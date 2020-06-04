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Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования". ДОКУМЕНТ

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Об этом пишет специализирующийся на выявлении плагиата сайт "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", передает Цензор.НЕТ.

"Похоже на то, что эстафету так называемых "текстовых заимствований без надлежащих ссылок" (то, что часто грубо называют плагиатом), от прежнего министера образования Лилии Гриневич принимает новый кандидат на эту должность. Этот кандидат - Сергей Николаевич Шкарлет, ректор Черниговского национального технологического университета", - говорится в материале.

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"В интервью радио "Свобода" (17.10.2010 г..) Сергей Шкарлет так описывает свои научные интересы:

- Вы занимаетесь исследованием перспектив экономического развития Украины ...

- Действительно, это направление моих научных исследований. Кандидатская диссертация была посвящена экономике разработки программных продуктов. Это довольно специфическая отрасль, которая в 1996-1997 годах только начала развиваться. В 2005 году из этой теме "вылился" фонд свободного программного обеспечения. Его философская суть - сочетание инженерной и экономической мысли развития. Теперь это целое научное направление. Докторская диссертация связана с формированием экономической безопасности предприятий за счет научно-технического развития именно через инновационные проекты. Но куда мы сегодня без создания реального сектора производства, без четкой инновационной политики? Должен быть внутренний рынок, внутреннее предложение - за счет нашей науки, инновационных взглядов и разработок. Мы сами себя должны обеспечивать! Сколько можно "тонуть" в дешевом хламе во всех областях? Все разработки имеют не только теоретическое, но и практическое направление. Мой научный потенциал - а это десятки трудов и статей - использовался при разработке ряда украинских законов. Им активно пользуются руководители предприятий, учреждений и высших учебных заведений области.

Так давайте проанализируем научный потенциал господина Сергея", - отмечает издание.

"Вот первое, что попало нам в руки после поиска в Интернете, так сказать, первая ласточка:

"Шкарлет С. М. Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні : монографія / С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицький. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 202 с.".

Сравним эту "сурйозну" монографию с такой вот работой:

Бугай Т. В. Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні. – Ефективна економіка, 2015, № 9. Статья размещена на сайте здесь.

Сразу отметим, что этой статьи кандидата экономических наук, доцента кафедры налогового и таможенного дела Национального университета государственной налоговой службы Украины Татьяны Владимировны Бугай в списке литературы монографии С. Шкарлета нет.

Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 01
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 02
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 03

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Здесь, кстати, интересно отметить, что Т. Бугай приводит правильный источник упомянутых "научных наработок Н. Апатова и Р. Меджитова" под №5 - Apatova N . V . and Medzhitova R . Sh . (2010), "Grade Municipal budgets", Ekonomyka Kryma , vol . 4 (33), pp . 104-107.

А вот господин С. Шкарлет сплоховал: в №4 можно увидеть совсем другую работу - Андрущенко В. Л. Налоговые системы зарубежных стран / В. Л. Андрущенко, А. Д. Данилов. - К. : Компьютерпрес, 2004. - 240 с.

Таблица 3.1, которую приводит дальше в монографии господин Шкарлет, полностью идентична таблице в статье Т. Бугай.

У Сергея Шкарлета:

Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 04

У Татьяны Бугай:

Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 05

Смотрим теперь, какие выводы из статьи Т. Бугай перебираются в монографию С. Шкарлета (он здесь хорошо поработал - бюджетный процесс поменял на бюджетную политику!):

Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 06

Затем наш герой пишет, что он "считает целесообразным ...", но при этом опять переписывает текст из статьи Т. Бугай. Доказательством такого переписывания является "ляп", который остался в тексте Шкарлета: он заменил "бюджетный процесс" из статьи Бугай на "бюджетную политику", но при этом пишет об оценке "его эффективности", тогда как надо было, конечно, написать "ее эффективности".

Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 07

Ну и так далее. Показатели, показатели ... перетекают на страницу 156, текут и там. И все то же, что и в статье Т. Бугай.

Вот и таблица №2 из чужой статьи

Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 08

Перебирается в монографию, и не просто перебирается, а автор отмечает под звездочкой, что это именно он ее "дополнил и составил" (видимо, дополнения - это то, что "автор" поменял бюджетный процесс на бюджетную политику):

Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 09
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 10

Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 11

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В три раза больше по объему текст заимствован Сергеем Шкарлет из статьи Оксаны Апаровой "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития: Европейский опыт" ( Эффективная экономика, 2013, № 4, см. Здесь ) - это почти вся статья переписана. И, разумеется, ссылки на нее в монографии отсутствуют. Желающие могут самостоятельно поработать с текстами, составить сравнительные таблицы и покрасить похожие предложения в желтый цвет.

Вот такой у нас ректор университета, вот такой у нас планируется новый министр образования.

Перефразируя последнее предложение из передраного им текста ( "принимать необходимые решения по улучшению условий реализации бюджетного процесса и предотвращать возможные отклонения таких показателей в будущем"), спрошу:

"Как бы нам сделать, чтобы предотвращать в будущем назначения таких отклонений на должности?", - резюмирует издание.

"Вторая ласточка.

Но если со статьей Татьяны Бугай автор еще хоть как-то "поработал, то здесь он просто "имплантировал" чужой текст без изменений в свою так называемую "монографию".

Вообще-то антиплагиатна программа показывает, что 27% текста монографии Сергея Шкарлета - это заимствования. Но, разумеется, все выявленные программой сходства должны быть проверены вручную. Что и было сделано", - отмечает издание и приводит таблицу сравнений текста, который Шкарлет разместил в своей монографии 2018 года публикации под своим именем, и текста статьи Апаровой 2013 года публикации.

Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 12
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 13
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 14
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 15
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 16
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 17
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 18
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 19
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 20
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 21
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 22
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 23
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 24
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 25
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 26
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 27
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: 27% текста его монографии - это заимствования 28

Автор: 

плагиат (133) Минобразования (1736) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+17
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования" - Цензор.НЕТ 197
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04.06.2020 14:40
+12
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования" - Цензор.НЕТ 9664
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04.06.2020 14:40
+10
Бубочці саме такий кандидат і потрібен. 100% його міністром призначать.
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04.06.2020 14:40
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Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования" - Цензор.НЕТ 9664
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04.06.2020 14:40 Ответить
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования" - Цензор.НЕТ 197
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04.06.2020 14:40 Ответить
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: "27% тексту його монографії - це запозичення" - Цензор.НЕТ 8657
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04.06.2020 16:06 Ответить
Бубочці саме такий кандидат і потрібен. 100% його міністром призначать.
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04.06.2020 14:40 Ответить
Ще й плагіатор...
А мені от цікаво, чому в міністри просувають чувака з маловідомого чернігівського універу, а не з топових вузів України - КНУ, КПІ, Могилянки, КНЕУ, Львівської політехніки тощо?
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04.06.2020 14:41 Ответить
Потому что он ватник.
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04.06.2020 14:45 Ответить
Они и при нормальномПрезиденте и Премьере хрен бы согласились, наверное. А с этой командой связаться - засмеют коллеги.
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04.06.2020 14:46 Ответить
"Сергій Шкарлет відомий тим, що https://monitor.cn.ua/ua/characters/31141 балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.Також зізнавався в http://newvv.net/economic/region/208058.html?fbclid=************************************************************* інтерв'ю , що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича:"Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів.Впевнений, разом з Президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів. Ми збудуємо нову Чернігівщину".
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04.06.2020 16:17 Ответить
Ректор - ватник и еще плагиатор, это бинго
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04.06.2020 14:42 Ответить
Чем собственно и ценен.
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04.06.2020 14:47 Ответить
Ще б блін з Уманського педу в міністри взяли!
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04.06.2020 14:42 Ответить
Мало,что придурок, да еще и плагиатор.
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04.06.2020 14:43 Ответить
Для дебилизации населения идеальный кандидат
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04.06.2020 14:44 Ответить
Сергей Шкарлет "Йоханный сон" или Сергей Шкарлет "О'Харя" - как лучше ?
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04.06.2020 14:45 Ответить
Тогда - годится! Свой человек!
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04.06.2020 14:47 Ответить
Архив ВАК - гуманитариев находится в ЦНБ им. Вернадского, так
там ещё и не такое можно найти. Как в старые времена -- " Учёным
можешь Ты не быть, но кандидатом Ты обязан. "
А плагиат-- обычное явление в Нашей науке.
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04.06.2020 14:51 Ответить
Та ему некогда было самому писать: или выступал в КВН или любил смотреть КВН.
Короче, брат по разуму с преЗедентом!
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04.06.2020 14:51 Ответить
Отстаньте от человека. Он ее писал, эту монографию, что-ли?
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04.06.2020 14:56 Ответить
Он ее даже не читал.
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04.06.2020 15:07 Ответить
Похоже, что еще один проффесор.
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04.06.2020 15:02 Ответить
радше ще один табачнік, а це, для освітянського процесу в Україні, набагато страшніше.
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04.06.2020 15:07 Ответить
Угу...значит я скачав с торрента книжку для ЛИЧНОГО пользования называюсь ВОР. ибо автора обидел, а дядечка скомуниздив чужой труд для личного обогащения -всякие надбавки за "степенность" называется плагтатор...ВОРЮГА таки он, а не я!
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04.06.2020 15:07 Ответить
В стране всё дерьмово и давно прогнило .
Так почему кто-то решил , что министр образования должен быть образованным ???
Да говно вопрос !
При Пэдре для необразованного прокурора приняли спец закон , а Генплокулол куда важнее какого-то министрика !
Министриков у нас , как говна , десяток-другой убери , никто и не заметит , а Генплокулол один !
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04.06.2020 15:08 Ответить
*************... Долго вам еще ПАП в портки срать будет? Ты на нынешних министров и "генпрокурорш" взглянуть не хочешь, а???
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04.06.2020 15:13 Ответить
Вижу .
Такое же говно , как и при Пэдре .
Никакой разницы !
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04.06.2020 15:17 Ответить
Ну, ничего страшного. Все, как у зеленых "ученых" - "маю право на помилку"(с)
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04.06.2020 15:11 Ответить
«Да, виноват. Поставим ему 4 с минусом», - Александр Зеленский
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04.06.2020 15:29 Ответить
Першоджерело плагіату - навколонаукова тарабарщина. Плагіатор списав слова у шарлатанів.
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04.06.2020 15:31 Ответить
Почему наша страна не заходилась в истерике, когда "лучший президент Порошенко" назначил алкаша без профильного образования генпрокурором. Однако когда пришедший ему на смену клоун ставит министром образования бездаря-плагиатора, мы кричим: "Зеленский - гад! Верните Порошенко!"

По-моему, вы сами заслуживаете таких президентов. И Януковича в т.ч.
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04.06.2020 15:33 Ответить
Всього лише 27% чужого матеріалу? А інший цитований? А те, що його оригінальне бачення проблеми і в резюме рішення оригінальне - то нічого не значить? Нє, я справді не знаю чи воно саме так є, але ж таке може бути? Інакше як би його обрали ректором? Чи ті, що обирали, мають більший відсоток плагіату?
Колись я написав коротеньку передмову до своєї любительської статейки із суспільної тематики. А потім такий собі Лехтур із Тернопольщини дав мені зсилку на "Націократію" Сціборського. Я читаю передмову і в мене вуха червоніють (образно): майже такими самими словами пару речень. Я й думаю: ніхто не повірить, що то я сам від себе писав, а не позичив у автора Націократії (написано ще до другої світвої). А потім прочитав біографію Сціборського і зрозумів: ми обидва маємо інженерну освіту, а звідтіля і подібний спосіб мислення. Отож інколи, а то й досить часто, чужі слова находять відгук в душі твоїй, наче вони твої власні.
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04.06.2020 15:45 Ответить
https://censor.net/user/397821

Плагіатор захищає плагіатора... "Да, какая разніца!" (С)
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: "27% тексту його монографії - це запозичення" - Цензор.НЕТ 8653
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04.06.2020 15:56 Ответить
Ви мою пику, що ірже не помітили? Ех, маладьош - все їм розжовувать треба.
Десь вичитав комент про цього чернігівського ректора, що його видвигають інші ректоори, яким не подобається наведення порядку у вищій школі. А мої типу виправдання ректора, то лише фантазії. які можуть бути дійсністю.
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04.06.2020 17:09 Ответить
Если и называть первопричину то это даже не коррупция и не тупость а такое "образование" то что у нас ВО это скорее +5классов школы, а не ВО, тем кто расскащывает что в университетах "учат учится" и у нас нормальное образование нужно бить лицо.
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04.06.2020 15:54 Ответить
https://censor.net/user/46377

Если и называть первопричину то это даже не коррупция и не тупость а такое "образование" то что у нас ВО это скорее +5классов школы, а не ВО, тем кто расскащывает что в университетах "учат учится" и у нас нормальное образование нужно бить лицо.Жертва освіти чи просто неук, який не здатний навіть коми порозставляти?
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04.06.2020 16:02 Ответить
Каким нужно быть рахитом, чтобы будуси ректором не организовать написание статьи. Ответ - обычным. Потому что это убожество в виде нашего ВО не подразумевает печать статей в западных журналах и рохождение ревью, на котором ему натянули жопу на голову. Тоесть наши журналы это такая резервация где обезьяны -такие ректоры из самой читающей страны, заряжающей банки по тв от чумака, пишут статьи сами для себя чтобы их не чмырили и чтобы были хоть какието темы.
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04.06.2020 15:59 Ответить
Министр образования спи......л каких то 27% чужой диссертации.Вон министр культуры спи...л целую киностудию в Одессе-и кодлан Коломойского сегодня его радостно поздравлял и ему аплодировал.
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04.06.2020 16:03 Ответить
 
 