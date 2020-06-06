В "ДНР" похищена гражданка Испании: она сняла с балкона триколор, вывешенный оккупантами без ее спроса, - Казанский. ФОТО

Вечером 3 июня в Донецке боевиками "ДНР" была похищена супруга гражданина Испании Евгения Йепес-Веньеса.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"По происхождению она дончанка, ещё в 90-х переехала на ПМЖ в Испанию. Но связи с родным городом не теряла - в Донецке у Евгении оставалась квартира.

Незадолго до введения карантина, Евгения приехала в Донецк, но уехать назад не смогла из-за закрытия линии разграничения. Неделю назад боевики "ДНР" развесили по всему центру города российские флаги, и один триколор без спроса повесили на балкон Евгении. Женщина флаг убрала, так как разрешения своего на это не давала. А через день к ней вломились вооружённые люди и забрали с собой. Местонахождение Евгении на данный момент неизвестно", - рассказал Казанский.

Супруг Евгении сообщил Казанскому, что ему удалось связаться с соседями по квартире, которые рассказали, что Евгению забрали люди из "МГБ ДНР".

"Случившееся требует неотложной реакции ОБСЕ и других международных организаций", - заключает блогер.

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