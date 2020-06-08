Житель Киевщины зарезал сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, - полиция. ФОТО
В Фастове на Киевщине 7 июня 28-летний местный житель набросился с ножом на родственников.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Отдел коммуникации полиции Киевской области, сообщение в полицию о ножевом ранении людей в одном из частных домов Фастова поступило от медиков, прибывших на вызов.
Полицейские на месте обнаружили три тела с признаками насильственной смерти. Среди них - 31-летняя сестра подозреваемого. Кроме того, мужчина и женщина, личности которых устанавливают работники полиции. По предварительным данным, погибшие снимали там жилье.
Также подозреваемый нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Задержали мужчину на месте совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины трагедии. Продолжается следствие.
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