Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах, - МВД. ФОТОрепортаж
Полиция провела санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах. В ходе обыска изъяли ружья, пистолеты, патроны, ножи, амуницию для личной защиты и "черновые" записи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Работники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, Броварского отдела полиции, Броварской местной прокуратуры при участии подразделения полиции особого назначения провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах", - говорится в сообщении.
По их результатам были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи.
Продолжаются мероприятия для задержания всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах.
По данному факту проводится досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.
Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.
Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.
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япона мать... стратеги...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2663416107260523&set=a.1446170575651755&type=3&theater Юрий Бирюков : Там скоро будет пресс-конференция адвокатов Петра Порошенко по одному из "уголовных производств". В этом уголовном производстве куча "доказательств".
Одно из них я сейчас публикую.
Нет, я не шучу.
Нет, я не прикалываюсь.
Да, они это всерьез.
Одно радует - наши следователи умеют заходить в Вики. Могут прочесть там много нового. Запротоколировать. Дела зарегистрировать. И все при деле.
Пам'ятаю як у 2000-му допомогав операм зловити злодюжку, який вкрав ноут і виходив через діалап з використанням реквізитів власника (потерпілого). Звичайно же, на АТС теж я домовлявся про логи, які віддали в руки оперу.
Після цього начальник розшуку попросив мене влаштували лекцію з демонстрацією "що таке діалап, які реквізити використовуються, що пишеться в логах провайдера, що пишеться в логах АТС і яку лексику слід застосовувати у запитах до технічних служб".
Тож, як бачимо, ментура за 20 років інтелектуально виросла.