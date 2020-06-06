Два работника Укртрансбезопасности Виннитчины погорели на сборе "дани" с грузовых перевозчиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

5 июня работники следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с сотрудниками управления стратегических расследований и прокуратуры Винницкой области задержали двух работников Управления Укртрансбезопасности Винницкой области, которые систематически требовали неправомерную выгоду от грузовых перевозчиков за нарушение правил перевозок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

Правоохранителями зафиксирован ряд эпизодов получения неправомерной выгоды в эквиваленте от 500 до 2000 гривен за каждое транспортное средство.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, должностных лиц винницкие правоохранители задержали в Киевской области, где они находились в командировке, во время получения ими очередной денежной выгоды от одного из перевозчиков.





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В ходе обыска транспортного средства Укртрансбезопасности обнаружены банкноты разных номиналов в гривне, румынских леях, российских рублях, евро и долларах США на общую сумму около 70 тыс. грн. Указанная сумма, по версии правоохранителей, может быть "прибылью" задержанных только за одни сутки.

Следственным управлением полиции проводится расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания получения неправомерной выгоды должностным лицом), за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

Проводятся первоочередные следственные действия. Готовятся материалы для объявления задержанным о подозрении.