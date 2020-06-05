Композитора Мирослава Скорика похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. ФОТО

Украинского композитора, Героя Украины, Мирослава Скорика похоронили на Лычаковском кладбище во Львове 5 июня.

Молебен и прощание с Маэстро состоялись в соборе св. Юра. После родные и друзья провели Мирослава Скорика в последний путь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мирослав Скорик много сделал для искусства, для оперного искусства, понимал основу жизни человека, имел понимание своей нации и культуры. Он всегда был на высоком подъеме. Я много лет работал с ним", - говорит бывший директор Львовского оперного театра Тадей Эдер.

"Он был большим жизнелюбом. Это светлый, искренний, высокого духа и морали, порядочный, честный человек. Его музыка - мировая. Мы только что в рамках фестиваля "Виртуозы" чествовали юбилей Бетховена, Скорик - это Бетховен современности, Бах современности, он - Скорик современности. Он останется классиком, независимо от того, к какой музыке он был ближе, к классической, или современной традиции, или авангардной", - говорит дирижер, руководитель Львовской филармонии Владимир Сивохип.

Маэстро провели в последний путь аплодисментами.

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Легендарный украинский композитор и музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии имени Шевченко, обладатель нескольких орденов за заслуги Мирослав Скорик скончался 1 июня на 82-м году жизни.

Скорик - автор многих камерно-инструментальных произведений, нескольких балетов и оперы "Моисей". Музыка маэстро звучит более чем 40 фильмах, среди которых, в частности, картина Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

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