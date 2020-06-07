ДТП на трассе Одесса-Киев: водитель погиб, двое взрослых пассажиров и ребенок - в больнице. ФОТО

Машина ехала на большой скорости. Когда у нее лопнуло переднее левое колесо, водитель не справился с управлением и врезался в отбойник.

Авария произошла утром на трассе Одесса-Киев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую". У автомобиля BMW, который двигался по направлению к столице, лопнуло переднее левое колесо.

Как рассказала руководитель пресс-службы патрульной полиции Одессы Алла Марченко, водитель иномарки ехал на большой скорости. Из-за лопнувшего колеса он не справился с управлением и врезался в отбойник.

В результате ДТП водитель, житель Овидиопольского района 1967 года рождения, погиб на месте. Еще двое пассажиров госпитализированы. Также пострадал маленький ребенок 2017 года рождения — вместе с матерью он доставлен в детскую больницу.

Также на Цензор.НЕТ: 18-летний мотоциклист погиб в ДТП в Донецкой области. ВИДЕО

На месте происшествия работает следственная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



