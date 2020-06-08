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ТРЦ в Киеве строят прямо на проезжей части: советник Кличко обещает "публично" разобраться. ФОТО

На проспекте Леся Курбаса строящийся ТРЦ "вылез" на дорогу, перегородив крайнюю полосу движения.

Об этом сообщил блогер Сергей Наумович в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве торговые центры начинают наступление на проезжую часть. В этом месте, например, теперь будут автомобильные заторы, так как одна полоса из трех отойдет этому замечательному зданию на конечной третьего трамвая. Ну и внешний вид: структура дороги, отбойник.... и хоп! кусок здания торчит. Зачем вообще нам дороги? Забирайте их под строительство торговых центров и жилищных комплексов!" - написал он.

ТРЦ в Киеве строят прямо на проезжей части: советник Кличко обещает публично разобраться 01

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В свою очередь советник мэра Киева Максим Бахматов сообщил, что столичные чиновники уже разбираются в сложившейся ситуации.

"Тупо шок. Выясняем", - написал он.

ТРЦ в Киеве строят прямо на проезжей части: советник Кличко обещает публично разобраться 02ТРЦ в Киеве строят прямо на проезжей части: советник Кличко обещает публично разобраться 03

Судя по информации, опубликованной на сайте "Украинской торговой гильдии", здание, которое заняло участок проезжей части, - это строящаяся вторая очередь ТРЦ "Апрель". Пятиуровневый торговый центр будет находиться на проспекте Леся Курбаса, 20. В качестве девелопера указана инвестиционная компания Kyivproekt Development.

ТРЦ в Киеве строят прямо на проезжей части: советник Кличко обещает публично разобраться 04

Киев (25521) строительство (1997) трц (57)


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Топ комментарии
+27
Царь-балконами уже никого не удивишь - дайож Царь-ТРЦ!

ТРЦ в Киеве строят прямо на проезжей части: советник Кличко обещает "публично" разобраться - Цензор.НЕТ 3581

ТРЦ в Киеве строят прямо на проезжей части: советник Кличко обещает "публично" разобраться - Цензор.НЕТ 3419
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08.06.2020 12:31
+22
На відміну від вас, я- киянка. Слово "хіба", пишеться з літерою "І". На ваше мацковское наречіє перекладається, як "неужели". Та й прикладів знівечення Кличком Києва не знаю. Розповісте?
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08.06.2020 13:20
+15
З Києва переїхала, а що?

Ви чого під Майданом шляєтесь? На роботу їздите, чи може живете в центрі? То з центра, практично всі кияни роз'їхалися чи по районам, чи в передмістя. Центр Києва заселений "понаехавшими", які прагнуть бути кияністішими за всіх киян. Вбиті дороги? Де? В тому ж центрі з ними все нормально. Хто забудував Майдан і територію під ним? Кличко? Хто дав дозвіл на будівництво ТРЦ? Ну а "ушатаные маршрутки", це вже "ТОЧНО", до Кличка. Він вам в ліфтах, по ночах, не мочиться? Не?
Сподіваєтесь, що мером Києва стане якесь плісняве, чи риг? І не мрійте
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08.06.2020 15:16
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Они думали никто не заметит.
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09.06.2020 09:34 Ответить
Диджитализация от зеленого
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09.06.2020 10:06 Ответить
Кличко - это тупорылый черт. У него уже и явный кацапский акцент появился (как и у Ермака, его подельника). Кличко покрывает почти все незаконные стройки по Киеву. Сначала строительство возле озер на Осокорках, потом ЖК «Тетрис холл» на пересечении улиц Димитрова и Анри Барбюса, потом "Укрбуд" Микитася, потом Протасов Яр, и т.д. По поводу ТРЦ на улице Леся Курбаса - киевляне писали, звонили, жаловались уже более года! Там круг и мощная транспортная развязка, конечные станции трамвая и маршруток, всегда полно народу и влепить там ТРЦ - это преступление. Те, кто давал погодження и Кличко вместе с ними должны сидеть в тюрьме.
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10.06.2020 09:49 Ответить
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