Гражданин Молдовы вел возлюбленную в Украину в обход пограничников знакомиться с родней. ФОТО
Сотрудники Госпогранслужбы задержали в Одесской области двух граждан Молдовы: мужчина вел девушку в Украину знакомиться с живущими там родственниками.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Они тайком пробирались с молдавской территории через камыши, минуя пункты пропуска", — сказано в сообщении.
О движении двух неизвестных в сторону Украины нашим пограничникам сообщили молдавские коллеги. Сотрудники ГПСУ выехали на проверку информации и обнаружили нарушителей.
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"40-летний гражданин Молдовы в прошлом году привлекался к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории Украины. Однако, не заплатив вовремя штраф, получил запрет на въезд в нашу страну. Сам мужчина объяснил, что решил во что бы то ни стало попасть в Украину, чтобы познакомить свою девушку с родней, которая здесь якобы проживает", — рассказали пограничники.
На нарушителей составили админпротоколы. В отношении неудачливого жениха пограничники сообщили в СБУ о совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 332-2 УК (незаконное пересечение госграницы). Ему грозит до 3 лет за решеткой.
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Погранцы, конечно молодцы........
неправда, что любовь бывает зла
что кто-то может полюбить козла...
и козы бьются, рук не покладая
в козлов своих любимых превращая
Так вёл, шо даже шнурки у неё снял?
это подвих !