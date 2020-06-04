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Новости Фото Санкции против России
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Послы стран Евросоюза приехали в офис Порошенко: Обсудили усиление санкций против РФ и углубление интеграции Украины в ЕС. ФОТО

Лидер фракции "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко выразил благодарность за надежную поддержку Украины со стороны NB7, в том числе в контексте вызова пандемии коронавируса.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины. Также Порошенко призвал партнеров к сохранению и усилению санкционного давления против России, дальнейшему укреплению единства и солидарности с Украиной для восстановления территориальной целостности нашего государства.

Собеседники отметили приближение третьей годовщины введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и подчеркнули важность дальнейшего углубления интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Особое внимание Порошенко обратил на опасную тенденцию возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований и торможения процесса реформ.

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Послы стран Евросоюза приехали в офис Порошенко: Обсудили усиление санкций против РФ и углубление интеграции Украины в ЕС 01
Послы стран Евросоюза приехали в офис Порошенко: Обсудили усиление санкций против РФ и углубление интеграции Украины в ЕС 02

Автор: 

НАТО (9980) Порошенко Петр (19600) посол (1800) Балтия (354) санкции (11289) Евросоюз (17121)


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Топ комментарии
+116
А Зеля от обиды шо не позвали взял на пианино такой аккорд, что выбил клавишу и набил шишку. Ждите нового видосика
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04.06.2020 17:24
+109
Для всего мира и для украинцев президент Украины - Порошенко и лишь для малоросов и кацапов президент Зеленский
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04.06.2020 17:29
+100
Насколько, всё-таки, в Украине, важна роль Президента, как лидера направления движения! поразительно, как Порох тянул эту страну за уши в цивилизацию!
и как тянет её в кривойрог 90-ых шаурмячное быдло
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04.06.2020 17:48
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Писюновичь никчемный шут
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05.06.2020 03:03 Ответить
Даааа.... Такого ни в одной стране Мира ещё не было! Такой игнор действующего
преЗЕдента...
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05.06.2020 03:10 Ответить
Щиро співчуваю Володимиру Зеленському, якого

Бог покарав народитись Володимиром Зеленським !
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05.06.2020 06:32 Ответить
всё это напоминает времена правления януковождя.тоже начиналось с игнора его как президента.дай Бог шоб зебыдло не прорвалось на второй срок.
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05.06.2020 06:57 Ответить
Чивой-та?....
Какой второй срок-то? Пусть им Бог даст с первого срока живыми и здоровыми ноги унести.....Украинцы терпеливы, но не стоит испытывать их терпения долго...
Да и опыт ....не пропьёшь...
Не...не...! Я не намекаю,не прзываю.... Просто мысли вслух
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06.06.2020 00:34 Ответить
А Вовік тим часом далі косплеїть свого кумира...
Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 5775
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05.06.2020 07:21 Ответить
Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 7394
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05.06.2020 08:20 Ответить
Бубочка рве і мече підгузники.
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05.06.2020 08:40 Ответить
Порох - Президент!

ЗЕ- Клоун!
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05.06.2020 09:07 Ответить
Зе-шмаркля - пародия на Президента. но так вошло в роль, что таки поверило, что оно всамделишний гетман, ему даже дали за булаву подержаться.)


*Парубию таки смешно с этого убогого криворожского поца. ты пасматри, как шмаркля щеки надула.))
Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 5426

Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 6337




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05.06.2020 16:34 Ответить
Два часа потратил, но тайну аббревиатуры NB7 не постиг....
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05.06.2020 11:37 Ответить
да уж...

Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 401
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05.06.2020 12:44 Ответить
Лидер фракции "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине. Источник: https://censor.net/p3200092

Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 8439
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05.06.2020 12:45 Ответить
Це підтверджує хто на справді є презом, і кого поважають!!! А про що їм розмовляти з зелєпукіним як що воно ДЗЕРО в політиці тай і у всіх справах що стосується преза!!! Воно може тільки нюхати порошок і грати своїм огризковим членом на роялі!!!
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05.06.2020 13:13 Ответить
какой арестовали. После такого предупреждения от запада, будет держаться за Порошенко руками и ногами. Это конечно же, закат вовыной деятельности
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05.06.2020 13:15 Ответить
Може піти ще по шляху Януковоща - це не виключено, його останій хозяїн і спонсор коломойський був за Московію і за 100 млрд.$ за Донбас мабуть в ціну Криму.
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05.06.2020 15:15 Ответить
вставили вове по самые помидоры...........
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05.06.2020 16:38 Ответить
ЗаЗЕленели в поле помидоры.
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05.06.2020 16:58 Ответить
А я себе так с утра думаю шо это за страшно сильный такуй звук "пууууууууукккккккк" сегодня в районе Мариинского раздался. А это оказывается пердак у писюаниста рванул.
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05.06.2020 16:57 Ответить
порох-барыга передь отсидкой не "надышется" а сидеть прийдется и приглашенных макнул в дерьмо))общение с вором))
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05.06.2020 18:10 Ответить
Ти ба... Мені сьогодні зустрівся ось такий пам'ятник при в'їзді до одного з сіл на Черкащині. Зверніть увагу на кольори в оформленні пам'ятника.
Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 1046
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05.06.2020 18:13 Ответить
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