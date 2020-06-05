Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX. ФОТОрепортаж

В акватории Черного моря прошла совместная тренировка типа РASSEX с участием патрульного катера ВМС Украины "Старобельск" и корвета ВМС Румынии Contraamiral Horia Macellariu.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе корабельных групп.







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"Экипажи кораблей отработали ряд совместных учебных упражнений и выполнили маневр в строю разного типа. Кроме того, корабли отработали затрудненное и тактическое маневрирование в море, тренировались в установлении и ведении связи в соответствии со стандартами НАТО" - рассказал командир патрульного катера "Старобельск" старший лейтенант Павел Гладченко.





Также, при поддержке украинской авиации, которая имитировала нападение на корабли, военные моряки двух стран отработали действия экипажа по противовоздушной обороне во время воздушного нападения.

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"Украинские военные моряки уже длительное время используют различные методы внедрения стандартов НАТО во время подготовки экипажей кораблей и катеров. Участие сил украинского флота в тренировках типа PASSEX способствует налаживанию взаимной совместимости и освоению стандартов Североатлантического альянса", - отметили в командовании ВМС Украины.





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