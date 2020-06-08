ТРЦ в Киеве строят прямо на проезжей части: советник Кличко обещает "публично" разобраться. ФОТО

На проспекте Леся Курбаса строящийся ТРЦ "вылез" на дорогу, перегородив крайнюю полосу движения.

Об этом сообщил блогер Сергей Наумович в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве торговые центры начинают наступление на проезжую часть. В этом месте, например, теперь будут автомобильные заторы, так как одна полоса из трех отойдет этому замечательному зданию на конечной третьего трамвая. Ну и внешний вид: структура дороги, отбойник.... и хоп! кусок здания торчит. Зачем вообще нам дороги? Забирайте их под строительство торговых центров и жилищных комплексов!" - написал он.

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В свою очередь советник мэра Киева Максим Бахматов сообщил, что столичные чиновники уже разбираются в сложившейся ситуации.

"Тупо шок. Выясняем", - написал он.

Судя по информации, опубликованной на сайте "Украинской торговой гильдии", здание, которое заняло участок проезжей части, - это строящаяся вторая очередь ТРЦ "Апрель". Пятиуровневый торговый центр будет находиться на проспекте Леся Курбаса, 20. В качестве девелопера указана инвестиционная компания Kyivproekt Development.