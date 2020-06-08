Беларусы собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты: милиция задерживала людей. ФОТО

В Беларуси, где 9 августа пройдут президентские выборы, в нескольких городах продолжили собирать подписи за потенциальных кандидатов на пост президента, которые могли бы выступить против действующего главы государства Александра Лукашенко, который идет на шестой срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В Минске на площади у Комаровского рынка, где собирали подписи, по подсчетам правозащитного центра "Весна", в какой-то момент в очередях стояли одновременно около 1350 человек.

Присутствующие также выражали протест против задержаний днями ранее ряда активистов, в частности оппозиционного видеоблогера Сергея Тихановского.

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В этот же день в Минске милиция задержала нескольких членов инициативных групп ряда кандидатов, которые собирают подписи за их кандидатуры.

Также среди задержанных - сопредседатель оппозиционной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, который сначала тоже планировал выдвигаться, но затем вместе с группой других оппозиционных претендентов отказался от участия в выборах. 7 июня он устроил на площади в Минске "свободный микрофон" для выступлений в поддержку Тихановского; после окончания сторонники провели его в вагон метро, ​​чтобы не дать милиции задержать его, но в итоге его все равно схватили уже у дома.

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Как сообщает "Новое время", сбор подписей и пикеты в поддержку альтернативных кандидатов продлятся до 19 июня.

Сейчас есть 14 потенциальных кандидатов, в том числе Александр Лукашенко. Некоторые из претендентов заявили, что они используют этот этап только для агитации, но не намерены участвовать в голосовании.

Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил своих потенциальных конкурентов в организации "каруселей" и заявил, что "не отдаст" им страну.