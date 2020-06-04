РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10707 посетителей онлайн
Новости Фото
6 987 23

Незаконный ввоз смартфонов на сумму 100 млн грн предотвращен на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный ввоз из Европы партии смартфонов и портативной техники известных мировых брендов на сумму более чем 100 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, к противоправной деятельности причастны одна из столичных фирм-импортеров и брокерская компания. Мобильные телефоны и технику они планировали ввезти в Украину под видом автозапчастей.

Сегодня на пункте пропуска "Ужгород" правоохранители остановили нелегальный груз. Во время осмотра грузовика вместо задекларированных деталей сотрудники СБУ обнаружили партию брендовых смартфонов, ноутбуков и другой оргтехники. В случае успеха сделки государственный бюджет понес бы многомиллионные потери из-за неуплаченных пошлины и налоговых сборов.

Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил и открытии уголовного производства.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, проверяется причастность сотрудников контролирующих органов к противоправным сделкам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководители Нацполиции, СБУ, ГБР, Минюста собрались в ОГП: обсуждают противодействие пыткам со стороны правоохранителей

Незаконный ввоз смартфонов на сумму 100 млн грн предотвращен на Закарпатье, - СБУ 01
Незаконный ввоз смартфонов на сумму 100 млн грн предотвращен на Закарпатье, - СБУ 02
Незаконный ввоз смартфонов на сумму 100 млн грн предотвращен на Закарпатье, - СБУ 03
Незаконный ввоз смартфонов на сумму 100 млн грн предотвращен на Закарпатье, - СБУ 04
Незаконный ввоз смартфонов на сумму 100 млн грн предотвращен на Закарпатье, - СБУ 05
Незаконный ввоз смартфонов на сумму 100 млн грн предотвращен на Закарпатье, - СБУ 06

Автор: 

контрабанда (2409) СБУ (19893) Закарпатская область (2584)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Зеленський звернувся до пенсіонерів і осіб в кого заробітна плата 200 доларів:
- Можна побути без кави, лосося та хамона.
Ну дійсно, шановні пенсіонери, скільки можна їсти хамон ?

Незаконный ввоз смартфонов на сумму 100 млн грн предотвращен на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 7030

Варіант "без зеленского та його шобли" мені більше подобається !!!
показать весь комментарий
04.06.2020 13:37
+5
Это тоже посылки от итальянских заробитчан. Подарки родным, к Троице..
показать весь комментарий
04.06.2020 13:49
+3
Победа!!! Надеюсь теперь смартфонов на всех таможенников и членов их семей хватит. Наверное еще и для отцов - командиров в Киеве останется
показать весь комментарий
04.06.2020 13:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не повезло Бубачкє. Відкату не буде.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:36 Ответить
Зеленський звернувся до пенсіонерів і осіб в кого заробітна плата 200 доларів:
- Можна побути без кави, лосося та хамона.
Ну дійсно, шановні пенсіонери, скільки можна їсти хамон ?

Незаконный ввоз смартфонов на сумму 100 млн грн предотвращен на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 7030

Варіант "без зеленского та його шобли" мені більше подобається !!!
показать весь комментарий
04.06.2020 13:37 Ответить
Интерестно этот ду ра чек верит в херню что он несет?
показать весь комментарий
04.06.2020 13:50 Ответить
З епохаю дастатку, чувакі!
показать весь комментарий
04.06.2020 13:51 Ответить
****, як бачу цю піхву, так і хочеться табуретом, зі всьго маху ******@ти
показать весь комментарий
04.06.2020 14:45 Ответить
Победа!!! Надеюсь теперь смартфонов на всех таможенников и членов их семей хватит. Наверное еще и для отцов - командиров в Киеве останется
показать весь комментарий
04.06.2020 13:39 Ответить
кладовки все завалят и внукам останется, упаковку и инструкции выложат на продажу через прозорро))
показать весь комментарий
04.06.2020 16:53 Ответить
а что с предидущими мега задержаниями, туфли пиджаки- где оно по итогу?
показать весь комментарий
04.06.2020 13:40 Ответить
Наверно мышей одели !
показать весь комментарий
04.06.2020 13:42 Ответить
Всі на Майдан! Посилки з Італії тормознули! )
показать весь комментарий
04.06.2020 13:41 Ответить
а что в ростове уже дом достроили что на майдан зовешь ?
показать весь комментарий
04.06.2020 13:43 Ответить
розетка или алло?)))
показать весь комментарий
04.06.2020 13:45 Ответить
цитрус
показать весь комментарий
04.06.2020 13:56 Ответить
Это тоже посылки от итальянских заробитчан. Подарки родным, к Троице..
показать весь комментарий
04.06.2020 13:49 Ответить
Смартфон, то отруйна речовина, чи зброя? Чому незаконно?
показать весь комментарий
04.06.2020 13:58 Ответить
тому що "под видом автозапчастей". Без уплаты таможенных сборов.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:01 Ответить
Ой, яка різниця. Самі по собі мита не справедливі. Я зрозумів би, щоб у нас виробляли ті смартфони. А так врешті-решт ми це мито і заплатимо, коли будемо смартфон купувати
показать весь комментарий
04.06.2020 14:14 Ответить
КАЖДАЯ страна имеет ввозные пошлины на различные группы товаров. А то и просто запрет.
Ты попробуй молоко в Европу ввези, будешь на таможне у них рассказывать "какая разница", "это ж не яд и не наркотик".
показать весь комментарий
04.06.2020 14:31 Ответить
Для чего существуют налоговые сборы? Для содержания армии, школ,.... и всяких других бюджетников. (не будем о разворовывании бюджета,это отдельная история). Вот немцы: покупают русский газ по 200 евро(был такой период), а населению продают по 1000 евро. Разница-в бюджет (за исключением нужных выплат газ компаниям). У нас где взять средства в бюджет? На газе нельзя, мы ж нищий народ. Тогда на смартфонах, это не самое необходимое.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:26 Ответить
Оце так злочин.Це ж навпаки добре.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:18 Ответить
Яке має СБУ відношення до цих сматфонів, це Бонд їх завозив, чи на них шпигуни будуть працювати передавати секретну інформацію. СБУ займайтесь війною, контррозвідкою, аферами Єрмака і МВФ. Якого XYZ бомбити фури з медомі, горіхами, перевіряти металобрухт і телефони, для цього є інші компетентні органи, Як ця гебня любить пастись біля митниць. Навіть якщо їх завезуть і продадуть, в чому тут буде порушено національну безпеку України? Ви повні дебіли там в тій СБУ? Де закон про СБУ, яку повинні загнати в правове русло щоб не пхала свого носа, туди куди повинні пхати носа ті кому це за законами потрібно. Я розумію, якби СБУ заарештувала хабарника митника, прикордонника і їх начальників, а коли вони бігають за сматфонами, в часи війни це повна дупа!
показать весь комментарий
04.06.2020 15:38 Ответить
Ахаха. Скоро в Розетке, Алло, Цитрусе и других, называется. Тщательно все так позамазывали, вместе с блокнотиком. Аккурат спектакль к заявлениям бубочки о лишнем кофе для населения. Надо было пару суток подождать, для естественности событий. Хотя это, конечно, совсем не лайфхак. Устарело. Но СБУ и телефончики, это уже интереснее. А в телевизоре так вообще будет звучать грозно.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:46 Ответить
 
 