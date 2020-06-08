Под грузовиком провалился мост на Тернопольщине, водитель отделался испугом. ФОТОрепортаж
Переправа была старой и ее использовали преимущественно только пешеходы.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Зборовское отделение полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Водитель 1994 г.р., управляя транспортным средством "ЗИЛ-130" не учел дорожную обстановку и решил проехать через гидросооружение размещенное между селом Вертелка и селом Городище, в результате таких действий произошел обвал данного сооружения. Водитель грузовика телесных повреждений не получил, полицейские составили в отношении него протокол по ст. 124 КУоАП", - говорится в сообщении.
Как передает ТСН, водитель отделался испугом - смог выбраться из кабины. Его ЗИЛ доставали краном под наблюдением спасателей. Ведь грузовик был оборудован газовыми баллонами и произошла утечка горючего.
Шофер - приезжий. Вероятно, поэтому и поехал через аварийный мост, уже много лет назад с автомобильного превратился в пешеходный.
Кто будет ремонтировать переправу - неизвестно. Ни на чьем балансе она не находится.
Местные жители расстроены - путь в соседнюю деревню теперь вырос на 20 километров.
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Но конечно влез - убило.
Следом лезет обормот с криком
Всех не перебьет!
Не, чтобы там не говорили
Несгибаемый народ.
Тимур Шаов "Частушки-пофигушки"
1 год Зеленского 😂
индеецсклеротик-чингачук напoмни , при ком шулявский мост рухнул?
Він що - не знав, що він в Україні?
а молчаливым лохам налоги и поборы ...
Отмечается, что мост построен на пункте пропуска через линию соприкосновения сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Странно, тогда почему написано, что приезжий водитель отделался только легким испугом?