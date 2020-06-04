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Поисково-спасательное судно ВМС Украины "Александр Охрименко" обеспечивало с моря испытания ракетного комплекса "Нептун". ФОТОрепортаж

В течение недели, в определенном районе акватории Черного моря экипаж поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" отрабатывал мероприятия по обеспечению государственных испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Поисково-спасательное судно ВМС Украины Александр Охрименко обеспечивало с моря испытания ракетного комплекса Нептун 01

Среди основных заданий, которые стояли перед военными моряками было закрытие района, установление мишени, поисково-спасательное и медицинское обеспечение хода испытаний в море.

Поисково-спасательное судно ВМС Украины Александр Охрименко обеспечивало с моря испытания ракетного комплекса Нептун 02
Поисково-спасательное судно ВМС Украины Александр Охрименко обеспечивало с моря испытания ракетного комплекса Нептун 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракетный комплекс Р-360 "Нептун" прошел очередной этап государственных испытаний, - Минобороны. ВИДЕО

Поисково-спасательное судно ВМС Украины Александр Охрименко обеспечивало с моря испытания ракетного комплекса Нептун 04

"Для военного судна это уже не первое участие в подобных мероприятиях, возможности и тактико-специальные характеристики судна позволяют привлекать его непосредственно к обеспечению всего спектра поисково-спасательных, водолазных, судоподъемных, подводно-технических, а также гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ. Экипаж успешно справился с поставленной задачей и продемонстрировал высокий уровень слаженности и морской обучености", - отметил начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

Поисково-спасательное судно ВМС Украины Александр Охрименко обеспечивало с моря испытания ракетного комплекса Нептун 05
Поисково-спасательное судно ВМС Украины Александр Охрименко обеспечивало с моря испытания ракетного комплекса Нептун 06

Также смотрите: Испытания ракетного комплекса "Нептун" проходят в Одесской области. ФОТОрепортаж

Поисково-спасательное судно ВМС Украины Александр Охрименко обеспечивало с моря испытания ракетного комплекса Нептун 07

Также, во время выхода в море на борту судна находилась группа аварийно-спасательного отряда с целью ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Автор: 

ВМС (1466) испытания (379) корабль (2041) крылатые ракеты (881) оборона (5205)


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Топ комментарии
+11
Зєля вже пів року, як припинив фінансування виробництва відчизняних ракет. Створене рік тому підприємство занепадає і на межі закриття. Працівники не отимують пів року зарплатні. Хоч одної зарплатні Кобаєва було б достатньо, щоб виробництво не зупинилось. Хто такий Зєля, панове?
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04.06.2020 21:22
+7
Зеля клоун на ниточках олигархов...Клана Коломойского в данном случае...а тот в договорняке с остальными, которые имеют на рашке свой гешефт...что не так?
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04.06.2020 21:29
+6
Забудеться зелена шобла, і ті хто її привів до влади...
А от імена Олега Коростильова, Олександра Турчинова, Петра Порошенка, Україна буде пам'ятати завжди. Як імена Корольова, Бандери, Шухевича.
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04.06.2020 21:31
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Зєля вже пів року, як припинив фінансування виробництва відчизняних ракет. Створене рік тому підприємство занепадає і на межі закриття. Працівники не отимують пів року зарплатні. Хоч одної зарплатні Кобаєва було б достатньо, щоб виробництво не зупинилось. Хто такий Зєля, панове?
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04.06.2020 21:22 Ответить
Методички тебе порошенко пишет или фсб?
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04.06.2020 21:25 Ответить
Зеля клоун на ниточках олигархов...Клана Коломойского в данном случае...а тот в договорняке с остальными, которые имеют на рашке свой гешефт...что не так?
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04.06.2020 21:29 Ответить
Доповідаю: https://milnavigator.com.ua/2020/04/12/%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5/ Ракетні програми України вирішено не фінансувати .
А тепер встав собі свій ура-патріотизм кудись і лети
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04.06.2020 21:33 Ответить
Странное ты создание))) А не ты ли это сделал???
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04.06.2020 22:08 Ответить
А ну скажи "Зєлю геть", продажний. Не скажеш
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04.06.2020 23:06 Ответить
Ваня, когда я скажу, тогда и будет "Зеля геть"))) А сейчас что избрал, то и кушай)))) Полным ртом кушай))) Чтобы ты в следующий раз головой думал, а не жопой)))
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04.06.2020 23:25 Ответить
У тому що так склалося, є і твоя частка. Гордісь.
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04.06.2020 21:27 Ответить
Поперше не "гордісь", а "пишайся", кацапе, а подруге, навідміну від порохоботів, вимагаю дострокові Зєлє вже пів року. Пєціна ботоферма ще і слова про дострокові не сказала.
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04.06.2020 21:35 Ответить
Вчись прибирати за собою те, що насрав САМ.
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04.06.2020 21:56 Ответить
Вы сделали это вместе...ты разве забыл как тут майку на грудях за осла рвал??
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04.06.2020 21:31 Ответить
т правильно зачем этот хлам нужен кто его применять будет а делать чтоб гнило на складе так лучше вообше не делать
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07.06.2020 21:08 Ответить
Забудеться зелена шобла, і ті хто її привів до влади...
А от імена Олега Коростильова, Олександра Турчинова, Петра Порошенка, Україна буде пам'ятати завжди. Як імена Корольова, Бандери, Шухевича.
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04.06.2020 21:31 Ответить
петро надо вместо авакова ставить
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07.06.2020 21:06 Ответить
Еще год назад в Украине кипели работы по испытаниям ракет ольха, гром, нептун... Сейчас не только все застыло, а начался активный процесс демилитаризации: массово сокращается армия, закрываются стратегически важные заводы, разгоняется высоквалифицированный персонал из оборонки... Ведь квартальному шуту украинская армия как кость в горле, поэтому у него задание уничтожить ВСУ и оборонку, чтобы просто перестать стрелять в бизнес партнеров.
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04.06.2020 21:33 Ответить
«https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCMMisrnaR-YRMbVoMPzOfYaEACf9v_0yZeh3AwRve5XmzMp7a4LjDdyCfTUeHGOmDKcWO9hvA00-TF&hc_ref=ARQg-_o01icdZJwbPkbbTiAaVgeON7xBY6eeb1G28od_xICSBfAMx_hvwFW3fZ83XLo&fref=nf Юрій Бірюков
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2664276447174489&set=a.1446170575651755&type=3 7 год ·Тихо ступая лапками, плавно входя в повседневную жизнь - в нашу армию приходит пи#дец.
В общем, помните, у нас с 2014 года начала развиваться армия и мы стали ею гордиться? В общем, помните, сначала было совсем-совсем плохо, но потом, пусть и со скрипом и проблемами, но армия стала похожа на армию?
А теперь все подразделения авиации заняты сокращением штатов. В знакомой авиационной бригаде распоряжением сокращена эскадрилья. ДА, БЛ#ТЬ! ДА, ВОТ ИМЕННО ТАК!
Так вот, предписано сократить 10% личного состава. Руководство бригады пыжилось-тужилось, сокращало вакантные должности (ну, нужен нам специалист, но как-то подождем). Но только за счет вакантов сократить до предписанных 10% не удалось и под нож пошла авиационная эскадрилья.
Нет, пока самолеты не продали. Нет, пока их на металл не порезали. Но сократили несколько десятков человек. Техников, наземный персонал, обслуживание. Там длинный список должностей в каждой эксадрилье. И без вариантов, решение принято в Самом-Главном-Кабинете.»
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04.06.2020 21:57 Ответить
и правильно зачем деньги на этот хлам выкидывать всеравно применять никто не будет так зачем оно надо
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07.06.2020 21:02 Ответить
это он в качестве мишени учавствовал
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07.06.2020 20:59 Ответить
и правильно что сократили зачем нам нужны сухопутные летчики
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07.06.2020 21:04 Ответить
ачем этикацапскик агитки мыж не кацапы чтоб армией гордиться както путинской пропагандой попахивает
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07.06.2020 21:09 Ответить
 
 