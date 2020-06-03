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Киев и семь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 3 июня Киев и семь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, не отвечают критериям для ослаблению карантина Киев (показатель инцидентности 13,28 при необходимых менее 12,00), Волынская (показатель инцидентности 14,06 при необходимых менее 12,00), Днепропетровская (количество тестов на 100 тыс. человек 9,94 при необходимых более 12,00), Донецкая (количество тестов на 100 тыс. человек 8,85 при необходимых более 12,00), Львовская (показатель инцидентности 15,41 при необходимых менее 12,00), Ривненская (показатель инцидентности 31,14 при необходимых менее 12,00), Харьковская (количество тестов на 100 тыс. человек 11,61 при необходимых более 12,00) и Черновицкая (показатель инцидентности 33,07 при необходимых менее 12,00) области.

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Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Киев и семь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Карантин "смягчается" не для людей. Он "смягчается" для работы экономики и бюджета.
Вирус не ослаб, а наоборот мутирует в более страшные формы и так же рьяно готов транспортировать людей на "тот свет" как и раньше.
Учитывая, что "одноразовые маски" носятся люмпеном как "одноМЕСЯЧНЫЕ" (пока не появятся дырки) ,- скачек количества трупов не за горами...
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03.06.2020 13:03
+2
В Варшаве коронавирус победили через неделю после https://www.5.ua/ru/myr/slezotochyvii-haz-y-massovie-zaderzhanyia-v-varshave-liudy-ustroyly-protest-polytsyia-prymenyla-sylu-215122.html акции протеста
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03.06.2020 12:25
+2
Ну И... что дальше.. Ну ладно бы те области у которых тестирование не соответствует ( хотя при желании этот показатель можно ускоренно нагнать) А вот те у которых превышает установленная норма, а таких только четыре ( включая Киев) их нужно закрывать.. Но тут вопрос упирается в политику.. Для Киева не закон, а понятия. И Боксер об этом ни гу гу.. Изображает дурня, хотя вот это у него хорошо получается ( единственное ) Вопрос к чему озвучивать обязательные нормы, если их не внедряют в жизнь.
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03.06.2020 12:50
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По-моему эта новость печатается уже минимум второй день.
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03.06.2020 12:20 Ответить
Эта новость будет печататься еще минимум месяц
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03.06.2020 12:41 Ответить
В Варшаве коронавирус победили через неделю после https://www.5.ua/ru/myr/slezotochyvii-haz-y-massovie-zaderzhanyia-v-varshave-liudy-ustroyly-protest-polytsyia-prymenyla-sylu-215122.html акции протеста
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03.06.2020 12:25 Ответить
Ну И... что дальше.. Ну ладно бы те области у которых тестирование не соответствует ( хотя при желании этот показатель можно ускоренно нагнать) А вот те у которых превышает установленная норма, а таких только четыре ( включая Киев) их нужно закрывать.. Но тут вопрос упирается в политику.. Для Киева не закон, а понятия. И Боксер об этом ни гу гу.. Изображает дурня, хотя вот это у него хорошо получается ( единственное ) Вопрос к чему озвучивать обязательные нормы, если их не внедряют в жизнь.
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03.06.2020 12:50 Ответить
Главное садики в Киеве пооткрывать бегом. Масок и антисептиков нет в садиках, с работников сдирают деньги на покупку.
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03.06.2020 13:07 Ответить
Гонятся " за популизмом плебса".., но если потом коронавирус долбанет по настоящему, этот же плебс их и растопчет под улюлюканье толпы.. До осенних выборов то времени еще и времени...
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03.06.2020 13:16 Ответить
Карантин "смягчается" не для людей. Он "смягчается" для работы экономики и бюджета.
Вирус не ослаб, а наоборот мутирует в более страшные формы и так же рьяно готов транспортировать людей на "тот свет" как и раньше.
Учитывая, что "одноразовые маски" носятся люмпеном как "одноМЕСЯЧНЫЕ" (пока не появятся дырки) ,- скачек количества трупов не за горами...
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03.06.2020 13:03 Ответить
помиляєшся, люмпени зовсім не носять масок і нікого то не турбує
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03.06.2020 15:10 Ответить
НІЗЗЯ! Але, якщо дуже хочеться, то можна...
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03.06.2020 15:08 Ответить
А серьозно, то купуйте захисні засоби, максимально їх використовуйте, не контактуйте з ким попало, постіно мийте руки, робіть дезінфекцію - і може ще "авось" протягнете до вакцинації, але якщо діти в дітсадку, чи то постійно контактуєте з такими родичами, то чекайте вже інфекції на сто відсотків. Потрібно знати, що владі вже все байдуже, на вас насрать, готуйте гроші заздалегідь на лікування, бо нічого вам лікарі не будуть робити безоплатньо
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03.06.2020 15:19 Ответить
бо робиться все per penis canis ad asinus , і так у всьому світі, а не тільки в нас
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03.06.2020 15:25 Ответить
 
 