Кража омывателя для стекла на АЗС под Киевом привела к смертельному ДТП. ФОТО

Около двух часов ночи на автодороге Киев-Чернигов у завода Coca-Cola произошло смертельное ДТП с участием легковушки.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

"Водитель автомобиля украл на АЗС омыватель для стекла и начал убегать. На дороге не справился с управлением. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля", - говорится в сообщении.





На месте происшествия работала патрульная полиция.