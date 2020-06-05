"Слуга народа" Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: "Делаем родной город комфортным". ФОТОрепортаж
Один из возможных кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" Николай Тищенко занялся решением такой проблемы Киева, как отсутствие песка в песочницах.
Об этом говорится на странице Слуга Народу - Тищенко Микола - Округ 219 в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мы отреагировали на обращение киевлян об отсутствии песка на детских площадках и совместно с Управляющей компанией Святошинского района наполнили их. И это только начало!" - говорится в комментарии к фото, оформленным в стиле "было - стало".
Тищенко сообщил, что его команда "уже успела улучшить почти 30 адресов".
В комментариях под постом читатели уже оставили ряд иронических замечаний.
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