Курорты Одесской области усилили нарядами полиции и нацгвардейцев. ФОТОрепортаж
Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области.
Об этом сообщает сайт МВД, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что основные усилия будут направлены на "профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать".
Всего планируется привлечь более 500 правоохранителей. Они будут нести службу в круглосуточном режиме.
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а якось людям пройти мона?
де тут про карантин,"дурантинофіли" ?
Это дизайн ресторана, когда имитируются состаренные вещи. Но они новые .
Тут я живу. А ваша рязань... даже не представляю, где находится.
Это Arena di Verona. Ей 2 000 лет. За ней постоянно ухаживают снутри и снаружи - реставрируют, чистят мрамор, укрепляют. И представьте себе, никому из итальянцев не придёт в голову поставить у входа в театр пару грязных ржавых бочек! Скорей поставят олеандр, лимон или оливок в дубовой декоративной кадке.
Одна форумчанка из ФРГ здесь писала, что обожает этот город и спрашивала, как у нас не слепнут глаза от всей этой красоты...
Прежде всего необходимо иметь это чувство - красота и гармония. Но когда я приезжаю в отпуск домой (в Украину), меня снедает тоска и появляется желание поскорей сбежать. Вековая неухоженность, заброшенность, грязь... И даже в Киеве грязь! Не имею намерения вас обидеть, но неухоженность и неряшливость не зависят от народа, но от олигархов и воров в законе, которые отнимают от народа. В результате народ теряет чувство элегантности и принимает заброшенность как норму.
Где ты там увидел грязную ржавую бочку???
Видно же, что это раскрашенные бочки-элемент декора. Стиль такой.
Я в Вероне была. Кстати, вся Италия - грязная страна .
Так что нефик тут выделываться.
Точно кацап какой-то
А мы объездили всю Италию. На окраинах Napoli,,, но не в центре, и то бумажки с пакетами ... сегодняшние. К вечеру проезжают комунальные машины.
Италия - аккуратная страна. На Севере нигде нет мусора. Смешно даже.
На озере Гарда немцы, голландцы и датчане покупают дома и живут там всё лето. Обожают Италию.
Жили б они в грязи,,, размечталась.
Мы живём в 20 км от Lago di Garda. Вы были в какой части озера - пров. Вероны, Брешии или Тренто?
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся Одесса переполнена ворами,
И что настал критический момент,
И заедает темный элемент.
Не тот расклад, начальники грустят,
По всем притонам пьют не вина, а отравы,
По всему городу убийства и облавы,
Они приказ дают идти ва-банк,
И применить запасный вариант.
Вот мент идет, идет в обход,
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся Одесса переполнена ворами,
И что настал критический момент,
И заедает вредный элемент.
А им в ответ дают такой совет:
Имейте каплю уваженья к этой драме,
Четыре сбоку, ваших нет в Одессе-маме,
Пусть мент идет, идет себе в обход,
Расклад не тот, и номер не пройдет.©
🤣