СБУ разоблачила уклонение от уплаты налогов крупной стройкомпанией на сумму свыше 30 млн. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила финансовые махинации подрядчиков с бюджетными средствами на миллионы гривен при строительстве дорог государственного значения.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По версии следствия в течение 2018-2019 годов менеджмент одной из крупных строительных организаций при выполнении работ разработал схемы уклонения от уплаты налогов. Из-за действий коммерсантов государственный бюджет недополучил более 30 млн гривен.
Бизнесмены часть бюджетных средств перечисляли на реквизиты компаний-контрагентов, зарегистрированных на подставных лиц. Затем деньги переводили в наличные и присваивали.
При проведении процессуальных действий в офисных помещениях фирмы-подрядчика в трех областях Украины правоохранители получили финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных финансовых операций, печати отечественных и иностранных компаний, с использованием которых осуществлялась сделка. Также обнаружены наличные в сумме более 17 млн гривен.
Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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https://uainfo.org/blognews/1591261563-smi-arahamiya-zabyl-zadeklarirovat-100-mln.html?fbclid=IwAR1Ba6Ak2zOvsxS_ubNptEMAej8ekjh6ypLmhGHnw8ghJDT-gNYBcpED5Q4 Арахамия "забыл" задекларировать $ 100 млн
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия скрыл около $ 100 млн, полученных от продажи своей компании, и не указал их в своей декларации.
Об этом пишет Obozrevatel, отмечая, что еще до того, как стать депутатом, Арахамия активно общался со СМИ и практически в каждом интервью рассказывал о невероятно успешной компании, которую ему удалось создать с нуля, а после продать за $ 100 млн.
Ведь плохая гигиена тоже ж может угрожать государственной безопасности.