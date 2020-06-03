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Контрразведка СБУ поймала чиновника Минобразования на получении "откатов" по оборонным разработкам. ФОТОрепортаж

В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Директората науки Министерства образования и науки Украины на получении "откатов" за принятие решений по финансированию научно-исследовательских конструкторских работ, в том числе в области оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 10% от суммы, выделенной на государственный оборонный заказ в интересах Министерства обороны Украины. Разработка касалась военных защитных технологий.

Правоохранители задержали чиновника в Шевченковском районе столицы, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении 5 тыс. долларов и 165 тыс. гривен от директора одного из оборонно-промышленных предприятий Киевской области.

Контрразведка СБУ поймала чиновника Минобразования на получении откатов по оборонным разработкам 01

Как отметили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, в помещении Директората Министерства образования и науки Украины проведены неотложные следственные (розыскные) действия. По данным следствия, чиновник Минобразования требовал неправомерную выгоду от представителя госпредприятия за победу в конкурсе с призовым фондом в 3 млн грн.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Контрразведка СБУ поймала чиновника Минобразования на получении откатов по оборонным разработкам 02

Принимается решение об избрании чиновнику меры пресечения.

Задержание проводилось под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.

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Контрразведка СБУ поймала чиновника Минобразования на получении откатов по оборонным разработкам 03
Контрразведка СБУ поймала чиновника Минобразования на получении откатов по оборонным разработкам 04
Контрразведка СБУ поймала чиновника Минобразования на получении откатов по оборонным разработкам 05

Автор: 

взятка (6158) Киев (25518) контрразведка (496) СБУ (19893) Минобразования (1736) Офис Генпрокурора (2467)


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А этот шо продавал ?

Вот Крадуцкие продавали маски и зерно из Госсрезерва
Ермаки продавали должности
А этот - образование?
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03.06.2020 09:34 Ответить
вагон букварей толканул
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03.06.2020 09:55 Ответить
Не зміг *откат * заховати ...*Жаба * задавила провести через підставних .
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03.06.2020 09:37 Ответить
Доброе прокуратура працює. І продовжуйте в тому ж руслі, хабарникам не місце в нашій державі!
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03.06.2020 09:41 Ответить
проте сісти повинні обидві і той що хотів отримати перемогу у незаконний спосіб що другий який брав хабар...
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03.06.2020 10:02 Ответить
Ловити мух біля лайна - то справа добра, але безглузда.
Може краще не фінансувати із бюджета "осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий"
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03.06.2020 10:24 Ответить
Хто, коли і за яких обставин прийняв рішення про фвнансування офісів преза і генпрокурора, якщо у бюджеті немає жодного з цих фейкових збіговиськ?
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03.06.2020 09:50 Ответить
 
 