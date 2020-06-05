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Руководство академии Сагайдачного "отмыло" 16 млн на закупках продуктов питания, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила факт завладения государственными средствами при проведении закупок продуктов питания для нужд Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на сумму более 16 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2020 годов должностные лица академии закупали продукты по завышенным ценам в аффилированных коммерческих структурах. В ходе тендерных торгов участники сделки формировали "нужные" квалификационные требования и безосновательно завышали стоимость поставок. По предварительным данным следствия, организаторы получали в "карман" более 4 миллионов гривен ежегодно.

Правоохранители задокументировали многочисленные факты сговора должностных лиц академии и коммерсантов при закупке продуктов питания. Затем они выводили бюджетные средства в тень через фирмы-прокладки.

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В ходе проведения следственных действий в офисе и по месту жительства руководителей фирмы поставщика, должностных лиц академии правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую противоправную деятельность злоумышленников, а также более 1,2 миллиона гривен, 5000 долларов США и 3,5 тысячи евро.

Руководство академии Сагайдачного отмыло 16 млн на закупках продуктов питания, - СБУ 01
Руководство академии Сагайдачного отмыло 16 млн на закупках продуктов питания, - СБУ 02
Руководство академии Сагайдачного отмыло 16 млн на закупках продуктов питания, - СБУ 03
Руководство академии Сагайдачного отмыло 16 млн на закупках продуктов питания, - СБУ 04
Руководство академии Сагайдачного отмыло 16 млн на закупках продуктов питания, - СБУ 05

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность руководителей всех звеньев к злоупотреблениям служебным положением.

Минобороны (9327) СБУ (19893) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+14
Кому война, кому мать родна. мародёры ***.
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05.06.2020 09:44
+9
воруют *****(((((((((((
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05.06.2020 09:39
+9
Не может быть, закрадываются смутные сомнения что вся потужная "реформа" армии осуществлялась по похожим схемам.
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05.06.2020 09:42
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воруют *****(((((((((((
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05.06.2020 09:39 Ответить
"Любого интенданта через год службы можно смело вешать без суда и следствия" (с) якобы А.В. Суворов.
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05.06.2020 09:51 Ответить
назви хоч одну причину чому б їм ВСІМ не мутити...
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05.06.2020 10:29 Ответить
Не может быть, закрадываются смутные сомнения что вся потужная "реформа" армии осуществлялась по похожим схемам.
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05.06.2020 09:42 Ответить
Но мудрий нарід тут канєшно же нєпрічьом!
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05.06.2020 09:46 Ответить
Кому война, кому мать родна. мародёры ***.
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05.06.2020 09:44 Ответить
А виноват кто??? Правільно, віноват Порошенко!
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05.06.2020 09:45 Ответить
Радий, що навіть ти це визнаєш!
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05.06.2020 10:18 Ответить
В 2017 году кто был главнокомандующим ?
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05.06.2020 10:46 Ответить
Где *** военный сбор за 6 лет????? На забугорных счетах, в маетках, авто и всякой роскоши?!
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05.06.2020 09:45 Ответить
При Порошенко такого не было
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05.06.2020 09:48 Ответить
в течение 2017-2020 годов должностные лица академии закупали продукты по завышенным ценам в аффилированных коммерческих структурахИсточник: https://censor.net/p3200195

Авжеж не було!
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05.06.2020 10:19 Ответить
Это бы сарказм.
Это было , есть и будет.
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05.06.2020 11:40 Ответить
в черговий раз цікавить...- їх пОсадют...
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05.06.2020 10:27 Ответить
Генерал Паша і полковник Йосип рєбята непотопляємиє. І при бджолярові і при шапкосніматєлі. При баризі і клоуні теж все ОК. Відкупляться.
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05.06.2020 10:40 Ответить
Вот вам пример того, что смена власти мало чего стоит. Нужно разгонять старые государственные институты полностью
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05.06.2020 11:08 Ответить
Тем не менее, СБУ их поймало сейчас. Хотелось бы верить, что что-то начало меняться
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05.06.2020 13:59 Ответить
Да, репрессии начались. Надеюсь будут посадки. Но нелепость ситуации осталась: минобороны ворует на солдатской пайке, а СБУ считает это вопросом госбезопасности
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05.06.2020 15:08 Ответить
Служба Бабла України знову спіймала проукраїнських крадіїв. Накрити Мертвечука та компанію очко стискається бо лячно і бабла не дадуть, а тут просто не зійшлися в сумі відкіту.
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05.06.2020 11:13 Ответить
Вот когда ЛИЧНО попробуете написать условия тендера - тогда поговорим!
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05.06.2020 11:53 Ответить
 
 