUtiYsKHXZTCH8Q6BMwEXoECBcQFA Время работы :

Круглосуточно ·

https://support.google.com/websearch/answer/3338405

https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=5785213656724451596&sa=X&ved=2ahUKEwinuaWVsuXpAhUtiYsKHXZTCH8Q6BMwEnoECBcQHQ Телефон : https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F&oq=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.1.69i57j0l7.16625j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8# 0372 514 753
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03.06.2020 13:05 Ответить
Закрий вже своє піддувало, нагуляний В мене знайомий чотири дні тому помер...
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03.06.2020 10:59 Ответить
 
 