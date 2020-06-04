Поисково-спасательное судно ВМС Украины "Александр Охрименко" обеспечивало с моря испытания ракетного комплекса "Нептун". ФОТОрепортаж

В течение недели, в определенном районе акватории Черного моря экипаж поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" отрабатывал мероприятия по обеспечению государственных испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Среди основных заданий, которые стояли перед военными моряками было закрытие района, установление мишени, поисково-спасательное и медицинское обеспечение хода испытаний в море.





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"Для военного судна это уже не первое участие в подобных мероприятиях, возможности и тактико-специальные характеристики судна позволяют привлекать его непосредственно к обеспечению всего спектра поисково-спасательных, водолазных, судоподъемных, подводно-технических, а также гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ. Экипаж успешно справился с поставленной задачей и продемонстрировал высокий уровень слаженности и морской обучености", - отметил начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Нестеров.





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Также, во время выхода в море на борту судна находилась группа аварийно-спасательного отряда с целью ликвидации возможных аварийных ситуаций.