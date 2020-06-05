Руководство академии Сагайдачного "отмыло" 16 млн на закупках продуктов питания, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила факт завладения государственными средствами при проведении закупок продуктов питания для нужд Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на сумму более 16 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2020 годов должностные лица академии закупали продукты по завышенным ценам в аффилированных коммерческих структурах. В ходе тендерных торгов участники сделки формировали "нужные" квалификационные требования и безосновательно завышали стоимость поставок. По предварительным данным следствия, организаторы получали в "карман" более 4 миллионов гривен ежегодно.

Правоохранители задокументировали многочисленные факты сговора должностных лиц академии и коммерсантов при закупке продуктов питания. Затем они выводили бюджетные средства в тень через фирмы-прокладки.

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В ходе проведения следственных действий в офисе и по месту жительства руководителей фирмы поставщика, должностных лиц академии правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую противоправную деятельность злоумышленников, а также более 1,2 миллиона гривен, 5000 долларов США и 3,5 тысячи евро.











В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность руководителей всех звеньев к злоупотреблениям служебным положением.