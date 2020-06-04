Послы стран Евросоюза приехали в офис Порошенко: Обсудили усиление санкций против РФ и углубление интеграции Украины в ЕС. ФОТО
Лидер фракции "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Порошенко выразил благодарность за надежную поддержку Украины со стороны NB7, в том числе в контексте вызова пандемии коронавируса.
Стороны обменялись мнениями о ситуации в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины. Также Порошенко призвал партнеров к сохранению и усилению санкционного давления против России, дальнейшему укреплению единства и солидарности с Украиной для восстановления территориальной целостности нашего государства.
Собеседники отметили приближение третьей годовщины введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и подчеркнули важность дальнейшего углубления интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.
Особое внимание Порошенко обратил на опасную тенденцию возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований и торможения процесса реформ.
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преЗЕдента...
Бог покарав народитись Володимиром Зеленським !
Какой второй срок-то? Пусть им Бог даст с первого срока живыми и здоровыми ноги унести.....Украинцы терпеливы, но не стоит испытывать их терпения долго...
Да и опыт ....не пропьёшь...
Не...не...! Я не намекаю,не прзываю.... Просто мысли вслух
ЗЕ- Клоун!
*Парубию таки смешно с этого убогого криворожского поца. ты пасматри, как шмаркля щеки надула.))