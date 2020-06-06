Пятеро женщин ограбили мать с маленьким ребенком прямо под мэрией на Крещатике, - "Муніципальна варта". ФОТОрепортаж

В центре Киева неизвестная, которую сопровождали еще четверо, начала вытаскивать вещи из рюкзака матери с ребенком на руках. Причем злоумышленниц не смутило, что женщина видит происходящее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Киевского городского общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Муніципальна варта".

"Грабят маму с ребенком. Открыто, днем, в самом центре Киева. На Крещатике. Прямо под мэрией. Это происходит каждый день. Без перерывов. Годами. Сотни жертв - сотни тысяч гривен. Добавьте еще похищенные документы, отчаяние и сломанные судьбы граждан, у которых вот так прямо из рук вырвали последнюю копейку. Запомните, как они выглядят! Остерегайтесь, когда они рядом. Вам никто не поможет, кроме вас самих", - предупреждают в организации.

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