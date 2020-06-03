За сутки в Черновицкой области выявили 32 новых случая COVID-19, всего - 3442, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Черновицкой области за минувшие сутки, 2 июня, подтвердили 32 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГа Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"32 новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Буковине 2 июня. Лабораторный центр исследовал 484 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3442 человека. 36 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19. Они дважды получили отрицательный результат теста. Радует, что у нас есть первая тысяча тех, кто выздоровел, - 1017 буковинцев преодолели болезнь. Больше всего на коронавирус болеют жители области в возрасте от 40 до 64 лет. В этой группе зафиксированы 1665 случаев инфицирования", - рассказал Осачук.
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