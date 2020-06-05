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Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX. ФОТОрепортаж

В акватории Черного моря прошла совместная тренировка типа РASSEX с участием патрульного катера ВМС Украины "Старобельск" и корвета ВМС Румынии Contraamiral Horia Macellariu.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 01

Во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе корабельных групп.

Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 02
Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 03
Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 04

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Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 05

"Экипажи кораблей отработали ряд совместных учебных упражнений и выполнили маневр в строю разного типа. Кроме того, корабли отработали затрудненное и тактическое маневрирование в море, тренировались в установлении и ведении связи в соответствии со стандартами НАТО" - рассказал командир патрульного катера "Старобельск" старший лейтенант Павел Гладченко.

Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 06
Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 07Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 08

Также, при поддержке украинской авиации, которая имитировала нападение на корабли, военные моряки двух стран отработали действия экипажа по противовоздушной обороне во время воздушного нападения.

Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 09

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Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 10
Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 11

"Украинские военные моряки уже длительное время используют различные методы внедрения стандартов НАТО во время подготовки экипажей кораблей и катеров. Участие сил украинского флота в тренировках типа PASSEX способствует налаживанию взаимной совместимости и освоению стандартов Североатлантического альянса", - отметили в командовании ВМС Украины.

Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 12
Патрульный катер ВМС Украины Старобельск и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX 13

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ВМС (1466) корабль (2041) оборона (5205) Румыния (1089) военные учения (3457)


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Румынский кораблик выглядит гораздо солиднее.
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05.06.2020 17:58 Ответить
США заинтересованы в строительстве военно-морской базы в Румынии.для защиты своих интересов на юго-восточном фланге Европы.Поскольку по соглашению Монтрeux чужие суда не могут находиться в акватории Черного моря более 21 дня,а водоизмещение не должно превышать 15 000 тонн,то "друг" окурка,Реджеп Ердоган начнет строительство канала параллельно Босфорскому проливу,(длиною 45 км.),судоходство через который не будет подчиняться соглашению Montreux и суда НАТО любого водоизмещения смогут находиться всегда в Черном Море.Тут уместно еще вспомнить недавний перелет американских стелс-самолетов в сопровождении украинских истребителей. Так кто привел НАТО к границам рашки?
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05.06.2020 18:21 Ответить
Румыны - это как молдаване, только состоят в НАТО.
Больше баз и учений всяких и разных.
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06.06.2020 11:52 Ответить
 
 