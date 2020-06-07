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Курорты Одесской области усилили нарядами полиции и нацгвардейцев. ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области.

Об этом сообщает сайт МВД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что основные усилия будут направлены на "профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать".

Всего планируется привлечь более 500 правоохранителей. Они будут нести службу в круглосуточном режиме.

Курорты Одесской области усилили нарядами полиции и нацгвардейцев 01
Курорты Одесской области усилили нарядами полиции и нацгвардейцев 02
Курорты Одесской области усилили нарядами полиции и нацгвардейцев 03

Смотрите также: Наряды Нацгвардии усиливают пляжи и зоны отдыха на побережье Азовского моря. ФОТО

Одесса (7885) Нацполиция (16463) Национальная гвардия (2117)


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Топ комментарии
+12
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 5281
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07.06.2020 10:12
+7
Форма наряда: - боевые стринги
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07.06.2020 10:06
+6
А кого они там охраняют на пустых пляжах? Или работа называется, не бей лежачего?
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07.06.2020 10:22
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Форма наряда: - боевые стринги
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07.06.2020 10:06 Ответить
Голий, босий і пістолет за холявою.
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07.06.2020 10:50 Ответить
Контракт на поставку у сына министра) Стринги Авакова!
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07.06.2020 11:03 Ответить
Malibu Rescue... красивые тёлы будут бегать по краю воды с трусами в жопе... нет, в жопппе, шоб ширше... загляденье...
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07.06.2020 10:11 Ответить
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 5281
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07.06.2020 10:12 Ответить
и насиловать
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07.06.2020 10:21 Ответить
не смущайся - на форуме у тебя и так слава нравственного пи...раса, только в зеленых тонах, а ты оказывается и физилогический тридварас.
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07.06.2020 10:56 Ответить
А кого они там охраняют на пустых пляжах? Или работа называется, не бей лежачего?
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07.06.2020 10:22 Ответить
бєй лєжачєго
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07.06.2020 10:28 Ответить
Кошмарят одиноких отдыхающих
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07.06.2020 10:51 Ответить
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 8063
а якось людям пройти мона?
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07.06.2020 10:24 Ответить
Профилактика правонарушений, карантин для упреждения эпидемии... Правильной дорогой идете, товарисчи.
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07.06.2020 10:31 Ответить
захист прав і свобод місцевих жителів і туристів, які приїдуть відпочивати"

де тут про карантин,"дурантинофіли" ?
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07.06.2020 10:49 Ответить
До этого ты часто видел ментов на море?
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07.06.2020 10:51 Ответить
Та и раньше ходили в Одессе, но немного
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07.06.2020 11:05 Ответить
По поселкам - парочка дежурных. В Крыму до 14-го вообще их не помню.
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07.06.2020 11:58 Ответить
Какие-то грязные металлические бочки среди города... стиль такой элегантный?
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07.06.2020 10:31 Ответить
Кац, ты, наверно, за пределы рязани не выезжал.
Это дизайн ресторана, когда имитируются состаренные вещи. Но они новые .
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07.06.2020 10:50 Ответить
Це Лєнка-дамбасянка з макаронії.
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07.06.2020 11:07 Ответить
Так я и говорю - элегантный венецианский стиль.
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07.06.2020 11:17 Ответить
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 164
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07.06.2020 11:25 Ответить
В реальності вся Венеція покрита знизу пліснявою, був того року в червні. Не сподобалась геть, а от озеро Гарда гарне.
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07.06.2020 12:16 Ответить
Те же впечатления. Но все таки Венеция очень необычна , конечно больше такой себе театр- музей
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07.06.2020 12:42 Ответить
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 3095

Тут я живу. А ваша рязань... даже не представляю, где находится.
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07.06.2020 15:09 Ответить
Если живешь в Италии, что не знаешь как ценятся старинные вещи и мода под старину?? Почему в Одессе такая мода вызывает изумление?
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07.06.2020 15:36 Ответить
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 3264

Это Arena di Verona. Ей 2 000 лет. За ней постоянно ухаживают снутри и снаружи - реставрируют, чистят мрамор, укрепляют. И представьте себе, никому из итальянцев не придёт в голову поставить у входа в театр пару грязных ржавых бочек! Скорей поставят олеандр, лимон или оливок в дубовой декоративной кадке.
Одна форумчанка из ФРГ здесь писала, что обожает этот город и спрашивала, как у нас не слепнут глаза от всей этой красоты...
Прежде всего необходимо иметь это чувство - красота и гармония. Но когда я приезжаю в отпуск домой (в Украину), меня снедает тоска и появляется желание поскорей сбежать. Вековая неухоженность, заброшенность, грязь... И даже в Киеве грязь! Не имею намерения вас обидеть, но неухоженность и неряшливость не зависят от народа, но от олигархов и воров в законе, которые отнимают от народа. В результате народ теряет чувство элегантности и принимает заброшенность как норму.
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07.06.2020 16:03 Ответить
Да, хватит уже🤬
Где ты там увидел грязную ржавую бочку???
Видно же, что это раскрашенные бочки-элемент декора. Стиль такой.
Я в Вероне была. Кстати, вся Италия - грязная страна .
Так что нефик тут выделываться.
Точно кацап какой-то
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07.06.2020 16:13 Ответить
Ну и где же ты в Вероне была? Если говоришь, что она грязная...
А мы объездили всю Италию. На окраинах Napoli,,, но не в центре, и то бумажки с пакетами ... сегодняшние. К вечеру проезжают комунальные машины.
Италия - аккуратная страна. На Севере нигде нет мусора. Смешно даже.
На озере Гарда немцы, голландцы и датчане покупают дома и живут там всё лето. Обожают Италию.
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 2785

Жили б они в грязи,,, размечталась.
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07.06.2020 16:38 Ответить
Так венецианский стиль архитектуры - это не обязательно Венеция.
Мы живём в 20 км от Lago di Garda. Вы были в какой части озера - пров. Вероны, Брешии или Тренто?
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07.06.2020 14:52 Ответить
Так они стоят возле магазина противогазов...
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07.06.2020 12:15 Ответить
нє, то Аркадію так опрєкраснілі...
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07.06.2020 10:40 Ответить
Теперь понятно чего на Крещатике "расцветают" кражи, все правохранительные силы брошены на курорты.
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07.06.2020 10:48 Ответить
усилили чтобы насиловать, пытать и убивать
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07.06.2020 10:49 Ответить
Кирилівка, Федотова коса. Зараз. Поліцаїв не видно.
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 3473
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07.06.2020 11:20 Ответить
Скрытая реклама?
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07.06.2020 12:07 Ответить
Они в этом районе обычно.
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 616
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07.06.2020 12:11 Ответить
«Пляжний патруль» з Памелою Андерсон по-одеські.
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07.06.2020 11:31 Ответить
Гром прогремел, реляция идет,
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся Одесса переполнена ворами,
И что настал критический момент,
И заедает темный элемент.
Не тот расклад, начальники грустят,
По всем притонам пьют не вина, а отравы,
По всему городу убийства и облавы,
Они приказ дают идти ва-банк,
И применить запасный вариант.
Вот мент идет, идет в обход,
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся Одесса переполнена ворами,
И что настал критический момент,
И заедает вредный элемент.
А им в ответ дают такой совет:
Имейте каплю уваженья к этой драме,
Четыре сбоку, ваших нет в Одессе-маме,
Пусть мент идет, идет себе в обход,
Расклад не тот, и номер не пройдет.©
🤣
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07.06.2020 12:19 Ответить
Если за день на Цензоре не было минимум два сообщения по Одессе и области - я начинаю тревожиться и выглядываю в окно - на месте ли Город?!
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07.06.2020 12:34 Ответить
))))))) мы с вами... переживаем, чтоб волной не смыло
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07.06.2020 12:44 Ответить
 
 