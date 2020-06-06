Зеленский на велосипеде поздравил журналистов с профессиональным праздником. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский отметил День журналиста велопрогулкой в Залесье под Киевом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Во встрече приняли участие около 30 журналистов. Сначала предложили прокатиться с президентом на велосипедах по территории резиденции Залесье. После этого президент пригласил всех на небольшой банкет.
Также на Цензор.НЕТ: Быть журналистом в Украине небезопасно, и эту ситуацию в корне надо менять, - Венедиктова
Топ комментарии
+51 18c49ed2
показать весь комментарий06.06.2020 17:03
+44 Ksenia VB
показать весь комментарий06.06.2020 16:58
+30 кацахол
показать весь комментарий06.06.2020 16:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Пе уже и ходит с трудом, какой там вело, - сплошной детокс.
Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький...
https://www.facebook.com/alex.drone.1840/videos/258605838721421/