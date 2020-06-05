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Судно Stavanger, разлившее 8,5 тонн пальмового масла в "Южном", отпустили после уплаты менее половины суммы штрафа, - Фирсов. ДОКУМЕНТ

Новый начальник "Госэкоинспекции" Андрей Мелеваный разрешил выход из порта "Южный" судну Stavanger, задержанному ранее за сброс 8,5 тонн пальмового масла в акваторию порта.

Об этом сообщил экс-глава "Госэкоинспекции" Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ.

Фирсов показал распоряжение Малеваного о снятии запрета на выход судна из порта на основании того, что судовладелец заплатил 26 млн грн на депозитный счет хозяйственного суда Одессы, что составляет менее половины от изначальной суммы штрафа в 65,2 млн гривен.

Судно Stavanger, разлившее 8,5 тонн пальмового масла в Южном, отпустили после уплаты менее половины суммы штрафа, - Фирсов 01

"Вчера господин Малеванный своим распоряжением отпустил Stavanger на все четыре стороны. Ни копейки штрафа в бюджет судно не уплатило. Решение Малеванного базируется на том, что Stavanger якобы перечислил 26 млн грн на депозитный счет хозяйственного суда Одессы. Но, во-первых, эта сумма почти в 3 раза меньше размера ущерба. А во-вторых, это не штраф. Через пару месяцев эту историю тихо сольют, эти деньги вернут владельцу судна, и история закончится ничем", - написал Фирсов, добавив, что новое руководство в лице Андрея Малеваного "вернулось к старым схемам". 

Смотрите также: Прокуратура Одесчины подала иск на 65,2 млн грн к судовладельцу из-за сброса в море 8,5 т пальмового масла. ФОТОрепортаж

Напомним, в конце апреля текущего года в акватории морского порта "Южный" в результате нарушения требований природоохранного законодательства был осуществлен сброс с судна около 8,5 т пальмового масла, в связи с чем произошло загрязнение внутренних морских вод Украины.

Судно Stavanger, разлившее 8,5 тонн пальмового масла в Южном, отпустили после уплаты менее половины суммы штрафа, - Фирсов 02
Судно Stavanger, разлившее 8,5 тонн пальмового масла в Южном, отпустили после уплаты менее половины суммы штрафа, - Фирсов 03

Госэкоинспекция (148) загрязнение (256) Южный (82) Фирсов Егор (153) штраф (1285) Малеваный Андрей (22)


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Топ комментарии
+3
А потом еще судовладелец подаст аппеляцию и вернет и эти деньги. Такое уже было не раз.
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05.06.2020 14:23
+2
зеленое провосудие
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05.06.2020 14:16
+2
Егор, Вы наводите "тень-на-плетень" . Так в цивилизованном мире работают. Судно наносит ущерб, его арестовывают для обеспечения будущего иска, его страховщики ответственности предоставляют свое гарантийное письмо о том, что оплатят всю сумму присуждённого судом иска и судно отпускают. В этой ситуации кроме такого гарантийного письма английского страхового общества, судовладелец разместил еще и страховой депозит на счете суда! О чем ВЫ? Наверное в поисках дешевого пиара? Для обывателя получилось красиво, а по сути - пустышка!
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05.06.2020 14:17
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остальнойє собєрут маслом
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05.06.2020 14:03 Ответить
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05.06.2020 14:07 Ответить
аяя-яй - такий корисний ПРОДУКТ не довезли до ...- серцево-судинні, та ОНКО , цього організму не ПРОСТЯТЬ...
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05.06.2020 14:14 Ответить
зеленое провосудие
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05.06.2020 14:16 Ответить
Егор, Вы наводите "тень-на-плетень" . Так в цивилизованном мире работают. Судно наносит ущерб, его арестовывают для обеспечения будущего иска, его страховщики ответственности предоставляют свое гарантийное письмо о том, что оплатят всю сумму присуждённого судом иска и судно отпускают. В этой ситуации кроме такого гарантийного письма английского страхового общества, судовладелец разместил еще и страховой депозит на счете суда! О чем ВЫ? Наверное в поисках дешевого пиара? Для обывателя получилось красиво, а по сути - пустышка!
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05.06.2020 14:17 Ответить
Может сухопутный Егор просто не знает морских законов
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05.06.2020 15:19 Ответить
Вот почему колбаса и молоко дорожает,не все гады видать собрали..
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05.06.2020 14:20 Ответить
А потом еще судовладелец подаст аппеляцию и вернет и эти деньги. Такое уже было не раз.
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05.06.2020 14:23 Ответить
Продажный суд - наша проблема, а не судовладельца
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05.06.2020 15:18 Ответить
Кто бы сомневался...…

ЗЕленым тоже надо жить.....
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05.06.2020 14:28 Ответить
Канешна, надо же и наверх занечсти и себя, любимого, не забыть.В Одессе рулить умеють,не переймайтесь.
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05.06.2020 14:52 Ответить
Гроші не пахнуть! Аж ніяк не старіє цей крилатий вислів!
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05.06.2020 14:48 Ответить
печалька((( это же сколько галимых конфет не смогут выпустить
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05.06.2020 15:01 Ответить
 
 