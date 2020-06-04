Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования". ДОКУМЕНТ

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Об этом пишет специализирующийся на выявлении плагиата сайт "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", передает Цензор.НЕТ.

"Похоже на то, что эстафету так называемых "текстовых заимствований без надлежащих ссылок" (то, что часто грубо называют плагиатом), от прежнего министера образования Лилии Гриневич принимает новый кандидат на эту должность. Этот кандидат - Сергей Николаевич Шкарлет, ректор Черниговского национального технологического университета", - говорится в материале.

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"В интервью радио "Свобода" (17.10.2010 г..) Сергей Шкарлет так описывает свои научные интересы:

- Вы занимаетесь исследованием перспектив экономического развития Украины ...

- Действительно, это направление моих научных исследований. Кандидатская диссертация была посвящена экономике разработки программных продуктов. Это довольно специфическая отрасль, которая в 1996-1997 годах только начала развиваться. В 2005 году из этой теме "вылился" фонд свободного программного обеспечения. Его философская суть - сочетание инженерной и экономической мысли развития. Теперь это целое научное направление. Докторская диссертация связана с формированием экономической безопасности предприятий за счет научно-технического развития именно через инновационные проекты. Но куда мы сегодня без создания реального сектора производства, без четкой инновационной политики? Должен быть внутренний рынок, внутреннее предложение - за счет нашей науки, инновационных взглядов и разработок. Мы сами себя должны обеспечивать! Сколько можно "тонуть" в дешевом хламе во всех областях? Все разработки имеют не только теоретическое, но и практическое направление. Мой научный потенциал - а это десятки трудов и статей - использовался при разработке ряда украинских законов. Им активно пользуются руководители предприятий, учреждений и высших учебных заведений области.

Так давайте проанализируем научный потенциал господина Сергея", - отмечает издание.

"Вот первое, что попало нам в руки после поиска в Интернете, так сказать, первая ласточка:

"Шкарлет С. М. Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні : монографія / С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицький. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 202 с.".

Сравним эту "сурйозну" монографию с такой вот работой:

Бугай Т. В. Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні. – Ефективна економіка, 2015, № 9. Статья размещена на сайте здесь.

Сразу отметим, что этой статьи кандидата экономических наук, доцента кафедры налогового и таможенного дела Национального университета государственной налоговой службы Украины Татьяны Владимировны Бугай в списке литературы монографии С. Шкарлета нет.







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Здесь, кстати, интересно отметить, что Т. Бугай приводит правильный источник упомянутых "научных наработок Н. Апатова и Р. Меджитова" под №5 - Apatova N . V . and Medzhitova R . Sh . (2010), "Grade Municipal budgets", Ekonomyka Kryma , vol . 4 (33), pp . 104-107.

А вот господин С. Шкарлет сплоховал: в №4 можно увидеть совсем другую работу - Андрущенко В. Л. Налоговые системы зарубежных стран / В. Л. Андрущенко, А. Д. Данилов. - К. : Компьютерпрес, 2004. - 240 с.

Таблица 3.1, которую приводит дальше в монографии господин Шкарлет, полностью идентична таблице в статье Т. Бугай.

У Сергея Шкарлета:

У Татьяны Бугай:

Смотрим теперь, какие выводы из статьи Т. Бугай перебираются в монографию С. Шкарлета (он здесь хорошо поработал - бюджетный процесс поменял на бюджетную политику!):

Затем наш герой пишет, что он "считает целесообразным ...", но при этом опять переписывает текст из статьи Т. Бугай. Доказательством такого переписывания является "ляп", который остался в тексте Шкарлета: он заменил "бюджетный процесс" из статьи Бугай на "бюджетную политику", но при этом пишет об оценке "его эффективности", тогда как надо было, конечно, написать "ее эффективности".

Ну и так далее. Показатели, показатели ... перетекают на страницу 156, текут и там. И все то же, что и в статье Т. Бугай.

Вот и таблица №2 из чужой статьи

Перебирается в монографию, и не просто перебирается, а автор отмечает под звездочкой, что это именно он ее "дополнил и составил" (видимо, дополнения - это то, что "автор" поменял бюджетный процесс на бюджетную политику):





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В три раза больше по объему текст заимствован Сергеем Шкарлет из статьи Оксаны Апаровой "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития: Европейский опыт" ( Эффективная экономика, 2013, № 4, см. Здесь ) - это почти вся статья переписана. И, разумеется, ссылки на нее в монографии отсутствуют. Желающие могут самостоятельно поработать с текстами, составить сравнительные таблицы и покрасить похожие предложения в желтый цвет.

Вот такой у нас ректор университета, вот такой у нас планируется новый министр образования.

Перефразируя последнее предложение из передраного им текста ( "принимать необходимые решения по улучшению условий реализации бюджетного процесса и предотвращать возможные отклонения таких показателей в будущем"), спрошу:

"Как бы нам сделать, чтобы предотвращать в будущем назначения таких отклонений на должности?", - резюмирует издание.

"Вторая ласточка.

Но если со статьей Татьяны Бугай автор еще хоть как-то "поработал, то здесь он просто "имплантировал" чужой текст без изменений в свою так называемую "монографию".

Вообще-то антиплагиатна программа показывает, что 27% текста монографии Сергея Шкарлета - это заимствования. Но, разумеется, все выявленные программой сходства должны быть проверены вручную. Что и было сделано", - отмечает издание и приводит таблицу сравнений текста, который Шкарлет разместил в своей монографии 2018 года публикации под своим именем, и текста статьи Апаровой 2013 года публикации.

































