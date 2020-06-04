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12-летний подросток в Одессе угнал BMW и устроил два ДТП, убегая от полиции. ВИДЕО+ФОТО

В Одессе 12-летний мальчик устроил "гонки" с полицией на автомобиле BMW, который принадлежал его знакомому. В результате он устроил два ДТП.

Об этом сообщили в Малиновском отделе полиции Одессы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, проехав около 100 метров, он попал в поле зрения патрульных, от которых пытался скрыться, но после двух ДТП автомобиль заглох.

"На место происшествия были вызваны родители ребенка. Вместе их доставили в территориальный отдел полиции", - сообщили в полиции.

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Отмечается, что подросток является фигурантом 10 уголовных производств, из которых расследование по восьми уже передано в суд. В их числе – кража телефонов, кошельков, велосипеда, а также совершенный в феврале угон автомобиля Nissan. Данная машина была угнана на ул. Святослава Рихтера. На этой же улице несовершеннолетний злоумышленник был обнаружен полицейскими вчера за рулем BMW.

12-летний подросток в Одессе угнал BMW и устроил два ДТП, убегая от полиции 01
12-летний подросток в Одессе угнал BMW и устроил два ДТП, убегая от полиции 02

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Отмечается, что мальчик воспитывается в благополучной семье. На протяжении текущего года родители уже 8 раз привлекались к административной ответственности.

После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать будет привлечена к административной ответственности в девятый раз - по ч. 2 ст. 184 КУоАП.

ДТП (7673) Одесса (7880) Нацполиция (16459) угон (294)


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Топ комментарии
+21
Я бы этого подростка усыпил....
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04.06.2020 15:55
+15
Встречал я таких.Они понимают только когда их постоянно бить по голове.
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04.06.2020 16:16
+13
Кто-то из родителей судья, прокурор, таможенник или местный олигарх?
Теряюсь в догадках.....
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04.06.2020 16:04
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Далеко піде
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04.06.2020 15:54 Ответить
Штраф бы хороший его родителям, что дегенерата выростили
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04.06.2020 16:03 Ответить
Думаю вони і так холодні від нього.
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04.06.2020 16:05 Ответить
ХАроший мальчик...
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04.06.2020 15:54 Ответить
Я бы этого подростка усыпил....
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04.06.2020 15:55 Ответить
да, Вы правы, эвтаназия решила-бы проблему родителей,,,
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04.06.2020 18:17 Ответить
Гуд бой !) Так і палити навчится )
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04.06.2020 15:56 Ответить
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04.06.2020 16:26 Ответить
Ответственность за угон авто с 16 лет. Так что тут ему вообще нифига не будет. Разве что в характеристику еще больше негатива. А вот за предыдущие дела, за то же воровство например, реально в спецшколу отправить могут.
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04.06.2020 16:02 Ответить
Хулиганку, легко. Тоже не плохая статья.
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04.06.2020 16:04 Ответить
Перпективный хлопак. Возьмут в зелёную ПР, а там и ************ Украины могут выбрать.
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04.06.2020 16:04 Ответить
Потому что клоун или дибил?
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04.06.2020 16:05 Ответить
Потому что вор.
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04.06.2020 16:19 Ответить
Кто-то из родителей судья, прокурор, таможенник или местный олигарх?
Теряюсь в догадках.....
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04.06.2020 16:04 Ответить
А що - не читати з листка немає розуму?
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04.06.2020 16:07 Ответить
Если это не будущий премьер, то как минимум - глава МВД. На худой конец - генпрокурор. Пацан явно из "социально близких" к команде "новаторов".
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04.06.2020 16:08 Ответить
Переиграл в GTA.
А вообще это чудо, что никого не сбил и не убил.
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04.06.2020 16:15 Ответить
Встречал я таких.Они понимают только когда их постоянно бить по голове.
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04.06.2020 16:16 Ответить
Битиё определяет сознание! (с)
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04.06.2020 16:52 Ответить
Там уже нічого не допоможе. Хоча... Я б спробував лоботомію.
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04.06.2020 17:06 Ответить
Когдто будет ************ , вытька якуновыч примерно также начинал , зелупа троечник траву курил и хихикал как дебил- теперь у руля. Народу такие херои нравятся.
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04.06.2020 16:42 Ответить
Толку з пацана не буде.
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04.06.2020 17:04 Ответить
"Онижедети"...
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04.06.2020 17:21 Ответить
"но после двух ДТП автомобиль заглох."
Паршивый ненадёжный автомобиль! Подвёл пацана под монастырь. А вот угнал бы Таврию...
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04.06.2020 17:27 Ответить
Он же ребенок 12ти лет!!!!!....і вже 10 кримінальних впроваджень... на привелиий жаль, немає в нас статі, вкрав, угнав - Руки , ноги відрубати і ... йди, кради далі. В 12 років з таким послужним списком..... це вже гірше ніж коронавірус з раком та туберкульозом разом взяті.
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04.06.2020 17:40 Ответить
только кадетское училище исправит негодяя, придёт уже подготовленным туда!!! В Сумы его!!
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04.06.2020 17:58 Ответить
Це, мабуть, сімейна дінастія....
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04.06.2020 19:54 Ответить
Как наказывают за воровство преступников в Иране !

*****
Украл в первый раз,
отрубают четыре пальца на правой руке, так чтобы нетронутыми остались большой палец и ладонь...
Украл во второй раз -

отрубят половину ступни левой ноги.
Украл в третий раз - пожизненное.

Четвертый раз будет последним.
Повесят на главной площади города на подъемном кране.
Это касается как мелких воришек, так и воровства на самом высоком уровне. Так что это еще и к вопросу, как искоренить воровство на государственном уровне. <a href="https://ribalych.ru/2018/01/23/za-vorovstvo-v-irane/"></a>
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04.06.2020 20:25 Ответить
А если позднее выяснится, что обвинение ложное - отрубленное обратно пришьют?
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04.06.2020 20:44 Ответить
А при чём тут БМВ? А какую марку надо было угнать?
Пока не погнались, не было никакого ДТП.
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04.06.2020 20:31 Ответить
Как втирали нам в средней школе, Гайдар в его годы уже командоввал дивизией.
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04.06.2020 20:33 Ответить
Судя по внушительному списку подвигов, родители вряд ли виноваты, просто ребёночек у них уродился натуральным психопатом. С этим трудно что-то сделать - разве только уронить способное дитя с большой высоты на твёрдое. Пока оно не научилось врать и изворачиваться с такой же лёгкостью, как угоняет тачки.
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04.06.2020 20:53 Ответить
Одесса-мама.
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04.06.2020 23:17 Ответить
чувак просто не знал... шо камеры снимают!....)
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05.06.2020 11:41 Ответить
Бедные родители. Бить нельзя, убедить не получаеться.
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05.06.2020 12:09 Ответить
пока лучше не придумали...
12-річний підліток в Одесі викрав BMW і влаштував дві ДТП, тікаючи від поліції - Цензор.НЕТ 3056
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05.06.2020 12:59 Ответить
 
 