Судно Stavanger, разлившее 8,5 тонн пальмового масла в "Южном", отпустили после уплаты менее половины суммы штрафа, - Фирсов. ДОКУМЕНТ

Новый начальник "Госэкоинспекции" Андрей Мелеваный разрешил выход из порта "Южный" судну Stavanger, задержанному ранее за сброс 8,5 тонн пальмового масла в акваторию порта.

Об этом сообщил экс-глава "Госэкоинспекции" Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ.

Фирсов показал распоряжение Малеваного о снятии запрета на выход судна из порта на основании того, что судовладелец заплатил 26 млн грн на депозитный счет хозяйственного суда Одессы, что составляет менее половины от изначальной суммы штрафа в 65,2 млн гривен.

"Вчера господин Малеванный своим распоряжением отпустил Stavanger на все четыре стороны. Ни копейки штрафа в бюджет судно не уплатило. Решение Малеванного базируется на том, что Stavanger якобы перечислил 26 млн грн на депозитный счет хозяйственного суда Одессы. Но, во-первых, эта сумма почти в 3 раза меньше размера ущерба. А во-вторых, это не штраф. Через пару месяцев эту историю тихо сольют, эти деньги вернут владельцу судна, и история закончится ничем", - написал Фирсов, добавив, что новое руководство в лице Андрея Малеваного "вернулось к старым схемам".

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Напомним, в конце апреля текущего года в акватории морского порта "Южный" в результате нарушения требований природоохранного законодательства был осуществлен сброс с судна около 8,5 т пальмового масла, в связи с чем произошло загрязнение внутренних морских вод Украины.



