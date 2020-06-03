Депутат Запорожского горсовета за $12 тыс. гарантировал получение земельного участка, - ГБР. ФОТОрепортаж

Депутата Запорожского городского совета задержали после получения им неправомерной выгоды в размере $12 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, депутат Запорожского городского совета, находясь в статусе одного из руководителей постоянной депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений, требовал от гражданина 12 тыс. долларов США. За деньги он обещал предоставить положительное заключение земельной комиссии и способствовать отводу в собственность земельного участка на территории города Запорожье.

2 июня 2020 следователи ГБР задержали депутата после получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 243 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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