"Стоп таракан": киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко. ФОТОрепортаж
Украинцы и беларуси провели на Майдане Независимости в Киеве акцию в поддержку белорусских политических заключенных.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Участники акции заявили, что в этом году в Беларуси ожидаются очередные "выборы Лукашенко", то есть, назначены выборы президента.
Сейчас в этой стране продолжается сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Даже на этапе работы групп, собирающих подписи за того или иного потенциального кандидата, "режим Лукашенко" уже начал репрессии, утверждают участники акции.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - Лукашенко. ВИДЕО
По их словам, репрессивные органы задерживают участников инициативных групп, фальсифицируют против них административные дела, совершают провокации против оппозиционных политиков, которые теоретически могут составить конкуренцию на выборах действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Кроме того, участники акции напомнили, что Беларусь - одна из немногих стран цивилизованного мира, где до сих пор в тюрьмах находятся политзаключенные. Также они отметили, что своей акцией выразили солидарность с белорусскими оппозиционерами, которые сейчас находятся в тюрьмах.
Также на Цензор.НЕТ: В ПА ОБСЕ призвали власти Беларуси проявить сдержанность и прекратить задержания активистов
Фото УНИАН
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Почему в Киеве?
Чего они лезут в дела сябров?
Шото опять винторогией смердит.
там Бойко с Медведчуком в тройке лидеров....
ты Ксения еще за нашего дурачка топить будешь..., и я может быть...
вот сама увидишь...
все в житті можливо.
Но с другой стороны, он сейчас начал корчить козьи морды пуйлу и слезать с рашинской энергетической иглы.
Пуйло может пытаться заменить его на более послушного вассала.
Истрия с "террористами" в метро, которых скоропалительно расстреляли, хотя на Западе просили не спешить и провести тщательное расследование.
И решили прояснить этот вопрос на украинском сайте.
У вас есть Хартия, есть другие политические сайтьі. Читайте.
Можете загуглить "политические заключенньіе Беларуси".
Но даже закон "о хлопках в ладоши" вьіглядит настолько абсурдно и глупо, что уже его одного достаточно для понимания неадекватной реакции власти Беларуси на право граждан мирно протестовать.
Вот Зеленским и является ярким приміром критика, которому все бьіло не так, пока он не бьіл президентом.
А став им, ухудшил все, до чего дотянулся, в том числе, и материальное положение граждан.
А свое улучшил почти в два раза. За год.
О Тихановском поищу информацию, но уже завтра.
Тот, кто интересуется политикой, сегодня легко найдет нужную информацию.
Было бы желание.
что смешного и неожиданного? а что, например, протестовать против пуйла и рашистской агрессии против Украины уже таки нельзя совсем? тоже през... вернее Сцарек другой страны, конкретно обосРахи...
Не став би поспішати з висновками, а ці протестувальники впевнені що замість Лукашенко поставлять повну кремлівську маріонетку як в Молдові ?
Наверняка против Лукашенко мероприятие проплаченное нашими олигархами, для отвлечения от того что у нас. А у нас намного хуже чем в Беларуси. Лукашенко не позволяет организовать олигархическую систему, а наших олигархов это достает. Поэтому пытаются украинцев натравить на Лукашенко.