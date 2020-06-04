Зеленский в Каменец-Подольской крепости пострелял из лука по "кабану": "Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя". ФОТО

Президент Владимир Зеленский пострелял из лука во время экскурсии по Каменец-Подольской крепости, куда он приехал в рамках своего двухдневного визита в Хмельницкую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lb.ua.

Президенту показали тир и предложили сделать выстрел самому. Зеленский согласился и попал в ногу нарисованному на мишени кабану.

"Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя", - пошутил Зеленский.

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Фото: сайт ЛБ. стрела Зеленского слева

Напомним, президент приехал в Каменец-Подольский для совещания с представителями туристической отрасли.