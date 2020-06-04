"Поселенцы Слобожанской Сечи" на Харьковщине разбили машину полиции, стреляли в боковое стекло и угрожали сотрудникам. ФОТОрепортаж
Группа лиц пошла на конфликт с правоохранителями 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи.
"Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодые угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло", - говорится в сообщении.
Информация об указанных событиях поступила в Краснокутский ОП. На место выезжали руководство полиции в Харьковской области, следственно-оперативная группа и другие подразделения.
Полиция задержала участников общественной организации. Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Кроме того установлено, что 2 июня "эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению".
"Инцидент произошел 2 июня около 15:00 в сквере возле улицы Жен Мироносиц. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции. Следователи полиции Харьковской области открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства", - отмечают в пресс-службе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
когось повязали реально за напад на поліцію..
питання лише -це реально учасники цієї"комуни" (саме так називаються подібні групи на ЗАході),чи все таки хтось,хто не є постійним учасником "Слобожанської січі" саме конкретно цього села,а не різних ГОшок...
https://www.youtube.com/watch?v=M7N07f2-8X8
Так що дорогі друзі усе відносне, але є непорушні, фундаментальні (нєзиблємиє) речі, основи котрі краще не рушати з прагматичних міркувань, бо вони є корисними для всіх без винятку.
как и наркоманы,
чем помогут выши мусорские подонки ?
закроют в сизо, если кто то из малолеток или нарков пострадает ?
не мусора ли следят за их правами и прессуют граждан
которые пытаются сопротивляться гопникам ?
мусора мрази и падаль
https://www.youtube.com/watch?v=xpiQWMD44tY
Война полыхает по всей стране. В Сомали намного спокойнее.
Глава государства Сомали недавно заявил, что такого кровавого хаоса и беспредела, как в Украине, он в своей стране не допустит!
Сейчас они начали напрямую кошмарить продажных мусоров.
Мусора стали за ними следить без законных оснований.
Сегодня,когда ребята поймали на этом ментов - ребят объявили ОПГ.
Зе влада це уродський Клондай організованої злочиності під дахом чиновників.
Вони там билі падєлам! Чи то папісять заїхали чи мо же гриби намагалися шукати...
Не звучит ли это как-то странно.
Скорее смахивает что менты пришли у местных что-то отжать или обложить данью и получили по шее.
Так что правдоподобнее звучит?
https://twitter.com/SeamanInTheSea
https://twitter.com/SeamanInTheSea
https://twitter.com/SeamanInTheSea
https://twitter.com/SeamanInTheSea
Жизнь в оригинале.
@SeamanInTheSea
Ребята из харьковской организации ПОТОН начинали с закрытия нелегальных наливаек и аптек с наркотой. Сейчас они начали напрямую кошмарить продажных мусоров. Мусора стали за ними следить без законных оснований. Сегодня,когда ребята поймали на этом ментов - ребят объявили ОПГ.
А потом пмусорской начальник лепит людям про нападение на мусоров и срок до пожизненного. Они там все тупые и думают что все тоже дебилы как они?
Вот вам яркий пример, что эту мусарню нужно по пояс сверху обезглавливать! Чистит на корню нельзя - они с головы сгнили и скурвились.
Со стороны Ментов. 3. А про то что один проходил от опоблока и что ? --- будь это Кернес или Медведчук.
Даже сейчас за бабки у нас в городе соберуться десятки тысяч титушек. А за ребят пришло три десятка из их общины и знакомых с их действиями... на том же Барабашово.
мусора не люди ( высказывание министра внутренних дел в 2014 году)
и я с этим высказыванием согласен на все 100% )))))