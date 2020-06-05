Король песочниц, акт русофобии, "Брат 3". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Делаем родной город комфортным!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: "Делаем родной город комфортным". ФОТОрепортаж

Король песочниц

Наверное, есть разница...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы стран Евросоюза приехали в офис Порошенко: Обсудили усиление санкций против РФ и углубление интеграции Украины в ЕС. ФОТО

Конец эпохи бедности

Читайте на "Цензор.НЕТ": Что из декларации Зеленского не попало в новость его пресс-службы: квартиры в Киеве, дом в Италии, отель в Грузии, часы и автомобили

Состояние дел в стране

Коротко об экономике

Порошенко виноват...

А потом куда?

Мыши из Госрезерва

Брат3

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр

Акт русофобии

Мова проти Вови

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