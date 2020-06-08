ТРЦ в Киеве строят прямо на проезжей части: советник Кличко обещает "публично" разобраться. ФОТО
На проспекте Леся Курбаса строящийся ТРЦ "вылез" на дорогу, перегородив крайнюю полосу движения.
Об этом сообщил блогер Сергей Наумович в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве торговые центры начинают наступление на проезжую часть. В этом месте, например, теперь будут автомобильные заторы, так как одна полоса из трех отойдет этому замечательному зданию на конечной третьего трамвая. Ну и внешний вид: структура дороги, отбойник.... и хоп! кусок здания торчит. Зачем вообще нам дороги? Забирайте их под строительство торговых центров и жилищных комплексов!" - написал он.
В свою очередь советник мэра Киева Максим Бахматов сообщил, что столичные чиновники уже разбираются в сложившейся ситуации.
"Тупо шок. Выясняем", - написал он.
Судя по информации, опубликованной на сайте "Украинской торговой гильдии", здание, которое заняло участок проезжей части, - это строящаяся вторая очередь ТРЦ "Апрель". Пятиуровневый торговый центр будет находиться на проспекте Леся Курбаса, 20. В качестве девелопера указана инвестиционная компания Kyivproekt Development.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви чого під Майданом шляєтесь? На роботу їздите, чи може живете в центрі? То з центра, практично всі кияни роз'їхалися чи по районам, чи в передмістя. Центр Києва заселений "понаехавшими", які прагнуть бути кияністішими за всіх киян. Вбиті дороги? Де? В тому ж центрі з ними все нормально. Хто забудував Майдан і територію під ним? Кличко? Хто дав дозвіл на будівництво ТРЦ? Ну а "ушатаные маршрутки", це вже "ТОЧНО", до Кличка. Він вам в ліфтах, по ночах, не мочиться? Не?
Сподіваєтесь, що мером Києва стане якесь плісняве, чи риг? І не мрійте