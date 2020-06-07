ДТП на трассе Одесса-Киев: водитель погиб, двое взрослых пассажиров и ребенок - в больнице. ФОТО
Машина ехала на большой скорости. Когда у нее лопнуло переднее левое колесо, водитель не справился с управлением и врезался в отбойник.
Авария произошла утром на трассе Одесса-Киев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую". У автомобиля BMW, который двигался по направлению к столице, лопнуло переднее левое колесо.
Как рассказала руководитель пресс-службы патрульной полиции Одессы Алла Марченко, водитель иномарки ехал на большой скорости. Из-за лопнувшего колеса он не справился с управлением и врезался в отбойник.
В результате ДТП водитель, житель Овидиопольского района 1967 года рождения, погиб на месте. Еще двое пассажиров госпитализированы. Также пострадал маленький ребенок 2017 года рождения — вместе с матерью он доставлен в детскую больницу.
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На месте происшествия работает следственная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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поэтому я поставил ограничитель скорости на 170. если б и хотел то быстрее не поедешь.
на открытом участке на 80 км.ч влетел на встречке под фуру. от девятки ничего не осталось.
потом диагностировали инфаркт.
Как бЭ нарушение ПДД???
Воспитывать надо с детства правильным подходам к безопасности
А як щодо цього - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80 «Автотор» ?
еще раз - хочешь убедиться - заходишь в ОФИЦИАЛЬНЫЙ салон, смотришь винкод - на многих буэмэвэ он под стеклом с водительской строны, находишь в тырнете сайт проверки винкода, вбиваешь туда винкод и убеждаешься, что украинские машины все сделаны на немецких заводах
из америки бмв сюда попадает только в мусорном контейнере
а что если водитель от испуга сорвал это ведро в занос?
а что будет с 30-летним ведром при ударе об отбойник на скорости даже в 80 км/час?
причём здесь занос? да бери уже "40 летнее" чего уж мелочиться.
И непиши мне больше
Такие дела
ЗЫ: для расширения кругозора: 1.9 это для кокогото мелкого корытца типа оки, для бемеве того, вполне возможно, 2.5 - это норма.
Васюнь, учить физику отправлять тя не буду, просто поверь - 3.7% на десяточку градусей около нуля по цельсию это железный факт! Просто потому, что давление признаёт токо нуль кельвина, а это -273 и потом формула такая: дельта(10)/273*давление чичас.
Такшо засунь свой даччик... а, нет, бес комментариев
ЗЫ: и да, я вумный
Там вроде мильон дают за такие исследования Долларов!
"В рейс на 1.9" - это што за вездеход такой?
Дивно лише що загинув водій - кабіна з його боку ціла, тож або об руль або головою об кузов, або як писали щось сталося ще до аварії і аварія - наслідок, а не причина.
Вадітєль пагіп ат каранавіруса.