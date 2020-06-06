Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии, его спасли пограничники. ФОТО

Украинские и венгерские пограничники вместе спасли жизнь прыгнувшему в р. Тису мужчине, которого в бессознательном состоянии унесло на территорию Венгрии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера около 10 вечера украинские пограничники заметили, что по реке на территорию Венгрии сносит человека без признаков жизни. Они сразу сообщили об этом венгерским коллегам. Те обнаружили мужчину без сознания и вызвали скорую помощь.

"Украинским правоохранителям удалось предварительно установить, что 28-летний украинец, местный житель приграничья, прыгнул с моста, который находится на территории Украины. Далее, вероятно, получив травму, мужчина не смог справиться с стремительным течением реки и его начало сносить на территорию соседней страны", — сказано в сообщении.

Медики смогли спасти утопающего. Мужчину передали украинским пограничника. Зачем он прыгнул в реку, он так и не пояснил.

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