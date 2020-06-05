Жительница Харькова поставляла "минздраву ДНР" лекарства и защитные медсредства, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Харьковской области выявили факты незаконных поставок лекарств и защитных медицинских средств в террористическую организацию "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

По версии следствия, жительница Харькова организовала поставки продукции во временно оккупированные районы Донецкой области в адрес структурных подразделений фейкового "министерства здравоохранения ДНР".

Злоумышленница получала заказы от представителей так называемого "минздрава ДНР" на необходимые им медицинские средства. Она закупала их в официальных аптечных сетях и у контрафактных производителей на Харьковщине, после чего переправляла к линии разграничения под видом гуманитарной помощи. Затем лекарственные средства мелкими партиями курьеры перевозили на временно оккупированные территории.

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Харькове во время попытки отправки очередной партии медицинской продукции. Правоохранители изъяли лекарственные средства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции.











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Решается вопрос относительно сообщения злоумышленнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для проверки возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной, к фактам финансирования сепаратизма.