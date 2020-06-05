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СБУ разоблачила уклонение от уплаты налогов крупной стройкомпанией на сумму свыше 30 млн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила финансовые махинации подрядчиков с бюджетными средствами на миллионы гривен при строительстве дорог государственного значения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следствия в течение 2018-2019 годов менеджмент одной из крупных строительных организаций при выполнении работ разработал схемы уклонения от уплаты налогов. Из-за действий коммерсантов государственный бюджет недополучил более 30 млн гривен.

Бизнесмены часть бюджетных средств перечисляли на реквизиты компаний-контрагентов, зарегистрированных на подставных лиц. Затем деньги переводили в наличные и присваивали.

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При проведении процессуальных действий в офисных помещениях фирмы-подрядчика в трех областях Украины правоохранители получили финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных финансовых операций, печати отечественных и иностранных компаний, с использованием которых осуществлялась сделка. Также обнаружены наличные в сумме более 17 млн ​​гривен.

СБУ разоблачила уклонение от уплаты налогов крупной стройкомпанией на сумму свыше 30 млн 01
СБУ разоблачила уклонение от уплаты налогов крупной стройкомпанией на сумму свыше 30 млн 02
СБУ разоблачила уклонение от уплаты налогов крупной стройкомпанией на сумму свыше 30 млн 03
СБУ разоблачила уклонение от уплаты налогов крупной стройкомпанией на сумму свыше 30 млн 04

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Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

дороги (2512) СБУ (19893) хищение (676) махинации (582)


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С Авакяном не поделились! Тут и к гадалке не ходи.
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05.06.2020 12:43 Ответить
как то пох на фоне того, что зепрез налоги не платил в воюющую Украину
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05.06.2020 12:45 Ответить
СБУ разоблачило... военная прокуратура арестовала, ГБР возбудила... но где же ПОЛИЦИЯ МВД ,САПУ, Генпрокуратура служба финмониторинга и 150 других органов власти..... разве єто работа СБУ разоблачать уклонение от налогов ,водка бодяжная ,деньги фальшивые??? для чего народ содержит эти вышеперечисленные" половые органы" с миллионными годовыми зарплатами..
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05.06.2020 12:45 Ответить
А этот всё заплатил???
https://uainfo.org/blognews/1591261563-smi-arahamiya-zabyl-zadeklarirovat-100-mln.html?fbclid=IwAR1Ba6Ak2zOvsxS_ubNptEMAej8ekjh6ypLmhGHnw8ghJDT-gNYBcpED5Q4 Арахамия "забыл" задекларировать $ 100 млн
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия скрыл около $ 100 млн, полученных от продажи своей компании, и не указал их в своей декларации.
Об этом пишет Obozrevatel, отмечая, что еще до того, как стать депутатом, Арахамия активно общался со СМИ и практически в каждом интервью рассказывал о невероятно успешной компании, которую ему удалось создать с нуля, а после продать за $ 100 млн.

СБУ разоблачила уклонение от уплаты налогов крупной стройкомпанией на сумму свыше 30 млн - Цензор.НЕТ 6167
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05.06.2020 12:48 Ответить
СБУ разоблачила уклонение от уплаты налогов крупной стройкомпанией на сумму свыше 30 млн - Цензор.НЕТ 2494
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05.06.2020 12:49 Ответить
А где аресты чиновников, которые требуют откаты от этих фирм???
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05.06.2020 12:49 Ответить
А СБУ чистоту в общественных туалетах не хочет проверить?
Ведь плохая гигиена тоже ж может угрожать государственной безопасности.
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05.06.2020 13:21 Ответить
Коли буде суд відносно вище описаного,якщо він буде, прошу проінформувати.
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05.06.2020 14:13 Ответить
Мало фискалы кошмарят еще оставшихся предпринимателей проверками, так еще и СБУ во время войны этой муйней занимается! А еще и в хозяйственные разборки с удовольствием нос суют. С безопасностью Украины все вопросы решены?!
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05.06.2020 14:30 Ответить
 
 