"Стоп таракан": киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко. ФОТОрепортаж

Украинцы и беларуси провели на Майдане Независимости в Киеве акцию в поддержку белорусских политических заключенных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Участники акции заявили, что в этом году в Беларуси ожидаются очередные "выборы Лукашенко", то есть, назначены выборы президента.

Сейчас в этой стране продолжается сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Даже на этапе работы групп, собирающих подписи за того или иного потенциального кандидата, "режим Лукашенко" уже начал репрессии, утверждают участники акции.

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По их словам, репрессивные органы задерживают участников инициативных групп, фальсифицируют против них административные дела, совершают провокации против оппозиционных политиков, которые теоретически могут составить конкуренцию на выборах действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Кроме того, участники акции напомнили, что Беларусь - одна из немногих стран цивилизованного мира, где до сих пор в тюрьмах находятся политзаключенные. Также они отметили, что своей акцией выразили солидарность с белорусскими оппозиционерами, которые сейчас находятся в тюрьмах.

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Фото УНИАН













