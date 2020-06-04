Lexus под Киевом влетел в попутную фуру: водитель сгорел заживо. ФОТО
В ночь на 4 июня на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Калиновка автомобиль Lexus врезался в попутную фуру, в результате чего погиб водитель внедорожника.
Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, внедорожник двигался на скорости выше разрешенной. После удара об фуру машину зацепило за прицеп и протянуло несколько сотен метров. В следствии аварии случилось возгорание моторного отсека Lexus.
Отмечается, что водитель внедорожника сгорел заживо. Водитель фуры не пострадал, он успел отцепить загоревшийся прицеп от фуры.
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