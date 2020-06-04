12-летний подросток в Одессе угнал BMW и устроил два ДТП, убегая от полиции. ВИДЕО+ФОТО
В Одессе 12-летний мальчик устроил "гонки" с полицией на автомобиле BMW, который принадлежал его знакомому. В результате он устроил два ДТП.
Об этом сообщили в Малиновском отделе полиции Одессы, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, проехав около 100 метров, он попал в поле зрения патрульных, от которых пытался скрыться, но после двух ДТП автомобиль заглох.
"На место происшествия были вызваны родители ребенка. Вместе их доставили в территориальный отдел полиции", - сообщили в полиции.
Отмечается, что подросток является фигурантом 10 уголовных производств, из которых расследование по восьми уже передано в суд. В их числе – кража телефонов, кошельков, велосипеда, а также совершенный в феврале угон автомобиля Nissan. Данная машина была угнана на ул. Святослава Рихтера. На этой же улице несовершеннолетний злоумышленник был обнаружен полицейскими вчера за рулем BMW.
Отмечается, что мальчик воспитывается в благополучной семье. На протяжении текущего года родители уже 8 раз привлекались к административной ответственности.
После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать будет привлечена к административной ответственности в девятый раз - по ч. 2 ст. 184 КУоАП.
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Теряюсь в догадках.....
А вообще это чудо, что никого не сбил и не убил.
Паршивый ненадёжный автомобиль! Подвёл пацана под монастырь. А вот угнал бы Таврию...
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Украл в первый раз,
отрубают четыре пальца на правой руке, так чтобы нетронутыми остались большой палец и ладонь...
Украл во второй раз -
отрубят половину ступни левой ноги.
Украл в третий раз - пожизненное.
Четвертый раз будет последним.
Повесят на главной площади города на подъемном кране.
Это касается как мелких воришек, так и воровства на самом высоком уровне. Так что это еще и к вопросу, как искоренить воровство на государственном уровне. <a href="https://ribalych.ru/2018/01/23/za-vorovstvo-v-irane/"></a>
Пока не погнались, не было никакого ДТП.