РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10872 посетителя онлайн
Новости Фото
9 852 54

Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларировал две Toyota Land Cruiser по $800 и квартиры в Киеве по цене в 8 раз ниже рыночной, - "Радіо Свобода". ФОТО+ВИДЕО

Депутат партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Суто Мамоян в 2019 году стал владельцем ряда элитных квартир и автомобилей, указав в декларации, что они стоили значительно ниже рыночных цен.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно декларации Мамояна, 11 июля прошлого года он получил в собственность два элитных авто
Toyota Land Cruiser 200 2017 и 2018 выпуска. В своей декларации каждую машину он оценил в 20 тыс. грн (рыночная стоимость таких автомобилей в 2019 году, по оценке аналитиков профильного автомобильного ресурса Auto Ria, составляла от $62 тыс. за единицу).

Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларировал две Toyota Land Cruiser по $800 и квартиры в Киеве по цене в 8 раз ниже рыночной, - Радіо Свобода 01

Читайте также: Суд обязал Офис Генпрокурора внести сведения о совершении нардепами ОПЗЖ госизмены из-за поездки в Москву, - нардеп "Голоса" Бобровская

Кроме того, 27 июня 2019 г. Мамоян стал владельцем двух квартир в столице на берегу Днепра площадью 124,7 и 125,1 кв. м.

Сообщается, что в декларации Мамояна каждая из этих квартир оценена в 500 тыс. гривен, при том что рыночная стоимость квартир такого метража в Киеве в этом комплексе в 2019 году, по данным эксперта по продаже недвижимости Варвары Бочай, стартовала от $1,2 тыс. за кв. м. По ее словам, приобрести такую недвижимость по цене, указанной в декларации Мамояна, было бы нереально, потому что она "значительно занижена".

Следовательно, цена каждой из двух квартир, указанных в декларации депутата Мамояна, занижена почти в восемь раз. Ведь квартиры с таким метражом и в этом комплексе по состоянию на июнь 2019 г. продавались за почти 4 млн грн.

Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларировал две Toyota Land Cruiser по $800 и квартиры в Киеве по цене в 8 раз ниже рыночной, - Радіо Свобода 02
Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларировал две Toyota Land Cruiser по $800 и квартиры в Киеве по цене в 8 раз ниже рыночной, - Радіо Свобода 03
Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларировал две Toyota Land Cruiser по $800 и квартиры в Киеве по цене в 8 раз ниже рыночной, - Радіо Свобода 04

Читайте также: 50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства. ДОКУМЕНТ

Согласно декларации, доходы Мамояна в 2019 году составили:

- заработная плата, полученная до избрания депутатом по основному месту работы - ООО "Мяспром", где он работал заместителем директора (30 тыс. 975 грн / около 3,9 тыс. в месяц, если разделить на первые восемь месяцев 2019 года, когда Мамоян не был депутатом);

- работа народным депутатом (155 тыс. 510 грн / около 39 тыс. в месяц, если разделить на четыре месяца, в течение которых Мамоян был народным депутатом);

- подарок от матери Гавяз Мамоян (1 млн грн в неденежной форме (эта сумма равна стоимости двух вышеупомянутых квартир, задекларированных Мамояном).

При этом сам Суто Мамоян, согласно декларации, имеет состояние в наличных: $2,3 млн и 2,6 млн грн, а также €340 тыс.

Смотрите также: "Идиот ты. Я сейчас положу депутатское удостоверение и набью тебе #бало", - нардеп Кива отвечает на вопрос о связях ОПЗЖ с Россией. ВИДЕО

На вопрос о том, считает ли он 20 000 гривен (примерно 800 долларов США. - Ред.) реальной ценой для автомобиля Toyota Land Cruiser 200, парламентарий отметил, что да.

"Они были биты. На автобазар можете поехать и посмотреть", - ответил Мамоян.

По задекларированным по заниженной цене квартирам Мамоян уточнил, что "это - подарок мамы". "Я не знаю: реальная это или нереальная цена. Мне подарили", - отметил депутат.

На вопрос о том, откуда у него взялись миллионные состояния наличными при официально задекланований невысокой заработной плате, Суто Мамоян отметил: "Мне отец сделал подарок. Можете у отца взять декларацию и посмотреть. Я у него работал в компании, работал всю свою жизнь".

Суто Мамояну 38 лет. Он является членом фракции ОПЗЖ и входит в парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В Верховную Раду попал по списку ОПЗЖ под номером 33.

электронное декларирование (1025) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
И что же зебмльная полиция Авакова будет с ним делать? НИЧЕГО. Зебилы своих друзей с опзж не трогают
показать весь комментарий
03.06.2020 17:46
+9
больной ушлебок хоть и вонючий армяшка.. мама подарила шоб ты сдохло за 8 долляров овца армянская резать таких надо за смерть у блюдков.... наглое подонистое конченное Мертвейчук подбирает всяких педе..ов.....
показать весь комментарий
03.06.2020 17:49
+9
Самый хитрый из армян,
это - Сутик Мамоян...

мамо, а в Україні українці є???
показать весь комментарий
03.06.2020 18:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И что же зебмльная полиция Авакова будет с ним делать? НИЧЕГО. Зебилы своих друзей с опзж не трогают
показать весь комментарий
03.06.2020 17:46 Ответить
С какого перепуга они друзья, никто не льет больше грязи на СН и Зелю чем ОПЗЖ.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:51 Ответить
То они придуриваются. Верь не словам, верь делам.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:53 Ответить
та ему лишь бы шо написать, ему побуквенно платят

вот лучше спросить, почему бойко при порохе оправдали?

хотя о чём это я....
показать весь комментарий
03.06.2020 17:54 Ответить
Ну як ви там зетіпіли поживаете? Як там зубажиння?
показать весь комментарий
03.06.2020 17:46 Ответить
Слюшай, сам нэ знаю откуда дэнги.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:49 Ответить
Самый хитрый из армян,
это - Сутик Мамоян...

мамо, а в Україні українці є???
показать весь комментарий
03.06.2020 18:16 Ответить
Більше схожий на курда, але спорити не буду.
показать весь комментарий
03.06.2020 18:19 Ответить
эзид ( курд ) - 100 % .
показать весь комментарий
03.06.2020 18:24 Ответить
Так и през 95 квартала на украинца не очень то...
показать весь комментарий
03.06.2020 18:25 Ответить
Суто Челенович
показать весь комментарий
03.06.2020 22:43 Ответить
Новенький Крузак за 800 баксов?)))
показать весь комментарий
03.06.2020 17:49 Ответить
За 800 баксов можно и посмотреть как будет гореть )
показать весь комментарий
03.06.2020 19:07 Ответить
Почему новенький? Армяш же про битые рассказывает, но все равно брехня какая-то - чтобы крузак 2018 года стоил 20к грн - он должен быть просто в лепешку разбит.
показать весь комментарий
05.06.2020 14:18 Ответить
больной ушлебок хоть и вонючий армяшка.. мама подарила шоб ты сдохло за 8 долляров овца армянская резать таких надо за смерть у блюдков.... наглое подонистое конченное Мертвейчук подбирает всяких педе..ов.....
показать весь комментарий
03.06.2020 17:49 Ответить
самый хитрый из армян - это Нардеп ОПЗЖ Мамоян

суки, да и всё.....
показать весь комментарий
03.06.2020 17:51 Ответить
И что? Он же не участник АТО/ООС, не волонтер, не патриот Украины, стало быть ему ничего не грозит. Свой для "сулг народа" и Зеленского.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:52 Ответить
Перепрошити машину на новий VIN якраз так і коштує, навіть і дешевше, документи мабуть були, ну і машина в подарок від братви.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:53 Ответить
А чего вы хотели от черножопого кавказоида?
У него крыша в лице(блин,еле язык повернулся)министра МВД.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:54 Ответить
_Очень просто: любой желающий имеет право купить твоё имущество по задекларированной стоимости. И сосайте коррупционеры! Но нет! Потому как у нас государство антогонистично (враждебно) и неподконтрольно народу. Вместо служить народу государство стало его господином. Ненасытным и алчным паразитом.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:54 Ответить
Я фигею уже не столько от мамаяна, сколько от порохоботов: блин, ну а тут-то каким боком Зеленский к ОПЗЖ ?
показать весь комментарий
03.06.2020 17:55 Ответить
Статью за недостоверные декларации отменили еще при Пете, так что можно хоть 1 грн указывать.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:55 Ответить
Це ви ще декларацію Разумкова не бачили...там є епічна фраза "дав у борг 1 мільйон доларів і отримав матеріальну допомогу понад 10 тисяч гривень
показать весь комментарий
03.06.2020 17:59 Ответить
Вот как поступают настоящие американцы с бандитами и мародерами, которые ловят хайп и устраивают массовые погромы и грабежи, разрушают инфраструктуру города. Неравнодушные граждане своей страны берут флаг своей родины и защищают свое законное право быть человеком, а не обезьяной.

https://twitter.com/ZelloXoxma/status/1267978163424034816
показать весь комментарий
03.06.2020 18:01 Ответить
Так депутаты всегда жили принципами коммунизма;"от каждого по возможности, каждому по хотелке "
показать весь комментарий
03.06.2020 18:02 Ответить
Поездит пару лет и продаст по 500$ за каждую)))
показать весь комментарий
03.06.2020 18:14 Ответить
Рекомендую раскуркулить, а лучше- расстрелять. Расстрелкоманду составить из братьев-армян. Адвокатирование обеспечить силами Медведчука
показать весь комментарий
03.06.2020 18:16 Ответить
І де наші правоохороні органи? влада бандитів і криміналітету, невже заробив непомірною працею чи геніальним розумом ? 30років пограбування країни кримінально олігархічними кланами .
показать весь комментарий
03.06.2020 18:20 Ответить
Вообще то опзж - это выгребная яма, а все члены гниды, ворье и коллаборанты, и этого не видел рошен и не видит зе, видимо у них проблема с глазами и с ушами, значит надо лечить.
показать весь комментарий
03.06.2020 18:24 Ответить
двічі Костя user/88208... Ви ж не тупий бот чи троль, щоб таке писати? Та й часу не так багато пройшло, щоб на пам'ять жалітись?
показать весь комментарий
03.06.2020 18:39 Ответить
Эта информация интересует исключительно и только "Радио Свобода" (а не наши многочисленные "антикоррупционные" органы) . И почему я не удивлен ...
показать весь комментарий
03.06.2020 18:27 Ответить
Да Мамоян мамой клянётся, что Крузеры по 800 баксов купить можно!
показать весь комментарий
03.06.2020 18:28 Ответить
Це часом не власник ТРЦ Аркадія у Києві ,цей Масляна?
показать весь комментарий
03.06.2020 18:35 Ответить
Мамоян
показать весь комментарий
03.06.2020 18:36 Ответить
Типичный местный, рыжий, честный,неженатый
показать весь комментарий
03.06.2020 18:36 Ответить
20к за два крузака у національній валюті!??))ухаххаха)))Там тільки одне колесо від того крузака біля 20 к,навіть битого Мамоян ,да що ти черт забирай таке верзеш ? Який чорт тобі сказав що так можна найо ти людей?
показать весь комментарий
03.06.2020 18:51 Ответить
Конфіскувати квартири і автівки, а йому заплатити за них таку суму яку він задекларував.
P.S. Так як він заявив, що авто були биті, то набити йому пику для компенсації😜
показать весь комментарий
03.06.2020 18:54 Ответить
Де таке і коли було в цій країні?
показать весь комментарий
03.06.2020 18:58 Ответить
Рафик ни у чом ни винават.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:09 Ответить
на-то оно и мумуян, кабздец. оно, это скопище знущаютсянад народом. во де черти.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:15 Ответить
настоящие мамояны ходят в перчатках) ну мало ли шо .....
показать весь комментарий
03.06.2020 19:22 Ответить
армянский шахрай.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:24 Ответить
Смотрите в чем прикол, если въехать в эту Тойоту то максимум что он сможет стребовать - 800 долл. Если требует выше, можно слать его в дупу.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:41 Ответить
И уголовного дела не будет!!!
показать весь комментарий
03.06.2020 20:37 Ответить
Так и судьи когда начали декларировать свои доходы было очень смешно. Они декларировали миллионные доходы как подарки или доходы от подработки(лекции и тд) и при этом налоговая ни одного не проверила. А ведь проверяется легко:получатели называют фамилии дарителей и дальше по цепочке налоговая спрашивает у дарителей от куда у них такие деньги и ЗА ЧТО они их "подарили" судьям.
В Украине есть хоть один силовой орган или орган правопорядка хоть немного честный и выполняющий свою работу?)))) И что там Зеленский-многих коррупционеров посадил?
показать весь комментарий
03.06.2020 22:27 Ответить
Добре мати багатих батьків ))
показать весь комментарий
04.06.2020 10:50 Ответить
Тварюка!
показать весь комментарий
04.06.2020 11:18 Ответить
мамоян - какая прекрасная, исконно украинская фамилия.
показать весь комментарий
04.06.2020 17:33 Ответить
Американские события ждут и нас, не сомневайтесь. Анархия непременно возьмет за руку нашу непутевую страну. Без предельная жадность и алчность богатых,занимающая 1-е место в их системе ценностей затмевает здравый смысл и не оставляет артельнативы для бедных, революций с красивыми названиями больше не будет. 😎
показать весь комментарий
05.06.2020 00:13 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларував дві Toyota Land Cruiser по $800 і квартири в Києві за ціною у 8 разів нижче ринкової, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 8246
показать весь комментарий
05.06.2020 11:19 Ответить
ну так а суть где?прошла ему эта туфта с крузаками по 800 долларов или как всегда?
показать весь комментарий
06.06.2020 21:16 Ответить
Лживый ублюдок.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:28 Ответить
 
 