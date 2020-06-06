Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии, его спасли пограничники. ФОТО
Украинские и венгерские пограничники вместе спасли жизнь прыгнувшему в р. Тису мужчине, которого в бессознательном состоянии унесло на территорию Венгрии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Вчера около 10 вечера украинские пограничники заметили, что по реке на территорию Венгрии сносит человека без признаков жизни. Они сразу сообщили об этом венгерским коллегам. Те обнаружили мужчину без сознания и вызвали скорую помощь.
"Украинским правоохранителям удалось предварительно установить, что 28-летний украинец, местный житель приграничья, прыгнул с моста, который находится на территории Украины. Далее, вероятно, получив травму, мужчина не смог справиться с стремительным течением реки и его начало сносить на территорию соседней страны", — сказано в сообщении.
Медики смогли спасти утопающего. Мужчину передали украинским пограничника. Зачем он прыгнул в реку, он так и не пояснил.
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"Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии"
Нет!
Спасли паразиты!
ВУСЯ.
Облаштовані!
Не успел переодеться, потерял сознание.
"...Стой! Кто плывет? Не притворяйтесь рыбой. Здесь даже рыбе Плыть запрещено..."
Всю жизнь без закусона...
Когда мне - ох! - нехорошо,
Я прыгаю с балкона
И удивляется толпа: Как уцелеть сумел я?
А что толпа? Толпа глупа! Я прыгаю с похмелья.
Начальник мой - орел, герой,
Всегда любил порядок,
А вот поссорился с женой -
Сломал хребет в парадном.
Никто на помощь не пришел -
Смотрели матч из Бонна...
Когда же мне нехорошо -
Я прыгаю с балкона.
Какой всегда ажиотаж,
Когда я на перилах!
Прыжок - и высший пилотаж
И кровь летит по жилам!
Но умереть мне не дадут
Ни врач, ни страж закона...
Когда уж мне совсем не в путь -
Я прыгаю с балкона!
У всех прохожих на виду
Возьму и грохнусь оземь.
Ну, в гипс я точно попаду,
Вот бы отлили в бронзе!
Какой я к славе путь нашел!
Трах-бах - и я персона!
Все потому, что если что -
Я прыгаю с балкона!
с стремительным