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"Стоп таракан": киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко. ФОТОрепортаж

Украинцы и беларуси провели на Майдане Независимости в Киеве акцию в поддержку белорусских политических заключенных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Участники акции заявили, что в этом году в Беларуси ожидаются очередные "выборы Лукашенко", то есть, назначены выборы президента.

Сейчас в этой стране продолжается сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Даже на этапе работы групп, собирающих подписи за того или иного потенциального кандидата, "режим Лукашенко" уже начал репрессии, утверждают участники акции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - Лукашенко. ВИДЕО

По их словам, репрессивные органы задерживают участников инициативных групп, фальсифицируют против них административные дела, совершают провокации против оппозиционных политиков, которые теоретически могут составить конкуренцию на выборах действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Кроме того, участники акции напомнили, что Беларусь - одна из немногих стран цивилизованного мира, где до сих пор в тюрьмах находятся политзаключенные. Также они отметили, что своей акцией выразили солидарность с белорусскими оппозиционерами, которые сейчас находятся в тюрьмах.

Также на Цензор.НЕТ: В ПА ОБСЕ призвали власти Беларуси проявить сдержанность и прекратить задержания активистов

Фото УНИАН

Стоп таракан: киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко 01
Стоп таракан: киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко 02
Стоп таракан: киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко 03
Стоп таракан: киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко 04
Стоп таракан: киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко 05
Стоп таракан: киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко 06
Стоп таракан: киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко 07

Автор: 

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) протест (5858)


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Топ комментарии
+16
"Стоп таракан": киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко - Цензор.НЕТ 5188

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05.06.2020 20:39
+10
Живе БЕЛАРУСЬ !!!
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05.06.2020 20:40
+9
Нам би свого викурити.
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05.06.2020 20:41
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"Стоп таракан": киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко - Цензор.НЕТ 2375
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05.06.2020 20:35 Ответить
Проплачені рашкою , займіться краще Зелею і добровольцями, що сидять по тюрмам.
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05.06.2020 20:35 Ответить
Это точно киевляне?
Почему в Киеве?
Чего они лезут в дела сябров?
Шото опять винторогией смердит.
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05.06.2020 20:36 Ответить
А в Киеве то зачем митинговали? У нас страна захвачена зеленой бандой, а они не против Зели и его зебилов митингуют, а против Луки
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05.06.2020 20:36 Ответить
в Украине тоже есть оппозиционные политики, Рабинович и Медведчук и иникто их не преследует, а даже в Раде сидят, а тут проблемы бацьки некоторых очень волнуют
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05.06.2020 20:37 Ответить
"Стоп таракан": киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко - Цензор.НЕТ 5188

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05.06.2020 20:39 Ответить
"Стоп тарган": кияни і білоруси протестували проти Лукашенка - Цензор.НЕТ 7828
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06.06.2020 17:43 Ответить
https://youtu.be/1-ThQBD3NHI
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06.06.2020 18:57 Ответить
Живе БЕЛАРУСЬ !!!
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05.06.2020 20:40 Ответить
Остроумный и броский лозунг ; "Стоп, таракан !"
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01.08.2020 18:32 Ответить
Нам би свого викурити.
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05.06.2020 20:41 Ответить
мудрый нарид другого таково же изберет..., или еще хуже...

там Бойко с Медведчуком в тройке лидеров....
ты Ксения еще за нашего дурачка топить будешь..., и я может быть...
вот сама увидишь...
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05.06.2020 20:49 Ответить
Объективная реальность, удачно проецируемая в массы "украинскими" СМИ.
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05.06.2020 20:55 Ответить
я вже рік про це думаю.
все в житті можливо.
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05.06.2020 20:55 Ответить
Соц дослідження у більшості випадків куплені.
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05.06.2020 21:40 Ответить
С одной стороны, Лука очень засиделся в кресле главы государства и за ним много грехов.
Но с другой стороны, он сейчас начал корчить козьи морды пуйлу и слезать с рашинской энергетической иглы.
Пуйло может пытаться заменить его на более послушного вассала.
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05.06.2020 20:47 Ответить
Боюсь, что именно это сейчас и происходит...
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05.06.2020 20:57 Ответить
А можно полюбопытствовать про много грехов?
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05.06.2020 21:11 Ответить
Оппозиционеры в тюрьмах, пропавшие без вести.
Истрия с "террористами" в метро, которых скоропалительно расстреляли, хотя на Западе просили не спешить и провести тщательное расследование.
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05.06.2020 21:20 Ответить
У Вас лично есть однозначные ответы на эти обвинения?
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05.06.2020 21:25 Ответить
За что Лукашенко сажал в тюрьму оппозиционеров?
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05.06.2020 21:27 Ответить
Если честно, не особо следил за этим, поясните. помню, вроде после штурма дома правительства, вроде, кто-то сел. а так, да, за всякие протестные акции типа организации хлопаний в ладоши здесь крутили всех подряд просто на корню, дальше просто ничего не шло.
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05.06.2020 21:37 Ответить
Странно, что я, украинка, должна рассказьівать вам про ваших оппозиционеров, потому что вьі не очень интересовались собьітиями в вашей стране.
И решили прояснить этот вопрос на украинском сайте.
У вас есть Хартия, есть другие политические сайтьі. Читайте.
Можете загуглить "политические заключенньіе Беларуси".

Но даже закон "о хлопках в ладоши" вьіглядит настолько абсурдно и глупо, что уже его одного достаточно для понимания неадекватной реакции власти Беларуси на право граждан мирно протестовать.
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05.06.2020 21:48 Ответить
У вас тоже есть те, кто ругает нынешнего президента(Зеленского).Так что они везде есть(плохие люди).
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05.06.2020 22:11 Ответить
А те, кто ругали других президентов, например, Порошенко, тоже плохие?
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05.06.2020 22:16 Ответить
Ругать ,дело не хитрое. А вот предлагать, как лучше, тут проблемы. Я спрашивал оппозиционеров, моя пенсия уменьшится или увеличится ? "трут булки", не знаем,но зато ты сможешь писать гадости в интернете(вволю) .
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05.06.2020 22:23 Ответить
Это не ответ на мой вопрос.

Вот Зеленским и является ярким приміром критика, которому все бьіло не так, пока он не бьіл президентом.
А став им, ухудшил все, до чего дотянулся, в том числе, и материальное положение граждан.
А свое улучшил почти в два раза. За год.
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05.06.2020 22:30 Ответить
Ну дык, и мы не хотим опростоволосится(как вы). У кандидата Тихановского(блогера) при обыске нашли на даче 900 тыс. долларов , как пояснила мать, заначка на черный день, про которую он совсем забыл. Я вот удивляюсь, все наши лидеры оппозиции нигде не работают(даже формально) бизнес не ведут, а заначки, особняки, машины(и пр ) имеют. Пусть бы поделились секретом(мастерства), как они при таком "режиме", имеют больше меня.
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05.06.2020 22:53 Ответить
Прямо таки все не работают и много имеют.
О Тихановском поищу информацию, но уже завтра.
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05.06.2020 23:22 Ответить
Тебе еще и пенсию платят?
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06.06.2020 01:09 Ответить
Выглядит глупо, но плнятно же, что это работа на опережение ну или на упреждение6 развития этих действий во что-то более серьезное. логичная тактика, тем более она пока работает. и в честь чего я должен верить хартии больше, чем властям - там что не люди работают?
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06.06.2020 00:18 Ответить
Читайте другие белорусские и зарубежные СМИ.
Тот, кто интересуется политикой, сегодня легко найдет нужную информацию.
Было бы желание.
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06.06.2020 07:41 Ответить
Ну читаю и чё? всех понимаю, всем верю, никому не доверяю. дальше чего? пойти за какого-нибудь клоуна топить или что?
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06.06.2020 08:15 Ответить
В Беларуси все клоуны кроме Лукашенко?
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06.06.2020 08:26 Ответить
Клоуны, как год уже, - это имя нарицательное, для всех пасажателей и популистов. попробуй разбери кто они на самом деле. может и нужный человек даже где-то среди них есть.
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06.06.2020 09:00 Ответить
Хартия диктаторский сайт "оппозиции". Там прежде чем вывести комментарий его модерируют. Комментарий лояльный к Лукашенко никогда не выводят. Вот такие демократы, такая у них свобода слова. Зомбирование.
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15.06.2020 15:05 Ответить
да это тролль оацевский или лукамолец недобитый . такого лайна полно на форумах . не следил он как оппозицию убивали .
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06.06.2020 05:05 Ответить
А что Вы хотите услышать по поводу гонений оппозиции? вот убили вашего Гонгадзе и что лично ты сделал? Кучму посадил, следствие провел, а от меня что тогда хочешь? я что свечку держал. как и ты выражаю озабоченность. дальше что, пойти за какого-нибудь клоуна топить или что?
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06.06.2020 08:11 Ответить
Два дебила - это сила!
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05.06.2020 20:56 Ответить
Не трогайте Батьку Какого хера мы нос суём в чужие дела Пусть Сябры сами решают кто у них президент Пока Лука путьке огрызается он наш союзник
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05.06.2020 20:56 Ответить
Вся фигня в том, что никто не знает кем заменить, чтобы не надурил и не стало хуже. даже те, кто отдает подписи в очередях за альтернативных кандидатов признают что это просто протестное голосование, на форумах тоже - лишь бы поменять. но с таким подходом каши особо не сваришь.
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05.06.2020 21:32 Ответить
Беларусам самим решать кого в президенты и правительство избирать. Украинцам думаю в это не стоит вмешиваться. Неблагодарное это дело в чужой монастырь со своим уставом.
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05.06.2020 22:01 Ответить
Руслан,если вы не в курсе-большинство за Светлану Тихановскую, ее муж Сергей Тихановский,известный блогер и оппозиционер сидит в тюрьме.Его называют белорусским Лехой Валенсом.Эта пара пользуеться уважением в стране,если она станет президентом-муж выйдет из тюрьмы и вдвоем они могли бы принести пользу стране.Уж лучше,чем вечный Лукашенко,
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05.06.2020 22:03 Ответить
Все протесты и программы кандидатов построены на свержении Лукашенко. Но народ желает знать, а что будет дальше?
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05.06.2020 22:14 Ответить
Специально посмотрел его ролики, даже вживую пересекся по мелочи на сборе подписей. дело вкуса, образования, аналитических способностей и тп - кому нравится такая манера общения и ведения дискуссии, пусть голосуют, значит это их. никто не обязан доверять в некоторой степени свою судьбу чуваку только за то, что он против системы. про леха валенсу вообще первый раз слышу, уверен что сравнители понятия не имеют о тонкостях их жизни, так, пропагандистское клише.
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06.06.2020 00:35 Ответить
Я не знаю подробностей, но насчет того что он беларусский Лех Валенса, то здесь просматриваются хитрые морды политтехнологов. Чего они не напридумывают (много всего такого насмотрелась в Украине). Полагаю, что профессию политтехнолога следует жестко запретить в Украине и Беларуси. А при появлении таковых, то в тюрьму. Политтехнологии это натуральные мошенничества.
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18.06.2020 23:35 Ответить
Он нам не союзник.Он ,когда ему выгодно,с путиным шашни водит,когда невыгодно (газ,нефть)-огрызаеться,как вы пишите. Все зависит от ситуации,и может завтра уже целоваться будет взасос с ним,если прижмет.Лживая хитрая двуличная мразь.
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05.06.2020 21:58 Ответить
Он нам президент соседней страны. Не более не менее. Просто сосед. И пока относительно адекватный. И на том спасибо. С этой точки зрения нам выгодней чтобы он остался. От него хотя бы относительно знаешь чего ожидать. Хз кто может на его место прийти. И не факт что не ставленник лаптеногих.
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05.06.2020 22:04 Ответить
Конечно "не факт" - всю жизнь синхронно с кремлядями скачет (голосования в ООН, внешняя и внутренняя политика), а так конечно, "не факт".
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06.06.2020 01:11 Ответить
А кто не будет "скакать" будучи на посту президента Беларуси? У Вас есть такой кандидат? Рассуждения ребенка из песочницы. Это геополитика. И Луке приходится быть двустульежопым, чтобы выжить и чтобы страну кацапы не отжали. Или Вы считаете, что за маленькую Беларусь с общепризнанным президентом-диктатором кто-то сильно вписываться будет если что? Уже наблюдаем на примере Украины. Беспокойство и оабоченность просто зашкаливает. У нас вон тоже и Кравчук и Кучма да собственно и Овощ пытались в шпагате растянуться. Та и сейчас в политике с кацапами тоже маневрировать приходится. И это не смотря на то, что у нас населения в четыре раза больше чем в Беларуси.
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06.06.2020 17:43 Ответить
Мальдивський корефан таргана вже пролетів, тарган наступний.
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05.06.2020 20:59 Ответить
А оманська блоха?
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05.06.2020 21:37 Ответить
Смешно. Только украинцы могут протестовать против президента другой страны.
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05.06.2020 21:09 Ответить
Серьёзно? Смотрите бабки из отряда Хутина против Трампа
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05.06.2020 21:24 Ответить
протестовать против президента другой страны.



что смешного и неожиданного? а что, например, протестовать против пуйла и рашистской агрессии против Украины уже таки нельзя совсем? тоже през... вернее Сцарек другой страны, конкретно обосРахи...








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05.06.2020 21:30 Ответить
Тут таракан там таракан вам таракан нам таракан - а ну дави его ...... песенка была такая лет 20 назад
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05.06.2020 21:16 Ответить
Сейчас в этой стране продолжается сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Даже на этапе работы групп, собирающих подписи за того или иного потенциального кандидата, "режим Лукашенко" уже начал репрессии, утверждают участники акции. Источник: https://censor.net/p3200402

Не став би поспішати з висновками, а ці протестувальники впевнені що замість Лукашенко поставлять повну кремлівську маріонетку як в Молдові ?
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05.06.2020 21:36 Ответить
Это не киевляне, это понаехавшие рогопилы.
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05.06.2020 21:45 Ответить
...вскукарекнул понаехавший рогопил
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06.06.2020 01:13 Ответить
Лукашенко латентний симпатик русского міра.
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05.06.2020 22:29 Ответить
Открытый.
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06.06.2020 00:05 Ответить
Никаких оснований для таких утверждений нет.
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15.06.2020 11:43 Ответить
я бы не обижал беларусов - как кацапню с севера в Украину не пустят - цены им не будет...
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06.06.2020 08:33 Ответить
Вылезли 2 позорища https://censor.net/user/471186 и литвин стыдно за вас.
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06.06.2020 10:31 Ответить
Ты должен гордиться, что в стране есть адекватные люди, которые не ругаются(не плюются) а спокойно и уверенно аргументируют свою точку зрения.
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06.06.2020 13:02 Ответить
А почему в Украине ни разу не выходили "стоп Таракан" против одного из олигархов, который раздерибанил деньги вкладчиков банка (миллиарды долларов), а сейчас пытается через суды вернуть себе банк?
Наверняка против Лукашенко мероприятие проплаченное нашими олигархами, для отвлечения от того что у нас. А у нас намного хуже чем в Беларуси. Лукашенко не позволяет организовать олигархическую систему, а наших олигархов это достает. Поэтому пытаются украинцев натравить на Лукашенко.
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15.06.2020 11:53 Ответить
Беларусь находится в сложном положении. Хутин только и ждет неуклюжее их действие. И не только ждет. Наверняка среди соискателей на пост президента есть и Хутинские агенты, в том числе и замаскированные. Умные патриоты Украины не выступают против Лукашенко. На переправе коней не меняют. Удачи Беларуси, удачи Лукашенко.
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15.06.2020 15:11 Ответить
 
 