В учебном центре "Десна", "чтобы развеять мифы о "половине сосиски", показали, чем кормят военнослужащих. ФОТОрепортаж
В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "Десна" показали, чем кормят военнослужащих, проходящих обучение на территории одноименного поселка Козелецкого района Черниговской области.
Фотоотчет размещен в Facebook в/ч А0665, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы развеять мифы о "половине сосиски" и плохом питании, хотели бы показать вам несколько блюд из наших столовых. Без лишних комментариев", - написали в центре.
Топ комментарии
+25 Roman Maksymyuk #424494
показать весь комментарий03.06.2020 10:30
+19 Серж Рача
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+18 Roman Maksymyuk #424494
показать весь комментарий03.06.2020 10:28
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ЖТО ОПАРЫШ ТАК ПРИВЫК ПИТАТЬСЯ?
ГДЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЕТЫ , диетические голубцы, творог, ГДЕ НОРМАЛЬНАЯ ВЫПЕЧКА ?
Где вареники?
Не вірю.
Видел я фото в 2014 году- чем кормили солдат по призыву в АТО - стояли под на севере Украины - в детском саду больше дают...
Зато я вижу ДОРОГОЙ ИМПОРТНЫЙ ПЕРЕЦ
ДА ЖТО ПРОСТО ДЕНЬГИ БЮДЖЕТНЫЕ ОПАРЫШ СЕБЕ ОТМЫВАЕТ
Позорище
Ни винегрета, ни украинского творога, ни сыра
Сырников нет, вареников нет, паровых котлет нет
да уж, смеху в стране действительно девать некуда, все как клоун обещал)))))
ничего удивительного, народ держат за идиотов))))
Ну а є продвинуті, що й з топора суп зварять= різні недорогі крупи та овочі, рослинні жири, борошно. По калоріях, білках, вуглеводнях і мікроелементах вирівнюється з усякими окороками, ножками і ковбасами. Мож ходити в студентські чи шкільні їдальні, хоч працюй на власній ділянці.
кроме того, укроп и петрушка - едят не все
Хай би хто несподівано туди завітав і зняв репортаж
Виставковий стіл- таке враження склалось.
сосиски /думаю не по 150 грн / не думаю что лежали. возле мяса
молодой организм сосисками не накормиш