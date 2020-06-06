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Зеленский на велосипеде поздравил журналистов с профессиональным праздником. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский отметил День журналиста велопрогулкой в Залесье под Киевом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Во встрече приняли участие около 30 журналистов. Сначала предложили прокатиться с президентом на велосипедах по территории резиденции Залесье. После этого президент пригласил всех на небольшой банкет.

Также на Цензор.НЕТ: Быть журналистом в Украине небезопасно, и эту ситуацию в корне надо менять, - Венедиктова

Зеленский на велосипеде поздравил журналистов с профессиональным праздником 01
Зеленский на велосипеде поздравил журналистов с профессиональным праздником 02
Зеленский на велосипеде поздравил журналистов с профессиональным праздником 03Зеленский на велосипеде поздравил журналистов с профессиональным праздником 04Зеленский на велосипеде поздравил журналистов с профессиональным праздником 05

Автор: 

журналистика (3294) Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+51
А охрана, бегущая кольцом в Хмельницком? Эпичные были кадры. Такого трусливого президента у нас еще не было. Даже Овоща переплюнул.
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06.06.2020 17:03
+44
Симулянт.
Брехун !
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06.06.2020 16:58
+30
Наше маля покушало і покаталося на вєліку. Тепер покакать і спать.
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06.06.2020 16:59
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Боже, когда уже этот ... стыд закончится?!?
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07.06.2020 01:29 Ответить
Галабаротька?
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07.06.2020 01:34 Ответить
Оно...
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07.06.2020 01:40 Ответить
оно из умишка тронулось..нам капут
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07.06.2020 04:55 Ответить
у нас проблемати нэт лисапеды
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07.06.2020 04:56 Ответить
Молодец Зе, всё правильно.
А Пе уже и ходит с трудом, какой там вело, - сплошной детокс.
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07.06.2020 05:11 Ответить
мы серьёзно это видим..или кварталы
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07.06.2020 05:22 Ответить
кучя жополизов с шустиком
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07.06.2020 05:41 Ответить
жизьнь удалась за заборами
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07.06.2020 05:42 Ответить
иортик великому не очень а закон о референдуме шоб поперёк горла подавился
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07.06.2020 05:45 Ответить
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Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький...
https://www.facebook.com/alex.drone.1840/videos/258605838721421/
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07.06.2020 08:28 Ответить
и ни одного в маске... каждому штраф по 17 тыс
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08.06.2020 11:37 Ответить
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