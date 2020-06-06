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Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии, его спасли пограничники. ФОТО

Украинские и венгерские пограничники вместе спасли жизнь прыгнувшему в р. Тису мужчине, которого в бессознательном состоянии унесло на территорию Венгрии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера около 10 вечера украинские пограничники заметили, что по реке на территорию Венгрии сносит человека без признаков жизни. Они сразу сообщили об этом венгерским коллегам. Те обнаружили мужчину без сознания и вызвали скорую помощь.

"Украинским правоохранителям удалось предварительно установить, что 28-летний украинец, местный житель приграничья, прыгнул с моста, который находится на территории Украины. Далее, вероятно, получив травму, мужчина не смог справиться с стремительным течением реки и его начало сносить на территорию соседней страны", — сказано в сообщении.

Медики смогли спасти утопающего. Мужчину передали украинским пограничника. Зачем он прыгнул в реку, он так и не пояснил.

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Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии, его спасли пограничники 01
Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии, его спасли пограничники 02
Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии, его спасли пограничники 03
Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии, его спасли пограничники 04
Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии, его спасли пограничники 05

Автор: 

Венгрия (1945) Госпогранслужба (6425) граница (5269) река (111)


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Топ комментарии
+14
Прыгнул, поплыл, очнулся...не в Венрии...обидно...
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06.06.2020 17:31
+10
Мужчина вовремя понял что его спалили,и начал «тонуть»,зато будет невиноват
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06.06.2020 17:28
+9
А ведь, СЧАСТЬЕ было так близко!
Нет!
Спасли паразиты!
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06.06.2020 17:46
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Мужчина вовремя понял что его спалили,и начал «тонуть»,зато будет невиноват
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06.06.2020 17:28 Ответить
цікаво він з отим мішком плив? чи шото за мішок?
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06.06.2020 21:50 Ответить
Обломали мужика.
"Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии"
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06.06.2020 17:30 Ответить
Прыгнул, поплыл, очнулся...не в Венрии...обидно...
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06.06.2020 17:31 Ответить
Разбег на евро,- прыжок на копейку Бугагагага Ржунимагуступорылоголемка
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06.06.2020 17:33 Ответить
Прыгнул в воду и... "тут Остапа понесло..."
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06.06.2020 17:35 Ответить
А ведь, СЧАСТЬЕ было так близко!
Нет!
Спасли паразиты!
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06.06.2020 17:46 Ответить
Счастье это если к скандинавам , или немцам , а к венграм это то ещё счастье ))
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06.06.2020 17:48 Ответить
"Каждому своё" (с)
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06.06.2020 17:56 Ответить
Тобі Зе🤗
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06.06.2020 18:04 Ответить
Да заставили бы лечо в банках закатывать ручным ключом.
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06.06.2020 18:43 Ответить
Тоесть успели договориться ))
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06.06.2020 17:47 Ответить
Мабуть хотів бути заробітчанином і не хотів бути проданим Шмигалем!
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06.06.2020 17:48 Ответить
Вот это я уважаю.уж лучше батричить в европе чем стать крепостным в Украине
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06.06.2020 18:39 Ответить
"Великая Украинская Стена Яценюка"?
ВУСЯ.
Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники - Цензор.НЕТ 568
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06.06.2020 17:48 Ответить
а ти точно знаєш що то українська сторона? 2 пропускні пункти вже давно так оборудовані. до не кордон десб у лісі чи полі.
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06.06.2020 21:52 Ответить
"оборудовані"
Облаштовані!
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06.06.2020 22:05 Ответить
Ага, даже мешок с вещами с собой прихватил))))
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06.06.2020 17:49 Ответить
Там акваланги и ласты.
Не успел переодеться, потерял сознание.
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06.06.2020 17:51 Ответить
Скорее всего, там сигареты
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06.06.2020 17:55 Ответить
100%
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06.06.2020 17:58 Ответить
"Идиоты!" (с)
Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники - Цензор.НЕТ 1619
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06.06.2020 17:54 Ответить
На путина похож с аквалангом на жопе
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06.06.2020 18:06 Ответить
Плигнув у 10 годин вечора з мосту у річку на кордоні. Хтось вірить, що він розважався?
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06.06.2020 17:59 Ответить
Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники - Цензор.НЕТ 1803
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06.06.2020 17:59 Ответить
По такой же причине ты и уехал из роиси в Германию?
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06.06.2020 22:31 Ответить
я уехал из Украины и подальше, чем в Германию
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07.06.2020 08:38 Ответить
Никто без оплаты не пройдет мимо погранцов!
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06.06.2020 18:33 Ответить
Погранцам же жрать хочется и начальство как торговым агентам постоянно план подымает....
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06.06.2020 18:42 Ответить
РОДИНА!
"...Стой! Кто плывет? Не притворяйтесь рыбой. Здесь даже рыбе Плыть запрещено..."
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07.06.2020 08:42 Ответить
Пойду втоплюся у ричци глубокий ...
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06.06.2020 18:41 Ответить
Уж лучше ты бы ихтиандром заделался..... для этого покупается гидроскутер как у Лёлика с диамантовый руки ,и естественно маска с алколангом.надеюсь сетку при совке недогодались в Тисе поставить
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06.06.2020 18:44 Ответить
Зебіли, у що ви перетворили Пецін безвіз?
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06.06.2020 18:51 Ответить
Вот так всегда: пришел - ушел,
Всю жизнь без закусона...
Когда мне - ох! - нехорошо,
Я прыгаю с балкона
И удивляется толпа: Как уцелеть сумел я?
А что толпа? Толпа глупа! Я прыгаю с похмелья.
Начальник мой - орел, герой,
Всегда любил порядок,
А вот поссорился с женой -
Сломал хребет в парадном.
Никто на помощь не пришел -
Смотрели матч из Бонна...
Когда же мне нехорошо -
Я прыгаю с балкона.
Какой всегда ажиотаж,
Когда я на перилах!
Прыжок - и высший пилотаж
И кровь летит по жилам!
Но умереть мне не дадут
Ни врач, ни страж закона...
Когда уж мне совсем не в путь -
Я прыгаю с балкона!
У всех прохожих на виду
Возьму и грохнусь оземь.
Ну, в гипс я точно попаду,
Вот бы отлили в бронзе!
Какой я к славе путь нашел!
Трах-бах - и я персона!
Все потому, что если что -
Я прыгаю с балкона!
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06.06.2020 19:10 Ответить
це він?
Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники - Цензор.НЕТ 6532
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06.06.2020 19:15 Ответить
та не.это какой то долбанутый кацап.
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06.06.2020 21:10 Ответить
У мужика только началась жизнь налаживаться, а они...
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06.06.2020 19:19 Ответить
Пробував втікти від злиднів . "Врятували".
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06.06.2020 19:35 Ответить
Мужчина идиот, ему легче было-бы просто получить заграничный паспорт и перейти через мост в Венгрию без проблем.
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06.06.2020 19:51 Ответить
Через границу с запр.предметами не пройти. По суди сам- переплываешь с наркотой в вакуумной упаковки, тут шухер- понимаешь, что спалили погранцы. Резко "теряешь сознание" и тонешь- тебя спасают, наркотики скидываешь в реку. По итогу хоть и не проканало(на этот раз!), но срока и ответственности избежал. Всё ок. Может повезёт в след. раз
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06.06.2020 20:03 Ответить
Видимо наркота аж до Австрии доплыла в целофановом пакете.
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06.06.2020 20:09 Ответить
В совковую эпоху был модный анекдот про простого парня что по чистой любви подженился на еврейской девушке---и на тебе вдруг обнаружил себя в Чикаго! И звучит прямая речь:*Вот какой рассеянный муж Сары Моисеевны*.
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06.06.2020 21:32 Ответить
Со стремительньім . хтось скажіть то умнікам з цензору що там О ставиться.
с стремительным
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06.06.2020 21:54 Ответить
 
 