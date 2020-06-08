Под грузовиком провалился мост на Тернопольщине, водитель отделался испугом. ФОТОрепортаж

Переправа была старой и ее использовали преимущественно только пешеходы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Зборовское отделение полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Водитель 1994 г.р., управляя транспортным средством "ЗИЛ-130" не учел дорожную обстановку и решил проехать через гидросооружение размещенное между селом Вертелка и селом Городище, в результате таких действий произошел обвал данного сооружения. Водитель грузовика телесных повреждений не получил, полицейские составили в отношении него протокол по ст. 124 КУоАП", - говорится в сообщении.

Как передает ТСН, водитель отделался испугом - смог выбраться из кабины. Его ЗИЛ доставали краном под наблюдением спасателей. Ведь грузовик был оборудован газовыми баллонами и произошла утечка горючего.

Шофер - приезжий. Вероятно, поэтому и поехал через аварийный мост, уже много лет назад с автомобильного превратился в пешеходный.

Кто будет ремонтировать переправу - неизвестно. Ни на чьем балансе она не находится.

Местные жители расстроены - путь в соседнюю деревню теперь вырос на 20 километров.

Также читайте: Более 1300 мостов планируют обновить в Украине, - Криклий





