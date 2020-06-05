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Жительница Харькова поставляла "минздраву ДНР" лекарства и защитные медсредства, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Харьковской области выявили факты незаконных поставок лекарств и защитных медицинских средств в террористическую организацию "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

По версии следствия, жительница Харькова организовала поставки продукции во временно оккупированные районы Донецкой области в адрес структурных подразделений фейкового "министерства здравоохранения ДНР".

Злоумышленница получала заказы от представителей так называемого "минздрава ДНР" на необходимые им медицинские средства. Она закупала их в официальных аптечных сетях и у контрафактных производителей на Харьковщине, после чего переправляла к линии разграничения под видом гуманитарной помощи. Затем лекарственные средства мелкими партиями курьеры перевозили на временно оккупированные территории.

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Харькове во время попытки отправки очередной партии медицинской продукции. Правоохранители изъяли лекарственные средства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции.

Жительница Харькова поставляла минздраву ДНР лекарства и защитные медсредства, - СБУ 01
Жительница Харькова поставляла минздраву ДНР лекарства и защитные медсредства, - СБУ 02
Жительница Харькова поставляла минздраву ДНР лекарства и защитные медсредства, - СБУ 03
Жительница Харькова поставляла минздраву ДНР лекарства и защитные медсредства, - СБУ 04
Жительница Харькова поставляла минздраву ДНР лекарства и защитные медсредства, - СБУ 05

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Решается вопрос относительно сообщения злоумышленнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для проверки возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной, к фактам финансирования сепаратизма.

лекарства (1224) СБУ (19893) Харьковщина (5577) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+16
Ежели тетка просто барыжила без полит. контекста,то высшей меры не надо . Ну, а если идейная , то скормить крокодилам!
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05.06.2020 12:25
+13
Лишить эту суку гражданства и выгнать в ДНР. Сидит в Украине камнем и гадит там, где живет. Только кацапье обосранное гадит под себя, там где живет.
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05.06.2020 13:18
+9
Достатньо просто відправити її в лугандон, без права повернення. Можно теж по почті, в посилці.
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05.06.2020 12:31
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Дайте ей ёдик, пускай вавку в голове помажет. Задрали уже, д...лбаебы маларосские.
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05.06.2020 12:22 Ответить
Лишить эту суку гражданства и выгнать в ДНР. Сидит в Украине камнем и гадит там, где живет. Только кацапье обосранное гадит под себя, там где живет.
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05.06.2020 13:18 Ответить
Ежели тетка просто барыжила без полит. контекста,то высшей меры не надо . Ну, а если идейная , то скормить крокодилам!
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05.06.2020 12:25 Ответить
она подменила собой красный крест?
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05.06.2020 12:59 Ответить
100% просто бизнес, ничего личного
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05.06.2020 14:00 Ответить
какая раЗЕница???
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05.06.2020 14:07 Ответить
О! хорошо сказал, прямо как гарант
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09.06.2020 10:10 Ответить
Наказать примерно и жестко.Что б другим неповадно было.По всей строгости закона.
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05.06.2020 12:28 Ответить
Достатньо просто відправити її в лугандон, без права повернення. Можно теж по почті, в посилці.
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05.06.2020 12:31 Ответить
В двох різних пакетах 😁👍
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05.06.2020 16:30 Ответить
За такой груз ничего ей не будет...
Разве что, конфискуют.
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05.06.2020 12:47 Ответить
смотря как на етот груз посмотреть
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05.06.2020 20:39 Ответить
Затем лекарственные средства мелкими партиями курьеры перевозили на временно оккупированные территории. Источник: https://censor.net/p3200244
Учитывая что проникновение на временно оккупированные территории закрыто и запрещено с 15-го марта по хрен какое число, курьеры провозить могли только в связи с экстраординарными личными обстоятельствами, и по личному разрешению командующего ООС, в голову приходят мысли - неужели коррупция проникла в ..... , та не, не может такого быть.
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05.06.2020 13:00 Ответить
Дук и НК переправляют.Они внесистемные.
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05.06.2020 13:05 Ответить
Запуталась где свои, где чужие люди кони все смешалось.
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05.06.2020 13:23 Ответить
Расстрелять овцу НАХЕР!
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05.06.2020 13:51 Ответить
у зеленых слуг научилась барыжить
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05.06.2020 17:44 Ответить
 
 