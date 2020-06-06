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Павлоградский химзавод будет производить топливо для ракетных комплексов "Вильха", "Нептун", - Аваков. ФОТО

Руководство Украины приняло решение о развертывании рабочих программ и создании новых рабочих мест на Павлоградском химзаводе.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько месяцев назад у нас была ситуация, когда Павлоградский химический завод почти прекратил работу. Большое количество людей уволили, потому что свернули ряд программ. Это было сделано неквалифицированно, ошибки допустили местные руководители и руководители в Киеве. Я знаю проблематику этого предприятия еще с 2014 года. Кабинет министров и СНБО приняли решение - развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Вильха", "Нептун" и других. Кроме того, отдельно правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем тоже занимается этот завод ", - отметил глава МВД.

Аваков заявил, что после визита отчитается президенту Украины о том, какие проблемы есть на производстве и как их можно решить.

"Отдельно также необходимо решать вопрос Павлоградских шахт. Правительство ищет решения, чтобы в ближайшее время эти шахты заработали", - добавил глава МВД.

Павлоградский химзавод будет производить топливо для ракетных комплексов Вильха, Нептун, - Аваков 01
Павлоградский химзавод будет производить топливо для ракетных комплексов Вильха, Нептун, - Аваков 02
Павлоградский химзавод будет производить топливо для ракетных комплексов Вильха, Нептун, - Аваков 03

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В свою очередь директор завода Леонид Шиман отметил, что в феврале указом президента была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.

"Сейчас мы планируем набрать около 540 рабочих. И уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается "Вильхи М", "Тайфуна" и оперативно-тактических комплексов "Гром". Конечно, такое высокоточное вооружение значительно усилит военную способность Вооруженных сил, а в дальнейшем, мы хотим расширить производство и увеличить штат до полутора тысяч рабочих", - отметил Шиман.

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Павлоградский химический завод занимается четырьмя направлениями деятельности - утилизация, производство топлива для ракет, производство ракетных двигателей и производство взрывчатых материалов. Все производственные процессы, связанные с взрывчаткой или опасными химическими веществами, происходят автоматически, без участия людей, чтобы минимизировать риски на производстве.

Аваков Арсен (3444) завод (513) Павлоград (144) ракеты (3569) топливо (627)


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Топ комментарии
+39
Это хорошо, но причем тут министр внутренних дел?
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06.06.2020 13:49
+36
А при чём Аваков к закупкам Армии?
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06.06.2020 13:49
+23
Кацапи в лівії драпають аж лапті злітають. Навіть мідний кабель нема часу забрати із собою. техніки купа *********** тони...ердогану слава😆
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06.06.2020 13:50
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Гнида, ти Кагарликом займайся. Кути ти лізеш, підстилка Коломойська?
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06.06.2020 18:54 Ответить
Павлоградский химзавод будет производить топливо для ракетных комплексов "Вильха", "Нептун", а аваковские менты - наркоту.
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06.06.2020 18:56 Ответить
якійсь тупий піар для дебілів від дебілів. ви напортачили с заводом. просрали час, людей звільнили. а тепер на те вам бидло - завод знову наче буде працювати, але аваков молодець... це пропонують договорняк - завод працює, виробляє для ракет ніштяки, а аваков далі працювати буде? тіпо як ***** - зробив проблему і пропонує її вирішити?
на кого це розраховано? хто таке придумав? вища освіта є? забрати. хто давав - також забрати. ваапше аналювати институт вищої освіті. дебіл на дебілі й дебілом поганяє.
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06.06.2020 19:55 Ответить
Щось незрозуміло -- у авакова в підпорядкуванні прикордонники мнс нацгвардія поліція -- про них мовчить як риба --щеб про пороховий завод -- директор ковбасного цеху піарився☝️
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06.06.2020 20:24 Ответить
Гнати чорта на історічну батьківщину.
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06.06.2020 21:14 Ответить
Тебя в мокшу? Не согласен- ти долже бить удобрением нашего чернозема
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06.06.2020 21:22 Ответить
Радує те, що дядько згадав про " Грім" , то - діло. А авакідзе там, мабуть, Кагарлицьуий відділ мусарні розганяв, заодне і ракети "перевірив". Він же - відомий "многастаночнік", шестипалий п'ятикуй.
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06.06.2020 23:34 Ответить
Полгода во время войны оборонный завод стоит---зеленое кодло прекратило финансирование!
Зеленые вредители!
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07.06.2020 01:45 Ответить
Цей аваков наче восьмірукій шестіхрєн. Яке він має відношення до оборонки? До чого нас готує його хазяїн, що постійно тикає нам свого відданого пса пітбуля-поліцая?
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07.06.2020 02:47 Ответить
До чого нас готує його хазяїн,
По вашему мнению - кто его хозяин ?
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07.06.2020 03:13 Ответить
Коломойський його хазяїн. Ще до виборів він назвав авакова найкращим міністром за всю історію незалежної України. Тому Янелох нам так і рекламує цього бебебекалу.
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07.06.2020 03:17 Ответить
Коломойський його хазяїн.
Врядли. Аваков сидит на должности с начала 2014, столько из министров никто не усидел, Бене за это время не раз ядра прищемили, а Авакову хоть бы хны. Судя по всему, крыша у него повыше - в Штатах, потому и клал перед выборами преза в 2019 на действующего преза Украины и сорвал Пороху выборы.
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07.06.2020 03:24 Ответить
До чого тут главмусор? Мусорів вже озброюють ракетами?
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07.06.2020 05:10 Ответить
Потрошенко майже вдалось знищити ракетну галузь.
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07.06.2020 06:53 Ответить
як видно молоду поросль менше всього хвилює ракетно-космічна галузь України. За рік вони вже майже знищили промвиробництво, а відчайдушний спротив українців, проти знищення ракетної галузі їх дуже дратує. Мабуть ніколи з хама не буде пана.
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07.07.2020 19:43 Ответить
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