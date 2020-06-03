В учебном центре "Десна", "чтобы развеять мифы о "половине сосиски", показали, чем кормят военнослужащих. ФОТОрепортаж

В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "Десна" показали, чем кормят военнослужащих, проходящих обучение на территории одноименного поселка Козелецкого района Черниговской области.

Фотоотчет размещен в Facebook в/ч А0665, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы развеять мифы о "половине сосиски" и плохом питании, хотели бы показать вам несколько блюд из наших столовых. Без лишних комментариев", - написали в центре.

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