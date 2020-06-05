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Король песочниц, акт русофобии, "Брат 3". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Король песочниц, акт русофобии, Брат 3. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Делаем родной город комфортным!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: "Делаем родной город комфортным". ФОТОрепортаж

Король песочниц, акт русофобии, Брат 3. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Король песочниц

Король песочниц, акт русофобии, Брат 3. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Наверное, есть разница...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы стран Евросоюза приехали в офис Порошенко: Обсудили усиление санкций против РФ и углубление интеграции Украины в ЕС. ФОТО

Король песочниц, акт русофобии, Брат 3. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Конец эпохи бедности

Читайте на "Цензор.НЕТ": Что из декларации Зеленского не попало в новость его пресс-службы: квартиры в Киеве, дом в Италии, отель в Грузии, часы и автомобили

Король песочниц, акт русофобии, Брат 3. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Состояние дел в стране

Король песочниц, акт русофобии, Брат 3. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Коротко об экономике

Король песочниц, акт русофобии, Брат 3. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Порошенко виноват...

Король песочниц, акт русофобии, Брат 3. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

А потом куда?

Король песочниц, акт русофобии, Брат 3. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Мыши из Госрезерва

Король песочниц, акт русофобии, Брат 3. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Брат3

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр

Король песочниц, акт русофобии, Брат 3. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Акт русофобии

Король песочниц, акт русофобии, Брат 3. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Мова проти Вови

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) путин владимир (31267) россия (95526) фотожаба (14383) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+52
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6983
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05.06.2020 23:17
+36
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1898
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05.06.2020 23:01
+33
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9264

Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3948
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05.06.2020 23:42
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Пронесло....
На транспортерній стрічці сировини Кам'янці-Подільському цементного заводу виявили бойовий снаряд часів другої світової... Слава Богу, помітили вчасно, сапери спрацювали краще нікуди...

Не їздила би Вавочка нікуди!
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Podii/na-tsementnomu-zavodi-u-kamyantsi-led-ne-vibuhnuv-stariy-snaryad-11070340.html
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05.06.2020 22:37 Ответить
Кто помнит мульт с фотожабы А потом куда?
Давно хотел пересмотреть просто, как они там поочерёдно росли в размерах. Заранее признателен за ответ!
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05.06.2020 22:39 Ответить
Пам'ятаю мульт. Не пам'ятаю назву... Ось ще досить кумедна сцена.
https://www.youtube.com/watch?v=CqNg1wClpzE 'Том и Джерри' Песенка дядюшки Пекоса
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05.06.2020 23:05 Ответить
Э-э, это то и я помню. Песенка то называется Froggie Went a-Courtin', известная песенка, уже добрый десяток лет слушаю все их кантри, блюграссы, тексы-мексы, каюны, зидеко и прочие джаг-бэнды. Мне б именно этот муьт, забыл я его название....
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05.06.2020 23:16 Ответить
Той мульт що на фотожабі називається King Size Canary
https://vimeo.com/236173567
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05.06.2020 23:31 Ответить
Точно, он самый. Преогромная благодарность, учапал смотреть.
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05.06.2020 23:35 Ответить

Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 68
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05.06.2020 22:58 Ответить
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1898
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05.06.2020 23:01 Ответить
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5308
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06.06.2020 00:06 Ответить
зєбурєтка виходіт в тіраж

Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4174
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05.06.2020 23:08 Ответить
В «Слугі Народу» не виключають, що можуть висунути кандидатом на мера жінку.Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8730
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05.06.2020 23:11 Ответить
Проект закрыт из-за низкой рентабельности.
Всем Спокойной Ночи, малыши.

Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7370
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05.06.2020 23:13 Ответить
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5146
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05.06.2020 23:14 Ответить
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6983
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05.06.2020 23:17 Ответить
Цікаво, воно хоч кудись влучило з цибулі?
(чомусь сумніваюся)
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06.06.2020 00:56 Ответить
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5303
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05.06.2020 23:19 Ответить
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1579
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05.06.2020 23:20 Ответить
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9264

Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3948
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05.06.2020 23:42 Ответить
Петя не сдаётся но чудес не бывает и первый срок в тюрьме гораздо реальнее чем второе пришествие свынярчуков!
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05.06.2020 23:45 Ответить
Навряд. Він в надцятий раз з України втече. Правда?
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05.06.2020 23:49 Ответить
Портнов его из под земли достанет, правда?
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05.06.2020 23:57 Ответить
Ну я розумію що портнов то є ваш зебільний кумир. Але ж нагадай мені скільки за зебільними версіями Порох тікав з України? І ще одне, навіщо його десь шукати тому ж твоєму кумирові портнову, якщо він тут, в Україні?
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06.06.2020 00:04 Ответить
"Портнов его из под земли достанет" - та давай, не встидайся вже: "п*тин придет - порядок наведет" и "казаки нагайками научат расею любить"...
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06.06.2020 00:51 Ответить
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3005
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06.06.2020 08:43 Ответить
Свидетель секты колбасы по 2.20?
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08.06.2020 15:59 Ответить
Ото Петя вам-3.14дарам кацапським в штани насрав,до сих пір стікає
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06.06.2020 07:50 Ответить
Не насрав,а червону перчину у дупу засунув. Вже рік як булаву поклав Президент,а в них досі пече.
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06.06.2020 13:17 Ответить
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 136
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06.06.2020 00:36 Ответить
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2854
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06.06.2020 00:54 Ответить
Ну хоть и фейк но все одно прикольно... Ближе даже к жабе. Двойку только буквой z чтобы уж наверняка...
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06.06.2020 01:15 Ответить
То не фотошоп. То якийсь адекватний кацап своїх співвітчизників потроллив.
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06.06.2020 08:20 Ответить
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9190
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06.06.2020 08:02 Ответить
Мені цікаво - а за зерно хтось відповість? Чи буде як завжди - на гальмах? Ганьбище перед усім світом - де вони таку відмазку знайшли???
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06.06.2020 09:57 Ответить
Никто не ответит, если не получится повесить єто на Пороха....
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06.06.2020 12:26 Ответить
 
 