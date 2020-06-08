Кража омывателя для стекла на АЗС под Киевом привела к смертельному ДТП. ФОТО
Около двух часов ночи на автодороге Киев-Чернигов у завода Coca-Cola произошло смертельное ДТП с участием легковушки.
Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.
"Водитель автомобиля украл на АЗС омыватель для стекла и начал убегать. На дороге не справился с управлением. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала патрульная полиция.
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+28 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий08.06.2020 10:38
+14 olele
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А вот те, кто украл десятки тысяч тонн масок и сотни тысяч тонн зерна - никуда не убегают...
ты возьми и раздели свои тонны на 10г. веса.
подумать - ни-ни? Квинтильоны штук украли и все продали в Люксембург
Ну хоть хлебнуть успел?
Мир сошел с ума.
Куда катится общество