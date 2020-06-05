СБУ разоблачила уклонение от уплаты налогов крупной стройкомпанией на сумму свыше 30 млн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила финансовые махинации подрядчиков с бюджетными средствами на миллионы гривен при строительстве дорог государственного значения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следствия в течение 2018-2019 годов менеджмент одной из крупных строительных организаций при выполнении работ разработал схемы уклонения от уплаты налогов. Из-за действий коммерсантов государственный бюджет недополучил более 30 млн гривен.

Бизнесмены часть бюджетных средств перечисляли на реквизиты компаний-контрагентов, зарегистрированных на подставных лиц. Затем деньги переводили в наличные и присваивали.

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При проведении процессуальных действий в офисных помещениях фирмы-подрядчика в трех областях Украины правоохранители получили финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных финансовых операций, печати отечественных и иностранных компаний, с использованием которых осуществлялась сделка. Также обнаружены наличные в сумме более 17 млн ​​гривен.









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Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.