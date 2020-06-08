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Новости Фото Силовики
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Житель Киевщины зарезал сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, - полиция. ФОТО

В Фастове на Киевщине 7 июня 28-летний местный житель набросился с ножом на родственников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Отдел коммуникации полиции Киевской области, сообщение в полицию о ножевом ранении людей в одном из частных домов Фастова поступило от медиков, прибывших на вызов.

Полицейские на месте обнаружили три тела с признаками насильственной смерти. Среди них - 31-летняя сестра подозреваемого. Кроме того, мужчина и женщина, личности которых устанавливают работники полиции. По предварительным данным, погибшие снимали там жилье.

Также подозреваемый нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которая в тяжелом состоянии доставлена ​​в больницу.

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Задержали мужчину на месте совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины трагедии. Продолжается следствие.

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Житель Киевщины зарезал сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, - полиция 01
Житель Киевщины зарезал сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, - полиция 02

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Автор: 

Киевская область (4135) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6484)


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Топ комментарии
+16
Ох как оживились ватные питекантропы. Сначала два пригожинских опарыша "Velera ******" и "просто лаптеногий винторогий путиносос" устроили дискуссию между собой аля, мы типа украинцы не знающие друг друга, и как страшно жить в Украине. А ниже подключилось еще одно пригожинское с "румынским" паспортом. Ну что за паскудное племя эта кацапская срань. Своих проблем нет, свое рыло суют постоянно в чужую страну. Админы, забаньте этих ущербных свиней, пусть получают крошки со стола их кураторов у себя в чебурнете
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08.06.2020 02:08
+12
Правильный диагноз поставил Баден этому неполноценному ушлёпку: тупые бытовые убийства всегда совершают вот такие тощие недоделки...

Один раз вёл дело в областном суде в РФ по назначению: подсудимый совершил убийство двух человек туристическим топориком, жене одного из убитых изуродовал топором нос, верхнюю челюсть и всё лицо(очень миловидная женщина была). Думал, что обвиняемый - это какой-нибудь зверь-амбал с плечами размером в сажень, и вдруг приводят из камеры какого-то прыщавого тощего дохляка, которого соплёй перешибить можно... Вот такой вот убийца: серое тощее злобное ничтожество, злобный дохляк-недоносок:

таких в Кацапстане минимум 50 % среди всего мужского населения...
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08.06.2020 04:32
+8
Этот у#бок, после 8 класса уехал учиться на лугандонию в ПТУ, там и остался арбайтен. Затем под предлогом "переслеленец" приперся в родное село. ИМХО
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08.06.2020 01:12
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Этот у#бок, после 8 класса уехал учиться на лугандонию в ПТУ, там и остался арбайтен. Затем под предлогом "переслеленец" приперся в родное село. ИМХО
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08.06.2020 01:12 Ответить
https://censor.net/user/471443 - не правильно. Опять свинокацапские собаки вместе с *****-путеным
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08.06.2020 01:17 Ответить
Это, не мое достояние и не достояние украинского народа. Это твое достояние, твое величие да как и собственно всех руских свинособак
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08.06.2020 01:20 Ответить
токо идиот может радостно встречать эксцессы других идиотов...- мне вполне печально, шо нарид е нарид..., а не нация среди других европейских...(((
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08.06.2020 01:39 Ответить
Ох как оживились ватные питекантропы. Сначала два пригожинских опарыша "Velera ******" и "просто лаптеногий винторогий путиносос" устроили дискуссию между собой аля, мы типа украинцы не знающие друг друга, и как страшно жить в Украине. А ниже подключилось еще одно пригожинское с "румынским" паспортом. Ну что за паскудное племя эта кацапская срань. Своих проблем нет, свое рыло суют постоянно в чужую страну. Админы, забаньте этих ущербных свиней, пусть получают крошки со стола их кураторов у себя в чебурнете
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08.06.2020 02:08 Ответить
эту басню ты будешь рассказывать своим лишнехромосомным собратьям по *идоРассии . а подобных тебе, из рязаней и других мокшанских мухосрансков, зажарили в 2014 году в Одессе в доме профсоюзов
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08.06.2020 02:20 Ответить
злидні
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08.06.2020 03:05 Ответить
дорослі діти не могли створити сім'ї та жили разом з матір'ю в одній халупі. Примостили ще кватірантів за комуналку. Безвихідь та постійна гризня за шматок хліба. А цей ше хотів забуття - потратився на дурь, можливо. Ото почався замєс. от тільки як йому получилось стільки народу зарізати? Ніхто не кричав, не тікав, не пручався???
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08.06.2020 03:10 Ответить
Человек просто съехал с катушек. Изолировать его раньше нужно было... Неправильные у нас законы...
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08.06.2020 03:39 Ответить
Правильный диагноз поставил Баден этому неполноценному ушлёпку: тупые бытовые убийства всегда совершают вот такие тощие недоделки...

Один раз вёл дело в областном суде в РФ по назначению: подсудимый совершил убийство двух человек туристическим топориком, жене одного из убитых изуродовал топором нос, верхнюю челюсть и всё лицо(очень миловидная женщина была). Думал, что обвиняемый - это какой-нибудь зверь-амбал с плечами размером в сажень, и вдруг приводят из камеры какого-то прыщавого тощего дохляка, которого соплёй перешибить можно... Вот такой вот убийца: серое тощее злобное ничтожество, злобный дохляк-недоносок:

таких в Кацапстане минимум 50 % среди всего мужского населения...
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08.06.2020 04:32 Ответить
Якийсь мудрець сказав, що поведінка суспільства залежить від поведінки жінок. Не знаю, який процент правди в цьому, але судячи по зарослому в пояс бур'янами подвір'ю, видно, що курви. Шкода квартирантів.
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08.06.2020 08:42 Ответить
мудрец был восточный или опять британские учёные?
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08.06.2020 14:34 Ответить
Мутное дело. Если задержали на месте преступления, то он и сбегать не собирался.Земля полна догадками,а истина одна.
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08.06.2020 08:49 Ответить
Скорее всего обторченный наркоман,у которого мозги сгнили
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08.06.2020 09:13 Ответить
А взалі- то ніякої таємниці нема. Формула проста і зрозуміла.
Наркотичне сп"яніння+ полірування стану самогоном чи горілкою= делірй+ агресія з вбивством. Людей шкода....
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08.06.2020 12:31 Ответить
 
 