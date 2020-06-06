"Роскачество" признало самым безопасным российским продуктом водку. ИНФОГРАФИКА
К Всемирному дню безопасности пищевых продуктов "Роскачество" провело ревизию своих исследований и выявило по пять лучших и худших с точки зрения качества и безопасности категорий продуктов.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации "Российская система качества" (Роскачество).
Самыми безопасными категориями оказались водка и растительное масло. Самыми небезопасными - свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.
"В каждой категории было подсчитано количество товаров с обнуленным рейтингом и товаров с рейтингом 4,5 балла и выше. В каждой продуктовой категории был рассчитан процент безопасных и качественных продуктов от общего числа исследованных торговых марок. Чем выше процент, тем безопаснее категория. Среди опасных: чем выше процент, тем опаснее категория. В категории должно быть не менее 17 торговых марок. Если категория наряду со Знаком качества имеет более трех обнуленных торговых марок, она дисквалифицируется из рейтинга безопасных. Процент показывает количество товаров с рейтингом выше 4,5 балла (для безопасных) / обнуленных товаров (для небезопасных) от общего количества товаров в категории", - уточнили в организации.
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- Ничего ты не понял… Они её сами создали и там просто живут… Одно хорошо - большая, поэтому не тесно… Но… вся засрана…
Грустный вздох покупателя:
Бідна "дярьовня Ермаково"... Там хоч "дедушки с яйцами", зостались? Це ж тільки на одну упаковку пішло п"ять "дєдушек"...,
https://www.youtube.com/watch?v=75JjflWKs98&list=RD4AsX6KKLsIo&index=4 Если выпить вы хотите, то берите водки литер!
https://www.youtube.com/watch?v=75JjflWKs98&list=RD4AsX6KKLsIo&index=4 Это ж Питер... (с)
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
ХЗ, может быть вода.
Как говорил их классик "ну тупыыые".