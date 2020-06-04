Незаконный ввоз смартфонов на сумму 100 млн грн предотвращен на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж
На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный ввоз из Европы партии смартфонов и портативной техники известных мировых брендов на сумму более чем 100 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По предварительной версии следствия, к противоправной деятельности причастны одна из столичных фирм-импортеров и брокерская компания. Мобильные телефоны и технику они планировали ввезти в Украину под видом автозапчастей.
Сегодня на пункте пропуска "Ужгород" правоохранители остановили нелегальный груз. Во время осмотра грузовика вместо задекларированных деталей сотрудники СБУ обнаружили партию брендовых смартфонов, ноутбуков и другой оргтехники. В случае успеха сделки государственный бюджет понес бы многомиллионные потери из-за неуплаченных пошлины и налоговых сборов.
Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил и открытии уголовного производства.
Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, проверяется причастность сотрудников контролирующих органов к противоправным сделкам.
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- Можна побути без кави, лосося та хамона.
Ну дійсно, шановні пенсіонери, скільки можна їсти хамон ?
Варіант "без зеленского та його шобли" мені більше подобається !!!
Ты попробуй молоко в Европу ввези, будешь на таможне у них рассказывать "какая разница", "это ж не яд и не наркотик".