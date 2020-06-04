Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах, - МВД. ФОТОрепортаж

Полиция провела санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах. В ходе обыска изъяли ружья, пистолеты, патроны, ножи, амуницию для личной защиты и "черновые" записи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Работники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, Броварского отдела полиции, Броварской местной прокуратуры при участии подразделения полиции особого назначения провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах", - говорится в сообщении.

По их результатам были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи.

Продолжаются мероприятия для задержания всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

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