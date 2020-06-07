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Гражданин Молдовы вел возлюбленную в Украину в обход пограничников знакомиться с родней. ФОТО

Сотрудники Госпогранслужбы задержали в Одесской области двух граждан Молдовы: мужчина вел девушку в Украину знакомиться с живущими там родственниками.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Они тайком пробирались с молдавской территории через камыши, минуя пункты пропуска", — сказано в сообщении.

О движении двух неизвестных в сторону Украины нашим пограничникам сообщили молдавские коллеги. Сотрудники ГПСУ выехали на проверку информации и обнаружили нарушителей.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии, его спасли пограничники. ФОТО

"40-летний гражданин Молдовы в прошлом году привлекался к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории Украины. Однако, не заплатив вовремя штраф, получил запрет на въезд в нашу страну. Сам мужчина объяснил, что решил во что бы то ни стало попасть в Украину, чтобы познакомить свою девушку с родней, которая здесь якобы проживает", — рассказали пограничники.

На нарушителей составили админпротоколы. В отношении неудачливого жениха пограничники сообщили в СБУ о совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 332-2 УК (незаконное пересечение госграницы). Ему грозит до 3 лет за решеткой.

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Гражданин Молдовы вел возлюбленную в Украину в обход пограничников знакомиться с родней 01
Гражданин Молдовы вел возлюбленную в Украину в обход пограничников знакомиться с родней 02

Автор: 

Госпогранслужба (6431) граница (5269) Молдова (1871)


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Топ комментарии
+9
Ай нэ-нэ.
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07.06.2020 18:31
+6
Це цигани.
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07.06.2020 18:26
+5
"Невеста" по ходу к лошадям неравнодушна ...
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07.06.2020 18:22
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нех шастать!!
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07.06.2020 18:21 Ответить
Чем больше по камышу лазят, тем мужественнее украинский погранец, тем больше подвигов у подчиненных с какого-то хера кваквакова...пускай шнявают... эти ж безобидные
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07.06.2020 18:24 Ответить
потому что безмозгльіе
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07.06.2020 18:32 Ответить
Ну не знаю... смайлики ж ставят...
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07.06.2020 18:43 Ответить
они могут в своей внешней тупости и простоте, вынашивать изменнические намерения, на границе никому верить НИЗЯ!! Конечно тонус для погранцов хорошее дело, а то дремать начнут!
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07.06.2020 19:10 Ответить
Вот так безвредные, Крым и захватили. Кто сказал, что это не агентура приднестровских оккупационных войск? Могли даже втёмную быть завербованы и не знать на чью сторону работали. Граница или есть для всех или ее нет.
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07.06.2020 21:34 Ответить
кто? Ляля Жемчужная и Николай Хрустальный? Та на их пики подивись... Цыганву поймали, а в Виноградове целые приграничные участки покупают, шобы контрабас таскать. И ни-к-т-о этого не замечает, и баллады не слагает. Задержали оборванцев, и задержали. Поделом. Но греметь о мужественном выпиливании цыган из кустов и камыша - пффффффф.....
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07.06.2020 22:01 Ответить
"Невеста" по ходу к лошадям неравнодушна ...
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07.06.2020 18:22 Ответить
та и ручку позолотить умеет попросить ))))
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07.06.2020 18:48 Ответить
Это она погранцам " гангнам стайл" лабает
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07.06.2020 19:21 Ответить
фамилию молдаванина, Цензор! Фамилию! Саша Жемчужный? Коля Алмазный с Зарой Железобетонной? Зачем про молдаван вот так. Люди, как люди, но итальянском почти говорят... креде ме, короче, аморе, креде ме...
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07.06.2020 18:23 Ответить
так бы воров в законе ловили, которые сюда все бегут без проблем.
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07.06.2020 18:23 Ответить
Так ить они ж не по камышам... они ж на белом пароходе... и хрустами сыпят погранцу прям за пазуху, шоб кваквакову наверх долю занес
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07.06.2020 18:26 Ответить
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07.06.2020 18:57 Ответить
Если СБУ или ГБР поставят на контроль то поймают, а если и СБУ и другим пофиг то на каком основании? Они с документами бегут через официальные пункты пропуска.
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07.06.2020 21:36 Ответить
Может это переодетый Путин, нападает?
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07.06.2020 18:25 Ответить
Це цигани.
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07.06.2020 18:26 Ответить
Это любоффф!
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07.06.2020 18:32 Ответить
Похоже шо цыгане
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07.06.2020 18:34 Ответить
http://mignews.com.ua/proisshestviya/24097525.html
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07.06.2020 19:36 Ответить
И смех, и грех.......🙂
Погранцы, конечно молодцы........
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07.06.2020 18:30 Ответить
молодовские.
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07.06.2020 18:33 Ответить
Ай нэ-нэ.
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07.06.2020 18:31 Ответить
не дошли к своей роднэ
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07.06.2020 18:50 Ответить
Любофф зла, полюбишь и козла. И козлы активно этим пользуются.
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07.06.2020 18:53 Ответить
***
неправда, что любовь бывает зла
что кто-то может полюбить козла...
и козы бьются, рук не покладая
в козлов своих любимых превращая
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07.06.2020 19:27 Ответить
😀😀😀 Кличко на них нет

Молдаванин вів кохану в Україну в обхід прикордонників знайомитися з ріднею - Цензор.НЕТ 308
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07.06.2020 18:33 Ответить
Цензор.НЕТ - "Молдаванин вел возлюбленную в Украину в обход пограничников знакомиться с родней"
Так вёл, шо даже шнурки у неё снял?
Молдаванин вів кохану в Україну в обхід прикордонників знайомитися з ріднею - Цензор.НЕТ 5389
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07.06.2020 18:38 Ответить
Шоб не вздёрнулась от счастья
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07.06.2020 18:40 Ответить
А по Скайпу чи Вайберу, нє??
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07.06.2020 18:38 Ответить
А ещё они картошку ночью садят...
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07.06.2020 18:39 Ответить
cygane i cyganki granic ne priznayut
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07.06.2020 18:43 Ответить
это террористы. готовили демографический взрыв.
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07.06.2020 18:53 Ответить
а пулэ дутэн пулэ . дути киздаметти ..
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07.06.2020 19:04 Ответить
.....не выражайся тута МОЛДОВАНСКИМ матом !!!! смотри на он (((( хочешь драться с Я ???
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07.06.2020 20:20 Ответить
Цигане шумною толпою...))
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07.06.2020 19:05 Ответить
Оооо звоню Спилбергу .нашел новый сюжет для мыльной оперы
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07.06.2020 19:09 Ответить
Ромы.
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07.06.2020 19:33 Ответить
Тоже новость...
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07.06.2020 19:33 Ответить
Ему грозит до 3 лет за решеткой. С каких пор за нарушение украинской границы стали садить зарешетку? Сколько кацапов нарушали нашу границу и максимум что к ним применяли ето вывозили на Рашку за наш же счет
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07.06.2020 19:37 Ответить
Если кацапу запрет стоял, то же самое. И до 3-х лет, это не значит, что будет максимум, обычно штраф, или условка год.
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07.06.2020 21:44 Ответить
Чукчи умнее молдаван. Зря их совок не считал гомо сапиенс - молдаване тупее.
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07.06.2020 20:05 Ответить
украл невесту за ВЫСОКИМ забором , а попал на украинских пограничников (((( любоф !!!
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07.06.2020 20:18 Ответить
Вот это любовь, будет что вспомнить потом. Я тоже смотрел на решетку в общаге будущей жены до 3 этажа и думал, как по ней забраться, если вечером вахтерша не пустит. Но все обошлось, пустила.
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07.06.2020 20:28 Ответить
з чією радньой,з якого привокзального табору...?
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07.06.2020 20:47 Ответить
Один претворялся то ли рыбой, то ли утоплеником, другие "свататься" в камышах ползли - весело нынче на границе (хоть комедийное реалти шой снимай)!
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07.06.2020 21:41 Ответить
А в другой стране он ее познакомить не мог?што же вы все прете то к нам,чеши в румынию
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07.06.2020 22:37 Ответить
Любовный треугольник, молдаван молдаванка и пограничник.
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08.06.2020 00:22 Ответить
Зеленскомуследует звание Героя кому нибудь присвоить,
это подвих !
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08.06.2020 00:28 Ответить
Как по мне ,ехали на Хрещатик. Нужна подмога а сборе краденного в центре Киева для брата ававкова ...
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08.06.2020 06:27 Ответить
Родичі їхні тепер на Хрещатику підробляють.
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08.06.2020 12:47 Ответить
 
 