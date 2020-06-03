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Депутат Запорожского горсовета за $12 тыс. гарантировал получение земельного участка, - ГБР. ФОТОрепортаж

Депутата Запорожского городского совета задержали после получения им неправомерной выгоды в размере $12 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, депутат Запорожского городского совета, находясь в статусе одного из руководителей постоянной депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений, требовал от гражданина 12 тыс. долларов США. За деньги он обещал предоставить положительное заключение земельной комиссии и способствовать отводу в собственность земельного участка на территории города Запорожье.

2 июня 2020 следователи ГБР задержали депутата после получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 243 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Депутат Запорожского горсовета за $12 тыс. гарантировал получение земельного участка, - ГБР 01
Депутат Запорожского горсовета за $12 тыс. гарантировал получение земельного участка, - ГБР 02
Депутат Запорожского горсовета за $12 тыс. гарантировал получение земельного участка, - ГБР 03
Депутат Запорожского горсовета за $12 тыс. гарантировал получение земельного участка, - ГБР 04
Депутат Запорожского горсовета за $12 тыс. гарантировал получение земельного участка, - ГБР 05
Депутат Запорожского горсовета за $12 тыс. гарантировал получение земельного участка, - ГБР 06

Автор: 

взятка (6158) горсовет (667) депутат (3315) Запорожье (2651) земля (1947) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+3
брати Єрмака вже всюди
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03.06.2020 11:43
+3
Погоджуюсь, корупційна піраміда набирає обертів. Наздогнати і перегнати Яника!
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03.06.2020 11:51
+2
Есть ли статистика, сколько этих червей на теле народа за прошлый год сроки получили? Или это вечно будет продолжаться? Паразитам и ворам озеро Комо в Италии, а честным трудягам и бизнесу- тяготы и лишения?!
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03.06.2020 11:49
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брати Єрмака вже всюди
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03.06.2020 11:43 Ответить
Погоджуюсь, корупційна піраміда набирає обертів. Наздогнати і перегнати Яника!
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03.06.2020 11:51 Ответить
какой наивняк! это все было годами ранее! гнилое государство насквозь!!
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03.06.2020 12:05 Ответить
ти б краще опікувався своєю залішанською імперією, бо її існування під великим питанням
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03.06.2020 12:18 Ответить
Есть ли статистика, сколько этих червей на теле народа за прошлый год сроки получили? Или это вечно будет продолжаться? Паразитам и ворам озеро Комо в Италии, а честным трудягам и бизнесу- тяготы и лишения?!
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03.06.2020 11:49 Ответить
Недавно мышки съели зерна из госрезерва на 30 миллионов долларов, вот кого надо задерживать.
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03.06.2020 12:05 Ответить
кацапа, на Украине столько мышей нет.
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03.06.2020 12:31 Ответить
великий борец с коррупцией потрох сколько посадил ТОП-коррупционеров?? хоть одну фамилию можно узнать??
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03.06.2020 12:06 Ответить
Забувайте про Пороха і попередників, починайте задавати питання теперішній владі, бо вже рік пройшов, обіцянок було дуже багато, результати бачимо всі ...
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03.06.2020 12:09 Ответить
без проблем! при зеленом ничего не улучшилось! но это не очищает потроха! прощать его преступления тоже нельзя!
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03.06.2020 20:14 Ответить
Ви ще інших президентів згадайте. Якщо Порошенко винен, всі питання до суду, нехай вирішує. Повторюсь, стаття свіжа, влада помінялась більше року назад, починайте задавати питання їй. Час першого конверту пройшов (як в старому анекдоті), пора відкривати другий і вчитись... А там і до третього доберуться.
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04.06.2020 15:08 Ответить
да-да-да! с нашим судом и следственными органами только туда и обращаться... такая же фигня и с РОВД полиции... гниль. вонючая противная гниль! правдой там не пахнет нигде. одними зелеными бумажками...
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08.06.2020 09:15 Ответить
Шмигальчуки!
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03.06.2020 12:29 Ответить
 
 