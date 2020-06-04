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Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах, - МВД. ФОТОрепортаж

Полиция провела санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах. В ходе обыска изъяли ружья, пистолеты, патроны, ножи, амуницию для личной защиты и "черновые" записи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Работники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, Броварского отдела полиции, Броварской местной прокуратуры при участии подразделения полиции особого назначения провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах", - говорится в сообщении.

По их результатам были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи.

Продолжаются мероприятия для задержания всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Перестрелка в Броварах: Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом Вихой, - Аваков. ФОТО

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

Также читайте: Количество задержанных по делу о перестрелке в Броварах скоро превысит 30 человек, - Геращенко

Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах, - МВД 01
Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах, - МВД 02
Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах, - МВД 03
Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах, - МВД 04

Автор: 

Бровары (338) МВД (9318) обыск (1896) стрельба (3252)


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Топ комментарии
+6
А що по дорозі ні якої книгарні або музею не було?
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04.06.2020 14:45
+5
До бандитов стрёмно по беспределу!
Ответка может прилететь....
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04.06.2020 14:56
+4
Як до злочинців з обшуками, то санкціоновано - як до гостей, а в музей ногами двері відчиняють.
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04.06.2020 14:50
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А що по дорозі ні якої книгарні або музею не було?
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04.06.2020 14:45 Ответить
Як до злочинців з обшуками, то санкціоновано - як до гостей, а в музей ногами двері відчиняють.
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04.06.2020 14:50 Ответить
До бандитов стрёмно по беспределу!
Ответка может прилететь....
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04.06.2020 14:56 Ответить
апередил
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04.06.2020 15:00 Ответить
Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции...



япона мать... стратеги...
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04.06.2020 14:59 Ответить
как я понимаю виновными будут местные броварские, а госторбайтеры с Винницы ни в чем ни виноваты? у меня вопрос приехали к вам в город заезжие вы их выкинули от туда, а вас потом на нары не очень справедливо, думаю кто-то там явно был от мусоров вот и встретили их тепло... мы скатывемся на самое дно увы
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04.06.2020 15:06 Ответить
Дело на Пороха: https://ibigdan.livejournal.com/25130415.html 100 томов одних только доказательств!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2663416107260523&set=a.1446170575651755&type=3&theater Юрий Бирюков : Там скоро будет пресс-конференция адвокатов Петра Порошенко по одному из "уголовных производств". В этом уголовном производстве куча "доказательств".
Одно из них я сейчас публикую.

Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників стрілянини в Броварах, - МВС - Цензор.НЕТ 9797

Нет, я не шучу.
Нет, я не прикалываюсь.
Да, они это всерьез.
Одно радует - наши следователи умеют заходить в Вики. Могут прочесть там много нового. Запротоколировать. Дела зарегистрировать. И все при деле.

Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників стрілянини в Броварах, - МВС - Цензор.НЕТ 9782
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04.06.2020 15:07 Ответить
Особливо прикольно звучить "слідчим було підключене дротове з'єднання з мережею".
Пам'ятаю як у 2000-му допомогав операм зловити злодюжку, який вкрав ноут і виходив через діалап з використанням реквізитів власника (потерпілого). Звичайно же, на АТС теж я домовлявся про логи, які віддали в руки оперу.
Після цього начальник розшуку попросив мене влаштували лекцію з демонстрацією "що таке діалап, які реквізити використовуються, що пишеться в логах провайдера, що пишеться в логах АТС і яку лексику слід застосовувати у запитах до технічних служб".
Тож, як бачимо, ментура за 20 років інтелектуально виросла.
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04.06.2020 15:21 Ответить
Смотрю на фото и диву даюсь,это что менты по дороге на обыск музей милиции ограбили?
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04.06.2020 15:13 Ответить
Меня удивляют абапелы, вроде этих, которые себе "звонилки" покупают, типа не отследишь) такая чушь
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04.06.2020 15:46 Ответить
 
 