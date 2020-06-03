Сотрудник ГСЧС задержан на взятке за фиктивную проверку пожарной безопасности складов с пиротехникой во Львове, - СБУ. ФОТОрепортаж
Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили начальника Управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС на взятке за фиктивную проверку противопожарной документации складов с пиротехникой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, за вознаграждение чиновник пообещал местному частному предпринимателю "вслепую" согласовать документы противопожарного состояния большого складского помещения, расположенного в центре города, и свое дальнейшее лояльное отношение при последующих проверках. Такие действия могли привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в местах с массовым скоплением людей.
Правоохранители разоблачили чиновника во время получения первой части взятки. По месту работы злоумышленника состоялись обыски.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении. Проверяется причастность других сотрудников Управления к функционированию коррупционной схемы. Продолжается следствие.
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