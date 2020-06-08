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Беларусы собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты: милиция задерживала людей. ФОТО

В Беларуси, где 9 августа пройдут президентские выборы, в нескольких городах продолжили собирать подписи за потенциальных кандидатов на пост президента, которые могли бы выступить против действующего главы государства Александра Лукашенко, который идет на шестой срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В Минске на площади у Комаровского рынка, где собирали подписи, по подсчетам правозащитного центра "Весна", в какой-то момент в очередях стояли одновременно около 1350 человек.

Присутствующие также выражали протест против задержаний днями ранее ряда активистов, в частности оппозиционного видеоблогера Сергея Тихановского.

Беларусы собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты: милиция задерживала людей 01

Смотрите также: "Стоп таракан": киевляне и белорусы протестовали против Лукашенко. ФОТОрепортаж

В этот же день в Минске милиция задержала нескольких членов инициативных групп ряда кандидатов, которые собирают подписи за их кандидатуры.

Беларусы собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты: милиция задерживала людей 02

Также среди задержанных - сопредседатель оппозиционной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, который сначала тоже планировал выдвигаться, но затем вместе с группой других оппозиционных претендентов отказался от участия в выборах. 7 июня он устроил на площади в Минске "свободный микрофон" для выступлений в поддержку Тихановского; после окончания сторонники провели его в вагон метро, ​​чтобы не дать милиции задержать его, но в итоге его все равно схватили уже у дома.

Смотрите также: "Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - Лукашенко. ВИДЕО

Как сообщает "Новое время", сбор подписей и пикеты в поддержку альтернативных кандидатов продлятся до 19 июня.

Сейчас есть 14 потенциальных кандидатов, в том числе Александр Лукашенко. Некоторые из претендентов заявили, что они используют этот этап только для агитации, но не намерены участвовать в голосовании.

Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил своих потенциальных конкурентов в организации "каруселей" и заявил, что "не отдаст" им страну.

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+11
Господа, в Беларуси Лукашенко никто не называет батькой. Когда он вас усыновит, вот тогда вместе с Колей, Витей, Димой, называйте его батькой. У каждого свой батька, двоих не бывает, вот так будет правильно.
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08.06.2020 09:56
+8
А там і принць Коля підростає....
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08.06.2020 09:42
+8
Кто там восхищался бацькай и хотел,"чтоб как в Беларуси" у нас было ? 😉😉😉
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08.06.2020 09:58
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А там і принць Коля підростає....
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08.06.2020 09:42 Ответить
После Америки это выглядит как детский сад.
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08.06.2020 09:43 Ответить
ТАМ чорноруссы.
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08.06.2020 09:44 Ответить
Из кацапии виднее, хде лучше)))
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08.06.2020 10:01 Ответить
Є кращі варіанти для Білорусі ніж батька? Поставлять хіба якусь шістку щоб розікрасти всі держпідприємства , ось в Україні як "прекрасно" живеться, зате президентом кожен баран може стати ,вибраний отарою.
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08.06.2020 09:49 Ответить
Господа, в Беларуси Лукашенко никто не называет батькой. Когда он вас усыновит, вот тогда вместе с Колей, Витей, Димой, называйте его батькой. У каждого свой батька, двоих не бывает, вот так будет правильно.
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08.06.2020 09:56 Ответить
Сапраўды, беларусы падумалі,падумалі і пачалі зваць Луку не "бацька", а таракан. Гэта
болей падыходзіць. Жыве Беларусь !
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08.06.2020 13:55 Ответить
Демократия это худшая форма правления , не считая всех остальных . Это фраза наверное Черчиля . Лучше Батьки Сталин и Ким Чен Ын . Ты в Испании СПРЯТАЛСЯ придурок а другим советуешь в КНДР ехать на заработки . Диктаторы нравятся рабам и московским крепостным .
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08.06.2020 10:12 Ответить
Сам ти придурок, не рівняй західну Європу і довбаний совок. Ти вважаєш що в Україні демократія? Там просто бардак і беззаконня, корупція одна з найбільших у світі, крадуть все і всі. А західна ,так звана, демократія, це дуже жорстока тоталітарна система, просто там груповий диктатор, який навіть тобі вказує що думати, що казати, кого і що любити.
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08.06.2020 10:29 Ответить
Беларусы собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты: милиция задерживала людей - Цензор.НЕТ 3740
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08.06.2020 09:49 Ответить
Таракан совсем охренел, людей сажают и отнимают уже заполненные тысячами людей подписные листы.
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08.06.2020 09:51 Ответить
Кто там восхищался бацькай и хотел,"чтоб как в Беларуси" у нас было ? 😉😉😉
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08.06.2020 09:58 Ответить
Кацапы и подкацапники ... но они любят в темах про Америку свой помет разбрасывать
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08.06.2020 10:03 Ответить
Прикольно - у вас пугают нами, у нас - вами
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08.06.2020 12:28 Ответить
После " Хапуна на день Незалежности", таки да ...
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08.06.2020 17:19 Ответить
Никто не мыслит одним событием, мыслят в комплексе, здесь даже без всякого телевизора в споре люди между людьми сразу всплывает положение в России и в Украине. про то, что будет как например в Германии что-то никто не ссылается. как есть.
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08.06.2020 18:44 Ответить
Там протестует как и в рашке одна молодежь, а все кто за 40 не будут рисковать и проголосуют за усатого.
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08.06.2020 10:01 Ответить
Белорусы, у вас еще есть медицина для людей? и бюджет не разворовывают ? и молодежь еще не вся в Польше на полях? хотите перемен? ха-ха
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08.06.2020 10:02 Ответить
Прямо страна-мячта))) чей-то они бегут из белараши??
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08.06.2020 10:14 Ответить
В Україні мінімальна зарплата більша, ніж у Білорусії...пачіму???
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08.06.2020 10:22 Ответить
А чего ты не в Беларуси, если это такая отечественная "Швеция" под боком, а в нищей Украине?
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08.06.2020 12:21 Ответить
Любительница Януковоща пукина и Лукашенко https://censor.net/user/439682 чемодан вокзал Минск .
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08.06.2020 10:16 Ответить
Я вот не пойму - каким же это тупым нужно быть, чтобы собирать какие-то подписи за кандидатов в... кого??? В Сцари Каганата Бяларуси? Сцарь у сябров один и он на троне сидит пока не падохнет - таково правило сцарствования испокон. Совсем сябры с глузду съехали нахй.
Кстати, всех тех 14 штук кандидатов в сцари схватили и кинули в застенок? Всех крамольников хватайте - скот крепостной обязан сцаря свово защищать и поддерживать! Иначе лишатся сябры гордых титулов холопи и смерды.
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08.06.2020 11:29 Ответить
Вот где рабство ещё сохраняется, а не в США, Швеции или Британии
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08.06.2020 12:19 Ответить
Везде свой колорит.
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08.06.2020 12:32 Ответить
Создали бы сайт и там бы провели голосование. Пусть арестовывает.
Лукашенко старый дурак, если ограничивает людей в 21 веке такими методами.
Все равно проиграет, рано, или поздно, только войдет в историю, как усатый маразматик-тиран.
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08.06.2020 13:40 Ответить
на месте порвали пасть!! Но он же белый а не чёрный, ему можно!
Білоруси збирали підписи за альтернативних кандидатів у президенти: міліція затримувала людей - Цензор.НЕТ 3922
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08.06.2020 14:12 Ответить
 
 