Павлоградский химзавод будет производить топливо для ракетных комплексов "Вильха", "Нептун", - Аваков. ФОТО
Руководство Украины приняло решение о развертывании рабочих программ и создании новых рабочих мест на Павлоградском химзаводе.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько месяцев назад у нас была ситуация, когда Павлоградский химический завод почти прекратил работу. Большое количество людей уволили, потому что свернули ряд программ. Это было сделано неквалифицированно, ошибки допустили местные руководители и руководители в Киеве. Я знаю проблематику этого предприятия еще с 2014 года. Кабинет министров и СНБО приняли решение - развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Вильха", "Нептун" и других. Кроме того, отдельно правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем тоже занимается этот завод ", - отметил глава МВД.
Аваков заявил, что после визита отчитается президенту Украины о том, какие проблемы есть на производстве и как их можно решить.
"Отдельно также необходимо решать вопрос Павлоградских шахт. Правительство ищет решения, чтобы в ближайшее время эти шахты заработали", - добавил глава МВД.
В свою очередь директор завода Леонид Шиман отметил, что в феврале указом президента была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.
"Сейчас мы планируем набрать около 540 рабочих. И уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается "Вильхи М", "Тайфуна" и оперативно-тактических комплексов "Гром". Конечно, такое высокоточное вооружение значительно усилит военную способность Вооруженных сил, а в дальнейшем, мы хотим расширить производство и увеличить штат до полутора тысяч рабочих", - отметил Шиман.
Павлоградский химический завод занимается четырьмя направлениями деятельности - утилизация, производство топлива для ракет, производство ракетных двигателей и производство взрывчатых материалов. Все производственные процессы, связанные с взрывчаткой или опасными химическими веществами, происходят автоматически, без участия людей, чтобы минимизировать риски на производстве.
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на кого це розраховано? хто таке придумав? вища освіта є? забрати. хто давав - також забрати. ваапше аналювати институт вищої освіті. дебіл на дебілі й дебілом поганяє.
Зеленые вредители!
По вашему мнению - кто его хозяин ?
Врядли. Аваков сидит на должности с начала 2014, столько из министров никто не усидел, Бене за это время не раз ядра прищемили, а Авакову хоть бы хны. Судя по всему, крыша у него повыше - в Штатах, потому и клал перед выборами преза в 2019 на действующего преза Украины и сорвал Пороху выборы.