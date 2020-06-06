"Роскачество" признало самым безопасным российским продуктом водку. ИНФОГРАФИКА

К Всемирному дню безопасности пищевых продуктов "Роскачество" провело ревизию своих исследований и выявило по пять лучших и худших с точки зрения качества и безопасности категорий продуктов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации "Российская система качества" (Роскачество).

Самыми безопасными категориями оказались водка и растительное масло. Самыми небезопасными - свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.

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"В каждой категории было подсчитано количество товаров с обнуленным рейтингом и товаров с рейтингом 4,5 балла и выше. В каждой продуктовой категории был рассчитан процент безопасных и качественных продуктов от общего числа исследованных торговых марок. Чем выше процент, тем безопаснее категория. Среди опасных: чем выше процент, тем опаснее категория. В категории должно быть не менее 17 торговых марок. Если категория наряду со Знаком качества имеет более трех обнуленных торговых марок, она дисквалифицируется из рейтинга безопасных. Процент показывает количество товаров с рейтингом выше 4,5 балла (для безопасных) / обнуленных товаров (для небезопасных) от общего количества товаров в категории", - уточнили в организации.

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