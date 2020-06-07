Курорты Одесской области усилили нарядами полиции и нацгвардейцев. ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области.

Об этом сообщает сайт МВД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что основные усилия будут направлены на "профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать".

Всего планируется привлечь более 500 правоохранителей. Они будут нести службу в круглосуточном режиме.







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