Индивидуальные автономера не помогут избежать ответственности за превышение скорости, - Белошицкий. ФОТО
Первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий развенчал миф о том, что камеры автофиксации не фиксируют превышение скорости автомобилями с индивидуальными номерными знаками.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"05.06.2020 камера автофиксации нарушений ПДД зафиксировала превышение скорости Dodge Charter с индивидуальным ГНЗ ИИААО ***. На проспекте О. Телиги указанный автомобиль превысил скорость дважды: при разрешенных 50 км/ч водитель двигался 123 км/ч и 144 км/ч", - написал он, добавив, что постановления о нарушении ПДД отправляются к владельцу.
Топ комментарии
+7 Глеб123
показать весь комментарий06.06.2020 13:04
+3 Who-we-are-channel
показать весь комментарий06.06.2020 13:20
+2 Mykola Vovk
показать весь комментарий06.06.2020 13:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От полицейского штрафа спасёт только отсутствие авто.
Суд выиграл легко, помимо бордюра под правым передним колесом, фото было настолько качественным, что было видно что за рулем никого нет.
Но тогда ошибкой этих кацапских визиров было то, что они определяли в потоке наибольшую скорость, а фотографировали ближайшую
Теперь ходи доказывай что ты не папуас
И кто компенсировать будет потраченное время и нервы?
- Ви перевищили швидкість на ****...
- Хто - я, він чи он той гелікоптер? Яку треба мати тачку щоби за 100 метрів після повороту розігнатися до 100 км/год?
Дайці змушені були відчепитися від хлопця.