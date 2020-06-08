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Кража омывателя для стекла на АЗС под Киевом привела к смертельному ДТП. ФОТО

Около двух часов ночи на автодороге Киев-Чернигов у завода Coca-Cola произошло смертельное ДТП с участием легковушки.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

"Водитель автомобиля украл на АЗС омыватель для стекла и начал убегать. На дороге не справился с управлением. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля", - говорится в сообщении.

Кража омывателя для стекла на АЗС под Киевом привела к смертельному ДТП 01
Кража омывателя для стекла на АЗС под Киевом привела к смертельному ДТП 02

На месте происшествия работала патрульная полиция.

Кража омывателя для стекла на АЗС под Киевом привела к смертельному ДТП 03

воровство (662) ДТП (7673) Киевская область (4135) смерть (9223)


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Топ комментарии
+28
стекломой - зло, панове кацапи)
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08.06.2020 10:38
+14
дєло било вєчєром, випіть било нєчєво...
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08.06.2020 10:53
+12
От кого он убегал!? За ним что, гнались?

А вот те, кто украл десятки тысяч тонн масок и сотни тысяч тонн зерна - никуда не убегают...
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08.06.2020 11:32
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Карма.
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08.06.2020 10:37 Ответить
у кого? пассажир при чем?
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08.06.2020 11:31 Ответить
соучасник
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08.06.2020 12:02 Ответить
стекломой - зло, панове кацапи)
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08.06.2020 10:38 Ответить
Машина как идол ..есть такие хлеба не купят а лучше 2 литра бензина в бак залить ...упоротые люди
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08.06.2020 10:39 Ответить
дебилоид
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08.06.2020 10:50 Ответить
дєло било вєчєром, випіть било нєчєво...
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08.06.2020 10:53 Ответить
Бляхер?
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08.06.2020 10:53 Ответить
Крадіжка омивача для скла на АЗС під Києвом призвела до смертельної ДТП - Цензор.НЕТ 5847
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08.06.2020 11:27 Ответить
От кого он убегал!? За ним что, гнались?

А вот те, кто украл десятки тысяч тонн масок и сотни тысяч тонн зерна - никуда не убегают...
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08.06.2020 11:32 Ответить
Триллионы гигатонн масок.
ты возьми и раздели свои тонны на 10г. веса.
подумать - ни-ни? Квинтильоны штук украли и все продали в Люксембург
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08.06.2020 12:51 Ответить
пархатиє марадьори за все відповідатимуть
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08.06.2020 12:55 Ответить
Эх....
Ну хоть хлебнуть успел?
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08.06.2020 11:44 Ответить
Человека на тот свет за стекломой?
Мир сошел с ума.
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08.06.2020 11:56 Ответить
Банку омывателя не могут уже украсть, чтоб не попасться.
Куда катится общество
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08.06.2020 12:15 Ответить
ДБЙБ
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08.06.2020 12:36 Ответить
премію Дарвіна цьому екземпляру!
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08.06.2020 12:54 Ответить
Мде, омыватель стоит копейки потому и стоит обычно на полках при входе. Цивилизованному человеку вобще в голову не прийдет мысль что б его украсть.
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08.06.2020 13:59 Ответить
гопника два было...
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08.06.2020 14:33 Ответить
дорогой нынче стекломой...
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08.06.2020 14:31 Ответить
 
 