Житель Киевщины зарезал сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, - полиция. ФОТО

В Фастове на Киевщине 7 июня 28-летний местный житель набросился с ножом на родственников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Отдел коммуникации полиции Киевской области, сообщение в полицию о ножевом ранении людей в одном из частных домов Фастова поступило от медиков, прибывших на вызов.

Полицейские на месте обнаружили три тела с признаками насильственной смерти. Среди них - 31-летняя сестра подозреваемого. Кроме того, мужчина и женщина, личности которых устанавливают работники полиции. По предварительным данным, погибшие снимали там жилье.

Также подозреваемый нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которая в тяжелом состоянии доставлена ​​в больницу.

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Задержали мужчину на месте совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины трагедии. Продолжается следствие.

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