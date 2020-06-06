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"Роскачество" признало самым безопасным российским продуктом водку. ИНФОГРАФИКА

К Всемирному дню безопасности пищевых продуктов "Роскачество" провело ревизию своих исследований и выявило по пять лучших и худших с точки зрения качества и безопасности категорий продуктов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации "Российская система качества" (Роскачество).

Самыми безопасными категориями оказались водка и растительное масло. Самыми небезопасными - свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.

Роскачество признало самым безопасным российским продуктом водку 01

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Роскачество признало самым безопасным российским продуктом водку 02

"В каждой категории было подсчитано количество товаров с обнуленным рейтингом и товаров с рейтингом 4,5 балла и выше. В каждой продуктовой категории был рассчитан процент безопасных и качественных продуктов от общего числа исследованных торговых марок. Чем выше процент, тем безопаснее категория. Среди опасных: чем выше процент, тем опаснее категория. В категории должно быть не менее 17 торговых марок. Если категория наряду со Знаком качества имеет более трех обнуленных торговых марок, она дисквалифицируется из рейтинга безопасных. Процент показывает количество товаров с рейтингом выше 4,5 балла (для безопасных) / обнуленных товаров (для небезопасных) от общего количества товаров в категории", - уточнили в организации.

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Автор: 

водка (183) качество (68) продукты (1532) россия (95526)


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Топ комментарии
+37
"Роскачество" признало самым безопасным российским продуктом водку - Цензор.НЕТ 813
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06.06.2020 20:37
+32
"Роскачество" признало самым безопасным российским продуктом водку - Цензор.НЕТ 6369
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06.06.2020 20:35
+25
"Роскачество" признало самым безопасным российским продуктом водку - Цензор.НЕТ 1961
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06.06.2020 20:42
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"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 1097
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06.06.2020 21:24 Ответить
Скот !!!
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06.06.2020 21:48 Ответить
Но народец почему то не верит и продолжает нажимать на проверенный годами " Боярышник".
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06.06.2020 21:28 Ответить
Дико вибачаюсь, - тут плакати, ридати чи сміятись?
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06.06.2020 21:30 Ответить
баяришниг на метиловому спирті наскільки якісний і беспечний що висмоктавши фунфиріка багато козломордих шанувальників кабздона отримали бесплатні білети на його концерт в якості бонуса...
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06.06.2020 21:37 Ответить
Ой не фантазіруй... як що бояришнік був би на метіле, то пів рахі уже обнулілися б за год. -Не з нашим щастям...)
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06.06.2020 23:10 Ответить
"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 2269
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06.06.2020 21:37 Ответить
"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 7683
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06.06.2020 21:41 Ответить
- Я понял, почему русские так плохо живут - они всё делают через задницу!...
- Ничего ты не понял… Они её сами создали и там просто живут… Одно хорошо - большая, поэтому не тесно… Но… вся засрана…
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07.06.2020 09:41 Ответить
Ух. у меня слов нет! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1179046672447420&set=p.1179046672447420&type=3&av=100010262946037&eav=AfafexGE4bIQiDDYTw9ykNeyKypNzeyMBOcWyqk47uPoS0xqnPA1hY2KwHz8eoQ9hto&__cft__[0]=AZW6X6ODJwObVIo6eGfPvy0V4bNc9v4TO4CsskOhzphDJA5kEy5fbXMy0bkS7jK_OOWj98FprnCGe7x5n-QciTWqWsqyZdXDAe9MeUm3075nCm6ZaTRI0UwijuT2AdIE5nrrUyIvg8kQKrhi7RK5NReMlDWVg_r9AcNcqcU0a4IXwA&__tn__=R]-R "Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 8514
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06.06.2020 21:42 Ответить
Хромосомы лишние ищите?? Они именно где-то там и прячутся.. или там, или в ярме на шее..
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06.06.2020 21:53 Ответить
Зкріпно, духовно та православно! "Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 9139
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06.06.2020 21:56 Ответить
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06.06.2020 22:27 Ответить
В российском супермаркете тележка. В тележке лежит стопка картонных упаковок с яйцами. На крышке «русская красавица», в сарафане и кокошнике, на фоне «русской дярёвни». Справа гордая надпись: «ДЕДУШКИНЫ ЯЙЦА из деревни Ермаково»…
Грустный вздох покупателя:
Бідна "дярьовня Ермаково"... Там хоч "дедушки с яйцами", зостались? Це ж тільки на одну упаковку пішло п"ять "дєдушек"...,
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07.06.2020 09:45 Ответить
власне воно:

"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 3524
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07.06.2020 13:10 Ответить
Да там вообще из перечисленного ничего жрать нельзя!!!!!! И если водка воняющая ацетоном у них самое лучшее то представьте какое все остальное.
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06.06.2020 22:03 Ответить
Очень много там нормальных и вкусных продуктов. По крайней мере было 10 лет назад, когда я частенько мотался в "порт пяти морей" Но надо правильно выбирать, и стоят они существенно дороже.
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06.06.2020 22:08 Ответить
ты мне то не рассказывай, я с Севастополя полгода как слинял.
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06.06.2020 23:27 Ответить
В Севастополе был последний раз в 2008-м. А это здесь причём?
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06.06.2020 23:29 Ответить
Объясняю, там нет нормальных продуктов, совсем нет!
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07.06.2020 11:49 Ответить
У вас там и банков нормальных нет, и сотовых операторов, Севастополь сейчас - колония, и везут туда разную гадость. А я про Масквабад говорю.
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07.06.2020 12:21 Ответить
"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 6437
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06.06.2020 22:07 Ответить
"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 2522
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06.06.2020 22:07 Ответить
вотка безапасна патамушта на расее есть два бальшых празника - "новыйгод" и "каждыйдень"
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06.06.2020 22:11 Ответить
"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 7633
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06.06.2020 22:13 Ответить
Вони їбо#уті.Не звертайте уваги.
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06.06.2020 22:41 Ответить
"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 6962
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07.06.2020 00:12 Ответить
Водка ж невкусная! Фу!
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06.06.2020 23:14 Ответить
Прелесть водки в закуске.
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06.06.2020 23:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=75JjflWKs98&list=RD4AsX6KKLsIo&index=4 Что Вы, тётя, мнёте тити?
https://www.youtube.com/watch?v=75JjflWKs98&list=RD4AsX6KKLsIo&index=4 Если выпить вы хотите, то берите водки литер!
https://www.youtube.com/watch?v=75JjflWKs98&list=RD4AsX6KKLsIo&index=4 Это ж Питер... (с)

"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 7093
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07.06.2020 01:04 Ответить
Спирт и вода,чему там опасного быть. Правильно Зеленский проводит ревизию спиртовой промышленности Украины, надо отходить от самогона.
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06.06.2020 23:48 Ответить
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
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07.06.2020 09:48 Ответить
У нас хлопок не растет, а вот клубника и всякая зелень у меня на огороде радует глаз. Каждый беларус сам себе и агроном и мичуринец.
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07.06.2020 14:29 Ответить
Я ж кажу - вона у вас у голові росте...
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08.06.2020 06:50 Ответить
"Спирт и вода,чему там опасного быть."
ХЗ, может быть вода.
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07.06.2020 11:51 Ответить
А потом возмущаются стереотипам типа "лапти, водка, балалайка"
Как говорил их классик "ну тупыыые".
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07.06.2020 05:58 Ответить
Если кто не знает, что это в Расии за товар "шашлык" - поясняю: вы видели в супермаркетах такие большие пластиковые ведёрки с помидорами, огурцами и квашеной капустой? Так вот в расийской провинции в таких ведёрках продаётся нарезанное и замаринованное мясо, замороженное в лёд вместе с маринадом. Очень популярно!
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07.06.2020 11:05 Ответить
короче москали, переходите на сушеные собачьи глисты! это куцда безопасней чем вся ваша жратва!
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07.06.2020 20:09 Ответить
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