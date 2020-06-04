РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11295 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
48 890 185

"Поселенцы Слобожанской Сечи" на Харьковщине разбили машину полиции, стреляли в боковое стекло и угрожали сотрудникам. ФОТОрепортаж

Группа лиц пошла на конфликт с правоохранителями 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи.

"Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодые угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло", - говорится в сообщении.

Информация об указанных событиях поступила в Краснокутский ОП. На место выезжали руководство полиции в Харьковской области, следственно-оперативная группа и другие подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пост губернатора Харьковщины продавали за $1 млн: задержана группа мошенников, - Фильчаков

Полиция задержала участников общественной организации. Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Кроме того установлено, что 2 июня "эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению".

"Инцидент произошел 2 июня около 15:00 в сквере возле улицы Жен Мироносиц. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции. Следователи полиции Харьковской области открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства", - отмечают в пресс-службе.

Поселенцы Слобожанской Сечи на Харьковщине разбили машину полиции, стреляли в боковое стекло и угрожали сотрудникам 01

Также читайте: Группа мошенников, продававших несуществующие автомобили, раскрыта в Запорожской области, - киберполиция

Поселенцы Слобожанской Сечи на Харьковщине разбили машину полиции, стреляли в боковое стекло и угрожали сотрудникам 02
Поселенцы Слобожанской Сечи на Харьковщине разбили машину полиции, стреляли в боковое стекло и угрожали сотрудникам 03
Поселенцы Слобожанской Сечи на Харьковщине разбили машину полиции, стреляли в боковое стекло и угрожали сотрудникам 04
Поселенцы Слобожанской Сечи на Харьковщине разбили машину полиции, стреляли в боковое стекло и угрожали сотрудникам 05

Также смотрите: Полиция открыла еще два уголовных производства по факту погрома со стрельбой на рынке "7-километр" на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) угрозы (851) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
Это активисты которые борятся против наркоточек, вырубки лесов и беспредела ментов которые все это крышуют. А мусора эти которые якобы были там по делам, по указке начальника райотдела которого земли активисты, следили за сичью, запускали дроны над их территорией, и предположительно устроили подпал.
Активисты сначала потребовали выйти и объяснить, на каких основаниях слежка проводится дронами и кто они вообще такие. Чмари же надели маски в машине и светили оружием. Им и порезали шины чтобы не слиняли пока полиция приедет.

Сейчас же мусорня все по своему говорит и хочет закрыть тех, кто мешает им получать с вырубки лесов и крышевания аптек
показать весь комментарий
04.06.2020 02:40
+34
Вряд ли бы "Слобожанская сечь" занималась такой херней.
Там суть проста, собирали людей против Бубочки, единомышленников, Гепа их обработал, люди сопротивлялись, но чиновники, есть чиновники, придумали, пришили.
А ребята строят там Сечь с единомышленниками, Гепа им мешает по своим сепарским соображениям, поскольку они там строят хаты для обьединения с другими антисепарами.
показать весь комментарий
04.06.2020 02:43
+19
ЦЕНЗОН вже встиг вилити лайно від брехунів-говнометів ОЗУ у вигляді аваківської поліції..А то що цей нач мусарні кришує вирубку лісу поліція покриває..То що хлопці борються з незаконною вирубкою, наркотою яку кришуюють аваківськи злочинці нічого не сказано..
показать весь комментарий
04.06.2020 06:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Из всего текста тебя смутило только рыло?))) Кстати, давно у тебя хотел спросить))) Ты чего сам с собой на Цензоре разговариваешь?)))
показать весь комментарий
08.06.2020 23:44 Ответить
С этого мы начнем, а то дебилы тяжело переваривают полный список. А с чего ты взял, что я сам с собой разговариваю? Очередные твои шизоидные фантазии?
показать весь комментарий
09.06.2020 09:08 Ответить
Ты прямо в курсе всех событий.Мусорок засланный.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:56 Ответить
Похоже вы наиболее правдоподобно описали ситуацию.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:49 Ответить
А як на мене, то вже паростки "нового" Донбасу.
показать весь комментарий
04.06.2020 06:25 Ответить
Мусора брешут, все було спровоковано з боку аваківських злочинців..Аваков і його мусарня це ОЗУ..
показать весь комментарий
04.06.2020 06:26 Ответить
А почему машина полиции с белыми номерами? Авакян совсем заврался
показать весь комментарий
04.06.2020 07:33 Ответить
Побледнели с перепугу.
показать весь комментарий
04.06.2020 08:00 Ответить
От так от, взяли мужики в руки палиці і ні з того, ні з сього накинулись на чесних і благородних мусорів?! Скажіть, в цю маячню хтось вірить? Здається мені, що то не напад був, а самооборона від дикого ментовського безпреєдєлу. І що не тих хлопців там в`язати треба, а ту всю мусорню. Тут в одному коментарі написали, що там і наркота і вирубка лісу. Думаю, там не тільки це. Орли авакова таким не обмежуються.
показать весь комментарий
04.06.2020 07:55 Ответить
Мусора как всегда врут!!! Вот видео с начала конфликта https://www.youtube.com/watch?v=xpiQWMD44tY
показать весь комментарий
04.06.2020 07:55 Ответить
Меня таки гложут смутные сомнения. Бровары, Харьковщина - совпадение? Где ещё ожидать?
показать весь комментарий
04.06.2020 07:59 Ответить
гепа у ділі...!!
показать весь комментарий
04.06.2020 08:27 Ответить
Заблудившиеся печенеги..
показать весь комментарий
04.06.2020 08:32 Ответить
Непонятная статья. Какова причина нападения на полицейских и какие дела полицейских в лесу? Причины нападения на начальника полиции. Это позволяет мне предположить о крышевании полиции каких-то оборудок.
показать весь комментарий
04.06.2020 08:48 Ответить
смотри видео на канале POTON в ютуб - там все причины. Мешают ребята мусарам лесорубов черных крышевать и наркоаптеки. Вот и все причины
показать весь комментарий
04.06.2020 09:55 Ответить
Значит мое предположение, о крышевании ментами чего-то, оказалось верным.
показать весь комментарий
04.06.2020 11:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xpiQWMD44tY
показать весь комментарий
04.06.2020 08:51 Ответить
Всю жизнь мусора краснокутские отличались зверствами.Я это знаю по хронике с савецких времён.Эти звери гораздо хуже миннеапольских.Поэтому очень важно оказать ребятам юридическую поддержку.Это периферийный район Харьковщины ,один из самых залесённых,наиболее украиноязычный,но произвол мусоров надо прекращать.Нужно обращаться в ДБР,прокуратуру,Авакову.Беспричинной стрельба не могла быть.Мусора провоцировали,или просто оклеветали.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:05 Ответить
факти такі..
когось повязали реально за напад на поліцію..

питання лише -це реально учасники цієї"комуни" (саме так називаються подібні групи на ЗАході),чи все таки хтось,хто не є постійним учасником "Слобожанської січі" саме конкретно цього села,а не різних ГОшок...
показать весь комментарий
04.06.2020 09:17 Ответить
Якщо відео не монтували, а начебто монтажу не помітно, то машина мусорів вже стояла в лісі з діркою в боковому склі. Ну це заради справедливості треба сказати. Але і опоблоковці підходили з пістолетом, який продемонстрували на камеру. На відео постріл відсутній, а все інше звісно є. Звідки (з машини чи ззовні), коли, і де був зроблений постріл невідомо.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:49 Ответить
Там активисты вроде и не отрицают что стреляли. У Онищенко есть пистолет с резиной. Стрелял якобы потому что из машины оружием угрожали.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:27 Ответить
підтверджується,що це "ліві" рекетири,що тероризували дрібний бізнес.
https://www.youtube.com/watch?v=M7N07f2-8X8
показать весь комментарий
04.06.2020 09:10 Ответить
Разборки двух ОПГ. Аваковцы победили. Ура товарищи.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:18 Ответить
Залякують, мають ножі ріжуть колеса, ********** зброєю стріляють в вікна - це все те що я побачив з відео уривків які виклала ця організація на ютубі. Не знаю чим вони займаються але поводяться вони як злочинці.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:18 Ответить
Якщо правителі живуть не по законам то народ збирається в групи і шайкі , які починають жити по своїм поняттям і в державі настає смута і хаос ([Якщо ж] керувати країною, не маючи закону, то тоді народ організовується в групи і союзи; перебуваючи в спітоваристві, низи будуть займатись шахрайством, щоб досягти своєї особистої [вигоди] Це розуміли Китайські філософи ще в VII віці до нашої ери «ГУАНЬ-ЦЗЫ»! Однак, це недоступно для ******** владних дебілів які збирали разом з МВФ в школах "Лего" 12 років і 5 років протирали штани в вузах.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:31 Ответить
усі члени слобожанської сечі балакають па-мацковскі. дуже підозріла структура
показать весь комментарий
04.06.2020 09:32 Ответить
Причини нападу на поліцейських жодним чином не виправдовують нападаючих нероб. Адепти секти "мусаранєлюді, смєртьмусарам свабодуварам", що ви будете робити коли малолєткі на "дядя дай закурить" у вашому ж підїзді відкиздять вас на квасне яблуко (квашеное яблоко), як ви дієте коли бик на крутезній тачці обганяє вас, підрізає і бє вашу машину, до кого ви звертаєтесь коли сусіди наркомани обносять вашу хату і ви бачити у них свої речі ? За свою практику не одноразово допомагав "мєсним_автарітєтам" складати заяви в міліцію, поліцію з приводу що їм "нанесли легкі тіл.ушкодж.", дрібязкові жлобські позови вартість кілька тис.грн (бо малолєткі замалювали графіті паркан особняка) чи в ресторані його обрахували на 120.грн. А також крутим тьоткам в брільянтах котрі принципово відсуджували в колишніх якихось жалюгідних додаткових 200грн на дитину.
Так що дорогі друзі усе відносне, але є непорушні, фундаментальні (нєзиблємиє) речі, основи котрі краще не рушати з прагматичних міркувань, бо вони є корисними для всіх без винятку.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:33 Ответить
эти малолетки суто мусорские служки,
как и наркоманы,
чем помогут выши мусорские подонки ?
закроют в сизо, если кто то из малолеток или нарков пострадает ?
не мусора ли следят за их правами и прессуют граждан
которые пытаются сопротивляться гопникам ?
мусора мрази и падаль
показать весь комментарий
04.06.2020 11:45 Ответить
Не треба заводити на манівці і порівнювати цих хлопців з "мусаранєлюді, смєртьмусарам свабодуварам і т д." Коли "пахне смаженим" ці паліцейські , за незначним виключенням, дружними колонами ідуть здаватись, згадаємо Слов'янськ, Крим, Донецьк, ..... В багатьох містах замість обісравшоїся мусорні на патрулювання виходили волонтери, рівень злочинності впав в рази.
показать весь комментарий
04.06.2020 19:09 Ответить
Сусід бухий кидався на свою жінку з ножем. Та втекла, прибігла - викличте поліцію. Подзвонили. У відповідь - "от коли поріже, тоді й викличете". Реальний, свіжий факт.
показать весь комментарий
04.06.2020 19:57 Ответить
И?) Основная причина этого, что не успеет полиция за ним приехать, она первая побежит его отбивать))) Вам надо было пойти заступиться за соседку))) На следующий день, она бы на вас еще и заяву накатала)))
показать весь комментарий
04.06.2020 21:30 Ответить
И пошел, заступился, набил морду соседу. В тот же день, она действительно накатала заяву. Никто не приехал. На всяк случай и ей дал по морде. Задрали эти алкаши.
показать весь комментарий
04.06.2020 22:09 Ответить
Да я сам такой))) Не раз уже попадал в подобные ситуации))) Но все равно иду и "успокаиваю"))) Не дай Бог что, потом будешь всю жизнь винить себя, что вовремя не остановил)
показать весь комментарий
04.06.2020 22:39 Ответить
Пипец, Опера с ВПН оставила меня без флага)))
показать весь комментарий
04.06.2020 22:40 Ответить
Сам-то ты понял чё сказал ? Кто нападал на полицейских?! Препятствовали отъезду с места преступления (незаконная слежка) неопределённым лицам, которые - внимание ! троллляка херова - никак не идентифицировали себя , не смотря на все просьбы граждан. Так что є непорушні, фундаментальні (нєзиблємиє) речі, основи котрі краще не рушати з прагматичних міркувань: шпионишь за людьми без решения суда - показывай документы.... Не говоря уже о том, что первое, что должен делать полицейский - представляться...бо такие уставы полиции є корисними для всіх без винятку... Эти твари шеть часов (!!!!) сидели в машине и не говорили кто они ... Так что заткни этот "напад на поліцейських" себе в задницу.
показать весь комментарий
08.06.2020 01:39 Ответить
Ось пряме посилання на відео конфлікту, там все видно.
https://www.youtube.com/watch?v=xpiQWMD44tY
показать весь комментарий
04.06.2020 09:37 Ответить
На Харьковщині під дахом Кернеса та його банди збираються покидьки, нероби, баньдюки зі всієї України, прикриваючись патриотичними лозунгами разгойдують регіон за вказівкою кукловодів...Почувають себе у Харкові, як чиченьці у Москві - все дозволено, бо поріжемо...Якщо це влада не припинить - нарешті не посадить Кернеса - то буде рости, як ракова опухоль...Воно - нелюдь, нелюдь у законі. І де заява Авакова?? Отож
показать весь комментарий
04.06.2020 09:42 Ответить
В Украине каждый день перестрелки. Ситуация полностью вышла из-под контроля.
Война полыхает по всей стране. В Сомали намного спокойнее.
Глава государства Сомали недавно заявил, что такого кровавого хаоса и беспредела, как в Украине, он в своей стране не допустит!
показать весь комментарий
04.06.2020 09:51 Ответить
В Сомали деньги пиратов работают на экономику страны. А деньги наших пиратов вывезли за границу и вложили в США и в ЕС.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:03 Ответить
НЕ треба триндіти і кацапську точку зору пропагандувати, якщо в Соамлі так гарно, чого ти ще не там?
показать весь комментарий
04.06.2020 12:02 Ответить
Ребята из харьковской организации ПОТОН начинали с закрытия нелегальных наливаек и аптек с наркотой.
Сейчас они начали напрямую кошмарить продажных мусоров.
Мусора стали за ними следить без законных оснований.
Сегодня,когда ребята поймали на этом ментов - ребят объявили ОПГ.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:14 Ответить
"Поселенці Слобожанської Січі" на Харківщині розбили машину поліції, стріляли в бокове скло і погрожували співробітникам - Цензор.НЕТ 8284
показать весь комментарий
04.06.2020 10:20 Ответить
Ну, тут питання ще й до ментів. Їхали вони не на службовому автомобілі. І що вони там робили не ясно.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:41 Ответить
Стовідсотково ,підозрювали що бурштин почали копати...
показать весь комментарий
05.06.2020 11:24 Ответить
Выстрел, порезанные шины - это по версии тех краснокутских ментов, по версии путивльских ментов - мальчик упал и головой ударился об пулю, в по версии кагарлыцких ментов - она сама им дала в противогазе...
показать весь комментарий
04.06.2020 10:47 Ответить
мусора падаль и мрази
показать весь комментарий
04.06.2020 11:46 Ответить
ЩОСЬ МЕНТИ НЕ ДОГОВОРЮЮТЬ - ВИХОДИТЬ ДОБРІ МЕНТИ ГРИБИ У ЛІСІ ЗБИРАЛИ, А ПОГАНІ АКТИВИСТИ НА НИХ НАПАЛИ ?
Зе влада це уродський Клондай організованої злочиності під дахом чиновників.
показать весь комментарий
04.06.2020 11:59 Ответить
Дожди прошли - маслят много повылазило, и они не зарегистрировались по месту жительства
показать весь комментарий
04.06.2020 12:17 Ответить
СКІЛЬКИ СБУ ПРОКРИШЕВАЛА КОНТРАБАНДИ ЗА 6 РОКІВ З 2014 ІЗ ЗОНИ АТО - МОЖЕ І НА МІЛІАРД ДОЛАРІВ, А СИДИТЬ ЛИШЕ ТОРНАДО
показать весь комментарий
04.06.2020 12:04 Ответить
Сколько СБУ прокрышевало ворованного леса, а сидит только ПОТОН который с этим боролся)))
показать весь комментарий
04.06.2020 12:17 Ответить
А с чем боролся оплот?
показать весь комментарий
04.06.2020 12:26 Ответить
При чем тут Оплот?
показать весь комментарий
04.06.2020 12:28 Ответить
А он тоже "боролся"... А в итоге оказалось, что единственная задача, ради которой он был создан, это уничтожение Украины, как государства... Эти из этой же схемы... Чуть глубже копни, и сразу появляются лапти козломордых...
показать весь комментарий
04.06.2020 20:51 Ответить
Ти хворий, глибококопатель? Чи так, задля в калюжку передати виспався?
показать весь комментарий
04.06.2020 21:10 Ответить
Что такое? Что тебе не понравилось?) Он не баллотировался в депутаты от медведчука?))) Какой вменяемый человек, будет связываться с этим токсичным?)))
показать весь комментарий
04.06.2020 21:23 Ответить
Не сподобалось порівняння з оплотом, притягнення за вуха ве(ме)дведчука, що сказати хотів?
показать весь комментарий
04.06.2020 21:30 Ответить
Серьезно?))) А это что?))) https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=19392.html
показать весь комментарий
04.06.2020 21:34 Ответить
Це - зрозуміло, дякую.
показать весь комментарий
04.06.2020 21:43 Ответить
Я никому и никогда не доверяю))) И вчера перерыл кучу разной информации, чтобы для себя понять что это за организация... Выводы я сделал... У нас есть такие же "борцуны"))) Но все местные прекрасно знают их прошлое))) И самое интересное, что там тоже ноги растут от мертверчука... Но наши немного умнее, и так открыто, и рукожопо не подставляются))) Хотя не всегда у них это получается)))
показать весь комментарий
04.06.2020 21:59 Ответить
Может он еще и не бывший мент?))) О нем уже все рассказали))) Любая инфа легко проверяется)))
показать весь комментарий
04.06.2020 21:36 Ответить
"Он",- це хто? Ти не "на пальцах" пояснити можеш, а то все натяками, натяками.
показать весь комментарий
04.06.2020 21:40 Ответить
Совсем со зрением проблемы?))) Я ссылку на ЦВК дал))) Там и фотография, и ФИО и от какой партии)))
показать весь комментарий
04.06.2020 21:43 Ответить
Менти "перебували у справах" в лісі і на них без причини напали якісь хлопці з Січі?! Щось я поки не доганяю ху іс ху!...
показать весь комментарий
04.06.2020 13:58 Ответить
шо за Слобожанская Сичь... оин я заметил, шо це попахивае сепарством...
показать весь комментарий
04.06.2020 14:40 Ответить
Кстати Харьковскся область по состоянию на 2020 года лидирует по кол-ву незаконных вырубок леса. А харьковское УСБУ и полиция плотно "в доле". А парни действительно борятся с наркопритонами/незаконными вырубками леса, чем конкретно досаждают местным мусорам и сбу-шникам.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:04 Ответить
"машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района"...
Вони там билі падєлам! Чи то папісять заїхали чи мо же гриби намагалися шукати...
показать весь комментарий
04.06.2020 16:22 Ответить
Вдумайтесь,не местные менты не на своем участке в лесу и на не ведомственном автомобиле,приехали по очень важным полицейским делам,а тут их уже ждали мужики с дрынами и берданкой.
Не звучит ли это как-то странно.
Скорее смахивает что менты пришли у местных что-то отжать или обложить данью и получили по шее.
Так что правдоподобнее звучит?
показать весь комментарий
04.06.2020 17:54 Ответить
https://twitter.com/SeamanInTheSea
https://twitter.com/SeamanInTheSea
https://twitter.com/SeamanInTheSea


https://twitter.com/SeamanInTheSea
https://twitter.com/SeamanInTheSea

Жизнь в оригинале.

@SeamanInTheSea


Ребята из харьковской организации ПОТОН начинали с закрытия нелегальных наливаек и аптек с наркотой. Сейчас они начали напрямую кошмарить продажных мусоров. Мусора стали за ними следить без законных оснований. Сегодня,когда ребята поймали на этом ментов - ребят объявили ОПГ.
показать весь комментарий
04.06.2020 20:17 Ответить
Ці хлопці викривали продажних поліцаїв, чиновників, прокурорів, СБУ в їх корупційних діях по виробці лісів, кришуванню наркоти та інших зловживаннях владою. Вони зверталися до Зеленського, але все марно. Тому владна ОЗУ спровукували конфлікт і запресовали хлопців. А ці, що пишуть про перерозподіл якихось ринків це повна маячня. Вже більше року дивлюся цих хлопців по ютубу. Вот приклад https://www.youtube.com/watch?v=riHfpAQCV4w
показать весь комментарий
04.06.2020 21:05 Ответить
А это что? https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=19392.html
показать весь комментарий
04.06.2020 21:51 Ответить
Человек, который сидит в полностью тонированной машине, следит за тобой, отказывается открыть машину, показать лицо - это подозрительный тип. ОН даже на мусора не тянет - те показывают корочки, хотя такие, какие на рынке можно купить. Поэтому конфликт был между гражданскими людьми, которые ПОТОМ оказались мусорами.
А потом пмусорской начальник лепит людям про нападение на мусоров и срок до пожизненного. Они там все тупые и думают что все тоже дебилы как они?
Вот вам яркий пример, что эту мусарню нужно по пояс сверху обезглавливать! Чистит на корню нельзя - они с головы сгнили и скурвились.
показать весь комментарий
04.06.2020 22:21 Ответить
Тогда почему ребятам инкриминируют нападение на сотрудников? 1.В крутом джипе, оказались сотрудники в масках!!! Которые не показали удостоверения!!! 2. До этого был подпал. И наезды на ребят.
Со стороны Ментов. 3. А про то что один проходил от опоблока и что ? --- будь это Кернес или Медведчук.
Даже сейчас за бабки у нас в городе соберуться десятки тысяч титушек. А за ребят пришло три десятка из их общины и знакомых с их действиями... на том же Барабашово.
показать весь комментарий
05.06.2020 09:43 Ответить
кто то верит мусорне? ))))
мусора не люди ( высказывание министра внутренних дел в 2014 году)
и я с этим высказыванием согласен на все 100% )))))
показать весь комментарий
04.06.2020 22:40 Ответить
Ореал обитания всегда делится -закон природы. Это ОПГ, местнвя власть прикрываясь государством или само государство деля его между чиновниками.Обьект кормления население. Если оно не обьединяется на защиту своих интересов.Самоуправление не диктуемое государством а типовой договор громад и центра выбраного громадами. Республика громад называется.Менять систему а не латать. Вот что обсуждать а не ляшка и случаи ковид с вороством это уже следствие. Пацаны на правильном пути. Труден первый шаг он всем мешает в нашем болоте. Но жить молодым за ними правда.
показать весь комментарий
05.06.2020 04:41 Ответить
По Харькову - возле дома продавали наркоту в ларьке с овощами. Лично обращался в полицию. Не помогло. Однажды какие то ребята сожгли ларёк . Если б задержали ребят а внутри ларька , как и в машине в лесу,оказался сотрудник Сбу или же ребята были за ОП блок. Им что пожизненно давать ?
показать весь комментарий
05.06.2020 09:31 Ответить
На кол, сабакяна на КОЛ!
показать весь комментарий
05.06.2020 12:43 Ответить
Цензор, где же топоры и побитые стекла из заголовка?????
показать весь комментарий
05.06.2020 13:15 Ответить
Чимало коментаторів вказують, що потонівці - це ОПЗЖ. Можете дати посилання. Дуже цікавить, хто ж вони такі. Все, що знайшов - така собі громадська організація, що бореться з кришувальниками наркоманів, та чорних лісорубів. А вата вони, чи патріоти - нічого не відомо.
показать весь комментарий
06.06.2020 12:10 Ответить
За шо рюзьге не візьметься - усе перетворюється то на сечу то на кал
показать весь комментарий
06.06.2020 21:29 Ответить
То что всё что говорит полиция Надо читать наоборот - это понятно давно и всем.,Кроме ЦЕНЗОРА.... На фото видно абсолютно целехонькое "разбитое" лобовое стекло. Документов что они полиция - они никому не показами... И это точь в точь, как в истории с картинной галереей. Бандитский гоп-стоп - как система работы полиции...И потом они нам - нассывглаза - лепят идиотскую брехню... Зачем этой брехнёй позорить свой сайт ? Или заставляют ?
показать весь комментарий
08.06.2020 01:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 