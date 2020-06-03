Контрразведка СБУ поймала чиновника Минобразования на получении "откатов" по оборонным разработкам. ФОТОрепортаж

В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Директората науки Министерства образования и науки Украины на получении "откатов" за принятие решений по финансированию научно-исследовательских конструкторских работ, в том числе в области оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 10% от суммы, выделенной на государственный оборонный заказ в интересах Министерства обороны Украины. Разработка касалась военных защитных технологий.

Правоохранители задержали чиновника в Шевченковском районе столицы, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении 5 тыс. долларов и 165 тыс. гривен от директора одного из оборонно-промышленных предприятий Киевской области.

Как отметили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, в помещении Директората Министерства образования и науки Украины проведены неотложные следственные (розыскные) действия. По данным следствия, чиновник Минобразования требовал неправомерную выгоду от представителя госпредприятия за победу в конкурсе с призовым фондом в 3 млн грн.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Принимается решение об избрании чиновнику меры пресечения.

Задержание проводилось под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.

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