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Новости Фото ДТП
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Под грузовиком провалился мост на Тернопольщине, водитель отделался испугом. ФОТОрепортаж

Переправа была старой и ее использовали преимущественно только пешеходы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Зборовское отделение полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Водитель 1994 г.р., управляя транспортным средством "ЗИЛ-130" не учел дорожную обстановку и решил проехать через гидросооружение размещенное между селом Вертелка и селом Городище, в результате таких действий произошел обвал данного сооружения. Водитель грузовика телесных повреждений не получил, полицейские составили в отношении него протокол по ст. 124 КУоАП", - говорится в сообщении.

Как передает ТСН, водитель отделался испугом - смог выбраться из кабины. Его ЗИЛ доставали краном под наблюдением спасателей. Ведь грузовик был оборудован газовыми баллонами и произошла утечка горючего.

Шофер - приезжий. Вероятно, поэтому и поехал через аварийный мост, уже много лет назад с автомобильного превратился в пешеходный.

Кто будет ремонтировать переправу - неизвестно. Ни на чьем балансе она не находится.

Местные жители расстроены - путь в соседнюю деревню теперь вырос на 20 километров.

Также читайте: Более 1300 мостов планируют обновить в Украине, - Криклий

Под грузовиком провалился мост на Тернопольщине, водитель отделался испугом 01
Под грузовиком провалился мост на Тернопольщине, водитель отделался испугом 02
Под грузовиком провалился мост на Тернопольщине, водитель отделался испугом 03

Автор: 

авария (1285) ДТП (7673) мост (1027) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+21
Если на фото водитель,то испуг даже видно на джинсах.
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08.06.2020 11:49
+13
І це сказало тєло яке проголосувало за малороського клоуна. Більш тупорилих чим зєбіли не існує в світі.
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08.06.2020 12:01
+11
Так это пешеходный мост. А тело с песком поперлось на него.
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08.06.2020 11:53
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Если на фото водитель,то испуг даже видно на джинсах.
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08.06.2020 11:49 Ответить
регформи от зеленского
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08.06.2020 12:01 Ответить
)) если судить по джинсах, ну вылитый сивуха! вылитый!
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08.06.2020 12:01 Ответить
Угу..Нет фото со спины,что бы оценить насколько "легким" был испуг.
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08.06.2020 12:20 Ответить
Та з переду теж непогано видно
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08.06.2020 12:28 Ответить
Під вантажівкою провалився міст на Тернопільщині, водій відбувся переляком - Цензор.НЕТ 3094
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08.06.2020 12:26 Ответить
и гнал свой ЗиЛ, а не самокат...
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08.06.2020 13:14 Ответить
Обделался испугом.
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08.06.2020 19:08 Ответить
можно подумать, при Пепе мосты не падали.
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08.06.2020 11:54 Ответить
Не підгорай зєбільчику, це тобі не дороги які побудували при Порохові знову відкривати.
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08.06.2020 12:03 Ответить
это те дороги, которые строил Миша, и Свыня пиарился на них, при этом его друзяки увеличили бюджет постройки в 4 раза?
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08.06.2020 12:50 Ответить
Ти дурак з дитинства, чи додаткові курси ще закінчував?
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08.06.2020 12:53 Ответить
человек, который в качестве аргументов на приведенные факты имеет один аргумент - ты дурак, само собой, очень умен. такого просто так не обманешь
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08.06.2020 13:03 Ответить
Мені достатньо що ти зробив свій вибір за зєльтнського, а це зробили хвоиі люди на всю голову. Про дороги міхо сцаакашвілі на западній Україні мені розказуєш дурачок, чи ти мав на увазі дорогу в Одеській області яку так при ньому і не добудували?
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08.06.2020 13:07 Ответить
А де це при порохові дороги повідкривали?
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08.06.2020 13:18 Ответить
В Ліпєцкє.
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08.06.2020 13:48 Ответить
Ну пепа хоть щось намагався ремонтувати. А це тільки з лука по кабанам іграшковим пуля. Работнічєк...
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08.06.2020 12:04 Ответить
и ты правда в это веришь? чем ты отличаешься от лаптеногих, которые живут в грязи и верят в то, что ботоксный утырок заботится о своих подданных день и ночь?
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08.06.2020 12:52 Ответить
Пєтя не только ремонтировал старые магазины, он еще на каждой станции метро по 2-3 новых рошена построил!
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08.06.2020 13:50 Ответить
Так почему Петя за 5 лет его не отремонтировал - понимаю некогда , офшоры , Канары,ношения не домостов . До чего вы порохоботы тупые
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08.06.2020 11:55 Ответить
І це сказало тєло яке проголосувало за малороського клоуна. Більш тупорилих чим зєбіли не існує в світі.
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08.06.2020 12:01 Ответить
парашики уже тут?))
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08.06.2020 12:01 Ответить
"Петя" воровал по 20 миллиардов Долларов США в год, как в этом уверен зелекторат. За 20 миллиардов неукраденных можно было за год мосты восстановить?
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08.06.2020 12:02 Ответить
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08.06.2020 12:07 Ответить
Бедоносец шагает по стране 🤔
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08.06.2020 12:10 Ответить
А при Хряку три арсенали *********** злетіли у повітря. Прогрес очевидний.
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08.06.2020 12:21 Ответить
І що саме головне, що ці люди які їх підірвали серед нас. Як і ті хто при зєльонському ліси палили, але в тебе винувата не росія, а Порох. Гуляй зєбільчик боком.
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08.06.2020 12:25 Ответить
що ж твій пархатий упоротий клоун не наповнив їх новими ************?
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08.06.2020 12:35 Ответить
А пэдро в цемент чикалад добавлял, поэтому мосты 5 лет простояли.
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08.06.2020 13:46 Ответить
І звісно, що ніяких попереджувальних знаків перед цим мостом не було. А винуватим буде водій, хто ж ще! "Крайній" призначений, справу закрито.
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08.06.2020 11:52 Ответить
Так это пешеходный мост. А тело с песком поперлось на него.
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08.06.2020 11:53 Ответить
Если пешеходный, то почему перед мостом не стоит бетонных заграждений?
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08.06.2020 12:09 Ответить
Не влезай, убьет, мудила!
Но конечно влез - убило.
Следом лезет обормот с криком
Всех не перебьет!
Не, чтобы там не говорили
Несгибаемый народ.

Тимур Шаов "Частушки-пофигушки"
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08.06.2020 12:28 Ответить
Мостопад прямо какой-то... Наверное, 30 лет максимальный срок службы подобных сооружений без ремонта.
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08.06.2020 11:55 Ответить
Для мостов максимальный срок службы -
1 год Зеленского 😂
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08.06.2020 12:13 Ответить
ОДНОЗНАЧНО ПРИ ПЕТРЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО - И ЭТО ТАКИ - ФАКТ))))
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08.06.2020 12:17 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/3820807-most-ustal-sotssety-vzorvalys-fotozhabamy-s-klychko Мост устал: Соцсети взорвались фотожабами с Кличко 2017. Разгар Пепиного и Гросиного правления.
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08.06.2020 12:26 Ответить
Ну ка индеец склеротик-чингачук напoмни , при ком шулявский мост рухнул?
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08.06.2020 13:53 Ответить
А "мостик устал" - это тоже при Зеленском?
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08.06.2020 12:25 Ответить
моника за усе сейчас в ответе - как перед ней петя был - точка(пускай не логично - но обратка такая же)))
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08.06.2020 12:29 Ответить
мосто-вірус звєрствуйє
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08.06.2020 11:58 Ответить
это пианина за своё изнасилование зеле мстит
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08.06.2020 15:50 Ответить
флешмоб!!!! кому передано?
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08.06.2020 11:58 Ответить
пацан пального захтів зекономити . 20 км це відстань
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08.06.2020 11:58 Ответить
Це видно цей ЗіЛ вивозив дтхлих мишей, які з'їли зерно в держрезерві.
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08.06.2020 12:04 Ответить
От дійсно - "...не учел дорожную обстановку и решил проехать через гидросооружение..."!
Він що - не знав, що він в Україні?
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08.06.2020 12:05 Ответить
Он просто один из многих кто каждый день смотрел зомбоящик, где уже 6 лет ссут в уши что в Украине дороги и мосты все отремонтированы
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08.06.2020 12:10 Ответить
Что опять? Еще с кацапов смеемся. Зато ордиловцам дороги и мосты и КПВВ обустраиваем по евростандарту чтобы они захотели вернуться в Украину. Уже прям вижу как они рвутся в Украину где мосты и дороги как после войны, зато власти предлагают на окупированных и прифронтовых территориях строить город-сад
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08.06.2020 12:07 Ответить
Это мост?! По нему даже на велосипеде страшно проехать. Только на лёгком мотоцикле и разогнавшись под 120... в надежде если что... просто пролететь.
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08.06.2020 12:07 Ответить
судя по фото то тут как бы без вариантов!!должны были развалиться и зил и мост(судя по ихнему состоянию)вопрос был только каждый по отдельности или вместе!!??так как ЗИЛ смог добраться до моста то и получилось что вместе(развалились)групповой ,,суицид"(главное без жертв!!)
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08.06.2020 12:08 Ответить
судя по фоткам моста, водила не мог не видеть, что он пешеходный. вывод: тупой рагуль пострадал из-за своей безмозглости.
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08.06.2020 12:11 Ответить
По чем ты увидел что ето пешеходный мост? Ты видел какой в Станице-Луганской Зеленский отгрохал для боевиков всего за месяц *пешеходный* мост? По нем и танки могут проехать, А ето недоразумение из грязи и палок не мост а результат рехворм и отношения *нашей* власти к украинцам
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08.06.2020 12:15 Ответить
ты случаем не водила этого самого ЗиЛа? )))
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08.06.2020 13:15 Ответить
всё для жителей дамбаса, мосты, дороги,
а молчаливым лохам налоги и поборы ...
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08.06.2020 12:11 Ответить
Ну и пох всем,зато камеры понакупяли и бабло авакяшке пошло жирным потоком,а мосты хай рушатся.
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08.06.2020 12:11 Ответить
рушицца проклятойє савєцкойє наслєдійє
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08.06.2020 12:18 Ответить
Под РОССІЙСКІМ грузовиком провалился СОВЄЦКІЙ мост.
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08.06.2020 12:22 Ответить
суда по состоянию ЗиЛа, он тоже савецкий.
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08.06.2020 12:31 Ответить
савєцкає - значіт рассійскає
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08.06.2020 12:51 Ответить
інфраструктура африканського рівня..зате палаци біля Києва один вище другого..
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08.06.2020 12:23 Ответить
Пожираючи шаурму в фонтані мости не відремонтувати.
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08.06.2020 12:26 Ответить
Президент Украины Владимир https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_zelenskii.shtml Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста через реку Северский Донец. Об этом сообщает http://interfax.ru/ «Интерфакс» .
Отмечается, что мост построен на пункте пропуска через линию соприкосновения сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
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08.06.2020 12:26 Ответить
Ну так он то еще не завалился😄
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08.06.2020 13:53 Ответить
Через одного дурноверхого люди залишились без переправи!
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08.06.2020 12:33 Ответить
Судя по фото это не мост, а переезд над старезной плотиной, и водила, либо что то тырил, либо пянючий был, раз там поперся. А комментарии - про державну зраду!
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08.06.2020 12:34 Ответить
То фура мост завалит, то грузовик. Учитывая состояние мостов в стране, экономическую ситуацию и с такими порядками, как сейчас, скоро и мостов в Украине не останется.
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08.06.2020 12:40 Ответить
Местные жители расстроены - путь в соседнюю деревню теперь вырос на 20 километров.

Странно, тогда почему написано, что приезжий водитель отделался только легким испугом?
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08.06.2020 12:51 Ответить
Мост надо сделать,а не водилу штрафовать.Опоры там рассчитаны на танки.Поставить металлические балки ,внутренности заармировать и забетонировать.Трём человекам максимум на 2 недели работы.А людям -польза.
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08.06.2020 12:53 Ответить
В Украине нет слова деревня.В обиходе.
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08.06.2020 12:55 Ответить
Той міст ще австріяки будували . То нам напевно треба щось самим , потрохи починати будувати . Бо якщо нічого не робити , то все порозвалюється , а нового нічого не буде .
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08.06.2020 12:58 Ответить
А знак запрещающий проезд автомобилям перед мостом стоял? Если не было, то виноват тот у кого на балансе этот мост.
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08.06.2020 13:33 Ответить
Без балансный мост... Но ремонта на две-три недели и фуры смогут ездить - там опоры мощные и целые( судя по фото)
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08.06.2020 13:53 Ответить
страхом в том районе пахнет до сих пор. )))
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08.06.2020 14:29 Ответить
дайош в день по мосту...!!!
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08.06.2020 16:21 Ответить
Дорожные знаки "ограничение по весу" не стояли?
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08.06.2020 18:15 Ответить
 
 