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"Слуга народа" Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: "Делаем родной город комфортным". ФОТОрепортаж

Один из возможных кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" Николай Тищенко занялся решением такой проблемы Киева, как отсутствие песка в песочницах.

Об этом говорится на странице Слуга Народу - Тищенко Микола - Округ 219 в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отреагировали на обращение киевлян об отсутствии песка на детских площадках и совместно с Управляющей компанией Святошинского района наполнили их. И это только начало!" - говорится в комментарии к фото, оформленным в стиле "было - стало".

Тищенко сообщил, что его команда "уже успела улучшить почти 30 адресов".

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Слуга народа Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: Делаем родной город комфортным 01
Слуга народа Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: Делаем родной город комфортным 02
Слуга народа Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: Делаем родной город комфортным 03
Слуга народа Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: Делаем родной город комфортным 04

В комментариях под постом читатели уже оставили ряд иронических замечаний.

Слуга народа Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: Делаем родной город комфортным 05
Слуга народа Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: Делаем родной город комфортным 06
Слуга народа Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: Делаем родной город комфортным 07
Слуга народа Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: Делаем родной город комфортным 08
Слуга народа Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: Делаем родной город комфортным 09

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Слуга народа Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: Делаем родной город комфортным 10 

Киев (25518) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+32
"Слуга народа" Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: "Делаем родной город комфортным" - Цензор.НЕТ 5441
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05.06.2020 14:43
+29
Какой же идиот. У зеленой плесени реально кастинг для набора подобных.
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05.06.2020 14:41
+25
Бабушки и их коты в восторге ! Цирк приехал !
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05.06.2020 14:41
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Страница 2 из 2
Поскольку котейки официально признаны частью экосистемы города, то и живут они сейчас и размножаются совершенно спокойно. Трогать их нельзя, да и не нужно. И это правильно. Но вот лично я своего ребенка предостерег-бы от копания в песке во дворе жилого дома. А Коля просто решил попиариться хоть как-то. Весьма неудачное решение. Детское какое-то. Сразу показал,что неспособен мыслить масштабно, по государственному.
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05.06.2020 16:09 Ответить
новости днр. В Дебальцево произошло событие республиканского масштаба. В две песочницы досыпали песок https://censor.net/photo_news/447764/v_debaltsevo_proizoshlo_sobytie_respublikanskogo_masshtaba_v_dve_pesochnitsy_dosypali_pesok_jurnalist
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05.06.2020 16:12 Ответить
Казковий довбодятел!
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05.06.2020 16:13 Ответить
Честно говоря, мне эта партия Слуга Народа всё больше своим странным появлением ниоткуда и этими популистско-большевитскими методами всё больше напоминает русскую "йединую рассею" в молодости.
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05.06.2020 17:36 Ответить
чудово, "популистско-большевитскими методами" ніяк не могла сформулювати
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05.06.2020 20:20 Ответить
ЗЕ-епоха авторитарного ідіотизму.
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05.06.2020 22:20 Ответить
дебил, засыпал все песочницы, похоронил, уголовное дело на него за вандализм))
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05.06.2020 23:48 Ответить
Это вам не гречку раздавать. Это ого-го, это покруче будет. Прямо с горкой навалял.
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06.06.2020 01:32 Ответить
Ёпта, и найдутся же те дыбильные кто проголосует!
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08.06.2020 09:47 Ответить
Если человек идиот,то это надолго !
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09.06.2020 10:44 Ответить
..а на сэкономленные 8 гривень от "динамо" маршрутчика, т.е. за безоплатный проезд в маршрутке, Тищенко (по совету друзей) купил детЯм 30 машин песка у ещё одного зебила
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10.06.2020 21:45 Ответить
Отета масштаб особистості, оце так постать!
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12.06.2020 23:32 Ответить
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