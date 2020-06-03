Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларировал две Toyota Land Cruiser по $800 и квартиры в Киеве по цене в 8 раз ниже рыночной, - "Радіо Свобода". ФОТО+ВИДЕО
Депутат партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Суто Мамоян в 2019 году стал владельцем ряда элитных квартир и автомобилей, указав в декларации, что они стоили значительно ниже рыночных цен.
Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что согласно декларации Мамояна, 11 июля прошлого года он получил в собственность два элитных авто
Toyota Land Cruiser 200 2017 и 2018 выпуска. В своей декларации каждую машину он оценил в 20 тыс. грн (рыночная стоимость таких автомобилей в 2019 году, по оценке аналитиков профильного автомобильного ресурса Auto Ria, составляла от $62 тыс. за единицу).
Кроме того, 27 июня 2019 г. Мамоян стал владельцем двух квартир в столице на берегу Днепра площадью 124,7 и 125,1 кв. м.
Сообщается, что в декларации Мамояна каждая из этих квартир оценена в 500 тыс. гривен, при том что рыночная стоимость квартир такого метража в Киеве в этом комплексе в 2019 году, по данным эксперта по продаже недвижимости Варвары Бочай, стартовала от $1,2 тыс. за кв. м. По ее словам, приобрести такую недвижимость по цене, указанной в декларации Мамояна, было бы нереально, потому что она "значительно занижена".
Следовательно, цена каждой из двух квартир, указанных в декларации депутата Мамояна, занижена почти в восемь раз. Ведь квартиры с таким метражом и в этом комплексе по состоянию на июнь 2019 г. продавались за почти 4 млн грн.
Согласно декларации, доходы Мамояна в 2019 году составили:
- заработная плата, полученная до избрания депутатом по основному месту работы - ООО "Мяспром", где он работал заместителем директора (30 тыс. 975 грн / около 3,9 тыс. в месяц, если разделить на первые восемь месяцев 2019 года, когда Мамоян не был депутатом);
- работа народным депутатом (155 тыс. 510 грн / около 39 тыс. в месяц, если разделить на четыре месяца, в течение которых Мамоян был народным депутатом);
- подарок от матери Гавяз Мамоян (1 млн грн в неденежной форме (эта сумма равна стоимости двух вышеупомянутых квартир, задекларированных Мамояном).
При этом сам Суто Мамоян, согласно декларации, имеет состояние в наличных: $2,3 млн и 2,6 млн грн, а также €340 тыс.
На вопрос о том, считает ли он 20 000 гривен (примерно 800 долларов США. - Ред.) реальной ценой для автомобиля Toyota Land Cruiser 200, парламентарий отметил, что да.
"Они были биты. На автобазар можете поехать и посмотреть", - ответил Мамоян.
По задекларированным по заниженной цене квартирам Мамоян уточнил, что "это - подарок мамы". "Я не знаю: реальная это или нереальная цена. Мне подарили", - отметил депутат.
На вопрос о том, откуда у него взялись миллионные состояния наличными при официально задекланований невысокой заработной плате, Суто Мамоян отметил: "Мне отец сделал подарок. Можете у отца взять декларацию и посмотреть. Я у него работал в компании, работал всю свою жизнь".
Суто Мамояну 38 лет. Он является членом фракции ОПЗЖ и входит в парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В Верховную Раду попал по списку ОПЗЖ под номером 33.
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вот лучше спросить, почему бойко при порохе оправдали?
хотя о чём это я....
это - Сутик Мамоян...
мамо, а в Україні українці є???
суки, да и всё.....
У него крыша в лице(блин,еле язык повернулся)министра МВД.
https://twitter.com/ZelloXoxma/status/1267978163424034816
P.S. Так як він заявив, що авто були биті, то набити йому пику для компенсації😜
В Украине есть хоть один силовой орган или орган правопорядка хоть немного честный и выполняющий свою работу?)))) И что там Зеленский-многих коррупционеров посадил?