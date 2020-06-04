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Новости Фото ДТП
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Opel на евробляхах в Киеве протаранил Chevrolet, вылетел на тротуар и снес ряд ларьков: водитель сбежал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 4 июня у станции метро "Политехнический институт" автомобиль на евробляхах вылетел на тротуар и повредил несколько киосков. Чудом в ДТП никто не пострадал.

Об этом сообщает "Киве Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Opel ехал в сторону Воздухофлотского путепровода по проспекту Победы. Когда он подъезжал к остановке общественного транспорта, что-то пошло не так и автомобиль стал неуправляемым. Сначала он столкнулся с Chevrolet, после чего вылетел на тротуар и начал разрушать МАФы, которые попадались на пути.

"Один киоск даже отлетел на три метра из-за сильного удара. Остальные были разбиты на части. Машина задела бетонный парапет и остановилась, оставив на тротуаре полнейший бардак. Лишь чудом в этой дорожной аварии обошлось без пострадавших.
Ну, и как финалочка, по старой и не очень доброй традиции, водитель Opel сбежал", - говорится в посте.

На место прибыли патрульные, которые оформили необходимые документы и эвакуировали автомобиль на штрафплощадку.

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Opel на евробляхах в Киеве протаранил Chevrolet, вылетел на тротуар и снес ряд ларьков: водитель сбежал 01
Opel на евробляхах в Киеве протаранил Chevrolet, вылетел на тротуар и снес ряд ларьков: водитель сбежал 02
Opel на евробляхах в Киеве протаранил Chevrolet, вылетел на тротуар и снес ряд ларьков: водитель сбежал 03
Opel на евробляхах в Киеве протаранил Chevrolet, вылетел на тротуар и снес ряд ларьков: водитель сбежал 04
Opel на евробляхах в Киеве протаранил Chevrolet, вылетел на тротуар и снес ряд ларьков: водитель сбежал 05
Opel на евробляхах в Киеве протаранил Chevrolet, вылетел на тротуар и снес ряд ларьков: водитель сбежал 06
Opel на евробляхах в Киеве протаранил Chevrolet, вылетел на тротуар и снес ряд ларьков: водитель сбежал 07
Opel на евробляхах в Киеве протаранил Chevrolet, вылетел на тротуар и снес ряд ларьков: водитель сбежал 08
Opel на евробляхах в Киеве протаранил Chevrolet, вылетел на тротуар и снес ряд ларьков: водитель сбежал 09

ДТП (7673) Киев (25518) евробляхи (206)


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Топ комментарии
+36
От чим відрізняється бляха від номерного знаку. Утік і всі дєла...
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04.06.2020 14:02
+25
Это если он это авто ввозил. а если купил за углом у дяди васи то хер ты кого найдешь!
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04.06.2020 14:05
+24
Да-да. Давайте, продлевайте мораторий на штрафы за евробляхи.

Тем, кто начнет "А что, на обычных номерах не нарушают?" скажу: нарушают, но их по номеру находят, а этого где искать.

Он имеет право на дешевую машину? А владельцы поврежденного имущества (в том числе и город Киев) имеют право на возмещение ущерба. А с кого брать? Понятно вам? Евробляхи нарушают права других людей.
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04.06.2020 14:07
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Страница 2 из 2
Какой фирмы? Куда вписан? Вы с какой планеты?
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04.06.2020 21:11 Ответить
обычной фирмы, поинтересуйтесь как оформляются авто на еврономерах, какие документы для этого необходимы, а потом рассказывайте где его искать.
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05.06.2020 11:43 Ответить
Занадто низько летів.
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04.06.2020 14:11 Ответить
А хто там вночі міг постраждати? Хіба бомжі якісь.
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04.06.2020 14:16 Ответить
зе депутат
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04.06.2020 14:17 Ответить
А от цікава деталь: у Опеля не спрацювала жодна подушка безпеки! Вони в Вектрі були уже в найдешевшій версії... А нам розказують про дешеві і безпечні авто з Європи, які мають не 1 подушку безпеки (як в Ланосі), а одразу кілька!
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04.06.2020 14:18 Ответить
Їх там давно немає))) Більшість цих блях після 3-4 дтп приїхали в Україну, нормальні машини вже всі розтаможили а лишились тільки ті що не варто розтаможити або там серйозні проблеми з документами... Багато євроблях їздять з липовими номерами...
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04.06.2020 14:29 Ответить
Саме так, це Вектра кінця 90-х)) Подушки там давно вистрілили в ДТП, а нові ніхто не поставив...
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04.06.2020 14:32 Ответить
если водитель сбежал на своих двоих, значит перегрузки были минимальные, возможно по касательной. зачем лупить подушкой, может сейчас они смарт там какие-то, а раньше они суровее были, только когда совсем швах есть смысл...
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04.06.2020 14:33 Ответить
Нічо собі по касатєльной - морди тупо нема!)))) В 90-х не тільки подушки було суровіші, але й кузовні деталі крепші...
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04.06.2020 14:59 Ответить
посмотри на капот, он даже не помялся, не повело. это как-то не похоже на Пол морды нет. отлетел только бампер, и бок помят...
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04.06.2020 15:02 Ответить
Бампер, фари і решітка...
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04.06.2020 15:03 Ответить
та фары и решетка на этом бампере и держались. да, носом немного принял, но не настолько чтобы стрелять подушками
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04.06.2020 15:11 Ответить
Нічого дивного, на четверте число, анонсована акція АвтоЄвроСили, от так такими лохотронами формується громадська думка.
Судячи з дій попєрєдніків і теперішньої влади, жодного бажання вирішити це питання немає, як і немає бажання зробити доступне розмитнення.
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04.06.2020 15:25 Ответить
я не понял, а что разве зеля ещё не ощасливил бляхеров?
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04.06.2020 15:27 Ответить
В мене як не пристебнутий пасок, то не стріляє..
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04.06.2020 19:43 Ответить
Ну така штука пізніше була введена, в 90-х такого ще не було...
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04.06.2020 20:30 Ответить
нормальные машины по нормальным ценам, нормальные водители -- это все бляхеры. а ещё это любимчики и электорат зели, теперь что сажать его после всех скидок и отсрочек?
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04.06.2020 14:30 Ответить
Материал размещен на правах рекламы немецкого автопрома. Даже в бу состоянии выдержал столько столкновений и водила не только жив, а здоровья на побег хватило...
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04.06.2020 14:36 Ответить
Пьяному все нипочем. Болевого шока нет.
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04.06.2020 14:52 Ответить
пишите, в варшаву дедушке
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04.06.2020 14:36 Ответить
ну хоть синева на евробляхах немного расчистила это позорище с киосками на улицах столицы
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04.06.2020 14:40 Ответить
теперече аваковцев в Польшу отправляйте за хозяином этой бляхи)))))))
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04.06.2020 14:42 Ответить
Не трогайте их, у них сейчас дурантин главнее всех задач.
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04.06.2020 15:17 Ответить
Сколько еще быдлобляхеры будут на ржавых вёдрах гадить украинцам?
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04.06.2020 14:48 Ответить
Пока евробляхотолкачи будут заносить и пока государственные спиногрызы будут брать...
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04.06.2020 15:14 Ответить
Було б бажання а знайти мона...Ментам трохе лавє до кішені та й знайдуть
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04.06.2020 15:27 Ответить
Ну что, камеры помогли? Отправьте теперь письмо в Польшу какому-нибудь Гжегошу.
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04.06.2020 15:29 Ответить
Больше евроблях, ещё больше евроблях!!
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04.06.2020 15:31 Ответить
Ну наконец то...))) а то 208 и все наши да наши...
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04.06.2020 15:46 Ответить
если поймают , а поймают наверняка ( если захотят ) , то суд отпустит , мол умысла не было
значит не хотел
а как по мне , то хотел , и спецом МАФы покрушил
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04.06.2020 18:55 Ответить
По камерам можно вычилсить откуда приехал.
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04.06.2020 18:58 Ответить
А куда камеры Авакова смотрели, там явное превышение скорости
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04.06.2020 22:31 Ответить
зеле бляхер
там разве до этого не такая разруха на тротуаре была
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04.06.2020 22:40 Ответить
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