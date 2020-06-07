РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3963 посетителя онлайн
Новости Фото
18 158 85

ДТП на трассе Одесса-Киев: водитель погиб, двое взрослых пассажиров и ребенок - в больнице. ФОТО

Машина ехала на большой скорости. Когда у нее лопнуло переднее левое колесо, водитель не справился с управлением и врезался в отбойник.

Авария произошла утром на трассе Одесса-Киев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую". У автомобиля BMW, который двигался по направлению к столице, лопнуло переднее левое колесо.

Как рассказала руководитель пресс-службы патрульной полиции Одессы Алла Марченко, водитель иномарки ехал на большой скорости. Из-за лопнувшего колеса он не справился с управлением и врезался в отбойник.

В результате ДТП водитель, житель Овидиопольского района 1967 года рождения, погиб на месте. Еще двое пассажиров госпитализированы. Также пострадал маленький ребенок 2017 года рождения — вместе с матерью он доставлен в детскую больницу.

Также на Цензор.НЕТ: 18-летний мотоциклист погиб в ДТП в Донецкой области. ВИДЕО

На месте происшествия работает следственная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП на трассе Одесса-Киев: водитель погиб, двое взрослых пассажиров и ребенок - в больнице 01
ДТП на трассе Одесса-Киев: водитель погиб, двое взрослых пассажиров и ребенок - в больнице 02

Автор: 

ДТП (7673) Одесса (7885) смерть (9223)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
БМВ тут непричём. Если бы из Вольво лепили образ тачки для гонщиков и чётких пацанов, то на Вольво была бы куча тяжелых дтп. Это образ мыслей - его не запретишь.
показать весь комментарий
07.06.2020 19:12
+8
Сработала ещё в Германии лет 20 назад.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:23
+7
у таких древних тазов - не удивительно,что не сработала. или ее там вообще не было.
показать весь комментарий
07.06.2020 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На фото я щось не бачу, щоб спрацювала подушка безпеки водія... Може саме тому водій загинув?
показать весь комментарий
07.06.2020 18:41 Ответить
у таких древних тазов - не удивительно,что не сработала. или ее там вообще не было.
показать весь комментарий
07.06.2020 18:52 Ответить
да и резина сезонов 10 откатала.
показать весь комментарий
07.06.2020 18:57 Ответить
Так и резину подбирают под скорость.
показать весь комментарий
07.06.2020 19:05 Ответить
та да. индекс скорости. буква. у меня была буква Н. это 170 км.ч.
поэтому я поставил ограничитель скорости на 170. если б и хотел то быстрее не поедешь.
показать весь комментарий
07.06.2020 19:16 Ответить
Место водилы не пострадало ...у него был инфаркт?
показать весь комментарий
07.06.2020 19:52 Ответить
возможно. мой коллега так погиб.
на открытом участке на 80 км.ч влетел на встречке под фуру. от девятки ничего не осталось.
потом диагностировали инфаркт.
показать весь комментарий
07.06.2020 19:56 Ответить
"H" это 210км\ч на сколько я помню.
показать весь комментарий
07.06.2020 23:02 Ответить
И резина похоже зимняя. А сейчас довольно таки жарко.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:18 Ответить
судя по фото там вообще слики были.
показать весь комментарий
07.06.2020 23:03 Ответить
За те БЕЕМВЕ, *****.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:24 Ответить
Подушка могла не сработать потому, что он не пристёгнут был
показать весь комментарий
07.06.2020 19:40 Ответить
так работает только подушка пассажира. водительская активна постоянно.
показать весь комментарий
07.06.2020 19:58 Ответить
Сработала ещё в Германии лет 20 назад.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:23 Ответить
Таки да, и вместо нее обманку поставили. У меня так было на пассате б 5, был уверен что все в порядке,пока на станции не показали обманку спаянную из радиодеталей вместо подушки.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:17 Ответить
покупая машину с рук нужно проверять подушки глазомером, написанное кровью правило
показать весь комментарий
07.06.2020 23:04 Ответить
Это было лет 20 назад,тогда что такое подушки никто не знал.
показать весь комментарий
07.06.2020 23:07 Ответить
А причем тут нарушение пдд в статье?
показать весь комментарий
07.06.2020 18:51 Ответить
Машина ехала на большой скорости.

Как бЭ нарушение ПДД???
показать весь комментарий
07.06.2020 18:53 Ответить
а с чего ты взял, что "большая скорость" - это было нарушение ПДД?
показать весь комментарий
07.06.2020 19:20 Ответить
Опять БМВ, это уже какая новость с БМВ убийцей...что не убийца то БМВ. Уже писал и ещё раз пишу - эти машины надо запретить на законодательном уровне. Ни на какой другой машине нет столько крови как на этих убийцах...конкурировать с БМВ могут только мотоциклы, но там заранее всё ясно.
показать весь комментарий
07.06.2020 18:51 Ответить
Проще все запретить, ЕСЛИ МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ 😀😀😜
Воспитывать надо с детства правильным подходам к безопасности
показать весь комментарий
07.06.2020 19:00 Ответить
конечно, б ляшанки запретить и баста !!!
показать весь комментарий
08.06.2020 06:28 Ответить
Будьте европейцем - там ездят на разных авто . НО ТЕХОСМОТР СЕРЬЕЗНЫЙ . Никто его не купит, т к при проблемах с авто ОТБЕРУТ ЛИЦЕНЗИЮ У СТО( частные СТО в Словакии делают техосмотры)
показать весь комментарий
08.06.2020 08:17 Ответить
БМВ тут непричём. Если бы из Вольво лепили образ тачки для гонщиков и чётких пацанов, то на Вольво была бы куча тяжелых дтп. Это образ мыслей - его не запретишь.
показать весь комментарий
07.06.2020 19:12 Ответить
У БМВ даже одно время был такой слоган: "Для тех, кто вправе" (смысл с немецкого).
показать весь комментарий
07.06.2020 22:32 Ответить
кретин, каждый день в стране убиваются на вазах, хундаях, киях, тойотах и прочих тазах!
показать весь комментарий
07.06.2020 19:21 Ответить
Кия и Тойот тазы ? Мужык ты точно не из Рахи ? Точнее с деровни сРублевка ? И Масерат твой любимый народный рабочий конь ?
показать весь комментарий
07.06.2020 19:56 Ответить
а для тебя кия и тайоты обьекты поклонения?
показать весь комментарий
07.06.2020 22:59 Ответить
у меня TOYOTA, не знал что езжу на "тазу"...
показать весь комментарий
08.06.2020 00:09 Ответить
единственная нормальная тойота - 200 крузер! то на чем ты ездишь, это не таз, это ведро
показать весь комментарий
08.06.2020 13:20 Ответить
Дело не в машине а а людях которые покупают марку бмв,специфический народ,нормальных отношений с ними не выстроить.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:38 Ответить
50% продаж BMW в наших автосалонах приходится на айтишников.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:30 Ответить
BMW в наших автосалонах - російської зборки.
показать весь комментарий
08.06.2020 09:55 Ответить
Это юмор или бред?
показать весь комментарий
08.06.2020 10:35 Ответить
бред сивой кобылы! бмв в наших салонах собранны в баварии, в чем легко убедится проверив вин-код
показать весь комментарий
08.06.2020 13:22 Ответить
Точно маячня?
А як щодо цього - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80 «Автотор» ?
показать весь комментарий
08.06.2020 16:16 Ответить
так называемые "калины" продаются только в рашке!
еще раз - хочешь убедиться - заходишь в ОФИЦИАЛЬНЫЙ салон, смотришь винкод - на многих буэмэвэ он под стеклом с водительской строны, находишь в тырнете сайт проверки винкода, вбиваешь туда винкод и убеждаешься, что украинские машины все сделаны на немецких заводах
показать весь комментарий
16.06.2020 12:06 Ответить
Или в США. Другого не дано.
показать весь комментарий
08.06.2020 18:53 Ответить
официалы все европейски! если какой-то битый хлам, то может и из США
показать весь комментарий
16.06.2020 12:02 Ответить
Не спорьте, если не знаете. Большинство внедорожников BMW, MB выпускаются на заводах в США и для европейского рынка в том числе.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:31 Ответить
выпускаются бмв много где, вот только на украинском рынке все бмв произведены в Германии!
из америки бмв сюда попадает только в мусорном контейнере
показать весь комментарий
16.06.2020 19:47 Ответить
Плохо, что не зная сути вопроса вы продолжаете активно демонстрировать свою некомпетентность. Х5, Х6, GLS, GLE и др. производятся только на заводах США и в «мусорных контейнерах» доставляются на европейский рынок. Почитайте хотя бы Википедию.
показать весь комментарий
16.06.2020 20:01 Ответить
альфа-доминаторы, выпячивающие свою доминаторность
показать весь комментарий
07.06.2020 22:39 Ответить
))))) на чём? на 30-летней ржавом ведре?
показать весь комментарий
07.06.2020 23:33 Ответить
часто не так! у меня была бмв 340 серии F - едешь никого не трогаешь, обязательно найдется тело, которое хочет тебя "зацепить" - большинство просто погонять! на светофоре так вообще через раз - стоят рычат своим пердежем, дёргаются, в салон пяляться, мол, давай погоняемся... больше всего неадекватов на тазах, но есть процентов 10 на очень дорогих авто - один раз я плёлся к площе Толстого, тут меня пролетает на растоянии в "3 см" такое-то бентли... ну я еду себе дальше как ни в чём не бываю... за поворотом он паркуется, и я к нему подьезжаю и тоже демонстративно проезжаю в паре сантиметров от его бока... он потом ехал за мной до Университета дёргаясь во все стороны пытаясь устроить гонку!! если ты с ними не гоняешься - начинают считать тебя лохом
показать весь комментарий
16.06.2020 12:15 Ответить
Надо быть отмороженым дебилом, чтоб лететь на машине, когда у тебя в салоне малое дитя и другие пассажиры!
показать весь комментарий
07.06.2020 19:02 Ответить
уже не будет.
показать весь комментарий
07.06.2020 19:18 Ответить
с чего ты взял, что оно - летело? со слов мусора, что была "большая скорость"?
показать весь комментарий
07.06.2020 19:23 Ответить
ты фото машины после дтп точно увидел?
показать весь комментарий
07.06.2020 23:05 Ответить
а ты видел что происходит с аркой после взрыва покрышки?
а что если водитель от испуга сорвал это ведро в занос?
а что будет с 30-летним ведром при ударе об отбойник на скорости даже в 80 км/час?
показать весь комментарий
07.06.2020 23:29 Ответить
а ты знаешь из чего сделана "арка"?))))
причём здесь занос? да бери уже "40 летнее" чего уж мелочиться.
показать весь комментарий
08.06.2020 00:10 Ответить
ну вот ы бы и не писал чушь, если бы знал из чего сделаны арки и во что они превращаются после того как лопается покрышка
показать весь комментарий
08.06.2020 13:25 Ответить
владелец таза?))) у нормальных машин арки - пластиковые, точнее даже не арки - подкрылки)))
показать весь комментарий
15.06.2020 08:50 Ответить
до чего ж тупое население! причём здесь подкрылки? если совсем зелёный, то посмотри на ютубе видео, где лопнувшая шина уничтожает ВСЮ АРКУ колеса и твой пластиковый подкрылок и крыло в хлам разлетается... часто достаётся даже капоту и бамперу
И непиши мне больше
показать весь комментарий
16.06.2020 11:59 Ответить
окей мистер "борменталь незабаром")))))))))))) иди сомтри ютуб, пока каникулы. А то батя не купит машину и ты никогда не узнаешь, какую чушь писал. Покеда.
показать весь комментарий
16.06.2020 21:44 Ответить
А лететь это скоко? Чтото я не наблюдаю в данном случае нескольких отдельных половин да и вообще капсула салона прахтически цела что нам даёт примерно разрешённую в тех местах скорость.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:40 Ответить
ты болеешь? посмотри ещё раз фото, какая нафиг "капсула" и какая нафиг "почти целая"? там до средней стойки мясо
показать весь комментарий
07.06.2020 23:07 Ответить
Праве заднє колесо теж здулось.
показать весь комментарий
07.06.2020 19:16 Ответить
лопнуло колесо ...может в яму попал а мусора молчат ..
показать весь комментарий
07.06.2020 19:50 Ответить
может просто выскочил из колеи. а на дороге таких минимум две. масло свидетель.
показать весь комментарий
07.06.2020 19:57 Ответить
Ехал сегодня там, видел. Дорога там как раз ровная. машина разбита об отбойник - там просто просека в металле прорублена. Значит скорость была большой. возможно что и колесо. Царствие небесное.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:12 Ответить
....лопнуло колесо как следствие пренебрежение водителя контроля ДАВЛЕНИЯ в шинах !!! РЕЗКИЙ ПЕРЕПАД температуры которое наблюдается в Украине недавно это подтвердило ((( сегодня было +30 , а пару дней назад +18 , вчера на своей ПРИСПУСТИЛ давление во всех шинах !!!! я не беру в расчет ИЗНОСА передних шин !!!
показать весь комментарий
07.06.2020 20:14 Ответить
Ох тыж божечки! А знает ли специалист по контролю за давлением, что оно на каждые 10 градусов меняется на 0.1 атмосферу примерно? И что 0.1 атмосфера важна для формулы1 и просто зануд?
показать весь комментарий
07.06.2020 20:24 Ответить
0.1 !!!! у меня было 2.5 , а надо 1.9 и это без ЕЗДЫ по трассе !!! так что 0.1 не канает !! прибавь ПРЕВЫШЕНИЕ скороти , торможение вот тебе и ПЕРЕБОР !!! и вообще иди .... !! не нравится КАТАЙСЯ на любых ДАВЛЕНИЯХ , мне лично по..... !!!
показать весь комментарий
07.06.2020 21:11 Ответить
Тебе передули на шиномонтаже потомушта давленометры свои они уже стопиццот раз роняли и, возможно, бились о них головой.

Такие дела

ЗЫ: для расширения кругозора: 1.9 это для кокогото мелкого корытца типа оки, для бемеве того, вполне возможно, 2.5 - это норма.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:38 Ответить
Давление надо измерять, а не "приспускать" Приспущенные шины - гарантия того что будет перегрев резины.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:06 Ответить
а тебе ВУМНЫЙ тоже скажу ПРИСПУСТИТЬ , явно подразумевает , что было сначала ИЗМЕРЕННО давление , а потом ПРИСПУЩЕННО )))) вы реальные Д....Ы !!!! как вы **** живете на белом свете ??? ездить при СПУЩЕННЫХ )))) я такое даже не представляю , ....ть !!! это что на глазок или на пинок ???? есть РЕКОМЕНДОВАННОЕ производителем авто норма ДАВЛЕНИЯ в шинах на данное АВТО !!! Д......ЛЫ , ....ть !!!
показать весь комментарий
07.06.2020 21:15 Ответить
Для тех у кого особый путь развития, дубль два - давление надо мерять, а не "приспускать" . Если есть норма давления, бери и измеряй, и не надо тупить капслоком и писать бред про приспущеные шины.
показать весь комментарий
07.06.2020 23:31 Ответить
0.1 на каждые 10 градусов )))))) ну Д.....ЛЫ !!!! не смотрите вы на эти ШИНЫ на.... !!! что зимой , что летом ОДНИМ ДАВЛЕНИЕМ обойдемся !!!! 100 % у этих двух ЛОПУХОВ и индикатора давления под сиденьем нет !!! еще , ....ть , УМНИЧАЮТ !!!
показать весь комментарий
07.06.2020 21:20 Ответить
Ти диви, який кумедний пешкодрал А щє нервовий, я і*у!!!

Васюнь, учить физику отправлять тя не буду, просто поверь - 3.7% на десяточку градусей около нуля по цельсию это железный факт! Просто потому, что давление признаёт токо нуль кельвина, а это -273 и потом формула такая: дельта(10)/273*давление чичас.

Такшо засунь свой даччик... а, нет, бес комментариев

ЗЫ: и да, я вумный
показать весь комментарий
07.06.2020 21:35 Ответить
причем тут гонять , в статье написано ЛОПНУЛА шина на переднем колесе !!!
показать весь комментарий
07.06.2020 21:53 Ответить
В статье пишуть шопопало. Лопнула она до того или после вопрос ещё тот.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:01 Ответить
все такие прям шумахеры шо капец! взорвавшаяся шина на скорости даже в 90 км/час, судя по тому, что пишут форумные хомячки, для них - плёвое дело
показать весь комментарий
07.06.2020 23:32 Ответить
.....да мне СОБСТВЕННО по..... !! не контролируй давление в шинах , ссылайся на свою ПАРАДИГМУ в 0.1 ньютонов на квадратный километр !!! у меня было норма 1.9 при 18 град. потом смотрю стало 2.5 при 30 град и это авто просто стояло , надо было ехать в рейс проверяю всегда и довожу давление до нормы , приспустил и поехал ....сегодня уже дома !!! вот и все , а на БЭХЕ завтра будет вонять и потом ЗАКОПАЮТ !!!
показать весь комментарий
07.06.2020 21:50 Ответить
Оставьте заявку на нобелевку - думаю вас примут.

Там вроде мильон дают за такие исследования Долларов!
"В рейс на 1.9" - это што за вездеход такой?
показать весь комментарий
07.06.2020 21:58 Ответить
Есть хорошая поговорка: - "не гони до 100, а живи до 100."
показать весь комментарий
07.06.2020 22:00 Ответить
Ходи пешком и следи за кирпичами на крышах - воо, это ещё больший плюс
показать весь комментарий
07.06.2020 22:02 Ответить
когда то на єтой же трассе, на скорости 120, у меня лопнуло заднее правое...не думаю что я ехал быстро, к тому же ехал не на БМВ...видимо просто судьба такая у человека....а тем кто погибшего говном поливает, зная только то что в статье написано Бог судья...
показать весь комментарий
08.06.2020 00:12 Ответить
БМВ, одеські номери - чому я не здивований?
Дивно лише що загинув водій - кабіна з його боку ціла, тож або об руль або головою об кузов, або як писали щось сталося ще до аварії і аварія - наслідок, а не причина.
показать весь комментарий
08.06.2020 10:02 Ответить
Ніхто не вгадав!

Вадітєль пагіп ат каранавіруса.
показать весь комментарий
08.06.2020 11:43 Ответить
 
 