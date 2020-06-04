Поисково-спасательное судно ВМС Украины "Александр Охрименко" обеспечивало с моря испытания ракетного комплекса "Нептун". ФОТОрепортаж
В течение недели, в определенном районе акватории Черного моря экипаж поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" отрабатывал мероприятия по обеспечению государственных испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.
Среди основных заданий, которые стояли перед военными моряками было закрытие района, установление мишени, поисково-спасательное и медицинское обеспечение хода испытаний в море.
"Для военного судна это уже не первое участие в подобных мероприятиях, возможности и тактико-специальные характеристики судна позволяют привлекать его непосредственно к обеспечению всего спектра поисково-спасательных, водолазных, судоподъемных, подводно-технических, а также гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ. Экипаж успешно справился с поставленной задачей и продемонстрировал высокий уровень слаженности и морской обучености", - отметил начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Нестеров.
Также, во время выхода в море на борту судна находилась группа аварийно-спасательного отряда с целью ликвидации возможных аварийных ситуаций.
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А тепер встав собі свій ура-патріотизм кудись і лети
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2664276447174489&set=a.1446170575651755&type=3 7 год ·Тихо ступая лапками, плавно входя в повседневную жизнь - в нашу армию приходит пи#дец.
В общем, помните, у нас с 2014 года начала развиваться армия и мы стали ею гордиться? В общем, помните, сначала было совсем-совсем плохо, но потом, пусть и со скрипом и проблемами, но армия стала похожа на армию?
А теперь все подразделения авиации заняты сокращением штатов. В знакомой авиационной бригаде распоряжением сокращена эскадрилья. ДА, БЛ#ТЬ! ДА, ВОТ ИМЕННО ТАК!
Так вот, предписано сократить 10% личного состава. Руководство бригады пыжилось-тужилось, сокращало вакантные должности (ну, нужен нам специалист, но как-то подождем). Но только за счет вакантов сократить до предписанных 10% не удалось и под нож пошла авиационная эскадрилья.
Нет, пока самолеты не продали. Нет, пока их на металл не порезали. Но сократили несколько десятков человек. Техников, наземный персонал, обслуживание. Там длинный список должностей в каждой эксадрилье. И без вариантов, решение принято в Самом-Главном-Кабинете.»