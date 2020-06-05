Суд арестовал воспитательницу нелегального детсада в Запорожье, подозреваемую в убийстве годовалой девочки. ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд Запорожья отправил под стражу до 2 августа 51-летнюю воспитательницу нелегального детского сада, которую подозревают в убийстве годовалого ребенка.

Об этом сообщает "Укринформ" из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

Прокурор предоставила видео из квартиры женщины, на котором видно, как та привязывает подушку к лицу ребенка. Как передает издание, прокурор не сдержала слез и не смогла прокомментировать видео, сказав, что настаивает на задержании подозреваемой.

"Мы установили все обстоятельства. Мы видим, что дети были без присмотра. Мы видим, что она бьет одного ребенка, потом толкает другого. Она закрыла рот ребенку... подушка закрыла все лицо ребенка", - отметил адвокат семьи погибшей девочки Теймур Мамедов.

4 июня стало известно, что в Запорожье в нелегальном детском саду, который устроили в квартире, умер годовалый ребенок.

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