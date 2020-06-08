Охранник Ляшко подрезал машину в Киеве и угрожал пистолетом. Он заявляет, что ему самому угрожали ножом. ВИДЕО+ФОТО

В воскресенье в Киеве на ул. Заболотного случился дорожный инцидент, в результате которого мужчина, похожий на охранника Олега Ляшко Евгения Стипанюка, угрожал своему оппоненту пистолетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную инициативу "Зупини Лося".

"Как можно во времена невероятной силы соцсетей в Украине быть охранником Олега Ляшко, иметь подозрение в избиении действующего нардепа Геруса, после этого находиться на поруках у нардепа "Батькивщины" Кучеренко и после этого всего доставать ствол и угрожать в повседневной ситуации на дороге", - говорится в комментарии к посту.

По словам жены участника конфликта, их решил "наказать" водитель, который посчитал, что его не хотят пропускать во второй полосе движения на улице Заболотного в Киеве. Мужчина мало того, что создал аварийную ситуацию, так еще и решил попугать людей своим пистолетом.

"Благодаря социальным сетям удалось установить личность данного человека на видео, им оказался Евгений Стипанюк", - говорится в посте.

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Позже сам охранник Ляшко Стипанюк рассказал об инциденте: "Мне угрожали ножом, обещали зарезать. Поэтому действовал с точки зрения безопасности своей жизни и здоровья. Имею травматическое оружие с 2017 года. Надеюсь, Национальная полиция расследует этот инцидент по закону. Сейчас везде есть камеры и уверен, что они зафиксировали то, что мне накануне угрожали ножом. Надеюсь, можно будет идентифицировать также звук, чтобы было слышно, что говорит этот злоумышленник, который угрожал мне убийством. Правил дорожного движения я не нарушал - уверен, это тоже зафиксировали. Олег Ляшко никакого отношения к этому не имеет и не присутствовал во время этого инцидента".