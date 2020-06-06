Зеленский на велосипеде поздравил журналистов с профессиональным праздником. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский отметил День журналиста велопрогулкой в Залесье под Киевом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Во встрече приняли участие около 30 журналистов. Сначала предложили прокатиться с президентом на велосипедах по территории резиденции Залесье. После этого президент пригласил всех на небольшой банкет.

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