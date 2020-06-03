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В учебном центре "Десна", "чтобы развеять мифы о "половине сосиски", показали, чем кормят военнослужащих. ФОТОрепортаж

В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "Десна" показали, чем кормят военнослужащих, проходящих обучение на территории одноименного поселка Козелецкого района Черниговской области.

Фотоотчет размещен в Facebook в/ч А0665, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы развеять мифы о "половине сосиски" и плохом питании, хотели бы показать вам несколько блюд из наших столовых. Без лишних комментариев", - написали в центре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла изменения в Госбюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих

В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 01
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 02
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 03
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 04
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 05
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 06
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 07
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 08
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 09
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 10
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 11
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 12
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 13
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 14
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 15
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 16
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 17
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 18
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 19
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 20
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 21
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 22
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 23
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 24
В учебном центре Десна, чтобы развеять мифы о половине сосиски, показали, чем кормят военнослужащих 25

Автор: 

армия (8496) еда (352) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+25
така совкова вона і була десь до 2016, а тепер це Десна після того, як на ній нажився Порошенко
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03.06.2020 10:30
+19
А можно ссылочку , что петя второй по богатству человек в Украине , только на англоязычную версию Форбс , а то походу здесь кацапским духом запахло
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03.06.2020 10:45
+18
та що ж ви робите, людоньки! до обіду ще 3 години!
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03.06.2020 10:28
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Вам простительно, вы ж пороховата.
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03.06.2020 11:21 Ответить
Ага, і оливки )))
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03.06.2020 11:22 Ответить
при каммуняках так не кормили
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03.06.2020 10:41 Ответить
Ех, а могли б ще сфоткати "солдатіка", який всю цю красу з посмішкою "вводить в організм" під час "обеда"🤗
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03.06.2020 10:42 Ответить
То чисто для фотосесії. Після неї все з'їли штаб із знімальною групою.
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03.06.2020 10:47 Ответить
Показуха, вот в жизнь не поверю что повара каждый день вырезают розочки для салатов.
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03.06.2020 10:42 Ответить
Які нах.р повара? Там фірми по підряду годують і давно.
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03.06.2020 10:43 Ответить
Это чем оно замазано?

У навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців - Цензор.НЕТ 6664
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03.06.2020 10:44 Ответить
хотілось би солдатськи фоток через місяць
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03.06.2020 10:44 Ответить
Мама-дарагая! Пойду в зольдаты...
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03.06.2020 10:45 Ответить
Что-что,а показывать у нас всегда умели
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03.06.2020 10:45 Ответить
В результате этих фото я поняла: шо о ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ НИКТО НЕ ДУМАЕТ
У навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців - Цензор.НЕТ 8926
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03.06.2020 10:45 Ответить
Ни одного нормального гарнира , сплошная мазня из салатов и майонезов
ЖТО ОПАРЫШ ТАК ПРИВЫК ПИТАТЬСЯ?
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03.06.2020 10:46 Ответить
Так, умолкни. Ты в советской армии служила? Ты знаешь что такое комбижир? А спиртованый хлеб?
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03.06.2020 10:55 Ответить
Амфаш - вы хам , потому у Вас и диабет 😜😜😜
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03.06.2020 10:57 Ответить
Ты явно в советской армии не служила и армейского юморка не понимаешь.
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03.06.2020 11:39 Ответить
. а клейстер из сушеной карошки...
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03.06.2020 12:28 Ответить
Так а кто вам мешает помочь украинским солдатам, и устроиться в ту столовую поваром, если вы такой специалист?
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03.06.2020 11:01 Ответить
А масло как часто меняют ? Есть график ?

ГДЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЕТЫ , диетические голубцы, творог, ГДЕ НОРМАЛЬНАЯ ВЫПЕЧКА ?

Где вареники?
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03.06.2020 10:50 Ответить
Суши нет и супа Мису тоже. Это не еда.
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03.06.2020 11:07 Ответить
Где мыло, где мочало, где? Где крем, где хотя бы для бритья? Кто экономит на чистоте, тот или хам, или свинья.
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03.06.2020 11:16 Ответить
Курка на фото из духовки а не со сковородки, не вижу ничего страшного для поджелудочной.
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03.06.2020 14:00 Ответить
Хороша фотосесія. Квартал-95 знімав?
Не вірю.
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03.06.2020 10:46 Ответить
В учебном центре "Десна", "чтобы развеять мифы о "половине сосиски",

Видел я фото в 2014 году- чем кормили солдат по призыву в АТО - стояли под на севере Украины - в детском саду больше дают...
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03.06.2020 10:52 Ответить
Лучше бы рассказали, как в учебном центре "Десна" молодым "фанеру" пробивают и "курс молодого бойца" устраивают. Хочешь получить *****, добро пожаловать на "Десну" там начислят профилактических ******** на раз два.......
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03.06.2020 10:58 Ответить
Я не вижу на фото ЭЛЕМЕНТАРНОГО ВИНЕГРЕТА из украинских недорогих овощей
Зато я вижу ДОРОГОЙ ИМПОРТНЫЙ ПЕРЕЦ
ДА ЖТО ПРОСТО ДЕНЬГИ БЮДЖЕТНЫЕ ОПАРЫШ СЕБЕ ОТМЫВАЕТ
Позорище
Ни винегрета, ни украинского творога, ни сыра
Сырников нет, вареников нет, паровых котлет нет
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03.06.2020 11:04 Ответить
Это какой то позззззооорррррр))))))
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04.06.2020 09:16 Ответить
Нвфоткать можно и в ресторане. 🙂
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03.06.2020 11:06 Ответить
Всё на показуху, знаю, как это делается, сам в армии служил. И не надо выставлять красивые фото. Нет в стране порядка, в армии тоже не будет! Позор!!!
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03.06.2020 11:08 Ответить
Вбили квіточки, оливки і кусок ананасу, біля хліба лежить на якомусь фото. Також не бачу ніякого м'яса, одна курка. Якщо фізичне навантаження, то потрібно м'ясо. Те, що до 2019 року кормили добре розповідав хлопчина, який прийшов з армії в кінці 2018 року. Служив в Житомирській області.Сам із сім'ї заможної із села. Це для порівняння, що дома було з продуктими нормально.
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03.06.2020 11:08 Ответить
показали
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03.06.2020 11:09 Ответить
космический банкет шняги не ел так лет 5..
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03.06.2020 11:12 Ответить
И все утащил в багажник желтой пятерки и потом сожрал жирный старший прапорщик Голожопенко с прической площадки на голове а ты жри катлеты с гречкой и тараканами..ну у нас так было на срочке при кузьмуке и чукме...))
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03.06.2020 11:17 Ответить
это не россияйская армия, здесь нет прапорщиков с хахляцкой фамилией
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03.06.2020 11:27 Ответить
кто то верит в эту фотобайду? при нынешних говноправителях и говнокомандующем?))))
да уж, смеху в стране действительно девать некуда, все как клоун обещал)))))
ничего удивительного, народ держат за идиотов))))
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03.06.2020 11:18 Ответить
Хочу в армию!!!
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03.06.2020 11:19 Ответить
Більше половини населення України харчуються в рази гірше. Молодь то взагалі - чіпси, бургер, шаурма, круасан, кава, пепсі, кола. З декількох причини: 1.хотіли б але немає за що, 2. ліниві - треба купити, підготувати, приготувати і гарно подати (приблизно 3год. біля плити).
Ну а є продвинуті, що й з топора суп зварять= різні недорогі крупи та овочі, рослинні жири, борошно. По калоріях, білках, вуглеводнях і мікроелементах вирівнюється з усякими окороками, ножками і ковбасами. Мож ходити в студентські чи шкільні їдальні, хоч працюй на власній ділянці.
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03.06.2020 11:25 Ответить
Как красиво. Как в ресторане. Хочу в Десну.
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03.06.2020 11:27 Ответить
я бы лучше сам готовил, стрёмно выглядят некоторые моменты,
кроме того, укроп и петрушка - едят не все
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03.06.2020 11:56 Ответить
В мої роки навіть коли перевірка була такого і близько не було, а сух пайок на добу був шматок сала і хлібина, а тут ого, щей на тарілках, смутно віриться... Хоча від командира частини багато чого залежить.
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03.06.2020 11:30 Ответить
Таваріщі гєнєрали атадвіньтєсь, нужно сделать пару фоток.
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03.06.2020 11:31 Ответить
Таваріщі гєнєрали атадвіньтєсь, нужно сделать пару фоток для лохов.
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03.06.2020 11:32 Ответить
Пів-сосиски було при Порошенкові. Навіть 1/3 сосиски. А зараз скінчилася епоха бідності. І ось Вам результат!
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03.06.2020 11:45 Ответить
Если отбросить мишуру с украшениями,которые 100% только на фото,то еды для бойца в детской тарелочке не так уж и много.
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03.06.2020 11:51 Ответить
якісь порції дитячі
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03.06.2020 11:52 Ответить
Та то показуха. Для фотосесії.
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03.06.2020 12:01 Ответить
показуха
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03.06.2020 11:54 Ответить
І дружньо заскиглили чоколядні зрадо***и - вифсьоврьотіііііііі
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03.06.2020 12:07 Ответить
Блин! Ну на кого это рассчитано? На идиотов? В тендерных закупках продуктов питания для военнослужащих "Десны" нет болгарского перцы, нет оливок и маслин, нет помидоров! Ну это же ПОКАЗУХА! Посмотрите закупки для "Десны" на сайте Державных закупок и все сразу станет понятно! Для кого этот цирк? Для пузатых генералов приехавших с проверкой?
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03.06.2020 12:08 Ответить
Скинь ссылку.
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03.06.2020 12:37 Ответить
Тебя что в Гугле забанили? https://www.dzo.com.ua/ - если интересует, там все найдешь.
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05.06.2020 21:20 Ответить
Ого, зараз як ломануться хлопці вступати на службу
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03.06.2020 12:12 Ответить
Что за совковая презентация????!!!!для кого по телевидению полно кулинарных программ и шоу ? Пора бы уже развиваться...
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03.06.2020 12:15 Ответить
Я працював https://censor.net/photo_news/3199681/******************************************************************************************************* у жовтні-листопаді 2019 року. Підтверджую, що саме так, там годують рядових військових. Ще в раціони були банани, апельсини, https://nashaplaneta.net/fruits/fruits.html#f36 ків і, яблука, йогурти, соки.
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03.06.2020 12:28 Ответить
Я служив на 33му полігоні у 2002-2004му роках і те що я побачив на цих світлинах змушує мене повірити в те, що я не в Десні служив, а десь на скотофермі харчуючись разом з худобою.
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03.06.2020 12:45 Ответить
Радянська показуха на камеру?
Хай би хто несподівано туди завітав і зняв репортаж
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03.06.2020 12:42 Ответить
Замполіти в совармії говорили, що тарілка кирзової каші з ложкою смальцю у кілька разів калорійніша від обіду американського солдата.
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03.06.2020 12:58 Ответить
Фотошоп для лохів і не більше того . Реальність зовсім інша. Хто був в "Десні" той підтвердить
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03.06.2020 13:25 Ответить
Ну я був. Тепер бачу, який ти брехло. Таки ж важко порохоботові вгодить.
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03.06.2020 17:25 Ответить
І сух. пайки не змінились? Що там з фронтовим харчуванням? У навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців - Цензор.НЕТ 2120
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03.06.2020 13:58 Ответить
Говорят и фотки постят, что вместо НАТОвского сухпая, введенного при Порохе, вернулась обычная тушенка ...
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04.06.2020 01:23 Ответить
Я красивше фото нашелУ навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців - Цензор.НЕТ 9559У навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців - Цензор.НЕТ 3881
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03.06.2020 14:54 Ответить
Ага, "потом" они покажут всё что угодно...
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03.06.2020 15:03 Ответить
Посміялась над прикрасами та одразу уявила цього художника з сересер. На вигляд їжа жахлива, на смак мабуть теж.
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03.06.2020 15:12 Ответить
И почему я не верю ЗЕврагам Украины?
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03.06.2020 16:28 Ответить
Це ж як треба постаратися, що б порохоботові вгодить
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03.06.2020 17:23 Ответить
А можно воякам дать мобилки что бы они завтра сами сфоткали то как им сервируют и украшают каждое блюдо????
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03.06.2020 22:14 Ответить
А так було в 2014 році.У навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців - Цензор.НЕТ 9956
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03.06.2020 22:31 Ответить
Ну це ж показуха.
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04.06.2020 01:35 Ответить
Фотки наверно сделали в пятизвездочном отеле в Турции,шведский стол.
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04.06.2020 03:18 Ответить
Було би більш правдоподібно, якби страви не були прикрашені.
Виставковий стіл- таке враження склалось.
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04.06.2020 08:34 Ответить
Да ну нах. ту Турцию. Поеду лучше в Десну
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04.06.2020 08:55 Ответить
Интересно бы спросить солдат, их реально так кормят маслинами и розочки вырезают из овощей или только когда журналисты приезжают?
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04.06.2020 08:56 Ответить
после марша 20км
сосиски /думаю не по 150 грн / не думаю что лежали. возле мяса
молодой организм сосисками не накормиш
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04.06.2020 09:03 Ответить
А ты на диване или в офисе за столом маршируешь видно отсюда))
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04.06.2020 09:10 Ответить
Если бы мне в учебке в ,1997 показали что так будут кормить в украинской армии я бы в морду зарядил бы, после картошки с комбижиром и макарон развареных в кисель и два раза за пол года сало вареное это какое-то издевательство))
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04.06.2020 09:08 Ответить
Пів сосиски? Ну хоть не пів вареника
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04.06.2020 09:19 Ответить
Только сегодня, только на камеру) Какую только поляну не накрывают, ради пиара)
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04.06.2020 18:19 Ответить
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