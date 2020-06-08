Охранник Ляшко подрезал машину в Киеве и угрожал пистолетом. Он заявляет, что ему самому угрожали ножом. ВИДЕО+ФОТО
В воскресенье в Киеве на ул. Заболотного случился дорожный инцидент, в результате которого мужчина, похожий на охранника Олега Ляшко Евгения Стипанюка, угрожал своему оппоненту пистолетом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную инициативу "Зупини Лося".
"Как можно во времена невероятной силы соцсетей в Украине быть охранником Олега Ляшко, иметь подозрение в избиении действующего нардепа Геруса, после этого находиться на поруках у нардепа "Батькивщины" Кучеренко и после этого всего доставать ствол и угрожать в повседневной ситуации на дороге", - говорится в комментарии к посту.
По словам жены участника конфликта, их решил "наказать" водитель, который посчитал, что его не хотят пропускать во второй полосе движения на улице Заболотного в Киеве. Мужчина мало того, что создал аварийную ситуацию, так еще и решил попугать людей своим пистолетом.
"Благодаря социальным сетям удалось установить личность данного человека на видео, им оказался Евгений Стипанюк", - говорится в посте.
Позже сам охранник Ляшко Стипанюк рассказал об инциденте: "Мне угрожали ножом, обещали зарезать. Поэтому действовал с точки зрения безопасности своей жизни и здоровья. Имею травматическое оружие с 2017 года. Надеюсь, Национальная полиция расследует этот инцидент по закону. Сейчас везде есть камеры и уверен, что они зафиксировали то, что мне накануне угрожали ножом. Надеюсь, можно будет идентифицировать также звук, чтобы было слышно, что говорит этот злоумышленник, который угрожал мне убийством. Правил дорожного движения я не нарушал - уверен, это тоже зафиксировали. Олег Ляшко никакого отношения к этому не имеет и не присутствовал во время этого инцидента".
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Попёрли, скинув лапти, господа,
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лавэ из мутного пруда.
Аристократия помойки
Диктует моду на мораль,
Мне наплевать, а сердцу горько
И бьёт по печени печаль."
Сергей Трофимов "Аристократия помойки"
Ні, ну, понятно, що запитання риторичне...
в стране должно работать правосудие,
а не конкурс неадекватов со стволами.
Вот если его посадят за угрозы жизни человеку - тогда будет урок. А так - пусть в Сомали или, если уж вас штаты так привлекают, -- Чирак
"Исходя из сказанного выше считаем, что для квалификации по анализируемому признаку при разбое необходимы:
1) обязательное применение оружия при нападении по прямому его назначению (производство выстрелов, нанесение ножевых ранений и т.п.);
2) демонстрация (угроза) годного и негодного оружия или палки. Если лицо не намеревается использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, но потерпевшим воспринимается как реальная угроза [11, с. 50], то его действия следует квалифицировать как разбой по ч. 1 ст. 162 УК РФ;
3) все другие случаи, когда лицо применило оружие не по прямому его назначению, или негодное оружие, но причинило вред здоровью, следует квалифицировать как применение предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ)."
на словах можно быть хоть Блохиным(палач Сралина, убил 10к. совков), а вот на деле...
(скотиняки)
Походу это не "охранник", а ляжкина подружка
"А пачиму ..." - это у тебя на на кацапии чебуреки так общаются.
В Украине по другому говорят.