Король песочниц, акт русофобии, "Брат 3". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Делаем родной город комфортным!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: "Делаем родной город комфортным". ФОТОрепортаж
Король песочниц
Наверное, есть разница...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы стран Евросоюза приехали в офис Порошенко: Обсудили усиление санкций против РФ и углубление интеграции Украины в ЕС. ФОТО
Конец эпохи бедности
Читайте на "Цензор.НЕТ": Что из декларации Зеленского не попало в новость его пресс-службы: квартиры в Киеве, дом в Италии, отель в Грузии, часы и автомобили
Состояние дел в стране
Коротко об экономике
Порошенко виноват...
А потом куда?
Мыши из Госрезерва
Брат3
Читайте на "Цензор.НЕТ": Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр
Акт русофобии
Мова проти Вови
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На транспортерній стрічці сировини Кам'янці-Подільському цементного заводу виявили бойовий снаряд часів другої світової... Слава Богу, помітили вчасно, сапери спрацювали краще нікуди...
Не їздила би Вавочка нікуди!
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Podii/na-tsementnomu-zavodi-u-kamyantsi-led-ne-vibuhnuv-stariy-snaryad-11070340.html
Давно хотел пересмотреть просто, как они там поочерёдно росли в размерах. Заранее признателен за ответ!
https://www.youtube.com/watch?v=CqNg1wClpzE 'Том и Джерри' Песенка дядюшки Пекоса
https://vimeo.com/236173567
Всем Спокойной Ночи, малыши.
(чомусь сумніваюся)