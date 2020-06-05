Композитора Мирослава Скорика похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. ФОТО
Украинского композитора, Героя Украины, Мирослава Скорика похоронили на Лычаковском кладбище во Львове 5 июня.
Молебен и прощание с Маэстро состоялись в соборе св. Юра. После родные и друзья провели Мирослава Скорика в последний путь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Мирослав Скорик много сделал для искусства, для оперного искусства, понимал основу жизни человека, имел понимание своей нации и культуры. Он всегда был на высоком подъеме. Я много лет работал с ним", - говорит бывший директор Львовского оперного театра Тадей Эдер.
"Он был большим жизнелюбом. Это светлый, искренний, высокого духа и морали, порядочный, честный человек. Его музыка - мировая. Мы только что в рамках фестиваля "Виртуозы" чествовали юбилей Бетховена, Скорик - это Бетховен современности, Бах современности, он - Скорик современности. Он останется классиком, независимо от того, к какой музыке он был ближе, к классической, или современной традиции, или авангардной", - говорит дирижер, руководитель Львовской филармонии Владимир Сивохип.
Маэстро провели в последний путь аплодисментами.
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Легендарный украинский композитор и музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии имени Шевченко, обладатель нескольких орденов за заслуги Мирослав Скорик скончался 1 июня на 82-м году жизни.
Скорик - автор многих камерно-инструментальных произведений, нескольких балетов и оперы "Моисей". Музыка маэстро звучит более чем 40 фильмах, среди которых, в частности, картина Сергея Параджанова "Тени забытых предков".
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Народився 13 липня 1938 року в родині українських інтелігентів у Львові (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна ). Мати Мирослава Михайловича походила з родини Охримовичів. Дідусь Скорика, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Охримович , був відомим українським фольклористом, громадським та політичним діячем. Марія-Соломія Охримович-Скорик одержала освіту у Відні. Бабця Олена Крушельницька-Охримович була рідною сестрою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Соломії Крушельницької . Батько також навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Віденському університеті (філософський факультет). Перше знайомство з музикою Мирослав отримав у сім'ї - батьки, не будучи професійними музикантами, музикували в родинному колі, батько грав на скрипці, мати - на фортепіано.
Батько композитора - Михайло Скорик, історик, етнограф, був працівником Львівського відділення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Академії наук УРСР , володів грою на скрипці, знав і виконував різноманітні карпатські мелодії, пісні й танці.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3