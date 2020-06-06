В "ДНР" похищена гражданка Испании: она сняла с балкона триколор, вывешенный оккупантами без ее спроса, - Казанский. ФОТО
Вечером 3 июня в Донецке боевиками "ДНР" была похищена супруга гражданина Испании Евгения Йепес-Веньеса.
Об этом сообщает блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"По происхождению она дончанка, ещё в 90-х переехала на ПМЖ в Испанию. Но связи с родным городом не теряла - в Донецке у Евгении оставалась квартира.
Незадолго до введения карантина, Евгения приехала в Донецк, но уехать назад не смогла из-за закрытия линии разграничения. Неделю назад боевики "ДНР" развесили по всему центру города российские флаги, и один триколор без спроса повесили на балкон Евгении. Женщина флаг убрала, так как разрешения своего на это не давала. А через день к ней вломились вооружённые люди и забрали с собой. Местонахождение Евгении на данный момент неизвестно", - рассказал Казанский.
Супруг Евгении сообщил Казанскому, что ему удалось связаться с соседями по квартире, которые рассказали, что Евгению забрали люди из "МГБ ДНР".
"Случившееся требует неотложной реакции ОБСЕ и других международных организаций", - заключает блогер.
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А абревіатуру я розшифровую як донєцкая нарядная рєзєрвація.
Купую цукерки донецької фабрики.
Для продажу у ДиниРі на обгортках пишуть адресу: ДНР. Донецк.
Для продажу в Орді (торгпредставитель в Курске) пишуть: Украина. Донецк. Такие тоже продаются в Дыре.
Бывшая конд.фабрика АВК сменила вывеску на ЛАКОНД
https://farwater.net/biznes/kak-konti-stala-skandinavskim-bogom-zachem-oligarxi-pereregistriruyut-svoi-predpriyatiya-v-dnr/
просто люди удивлены, что заставило её лезть
в российское говно ?
кроме того, пишут, что такие как зеленский
расчитывают на понимание жителей дамбаса
что надо написать, чтобы поддержать её ?
надо давить московских гнид,
о этом и пишут
Жіночка явно шукала на попу пріключєній . Так що побажання - гучний та потужний пук в калюжу .
интересно, нажрались уже те, которые ВСУ блокировали,
или теперь в тихаря украинские пенсии получают ?
ОбосРахе и на своих-то похрен, и уж тем более на бамбасские использованные гондоны.
русские падаль и мрази
похитило гражданку Испании на территории Украины
А тепер скоріш за все "рожкі до ножкі" як би цинічно не звучало, бо від цих кончених шакалів гарного чекати даремно.