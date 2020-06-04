12-летний подросток в Одессе угнал BMW и устроил два ДТП, убегая от полиции. ВИДЕО+ФОТО

В Одессе 12-летний мальчик устроил "гонки" с полицией на автомобиле BMW, который принадлежал его знакомому. В результате он устроил два ДТП.

Об этом сообщили в Малиновском отделе полиции Одессы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, проехав около 100 метров, он попал в поле зрения патрульных, от которых пытался скрыться, но после двух ДТП автомобиль заглох.

"На место происшествия были вызваны родители ребенка. Вместе их доставили в территориальный отдел полиции", - сообщили в полиции.

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Отмечается, что подросток является фигурантом 10 уголовных производств, из которых расследование по восьми уже передано в суд. В их числе – кража телефонов, кошельков, велосипеда, а также совершенный в феврале угон автомобиля Nissan. Данная машина была угнана на ул. Святослава Рихтера. На этой же улице несовершеннолетний злоумышленник был обнаружен полицейскими вчера за рулем BMW.





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Отмечается, что мальчик воспитывается в благополучной семье. На протяжении текущего года родители уже 8 раз привлекались к административной ответственности.

После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать будет привлечена к административной ответственности в девятый раз - по ч. 2 ст. 184 КУоАП.