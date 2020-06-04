Opel на евробляхах в Киеве протаранил Chevrolet, вылетел на тротуар и снес ряд ларьков: водитель сбежал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 4 июня у станции метро "Политехнический институт" автомобиль на евробляхах вылетел на тротуар и повредил несколько киосков. Чудом в ДТП никто не пострадал.
Об этом сообщает "Киве Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Opel ехал в сторону Воздухофлотского путепровода по проспекту Победы. Когда он подъезжал к остановке общественного транспорта, что-то пошло не так и автомобиль стал неуправляемым. Сначала он столкнулся с Chevrolet, после чего вылетел на тротуар и начал разрушать МАФы, которые попадались на пути.
"Один киоск даже отлетел на три метра из-за сильного удара. Остальные были разбиты на части. Машина задела бетонный парапет и остановилась, оставив на тротуаре полнейший бардак. Лишь чудом в этой дорожной аварии обошлось без пострадавших.
Ну, и как финалочка, по старой и не очень доброй традиции, водитель Opel сбежал", - говорится в посте.
На место прибыли патрульные, которые оформили необходимые документы и эвакуировали автомобиль на штрафплощадку.
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Судячи з дій попєрєдніків і теперішньої влади, жодного бажання вирішити це питання немає, як і немає бажання зробити доступне розмитнення.
значит не хотел
а как по мне , то хотел , и спецом МАФы покрушил
там разве до этого не такая разруха на тротуаре была