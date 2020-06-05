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Суд арестовал воспитательницу нелегального детсада в Запорожье, подозреваемую в убийстве годовалой девочки. ФОТОрепортаж

Суд арестовал воспитательницу нелегального детсада в Запорожье, подозреваемую в убийстве годовалой девочки. ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд Запорожья отправил под стражу до 2 августа 51-летнюю воспитательницу нелегального детского сада, которую подозревают в убийстве годовалого ребенка.

Об этом сообщает "Укринформ" из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

Прокурор предоставила видео из квартиры женщины, на котором видно, как та привязывает подушку к лицу ребенка. Как передает издание, прокурор не сдержала слез и не смогла прокомментировать видео, сказав, что настаивает на задержании подозреваемой.

"Мы установили все обстоятельства. Мы видим, что дети были без присмотра. Мы видим, что она бьет одного ребенка, потом толкает другого. Она закрыла рот ребенку... подушка закрыла все лицо ребенка", - отметил адвокат семьи погибшей девочки Теймур Мамедов.

4 июня стало известно, что в Запорожье в нелегальном детском саду, который устроили в квартире, умер годовалый ребенок.

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Суд арестовал воспитательницу нелегального детсада в Запорожье, подозреваемую в убийстве годовалой девочки 01
Суд арестовал воспитательницу нелегального детсада в Запорожье, подозреваемую в убийстве годовалой девочки 02
Суд арестовал воспитательницу нелегального детсада в Запорожье, подозреваемую в убийстве годовалой девочки 03

арест (10455) дети (6492) детсад (429) Запорожье (2651)


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Топ комментарии
+6
Разорвал бы эту суку, по телевизору видел ее "уход за детьми". Да и родители хороши, погнались за дешевым детским садом. Они должны тоже нести ответственность за такое. Не зря за рубежом имеются рекомендательные письма, да и лицензия должна быть. Спорных вопросов много, но эту суку разорвал бы.
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05.06.2020 16:15
+2
Привязывать подушку у лицу? Теряюсь в догадках с какой целью такое делать.
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05.06.2020 16:15
+2
Э! не-ее... в современных условия власти евреев теперь все делается на пониманием- КОШЕРНОЕ ИЛИ НЕ КОШЕРНОЕ... по Талмуду и Торе если ребенок не еврей и гой а шо такое.... если воспитательница посещает Синагогу..то вообще сразу крики антисеммитизм по отношении к воспитутельке.... а вот если ребенок еврей тогда да ЗЛОЧИН прям Холокост не меньше....
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05.06.2020 16:21
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Точно посадят! Это ж не депутат или мусор.
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05.06.2020 16:13 Ответить
Особисто я б довічне дав.
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05.06.2020 17:08 Ответить
Сам бы прибил бы суку а особенно после просмотра этого УЖАСА
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05.06.2020 21:21 Ответить
Привязывать подушку у лицу? Теряюсь в догадках с какой целью такое делать.
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05.06.2020 16:15 Ответить
чтобы не орала, наверное
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05.06.2020 16:17 Ответить
Э! не-ее... в современных условия власти евреев теперь все делается на пониманием- КОШЕРНОЕ ИЛИ НЕ КОШЕРНОЕ... по Талмуду и Торе если ребенок не еврей и гой а шо такое.... если воспитательница посещает Синагогу..то вообще сразу крики антисеммитизм по отношении к воспитутельке.... а вот если ребенок еврей тогда да ЗЛОЧИН прям Холокост не меньше....
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05.06.2020 16:21 Ответить
тут була десь на днях стаття, якесь пейсате каже, що Україна має ввести окремо відповідальність за антисемітизм і взагалі такий термін закріпити законодавчо.
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05.06.2020 21:21 Ответить
Разорвал бы эту суку, по телевизору видел ее "уход за детьми". Да и родители хороши, погнались за дешевым детским садом. Они должны тоже нести ответственность за такое. Не зря за рубежом имеются рекомендательные письма, да и лицензия должна быть. Спорных вопросов много, но эту суку разорвал бы.
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05.06.2020 16:15 Ответить
Согласна на 100%. Думаю, жіночка, в любом случае не жилец, ни в одной тюрьме женщины детоубийцу рядом долго терпеть не будут. Особенно бесит, как в интервью эта пи&да ещё и объяснение своим поступкам нашла, мол защищала девочку от повреждений в случае падения. Какой же треш в той голове
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06.06.2020 16:36 Ответить
про зарплату воспитатльницы напишите?
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05.06.2020 16:16 Ответить
Какая зарплата, это частные ясли на квартире, от количества детей доход зависит.
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05.06.2020 16:20 Ответить
был дебилом и подохнешь в руках такой няни
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05.06.2020 21:22 Ответить
а зачем нелегальный детский сад? не хватает легальных?
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05.06.2020 16:18 Ответить
В легальные ясли с 2 лет кажется только можно.
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05.06.2020 16:21 Ответить
в СССР в ясли сдавали еще с грудным кормлением разрешалось принимать с 8 или 9 месяцев от рождения это правило ввели в 1965 году а до этого с 2 месяцев после родов женщинам давался больничный лист на 2 месяца а потом лети родимая на коммунистический труд.... у меня мама (покойная) отработала с возрастом ясли да требовали 1 годик но были и с 9-11 месяцев принимались дети... и до 3, 5 лет самый интересный у деток возраст.. 20 лет майже отработала...
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05.06.2020 16:24 Ответить
Жах!!!
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05.06.2020 16:23 Ответить
ооо шевчик, Запорожье это прекрасное место, я че то на Хортицкой район грешил, забыл про Шевчик, эти милые районы Павло Кичкас он же Заводской, Шевчик, Бабурка, Правый берег, Центр (Набережная, Русские дворы, Пятак, Маяковского), Пески, Космос раньше там вам были рады
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05.06.2020 16:35 Ответить
откуда видео??????
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05.06.2020 16:36 Ответить
что из квартиры женщины я прочитала....кто снимал и знала она? интерестно
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05.06.2020 16:38 Ответить
Так она задохнулась от подушки или подавилась рвотными массами?
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05.06.2020 18:07 Ответить
воспитательница задушила её подушкой
видео есть на юаинфо
ребёнок не плакал,соска во рту
...
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05.06.2020 18:42 Ответить
Это что, ДРУГОЙ ребёнок? Не тот про которого было вчера, что её укусили?
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05.06.2020 19:08 Ответить
я так понял, что воспитатель врала,
видео появилось сегодня, жесть
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05.06.2020 22:20 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1591365747-odnorichnu-ditinu-v-zaporizhzhi-taki-vbili-yiyi-dushila-podushkoyu.html
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05.06.2020 22:22 Ответить
НЕ понятно. Это же не подушка, а какая-то готовая штука с завязками...
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06.06.2020 10:24 Ответить
скорее всего не первый раз пользовалась, только
раньше проносило, главное, что ребёнок не плакал,
соска во рту, увы, тут нельзя не согласиться,
у воспитательницы мозгов ноль
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06.06.2020 16:14 Ответить
 
 