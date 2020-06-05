Жительница Харькова поставляла "минздраву ДНР" лекарства и защитные медсредства, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Харьковской области выявили факты незаконных поставок лекарств и защитных медицинских средств в террористическую организацию "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
По версии следствия, жительница Харькова организовала поставки продукции во временно оккупированные районы Донецкой области в адрес структурных подразделений фейкового "министерства здравоохранения ДНР".
Злоумышленница получала заказы от представителей так называемого "минздрава ДНР" на необходимые им медицинские средства. Она закупала их в официальных аптечных сетях и у контрафактных производителей на Харьковщине, после чего переправляла к линии разграничения под видом гуманитарной помощи. Затем лекарственные средства мелкими партиями курьеры перевозили на временно оккупированные территории.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Харькове во время попытки отправки очередной партии медицинской продукции. Правоохранители изъяли лекарственные средства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции.
Решается вопрос относительно сообщения злоумышленнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия для проверки возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной, к фактам финансирования сепаратизма.
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Разве что, конфискуют.
Учитывая что проникновение на временно оккупированные территории закрыто и запрещено с 15-го марта по хрен какое число, курьеры провозить могли только в связи с экстраординарными личными обстоятельствами, и по личному разрешению командующего ООС, в голову приходят мысли - неужели коррупция проникла в ..... , та не, не может такого быть.