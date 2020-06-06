Индивидуальные автономера не помогут избежать ответственности за превышение скорости, - Белошицкий. ФОТО

Первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий развенчал миф о том, что камеры автофиксации не фиксируют превышение скорости автомобилями с индивидуальными номерными знаками.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"05.06.2020 камера автофиксации нарушений ПДД зафиксировала превышение скорости Dodge Charter с индивидуальным ГНЗ ИИААО ***. На проспекте О. Телиги указанный автомобиль превысил скорость дважды: при разрешенных 50 км/ч водитель двигался 123 км/ч и 144 км/ч", - написал он, добавив, что постановления о нарушении ПДД отправляются к владельцу.

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