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Охранник Ляшко подрезал машину в Киеве и угрожал пистолетом. Он заявляет, что ему самому угрожали ножом. ВИДЕО+ФОТО

В воскресенье в Киеве на ул. Заболотного случился дорожный инцидент, в результате которого мужчина, похожий на охранника Олега Ляшко Евгения Стипанюка, угрожал своему оппоненту пистолетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную инициативу "Зупини Лося"

"Как можно во времена невероятной силы соцсетей в Украине быть охранником Олега Ляшко, иметь подозрение в избиении действующего нардепа Геруса, после этого находиться на поруках у нардепа "Батькивщины" Кучеренко и после этого всего доставать ствол и угрожать в повседневной ситуации на дороге", - говорится в комментарии к посту.

Охранник Ляшко подрезал машину в Киеве и угрожал пистолетом. Он заявляет, что ему самому угрожали ножом 01

По словам жены участника конфликта, их решил "наказать" водитель, который посчитал, что его не хотят пропускать во второй полосе движения на улице Заболотного в Киеве. Мужчина мало того, что создал аварийную ситуацию, так еще и решил попугать людей своим пистолетом.

"Благодаря социальным сетям удалось установить личность данного человека на видео, им оказался Евгений Стипанюк", - говорится в посте.

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Позже сам охранник Ляшко Стипанюк рассказал об инциденте: "Мне угрожали ножом, обещали зарезать. Поэтому действовал с точки зрения безопасности своей жизни и здоровья. Имею травматическое оружие с 2017 года. Надеюсь, Национальная полиция расследует этот инцидент по закону. Сейчас везде есть камеры и уверен, что они зафиксировали то, что мне накануне угрожали ножом. Надеюсь, можно будет идентифицировать также звук, чтобы было слышно, что говорит этот злоумышленник, который угрожал мне убийством. Правил дорожного движения я не нарушал - уверен, это тоже зафиксировали. Олег Ляшко никакого отношения к этому не имеет и не присутствовал во время этого инцидента".

Охранник Ляшко подрезал машину в Киеве и угрожал пистолетом. Он заявляет, что ему самому угрожали ножом 02

Охранник Ляшко подрезал машину в Киеве и угрожал пистолетом. Он заявляет, что ему самому угрожали ножом 03

Охранник Ляшко подрезал машину в Киеве и угрожал пистолетом. Он заявляет, что ему самому угрожали ножом 04

Киев (25521) Ляшко Олег (1642) охрана (700) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+72
Ну что сказать....3.147дарасы и хозяин и охранник!
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08.06.2020 11:24
+46
На пистолет насосал у шефа.
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08.06.2020 11:27
+44
каждая шестёрка при депутате, мнит себя хозяином жизни
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08.06.2020 11:40
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Ну что сказать....3.147дарасы и хозяин и охранник!
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08.06.2020 11:24 Ответить
А если он говорит правду? Ведь полностью отрицать такую вероятность нельзя...
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08.06.2020 17:02 Ответить
правду про - що , яку...
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08.06.2020 20:44 Ответить
Действительно,"злодеи" показали ему нож ,пригрозили зарезать и уехали,а ляшковский вазелиноносец,спасая свою жизнь ,решил догнать ,подрезать,остановить,и направить на них пистолет. Каких абсурдных поступков не совершишь спасая свою жизнь.
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08.06.2020 22:33 Ответить
На пистолет насосал у шефа.
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08.06.2020 11:27 Ответить
Так бывает когда из грязи в князи.
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08.06.2020 11:27 Ответить
А ви чистої крові?😏
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08.06.2020 11:31 Ответить
"И в тот же час из общего болота
Попёрли, скинув лапти, господа,
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лавэ из мутного пруда.
Аристократия помойки
Диктует моду на мораль,
Мне наплевать, а сердцу горько
И бьёт по печени печаль."

Сергей Трофимов "Аристократия помойки"
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08.06.2020 12:43 Ответить
Як на ПЕСтиків дивився....
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08.06.2020 20:09 Ответить
ну не знаю.....мне бы работать на вафела было бы стрёмно
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08.06.2020 11:30 Ответить
...Олежек предпочитает кожаный "ствол" , а так хочется быть мачо, а не пидогардом.
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08.06.2020 11:30 Ответить
каждая шестёрка при депутате, мнит себя хозяином жизни
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08.06.2020 11:40 Ответить
Так Шлюшко даже не депутат, он никто.
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08.06.2020 13:45 Ответить
реалії неофеодалізму..
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08.06.2020 11:41 Ответить
звідки в пітараса приватна охорона? Де бабло взяв для нього?
Ні, ну, понятно, що запитання риторичне...
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08.06.2020 11:44 Ответить
Бабло Ахметова. Він у олігарха на підтанцьовці.
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08.06.2020 13:45 Ответить
2 рази підряд ДжекаПота виграв
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08.06.2020 20:46 Ответить
Номери в студію, плз
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08.06.2020 11:51 Ответить
А зачем Ляшку охрана ? Это от него людей охранять надо...
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08.06.2020 11:51 Ответить
Педики наше фсё....
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08.06.2020 11:52 Ответить
Вот с этим всё начинается и продолжается в основном безнаказанно -индивидуальные стрелковые мероприятия - Пашинский продырявил ногу человеку, Кожару обвиняют в убийстве своего дружбана, потом массовые "мероприятия - расстрел 7-ми человек на пруду и т.п. Какая необходимость при дорожном споре бравировать пистолетом - от безнаказанности!!! А сейчас по свежему нужно у этого чувака отобрать до конца жизни разрешение на ношение оружия, в т.ч. и травматическое. А на другую работу у него, наверное, не хватает, тямы.
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08.06.2020 11:57 Ответить
ну ты млять,сравнил Пашинского и убийство семи человек,а не кацапский ли ты пидарок,батенька?
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08.06.2020 12:10 Ответить
дык мало того, сам главный милициянт Авакян раздает оружие не понятно кому и за что...
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09.06.2020 08:22 Ответить
В Донецк , в командировку , пусть там побыкует - говорят , там быстро акценты ставят .
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08.06.2020 11:57 Ответить
Дик не хотють...Так простіше, оббирать і гулять...От, цікаво, коли олег відповість що бив посадову особу? Шо за ОЗУ?
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08.06.2020 12:57 Ответить
Ту посадову особу, бить нужно через день))) Чередуя с шуфричем)))
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08.06.2020 22:15 Ответить
Извини, "батенька"! Но я события перечисляю, а не сравниваю. Чуешь разницу? Мозгов, как говорят не видно, но когда их не достает - заметно! Что беспредел поддерживаешь, тем более поведение этих никчемных дуболомов при депутатах и других любителей сладкой жизни? Бицепсы по жизни - это только для фото, как правило, они ослабляют даже "мужские способности"!
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08.06.2020 14:46 Ответить
В Европі за те що бризкаєш ксеноном штраф 200€. А у нас бичари готові стріляти якщо лохи їм заважають їхати...
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08.06.2020 12:04 Ответить
Это же ахметовкие людишки,никто не посмеет даже пикнуть.
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08.06.2020 12:06 Ответить
СКоро "посміють".... Козакам по барабану, хто з бариг перед ними... Он одметелив же на заправці неприкасаємого......Може то єдиний метод?
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08.06.2020 13:00 Ответить
У відповідь показуйте ствол дробовика,обріз теж вітається)
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08.06.2020 12:11 Ответить
Бидло бикує до тих пір поки ви безбройні.
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08.06.2020 12:13 Ответить
ты думаешь, терпила успеет его достать?
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09.06.2020 08:23 Ответить
Тєрпіла на то він і тєрпіла,а навчений і озброєний зреагує швидко,вже сама ситуація з атакою на твій автомобіль є підставою покласти палець на курок.
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09.06.2020 08:41 Ответить
Опять мы взвращяемся к непопулярной теме разрешения короткостволов в Украине,знал бы охранник что вынув ствол он гарантировано получит пулю он даже не потянулся бы к пистолету ибо жизнь дорога при папике,а так почему не светонуть пушкой, ведь не ответят
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08.06.2020 12:15 Ответить
Хватить хоплодрочерствовать.
в стране должно работать правосудие,
а не конкурс неадекватов со стволами.

Вот если его посадят за угрозы жизни человеку - тогда будет урок. А так - пусть в Сомали или, если уж вас штаты так привлекают, -- Чирак
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08.06.2020 16:24 Ответить
И кто его посадит?и за что?как это классифицировать?Он не убил не ранил,предмет похожий на пистолет ну и другая мудня.Из -за вас хоплодрочеров у нас убивают насилуют пытают а вы о законе бухтите,-закон это всего лишь неизбежность наказания за преступление любое и любого.нет закона не исполняют не ту страну назвали гондурасом,во времена становления америки самые мерзкие бомжи друг дружку сер вежливо называли как вы думаете почему?
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08.06.2020 16:46 Ответить
Пока суды - сборище коррумпированных совкодрочеров, судить должен Кольт. А потом придет понимание и автоматическое заключение социального договора, дабы все друг друга не перепистячили.
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08.06.2020 21:18 Ответить
Предмет схожий постраждалому на пістолет, вважається пістолетом навіть якщо на справді то банан.
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09.06.2020 08:49 Ответить
Де вважається в америці,в європі?
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09.06.2020 11:48 Ответить
А хоч би в ********* рашистів:

"Исходя из сказанного выше считаем, что для квалификации по анализируемому признаку при разбое необходимы:
1) обязательное применение оружия при нападении по прямому его назначению (производство выстрелов, нанесение ножевых ранений и т.п.);
2) демонстрация (угроза) годного и негодного оружия или палки. Если лицо не намеревается использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, но потерпевшим воспринимается как реальная угроза [11, с. 50], то его действия следует квалифицировать как разбой по ч. 1 ст. 162 УК РФ;
3) все другие случаи, когда лицо применило оружие не по прямому его назначению, или негодное оружие, но причинило вред здоровью, следует квалифицировать как применение предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ)."
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09.06.2020 12:22 Ответить
Что то кто то другое ожидал от шлюхи ахмета.Бычество,хозяин прикроет.Сабакяну позвонит.Порешают.
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08.06.2020 12:19 Ответить
Зеля если не испугается,нужно разрешить оружие,для граждан Украины.Через неделю этих быков не будет.
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08.06.2020 12:21 Ответить
да-да-да, будешь всех валить направо и налевр, а потом родственники тебя, а потом твои - их, а потом ты проснешься и скажешь: б*же, ну и кошмар приснился.
на словах можно быть хоть Блохиным(палач Сралина, убил 10к. совков), а вот на деле...
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08.06.2020 12:44 Ответить
козлов.Ты пиши за себя.Кацапское или мусорское может это написать.Мимо.Придумай что то по адекватней.
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08.06.2020 12:46 Ответить
Хорошо хоть имя фамилию назвали, иначе в комментах всех неславянских народов решили бы выселить,уж больно смуглый парень.
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08.06.2020 12:28 Ответить
Ещё один жирный штрих к портрету Ляшка.
(скотиняки)
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08.06.2020 12:35 Ответить
Може він поспішав відсмоктати шефу, а запізнився то булоб в зад! Ввійшли б в положення, моглиб і пропустити.
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08.06.2020 12:40 Ответить
Видно водитель которому угрожали пистолетом забыл пословицу, что сейчас на трассе адидас на адидасе, вот он таких как раз и встретил.
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08.06.2020 12:41 Ответить
Забавно, а как это понимать - ему "напередодни" кто-то там угрожал ножем, поэтому он подрезал неизвестного мужика на дороге и угрожал тому пистолетом. Так что ли?
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08.06.2020 12:56 Ответить
ляшко грязный ублюдок
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08.06.2020 13:03 Ответить
Выборы на участке покойного депутата и там баллотируется Ляшко! Черный пиар пошел...Кто следующий?
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08.06.2020 13:20 Ответить
"мужчина, похожий на охранника ..." А номер машины снять на видео/фото или хотя бы на бумаге записать - ума не хватило?
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08.06.2020 13:41 Ответить
Так тот и не отрицает инцидента, ствол он достал потому что ему угрожали ножом накануне, офигенная отмазка.
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08.06.2020 13:44 Ответить
Чё это за сцыкливый охранник, если оно против старого пердуна сразу за ствол хватается?
Походу это не "охранник", а ляжкина подружка
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08.06.2020 14:34 Ответить
яблоко от яблони далеко не упало, хозяин скотыняка и шобла скоты!
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08.06.2020 14:08 Ответить
Не охранник ,а телохранитель.Тело сзади прикрываетОхоронець Ляшка підрізав машину в Києві і погрожував пістолетом. Він заявляє, що йому самому погрожували ножем - Цензор.НЕТ 5626
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08.06.2020 14:30 Ответить
Короче опять "я- не я, и хата не моя". Какие нардепы, такие и помощники. Наглые, зажравшиеся, отморозки.
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08.06.2020 15:11 Ответить
Ляшко набирает телохранителей
Охоронець Ляшка підрізав машину в Києві і погрожував пістолетом. Він заявляє, що йому самому погрожували ножем - Цензор.НЕТ 6046
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08.06.2020 15:27 Ответить
"Мама трансвестита Олега не знала,как реагировать на ситуацию: вроде бы и гвоздь дома забьет,и помадой поделится"...(с)
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08.06.2020 15:55 Ответить
Видел я как-то этого плешивого мачо на пейзажной Алле, 4 охранника по кругу, по одному впереди и сзади, и +2 водилы ещё. В общем у Олежки очечко тугое, судя по всему
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08.06.2020 16:51 Ответить
В Америке быстро решают эти проблемы. Вон за черного, как впряглось гражданское общество Пиндосии, обзавидуешься просто. Патамушта, сегодня негра задушили, а завтра и тебя, белого, приепошат. Херак "инъекцию" властям и лет на 5 хватит. А мы сопель жуем и не боремся за свои права.
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08.06.2020 21:26 Ответить
"Пиндосии" ? Вы, случайно, не из вонючей московии строчите?
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08.06.2020 22:15 Ответить
Не, мы с рошеновской ботофермы пистячим.
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09.06.2020 08:42 Ответить
А как зовут фюрера русни?
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09.06.2020 16:02 Ответить
Ну так чего ты кацапчик сопель жуешь? Выходи под хремль и борись за свои права.
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08.06.2020 22:36 Ответить
Свой сопель, морда москальская, засунь себе в жопель.
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09.06.2020 08:43 Ответить
Люблю наблюдать кацапскую истерику! Выдай еще какой-нибудь перл.
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09.06.2020 18:37 Ответить
если б черный не сопротивлялся - был-бы жив...
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09.06.2020 08:26 Ответить
Это точно, но... Амеры дуют на холодную воду, так, на всякий случай. Шобы власть не борзела.
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09.06.2020 08:44 Ответить
да им (черным) только повод нужен был чтобы погромы и грабежи устроить...
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09.06.2020 08:50 Ответить
братьев пиндосами называть? Рузькэ, вон отсюда!
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09.06.2020 11:13 Ответить
постановочное видео.....
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08.06.2020 18:54 Ответить
Что Ляшко 3,14до рас, что охранники его.
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08.06.2020 19:28 Ответить
Вообще охранники Ляшко должны ходить не с пестиками а с Фалосами.
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08.06.2020 19:48 Ответить
А в этой стране всё можно!
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08.06.2020 20:27 Ответить
А потом наша власть спрашивает: "А пачиму на границе бастует бусиковый контрабас?" А патамушта вы, петерасты, по закону сами жить не хотите, а с нас спрашиваете. С себя начинайте, гниды.
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08.06.2020 21:21 Ответить
Маша, а ты чего на украинском сайте забыл?
"А пачиму ..." - это у тебя на на кацапии чебуреки так общаются.

В Украине по другому говорят.
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08.06.2020 22:40 Ответить
Чебуреки, на кацапии, тебе трубу чистят, алень.
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09.06.2020 08:41 Ответить
Интересно посмотреть на его морду,если бы из окна машины выставили Калаш.
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08.06.2020 21:51 Ответить
Тут не на морду смотреть надо, а на памперс.
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08.06.2020 22:43 Ответить
Тоесть ,ляшковский вазелиноносец,так испугался за свою жизнь ,когда ему показали нож и уехали,что решил догнать ,подрезать и остановив "злодеев" направил на них пистолет
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08.06.2020 22:29 Ответить
Так определитесь,человек похожий на охранника Ляшка или охранник Ляшка.Но если информация проскочила что только похожий значит настоящему охраннику все сойдет с рук.
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08.06.2020 23:06 Ответить
Джонни, Спили мушку😀😀😀
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09.06.2020 00:20 Ответить
Боевые пиар-ассы. Это не наши.
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09.06.2020 10:18 Ответить
 
 