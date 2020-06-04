"Поселенцы Слобожанской Сечи" на Харьковщине разбили машину полиции, стреляли в боковое стекло и угрожали сотрудникам. ФОТОрепортаж

Группа лиц пошла на конфликт с правоохранителями 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи.

"Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодые угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло", - говорится в сообщении.

Информация об указанных событиях поступила в Краснокутский ОП. На место выезжали руководство полиции в Харьковской области, следственно-оперативная группа и другие подразделения.

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Полиция задержала участников общественной организации. Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Кроме того установлено, что 2 июня "эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению".

"Инцидент произошел 2 июня около 15:00 в сквере возле улицы Жен Мироносиц. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции. Следователи полиции Харьковской области открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства", - отмечают в пресс-службе.

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