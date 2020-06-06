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Два работника Укртрансбезопасности Виннитчины погорели на сборе "дани" с грузовых перевозчиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

5 июня работники следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с сотрудниками управления стратегических расследований и прокуратуры Винницкой области задержали двух работников Управления Укртрансбезопасности Винницкой области, которые систематически требовали неправомерную выгоду от грузовых перевозчиков за нарушение правил перевозок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

Правоохранителями зафиксирован ряд эпизодов получения неправомерной выгоды в эквиваленте от 500 до 2000 гривен за каждое транспортное средство.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, должностных лиц винницкие правоохранители задержали в Киевской области, где они находились в командировке, во время получения ими очередной денежной выгоды от одного из перевозчиков.

Два работника Укртрансбезопасности Виннитчины погорели на сборе дани с грузовых перевозчиков 01
Два работника Укртрансбезопасности Виннитчины погорели на сборе дани с грузовых перевозчиков 02

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В ходе обыска транспортного средства Укртрансбезопасности обнаружены банкноты разных номиналов в гривне, румынских леях, российских рублях, евро и долларах США на общую сумму около 70 тыс. грн. Указанная сумма, по версии правоохранителей, может быть "прибылью" задержанных только за одни сутки.

Следственным управлением полиции проводится расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания получения неправомерной выгоды должностным лицом), за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

Проводятся первоочередные следственные действия. Готовятся материалы для объявления задержанным о подозрении.

Винницкая область (1034) коррупция (8560) Нацполиция (16463) Укртрансбезопасность (60)


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Топ комментарии
+6
В стране опять остановилось время, год назад...
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06.06.2020 14:07
+1
а в чем новость - это их такая работа у всех, мрать мзду....Тут палка и второго конца - было б все официально , и....- нафуй бы их посылали....- а так , есть что есть , и еще долго так будет... такое селяви
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06.06.2020 14:09
+1
ще не одного не посадили,а може буде прецедент,та ну,невірю, пока особисто Зе не навідається до них у колонію з перевіркою)
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06.06.2020 14:12
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В стране опять остановилось время, год назад...
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06.06.2020 14:07 Ответить
а в чем новость - это их такая работа у всех, мрать мзду....Тут палка и второго конца - было б все официально , и....- нафуй бы их посылали....- а так , есть что есть , и еще долго так будет... такое селяви
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06.06.2020 14:09 Ответить
Не підфартило чувакам.
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06.06.2020 14:10 Ответить
ще не одного не посадили,а може буде прецедент,та ну,невірю, пока особисто Зе не навідається до них у колонію з перевіркою)
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06.06.2020 14:12 Ответить
Авакян знов "не при дєлах"!
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06.06.2020 14:27 Ответить
Нужен открытый реестр следственных действий и судебных заседаний. Чем началось и чем закончилось.
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06.06.2020 14:48 Ответить
любая система зависящая от человеческой надежности - ненадежная система
это написал не совкодрочер, а какой то западный чувак
надо типа видео камер толь с весами
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06.06.2020 15:56 Ответить
В данной ситуации им лучше прикинуться нелегальным обменным пунктом, срок должен быть поменьше или просто штрафом отделаются.
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06.06.2020 17:54 Ответить
А на какое число запланированный ""пажар" сотрудников этой же структуры в Черниговской обл.?
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07.06.2020 00:11 Ответить
 
 