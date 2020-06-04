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Зеленский в Каменец-Подольской крепости пострелял из лука по "кабану": "Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя". ФОТО

Президент Владимир Зеленский пострелял из лука во время экскурсии по Каменец-Подольской крепости, куда он приехал в рамках своего двухдневного визита в Хмельницкую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lb.ua.

Президенту показали тир и предложили сделать выстрел самому. Зеленский согласился и попал в ногу нарисованному на мишени кабану.

Зеленский в Каменец-Подольской крепости пострелял из лука по кабану: Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя 01

"Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя", - пошутил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл с двухдневной рабочей поездкой на Хмельнитчину. ФОТО

Зеленский в Каменец-Подольской крепости пострелял из лука по кабану: Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя 02
Фото: сайт ЛБ. стрела Зеленского слева

Напомним, президент приехал в Каменец-Подольский для совещания с представителями туристической отрасли.

визит (3081) Зеленский Владимир (20348) Хмельнитчина (896)


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Топ комментарии
+39
Зеленский в Каменец-Подольской крепости пострелял из лука по "кабану": "Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя" - Цензор.НЕТ 3021
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04.06.2020 14:51
+35
Зеленский в Каменец-Подольской крепости пострелял из лука по "кабану": "Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя" - Цензор.НЕТ 7702
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04.06.2020 14:46
+31
Ось чим преЗЄлєнт держави на яку напала роіся займається! Молодець!
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04.06.2020 14:47
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политический турыст и не более
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04.06.2020 16:15 Ответить
і навіщо він по причандаллях кабана цілиться? Кабан не буде тепер грати симфонію на піаніно
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04.06.2020 16:33 Ответить
...резидент ЗЕбил - капитулянт в Каменец-Подольской крепости пострелял из лука по "кабану": "Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя никого даже ...уйла " а мирно посматривать ему в его добрые глаза заявил он..
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04.06.2020 17:02 Ответить
шмаркля п'є каву та відпочиває. вiслюк втомився вкотре за рiк...



Зеленський у Кам'янець-Подільській фортеці постріляв з лука по "кабану": "Не вбив - вже добре. Вбивати не можна" - Цензор.НЕТ 1210




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04.06.2020 19:41 Ответить
Зеленський у Кам'янець-Подільській фортеці постріляв з лука по "кабану": "Не вбив - вже добре. Вбивати не можна" - Цензор.НЕТ 4977
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04.06.2020 19:41 Ответить
а пострелять по чучелу путина **********
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04.06.2020 20:05 Ответить
Зеленський у Кам'янець-Подільській фортеці постріляв з лука по "кабану": "Не вбив - вже добре. Вбивати не можна" - Цензор.НЕТ 6985
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04.06.2020 21:41 Ответить
да уж...

Зеленський у Кам'янець-Подільській фортеці постріляв з лука по "кабану": "Не вбив - вже добре. Вбивати не можна" - Цензор.НЕТ 2877
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05.06.2020 12:44 Ответить
Фактически - эпохальное событие. Макака среляет из лука. Нет эпидемии, войны, деградации страны, бешеннейшей коррупции на местах, олигархов у власти и окацапливания страны. Зебилы рукоплещут. Зря не показали обмывание (занюхивание) этого события шаурмой. Быдло бы нормально пропёрлось...
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15.06.2020 23:15 Ответить
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