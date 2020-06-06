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Индивидуальные автономера не помогут избежать ответственности за превышение скорости, - Белошицкий. ФОТО

Индивидуальные автономера не помогут избежать ответственности за превышение скорости, - Белошицкий. ФОТО

Первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий развенчал миф о том, что камеры автофиксации не фиксируют превышение скорости автомобилями с индивидуальными номерными знаками.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"05.06.2020 камера автофиксации нарушений ПДД зафиксировала превышение скорости Dodge Charter с индивидуальным ГНЗ ИИААО ***. На проспекте О. Телиги указанный автомобиль превысил скорость дважды: при разрешенных 50 км/ч водитель двигался 123 км/ч и 144 км/ч", - написал он, добавив, что постановления о нарушении ПДД отправляются к владельцу.

Индивидуальные автономера не помогут избежать ответственности за превышение скорости, - Белошицкий 01

Читайте также: Патрульные в Киеве остановили за нарушение ПДД водителя маршрутки, которого суд ранее лишил прав на 10 лет и оштрафовал на 40 тыс.

Индивидуальные автономера не помогут избежать ответственности за превышение скорости, - Белошицкий 02

ПДД (532) скорость (98) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+7
Тестю пришло письмо счастья по укрпочте. Чужой штраф Номер нарушившей машины AA*KC,бус Мерседес, у тестя акцент и номер AA*KK. Письмо выписано на ФИО и адрес тестя, указано, что машина Акцент, на фотке распечатано-бус Мерседес.

Индивидуальные автономера не помогут избежать ответственности за превышение скорости, - Белошицкий - Цензор.НЕТ 9449
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06.06.2020 13:04
+3
Евробляхи штрафуют?
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06.06.2020 13:20
+2
Я получил как то письмо счастья, ещё при ющенко. Машина стояла припаркованная в "кармане", а по письму счастья она летела со скоростью 106 км/час
Суд выиграл легко, помимо бордюра под правым передним колесом, фото было настолько качественным, что было видно что за рулем никого нет.
Но тогда ошибкой этих кацапских визиров было то, что они определяли в потоке наибольшую скорость, а фотографировали ближайшую
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06.06.2020 13:58
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https://www.youtube.com/watch?v=VXsO2EAKR9I

От полицейского штрафа спасёт только отсутствие авто.
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06.06.2020 12:48 Ответить
штраф за перевищення впаяли.А за те що він хз по якій смузі їде?
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06.06.2020 13:02 Ответить
Тестю пришло письмо счастья по укрпочте. Чужой штраф Номер нарушившей машины AA*KC,бус Мерседес, у тестя акцент и номер AA*KK. Письмо выписано на ФИО и адрес тестя, указано, что машина Акцент, на фотке распечатано-бус Мерседес.

Индивидуальные автономера не помогут избежать ответственности за превышение скорости, - Белошицкий - Цензор.НЕТ 9449
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06.06.2020 13:04 Ответить
Помилки у софті бувають, кажу як розробник Головне, щоб їх швидко виправляли, та визнавали помилки - відміняли такі штрафи простою процедурою.
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06.06.2020 13:12 Ответить
а очима перевірити не можна?
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06.06.2020 15:28 Ответить
Я получил как то письмо счастья, ещё при ющенко. Машина стояла припаркованная в "кармане", а по письму счастья она летела со скоростью 106 км/час
Суд выиграл легко, помимо бордюра под правым передним колесом, фото было настолько качественным, что было видно что за рулем никого нет.
Но тогда ошибкой этих кацапских визиров было то, что они определяли в потоке наибольшую скорость, а фотографировали ближайшую
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06.06.2020 13:58 Ответить
когда то был такой прикол, деду пришло письмо со штрафом, он с бабкой летел на москвиче 200 км))
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06.06.2020 16:13 Ответить
моральный ущерб 200 тысяч, даёшь психиатру сотню баксов он тебе такого напишет, что все охренеют
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06.06.2020 14:52 Ответить
Нарисовался гемор для тестя
Теперь ходи доказывай что ты не папуас
И кто компенсировать будет потраченное время и нервы?
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06.06.2020 20:19 Ответить
Не розробник цього софта, а софта взагалі Вирішив уточнити, а то зараз почнеться
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06.06.2020 13:13 Ответить
Коли ще Дайці ще ловили водіїв "вручну", зупинили вони мого колегу на набережній, у 100 метрів від повороту з мосту метро (він саме звідти і їхав).
- Ви перевищили швидкість на ****...
- Хто - я, він чи он той гелікоптер? Яку треба мати тачку щоби за 100 метрів після повороту розігнатися до 100 км/год?
Дайці змушені були відчепитися від хлопця.
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06.06.2020 13:15 Ответить
Евробляхи штрафуют?
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06.06.2020 13:20 Ответить
Зато в судах вас будут иметь
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06.06.2020 13:21 Ответить
не помогут,Белошицкий./ Зеленский обещает /Верещук не исключает /хочет, МВД/проголосует , Арахамия/ поставит, Минздрав. /Кодлан Коломойского украинцам впаривает, вешает лапшу на уши, врёт, кукарекает.
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06.06.2020 13:25 Ответить
а 7777 чи 1111 попадались? Вони ж летять низесенько
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06.06.2020 13:29 Ответить
За то Євробляхи поза законом. Літають як прокажені бо безкарність повна
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06.06.2020 16:11 Ответить
 
 